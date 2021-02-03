Рейтинг Зеленського впав до 22,1%, "Слуги народу" - до 18,2%. 47,6% респондентів хочуть дострокових виборів президента, 60,7% - Ради, - КМІС. ІНФОГРАФІКА

Найбільшу підтримку серед можливих кандидатів у президенти має В. Зеленський, але його підтримка знизилася порівняно з груднем 2020 року: його готові підтримати 22,1% серед респондентів, які визначилися зі своїм вибором, проти 27% у грудні 2020 року.

Про це йдеться в дослідженні Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає Цензор.НЕТ.

"Загалом, до всіх політиків відсоток тих, хто не довіряє, вище відсотку тих, хто довіряє, за винятком І. Смешка (баланс +3,7%). Найбільше респондентів довіряють В. Кличку (37,5% довіряють і 51,8% не довіряють, баланс довіри-недовіри становить -14,3%), В. Зеленському (35,6% проти 59,6%, баланс – -24%), В. Гройсману (30,9% проти 54,2%, баланс – -23,3%), Ю. Бойку (28,9% проти 48,4%, баланс – -19,5%), С. Притулі (27,3% проти 39,1%, баланс – -11,8%), Д. Разумкову (26,6% проти 28,6%, баланс – -2,1%), Ю. Тимошенко (26,2% проти 69%, баланс – -42,8%), О. Ляшку (25% проти 68,8%, баланс – -43,8%), П. Порошенку (22,7% проти 74,4%, баланс – -51,7%) та І. Смешку (22,3% проти 18,7%, баланс – +3,7%). Рівень довіри до інших політиків нижчий 20%.

Якщо порівнювати відсоток тих, хто довіряє політику, з аналогічним показником у грудні 2020 року, найбільші зміни простежуються у випадку В. Кличка – зростання з 31,8% до 37,5%, В. Гройсмана – зростання з 25,4% до 30,9%, Ю. Тимошенко – зростання з 16,6% до 26,2%.

Також респондентам ставилося аналогічне запитання щодо довіри до лідерів деяких інших держав. Серед списку лідерів, найбільше респондентів – 36% – довіряють О. Лукашенку. Але при цьому 53,6% не довіряють йому, тому його баланс довіри-недовіри становить -17,6%.

Байдену та Макрону довіряють, відповідно, 26,7% та 26,2% українців, а не довіряють – 23,3% і 23,2%. Їхній баланс позитивний і становить, відповідно, +3,4% та +3%.

Найгірше українці ставляться до В. Путіна – 79,8% йому не довіряють проти 14,4% тих, хто довіряє (баланс – -65,4%).

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Якби найближчої неділі відбувалися вибори Президента України, 65% респондентів обов’язково взяли б участь у голосуванні, ще 10,2% не впевнені, але скоріше проголосували б на виборах.

Респондентам показувалися два можливі списки кандидатів на посаду Президента, і респондент мав обрати одну відповідь для кожного списку. Для мінімізації впливу ефекту порядку списків ці списки різним респондентам показувалися в різному порядку.

Якби у президентських виборах брали участь кандидати списку А, тоді зараз найбільшу підтримку також отримав би В. Зеленський, але його підтримка знизилася порівняно з груднем 2020 року (його готові підтримати 22,1% серед респондентів, які визначилися зі своїм вибором, проти 27% у грудні 2020 року). Друге-третє місця, як і в грудні 2021, ділять П. Порошенко (13,7%) і Ю. Бойко (13,5%). Різниця в підтримці цих кандидатів у межах похибки. Порівняно з груднем 2020 року їхні рейтинги статистично значущо не змінилися (змінилися в межах похибки).

Далі йдуть Ю. Тимошенко (11,2%; ріст з 7,5% у грудні 2020 року), В. Медведчук (7,9%), В. Гройсман (5,5%), О. Ляшко (4,8%), С. Притула (4,5%), Д. Разумков (4%). Інші кандидати мають нижчу підтримку.

У списку Б, порівняно зі списком А, відсутні В. Медведчук та Д. Разумков, але присутній І. Смешко. У Таблиці 4 наведені результати для цього списку. У цьому випадку також найбільш підтримку має В. Зеленський, якого підтримали б 22,1% респондентів, які визначилися з вибором; проте, у грудні 2020 року рейтинг був 27,7%. На другому місці – Ю. Бойко (17,5%; його підтримка статистично значущо не змінилася), на третьому – П. Порошенко (13,1%; підтримка також статистично значущо не змінилася).

Далі йдуть Ю. Тимошенко (10,6%; ріст з 7,3% у грудні 2020 року), І. Смешко (8,8%), В. Гройсман (5,6%), С. Притула (4,8%), О. Ляшко (4,7%). Інші кандидати мають нижчу підтримку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг Зеленського вперше впав нижче 20%. "Слуга народу" опустилася на четверте місце, - КМІС. ІНФОГРАФІКА

Якби найближчої неділі відбувалися вибори до Верховної Ради України, 61,4% респондентів обов’язково взяли б участь у голосуванні, ще 10,2% не впевнені, але скоріше проголосували б на виборах.

Найбільш ймовірно прохідний бар'єр подолали б "ОПЗЖ" (партію підтримали б 23,1% серед респондентів, які визначилися з вибором), "Слуга народу" (20,9%), "ЄС" (14,1%) і "Батьківщина" (9,8%). Балансують на межі проходження Радикальна партія О.Ляшка (6,1%), "Українська стратегія Гройсмана" (5,2%) і "Сила і честь" (4,4%). Інші партії мають низьку підтримку.

55,4% респондентів скоріше або повністю підтримують ідею відставки чинного уряду і формування нового Кабінету Міністрів. Не підтримують - 29,2%, а 15,4% не змогли відповісти на питання.

60,7% респондентів скоріше або повністю підтримують ідею розпуску парламенту і проведення дострокових виборів. Не підтримують - 27,7%, а 11,5% не змогли відповісти на питання.

47,6% респондентів скоріше або повністю підтримують ідею відставки президента В. Зеленського і проведення позачергових виборів. Не підтримують - 41,1%, а 11,4% не змогли відповісти на питання ", - йдеться в дослідженні

З 27 січня до 1 лютого 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів (САРІ) опитано 1205 респондентів, що мешкають у 86 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 2,9% — для показників, близьких до 50%, 2,5% — для показників, близьких до 25%, 1,9% — для показників, близьких до 12%, 1,3% — для показників, близьких до 5%.

Для оцінки динаміки настроїв найбільш коректно отримані результати порівнювати з попереднім опитуванням КМІС, проведеним за аналогічною методологією у грудні 2020 року. Обидва опитування проведені однаковим методом (особисті інтерв’ю з використанням планшетів), з однаковими підходами до формування та обсягом вибірки, за близькою анкетою, в т.ч. з практично ідентичними списками кандидатів на посаду президента і партій на виборах до Верховної Ради та з однаковим порядком запитань в анкеті. Однаковість методологій обох опитувань забезпечує максимально коректне порівняння.









