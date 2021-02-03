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Новини Політика України
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Бойко (360) Зеленський (17439) Порошенко (13233) рейтинг (696) КМІС (267) Слуга народу (2544) Європейська Солідарність (1021) Опозиційна платформа - За життя (466)

Рейтинг Зеленського впав до 22,1%, "Слуги народу" - до 18,2%. 47,6% респондентів хочуть дострокових виборів президента, 60,7% - Ради, - КМІС. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рейтинг Зеленського впав до 22,1%,

Найбільшу підтримку серед можливих кандидатів у президенти має В. Зеленський, але його підтримка знизилася порівняно з груднем 2020 року: його готові підтримати 22,1% серед респондентів, які визначилися зі своїм вибором, проти 27% у грудні 2020 року.

Про це йдеться в дослідженні Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає Цензор.НЕТ.

"Загалом, до всіх політиків відсоток тих, хто не довіряє, вище відсотку тих, хто довіряє, за винятком І. Смешка (баланс +3,7%). Найбільше респондентів довіряють В. Кличку (37,5% довіряють і 51,8% не довіряють, баланс довіри-недовіри становить -14,3%), В. Зеленському (35,6% проти 59,6%, баланс – -24%), В. Гройсману (30,9% проти 54,2%, баланс – -23,3%), Ю. Бойку (28,9% проти 48,4%, баланс – -19,5%), С. Притулі (27,3% проти 39,1%, баланс – -11,8%), Д. Разумкову (26,6% проти 28,6%, баланс – -2,1%), Ю. Тимошенко (26,2% проти 69%, баланс – -42,8%), О. Ляшку (25% проти 68,8%, баланс – -43,8%), П. Порошенку (22,7% проти 74,4%, баланс – -51,7%) та І. Смешку (22,3% проти 18,7%, баланс – +3,7%). Рівень довіри до інших політиків нижчий 20%.

Якщо порівнювати відсоток тих, хто довіряє політику, з аналогічним показником у грудні 2020 року, найбільші зміни простежуються у випадку В. Кличка – зростання з 31,8% до 37,5%, В. Гройсмана – зростання з 25,4% до 30,9%, Ю. Тимошенко – зростання з 16,6% до 26,2%.

Також респондентам ставилося аналогічне запитання щодо довіри до лідерів деяких інших держав. Серед списку лідерів, найбільше респондентів – 36% – довіряють О. Лукашенку. Але при цьому 53,6% не довіряють йому, тому його баланс довіри-недовіри становить -17,6%.

Байдену та Макрону довіряють, відповідно, 26,7% та 26,2% українців, а не довіряють – 23,3% і 23,2%. Їхній баланс позитивний і становить, відповідно, +3,4% та +3%.

Найгірше українці ставляться до В. Путіна – 79,8% йому не довіряють проти 14,4% тих, хто довіряє (баланс – -65,4%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сюмар про рейтинг КМІС: Намальований під коаліцію з ОПЗЖ і "Батьківщиною", щоб завести в Україну російський газ

Якби найближчої неділі відбувалися вибори Президента України, 65% респондентів обов’язково взяли б участь у голосуванні, ще 10,2% не впевнені, але скоріше проголосували б на виборах.

Респондентам показувалися два можливі списки кандидатів на посаду Президента, і респондент мав обрати одну відповідь для кожного списку. Для мінімізації впливу ефекту порядку списків ці списки різним респондентам показувалися в різному порядку.

Якби у президентських виборах брали участь кандидати списку А, тоді зараз найбільшу підтримку також отримав би В. Зеленський, але його підтримка знизилася порівняно з груднем 2020 року (його готові підтримати 22,1% серед респондентів, які визначилися зі своїм вибором, проти 27% у грудні 2020 року). Друге-третє місця, як і в грудні 2021, ділять П. Порошенко (13,7%) і Ю. Бойко (13,5%). Різниця в підтримці цих кандидатів у межах похибки. Порівняно з груднем 2020 року їхні рейтинги статистично значущо не змінилися (змінилися в межах похибки).

Далі йдуть Ю. Тимошенко (11,2%; ріст з 7,5% у грудні 2020 року), В. Медведчук (7,9%), В. Гройсман (5,5%), О. Ляшко (4,8%), С. Притула (4,5%), Д. Разумков (4%). Інші кандидати мають нижчу підтримку.

У списку Б, порівняно зі списком А, відсутні В. Медведчук та Д. Разумков, але присутній І. Смешко. У Таблиці 4 наведені результати для цього списку. У цьому випадку також найбільш підтримку має В. Зеленський, якого підтримали б 22,1% респондентів, які визначилися з вибором; проте, у грудні 2020 року рейтинг був 27,7%. На другому місці – Ю. Бойко (17,5%; його підтримка статистично значущо не змінилася), на третьому – П. Порошенко (13,1%; підтримка також статистично значущо не змінилася).

Далі йдуть Ю. Тимошенко (10,6%; ріст з 7,3% у грудні 2020 року), І. Смешко (8,8%), В. Гройсман (5,6%), С. Притула (4,8%), О. Ляшко (4,7%). Інші кандидати мають нижчу підтримку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг Зеленського вперше впав нижче 20%. "Слуга народу" опустилася на четверте місце, - КМІС. ІНФОГРАФІКА

Якби найближчої неділі відбувалися вибори до Верховної Ради України, 61,4% респондентів обов’язково взяли б участь у голосуванні, ще 10,2% не впевнені, але скоріше проголосували б на виборах.

Найбільш ймовірно прохідний бар'єр подолали б "ОПЗЖ" (партію підтримали б 23,1% серед респондентів, які визначилися з вибором), "Слуга народу" (20,9%), "ЄС" (14,1%) і "Батьківщина" (9,8%). Балансують на межі проходження Радикальна партія О.Ляшка (6,1%), "Українська стратегія Гройсмана" (5,2%) і "Сила і честь" (4,4%). Інші партії мають низьку підтримку.

55,4% респондентів скоріше або повністю підтримують ідею відставки чинного уряду і формування нового Кабінету Міністрів. Не підтримують - 29,2%, а 15,4% не змогли відповісти на питання.

60,7% респондентів скоріше або повністю підтримують ідею розпуску парламенту і проведення дострокових виборів. Не підтримують - 27,7%, а 11,5% не змогли відповісти на питання.

47,6% респондентів скоріше або повністю підтримують ідею відставки президента В. Зеленського і проведення позачергових виборів. Не підтримують - 41,1%, а 11,4% не змогли відповісти на питання ", - йдеться в дослідженні

З 27 січня до 1 лютого 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів (САРІ) опитано 1205 респондентів, що мешкають у 86 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 2,9% — для показників, близьких до 50%, 2,5% — для показників, близьких до 25%, 1,9% — для показників, близьких до 12%, 1,3% — для показників, близьких до 5%.

Для оцінки динаміки настроїв найбільш коректно отримані результати порівнювати з попереднім опитуванням КМІС, проведеним за аналогічною методологією у грудні 2020 року. Обидва опитування проведені однаковим методом (особисті інтерв’ю з використанням планшетів), з однаковими підходами до формування та обсягом вибірки, за близькою анкетою, в т.ч. з практично ідентичними списками кандидатів на посаду президента і партій на виборах до Верховної Ради та з однаковим порядком запитань в анкеті. Однаковість методологій обох опитувань забезпечує максимально коректне порівняння.

Рейтинг Зеленського впав до 22,1%, Слуги народу - до 18,2%. 47,6% респондентів хочуть дострокових виборів президента, 60,7% - Ради, - КМІС 01
Рейтинг Зеленського впав до 22,1%, Слуги народу - до 18,2%. 47,6% респондентів хочуть дострокових виборів президента, 60,7% - Ради, - КМІС 02
Рейтинг Зеленського впав до 22,1%, Слуги народу - до 18,2%. 47,6% респондентів хочуть дострокових виборів президента, 60,7% - Ради, - КМІС 03
Рейтинг Зеленського впав до 22,1%, Слуги народу - до 18,2%. 47,6% респондентів хочуть дострокових виборів президента, 60,7% - Ради, - КМІС 04
Рейтинг Зеленського впав до 22,1%, Слуги народу - до 18,2%. 47,6% респондентів хочуть дострокових виборів президента, 60,7% - Ради, - КМІС 05

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+29
Рейтинг Зеленского упал до 22,1%, "Слуги народа" - до 18,2%. 47,6% респондентов хотят досрочных выборов президента, 60,7% - Рады, - КМИС - Цензор.НЕТ 2012
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03.02.2021 13:01
+26
Рейтинг Зеленського впав до 22,1%, "Слуги народу" - до 18,2%. 47,6% респондентів хочуть дострокових виборів президента, 60,7% - Ради, - КМІС - Цензор.НЕТ 3113
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03.02.2021 13:14
+24
солома@elnazaro777

Судячи з того, як дружно стрепенулися зрадофіли/зелібоби разних мастєй в накиданні тез "Пєтя не зміг, а Зеля - ого-го!", блокування каналів відбулося суто для підняття вмираючого рейтингу зелібоби/"Слуг", ну, і ОПЗЖ причепом, бо їх електорат наразі згуртується ще більше... *скоро вибори

...а ще один можливий профіт - забитий до неможливості інфопростір перед анонсованим оприлюдненням Белінгкетом подробиць у "справі вагнерівців", яке мало би стати інформаційною бомбою...
а отже, СН і ОПЗЖ кинули свою бомбу першими
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03.02.2021 12:58
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Переверните график, и Зеленский будет чемпион
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03.02.2021 12:57 Відповісти
Від'ємне зростання. Зато стабільне.
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03.02.2021 13:02 Відповісти
Рейтинг Зеленського впав до 22,1%, "Слуги народу" - до 18,2%. 47,6% респондентів хочуть дострокових виборів президента, 60,7% - Ради, - КМІС - Цензор.НЕТ 9365
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03.02.2021 13:20 Відповісти
це не опитування, а матеріал для дисертації по "шизофренії" та маніпуляціям...
Хтось вже приплачує за Притулу, Розумкова, Ляшка та Гройсмана??? 14,4% довіряє )(уйлу, пі..лять по макітрі- відвертих ворогів, що ніяк не поїдуть дохнути в радную говень...
22,1%- задоволені знищенням усього, до чого дотягнеться, головний Зе!біл планети. Рейтинг Зеленського впав до 22,1%, "Слуги народу" - до 18,2%. 47,6% респондентів хочуть дострокових виборів президента, 60,7% - Ради, - КМІС - Цензор.НЕТ 4656
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03.02.2021 13:43 Відповісти
вовке-шмаркле доверяют 35.6%.. лукашенку - 36%.. совпадение или одни и те же зебильные "морды лица"? Рейтинг Зеленського впав до 22,1%, "Слуги народу" - до 18,2%. 47,6% респондентів хочуть дострокових виборів президента, 60,7% - Ради, - КМІС - Цензор.НЕТ 4427
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03.02.2021 13:54 Відповісти
Всё (почти) гениальное - просто !
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03.02.2021 20:33 Відповісти
Кстати "замеры" уже проводились не так давно в октябре-ноябре 2020 и оне совсем другие цихерки выдали на гора !
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03.02.2021 20:41 Відповісти
солома@elnazaro777

Судячи з того, як дружно стрепенулися зрадофіли/зелібоби разних мастєй в накиданні тез "Пєтя не зміг, а Зеля - ого-го!", блокування каналів відбулося суто для підняття вмираючого рейтингу зелібоби/"Слуг", ну, і ОПЗЖ причепом, бо їх електорат наразі згуртується ще більше... *скоро вибори

...а ще один можливий профіт - забитий до неможливості інфопростір перед анонсованим оприлюдненням Белінгкетом подробиць у "справі вагнерівців", яке мало би стати інформаційною бомбою...
а отже, СН і ОПЗЖ кинули свою бомбу першими
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03.02.2021 12:58 Відповісти
Саме так.
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03.02.2021 13:03 Відповісти


Луиза Чкалова@luiza4kaLova_





А кстати. Как там анонсированная на 2 февраля прессуха Нескромного насчет уууу какой куккурупции Бубачьки?
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03.02.2021 13:04 Відповісти
Це все від великих успіхів. Але 22% - це ще дуже багато.
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03.02.2021 13:00 Відповісти
мазохісти сер?
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03.02.2021 13:45 Відповісти
А Бубачка збирається на другий термін. Рейтинг Зеленского упал до 22,1%, "Слуги народа" - до 18,2%. 47,6% респондентов хотят досрочных выборов президента, 60,7% - Рады, - КМИС - Цензор.НЕТ 1132
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03.02.2021 13:00 Відповісти
Хай спочатку за держзраду відсидить, а потім вже й другий, за корупцію.
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03.02.2021 13:03 Відповісти
Ну по останнім подіям,рейтинг в Зеленського виросте.Я бачу по соціальних мережах,що за нього вже готові голосувати,ще вчорашні противники.
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03.02.2021 13:01 Відповісти
Не кажи гоп
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03.02.2021 13:13 Відповісти
Рейтинг Зеленского упал до 22,1%, "Слуги народа" - до 18,2%. 47,6% респондентов хотят досрочных выборов президента, 60,7% - Рады, - КМИС - Цензор.НЕТ 2012
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03.02.2021 13:01 Відповісти
Рейтинг Зеленського впав до 22,1%, "Слуги народу" - до 18,2%. 47,6% респондентів хочуть дострокових виборів президента, 60,7% - Ради, - КМІС - Цензор.НЕТ 3113
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03.02.2021 13:14 Відповісти
Рейтинг Зеленського впав до 22,1%, "Слуги народу" - до 18,2%. 47,6% респондентів хочуть дострокових виборів президента, 60,7% - Ради, - КМІС - Цензор.НЕТ 9598
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03.02.2021 13:30 Відповісти
Интересно чего КМИС при проведении опросов не задают вопрос "кто из голосовавших, осознал, что его голос все в стране сильно усугубил и как ответственный человек больше никогда не пойдет на выборы?"
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03.02.2021 13:29 Відповісти
Рейтинг Зеленського впав до 22,1%, "Слуги народу" - до 18,2%. 47,6% респондентів хочуть дострокових виборів президента, 60,7% - Ради, - КМІС - Цензор.НЕТ 78
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03.02.2021 13:15 Відповісти
ЗЕЛЕНСКИЙ: Я НЕ БУДУ ЗАКРЫВАТЬ НИКАКИЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ, У МЕНЯ НЕТ НА ЭТО ПРАВ И ПОЛНОМОЧИЙ
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что выступает за свободу слова, а в его полномочия не входит "закрытие телеканалов".
"Я ОЧЕНЬ УВАЖАЮ КАЖДЫЙ КАНАЛ, И КАНАЛ NEWS ONE.
Я никогда не закрывал в своей жизни ни одного канала.
Я лично за свободу слова, и вы это прекрасно знаете.
Я НИКОГДА В СВОЕЙ ЖИЗНИ НЕ БУДУ ЗАКРЫВАТЬ НИКАКИЕ КАНАЛЫ, не имею права, не имею полномочий", - сказал он во вторник во время поездки в Ривненскую область, отвечая на вопрос журналиста телеканала News On
https://interfax.com.ua/news https://www.facebook.com/ExpressionandMedia/posts/497214301072648//telecom/612344.html
https://bykvu.com/ru/bukvy/zelenskij-zhurnalistu-newsone-ja-ne-budu-zakryvat-nikakie-kanaly-ne-imeju-polnomochij/
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03.02.2021 13:37 Відповісти
Рейтинг - это сплетня с положительными эмоциями.
😁
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03.02.2021 13:02 Відповісти
Стремиться стать самым крупным брендом - бессмысленно. Гораздо важнее стать самым уважаемым брендом.
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03.02.2021 13:03 Відповісти
Ретингам не верю упше, последнее время показало, кто заказывает музыку, тот и первый! Если хотите более менее объективную картинку с рейтингами, подпишитесь на Романа Шрайка.
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03.02.2021 13:05 Відповісти
Избирательное гамно от "СН" поплыло в "ОПЗЖ"....
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03.02.2021 13:05 Відповісти
О мертвечатина засуетилась как, пошли в ход все козыри. Думаю рейтинг зели наоборот вырос, когда он наконец-то начал принимать решения в пользу Украины
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03.02.2021 13:05 Відповісти
в ненависті проти Зеленського пЄС і окупаційній блок монолітні , як ніколи раніше !
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03.02.2021 13:11 Відповісти
Рейтинг Зеленського впав до 22,1%, "Слуги народу" - до 18,2%. 47,6% респондентів хочуть дострокових виборів президента, 60,7% - Ради, - КМІС - Цензор.НЕТ 3371
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03.02.2021 13:16 Відповісти
Медведчук диктував?
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03.02.2021 13:23 Відповісти
мне это читать, прямо как думать - у нас такая "демократия", шо лучше и не надо.
Скажу напр. - в Риме, когда флот был разбит, "олигархи" скинулись не суперовый флот, "местного выробництва"+морпехов обезпечили, и флот нанес поражение тем, кто не знал .... поражений.
И потому на Рим равняются все - от Муссолини(обосрался) - до Байдена(не обосрется).
И да - Зевс - храни Байдевщину.....
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03.02.2021 13:05 Відповісти
Рейтинг составляли Опзж и ес
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03.02.2021 13:06 Відповісти
СН сделал выводы.
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03.02.2021 13:11 Відповісти
После избрания президентом США Байдена, компенсируя своимногочисленные факапы, Зеленский готов на все
Это реализация постановления Верховной Рады о санкциях 2589-VIII, принятого в октябре 2018 года.
Но пятому президенту Петру Порошенко не дали его ввести в действие, ведь впереди были выборы и это воспринимали наступлением на свободу слова.
Проигнорировать позицию Запада тогда было невозможно - Украине была нужна поддержка, а вот теперь, после избрания президентом США Джо Байдена, компенсируя свои многочисленные факапы, Владимир Зеленский готов на все.

Правду говорили шутники: Байден придет - порядок наведет»
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03.02.2021 13:14 Відповісти
Зачем выгораживать Петра ,он просто боялся,как и все пять лет
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03.02.2021 13:16 Відповісти
Давайте говорити чесно, до прихода Зеленського всі ті помийниці не надавали приводів їх закрити. Не було антиукраїнської риторики. Закрити їх, бо медвечук купив ? Ніхто таких пояснень на передодні виборів не сприйняв би.
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03.02.2021 13:18 Відповісти
Рейтинг Зеленського впав до 22,1%, "Слуги народу" - до 18,2%. 47,6% респондентів хочуть дострокових виборів президента, 60,7% - Ради, - КМІС - Цензор.НЕТ 399
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03.02.2021 13:19 Відповісти
Рейтинг зі стелі.
Кого більше світять по тв, в того і рейтинг.
Звідки захопники понабирали стільки відсотків ??
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03.02.2021 13:16 Відповісти
Рейтинг Зеленського впав до 22,1%, "Слуги народу" - до 18,2%. 47,6% респондентів хочуть дострокових виборів президента, 60,7% - Ради, - КМІС - Цензор.НЕТ 8393
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03.02.2021 13:41 Відповісти
Рейтинг Зеленського впав до 22,1%, "Слуги народу" - до 18,2%. 47,6% респондентів хочуть дострокових виборів президента, 60,7% - Ради, - КМІС - Цензор.НЕТ 6766
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03.02.2021 13:43 Відповісти
дякую, німецька Ванга... Можливо, ще й попередні прогнози озвучиш? Там, де пришестя святого осла, прогнозувалось? Рейтинг Зеленського впав до 22,1%, "Слуги народу" - до 18,2%. 47,6% респондентів хочуть дострокових виборів президента, 60,7% - Ради, - КМІС - Цензор.НЕТ 4640
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03.02.2021 13:55 Відповісти
быдло хочет перевыборов))) что бы в очередной раз выбрать бойка или ляшка презом?))) пастух для баранов никогда не будет хорошим
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03.02.2021 13:25 Відповісти
Теперь то рейтинг Зеленского попрет.
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03.02.2021 13:31 Відповісти
Нет, но на сегодняшний день он без особых проблем переизбрался бы. И если бы он хоть периодически совершал такие поступки, как вчера, то его преимущество однозначно сохранилось бы до самых выборов.
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03.02.2021 14:03 Відповісти
В начале игры никто с козырей не ходит, берегут к концу игры.
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03.02.2021 14:09 Відповісти
Главное не затянуть, что бы с этими козырями не остаться.
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03.02.2021 14:18 Відповісти
А перевыборы зачем? Через полтора года после того как стадо показало как оно "способно" голосовать, смысл их делать? Будет тот же результат. Вот если ватнорылых 73% оленей лишить права голоса, то да, перевыботы точно нужны
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03.02.2021 13:33 Відповісти
Кремлю нужен русной президент и свой агент,который откроет ворота для русских танков и сольет всю Украину!!!Все эти опросы заказные статьи из-за поребррика.Кремль готовит на пост президента своего агента Бойко!!Вот и заказные статьи против Зели.Зеля слабый хозяйственник,но патриот Украины и никогда не сдаст интересы страны ,и не ляжет под фашисткую россию!Мне этого достаточно!А то,что вы работаете на олигархов за копейки или высокая коммуналка - это ваши проблемы!Бастовать не пробовали?Помогает.
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03.02.2021 13:34 Відповісти
Да прост и доверчив наш народ.. не хочется добавлять более резкие характеристики.. У Пидалика самое большое доверие... Смешно. Второго клоуна страна точно не переживет. При таком кандидате в "лидеры доверия" в этой стране точно ничего хорошего не будет и тем кто может нужно готовиться к "эвакуации" Капец одним словом. ( не даром шли слухи что олигархи в случае полного обвала рейтингов Зе готовят нам его замену в виде Пидалика ( с его серым кардиналом Левочкиным), который еще в период после революции возил его к Фирташу на утверждение на должность мэра. Да уж " прост" ( глуп) наш народ и мы все вместе ( и я в том числе, как часть народа)
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03.02.2021 13:36 Відповісти
ЗЕЛЕНСКИЙ: Я НЕ БУДУ ЗАКРЫВАТЬ НИКАКИЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ, У МЕНЯ НЕТ НА ЭТО ПРАВ И ПОЛНОМОЧИЙ
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что выступает за свободу слова, а в его полномочия не входит "закрытие телеканалов".
"Я ОЧЕНЬ УВАЖАЮ КАЖДЫЙ КАНАЛ, И КАНАЛ NEWS ONE.
Я никогда не закрывал в своей жизни ни одного канала.
Я лично за свободу слова, и вы это прекрасно знаете.
Я НИКОГДА В СВОЕЙ ЖИЗНИ НЕ БУДУ ЗАКРЫВАТЬ НИКАКИЕ КАНАЛЫ, не имею права, не имею полномочий", - сказал он во вторник во время поездки в Ривненскую область, отвечая на вопрос журналиста телеканала News On
https://interfax.com.ua/news https://www.facebook.com/ExpressionandMedia/posts/497214301072648//telecom/612344.html
https://bykvu.com/ru/bukvy/zelenskij-zhurnalistu-newsone-ja-ne-budu-zakryvat-nikakie-kanaly-ne-imeju-polnomochij/
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03.02.2021 13:38 Відповісти
Опять сбрехамши, когда надо рейтинг приподнять
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03.02.2021 13:39 Відповісти
Это реализация постановления Верховной Рады о санкциях 2589-VIII, принятого в октябре 2018 года.
Но пятому президенту Петру Порошенко не дали его ввести в действие, ведь впереди были выборы и это воспринимали наступлением на свободу слова.
Проигнорировать позицию Запада тогда было невозможно - Украине была нужна поддержка, а вот теперь, после избрания президентом США Джо Байдена, компенсируя свои многочисленные факапы, Владимир Зеленский готов на все.
Правду говорили шутники: Байден придет - порядок наведет»
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03.02.2021 13:40 Відповісти
Дай Бог щоб у Петруччіо стояв , як у Зе.
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03.02.2021 13:44 Відповісти
Зеленский не справился с своей задачей, не смог. 2 года прошло и ничего в лучшую сторону не изменилось, в худшую - да. Страной правят олигархи, которых интересует лишь прибыль, а не развитие Украины. Если в России олиграхам есть на чем наживаться - нефть и газ, то в Украине паразиты наживаются на людях, загоняя их в нищету. К примеру взять Беню, он однажды вывел 5.5 миллиарда долларов, покинул страну и при Зеленском вернулся, уж явно не делать украинцам жизнь в украине лучше. Беня купил большой обьем энергии у Енергоатома по 15 коп, и продает по 1.68 грн, а весной хотят сделать все что выше 300квт, по 3.15 грн. Стрижка наращивает объемы.
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03.02.2021 13:44 Відповісти
бугага А яким чином Мертвечук опинився у списку кандидатів у президенти, га? Не інакше як Мертвечук і оплатив "опріс". КМІС вже не те що палиться, а аж ПАЛАЄ від мертвечуківської заказухи. Ганьба продажним шлюхам!
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03.02.2021 13:51 Відповісти
Що таке рейтинги КМІС - читайте: Скандал с социологами. ОПЗЖ - самая рейтинговая партия? Нет, это не так.
І тут: ОПЗЖ - первая, Слуга народа - четвертая. Как это объясняют социологи

В двох словах: КМІС робить соц.опитування на догоду замовникам. Замовники - мертвечуки.
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03.02.2021 13:52 Відповісти
47,6% респондентов хотят досрочных выборов президента

А зачем досрочные? Достаточно принять закон о очередных выборах раз в год и Рады, и мэров и гор- сель- и т.д. советов. Снимет кучу проблем и необходимость Майданов в дальнейшем.
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03.02.2021 13:54 Відповісти
ОПЗЖ" ( 23,1%) , "Слуга народа" (20,9%), "ЕС "(14,1%)
Рейтинг Зеленського впав до 22,1%, "Слуги народу" - до 18,2%. 47,6% респондентів хочуть дострокових виборів президента, 60,7% - Ради, - КМІС - Цензор.НЕТ 6973
Вот истинная причина блокировки каналов ОПЗЖ!
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03.02.2021 13:54 Відповісти
Там целый ряд причин.
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03.02.2021 14:05 Відповісти
Явно після пісдюліни від Байдена,влада починає по трохи вошкатися.
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03.02.2021 14:11 Відповісти
Да немного странно что приходится надеяться на Байдена и Америку, а не самим украинцам решить проблему. Но уж лучше так, чем никак.
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03.02.2021 14:18 Відповісти
Власне от це і є причина блокування мертвечука з етера. Адже як виявилось, проєкт про блокування проросійських каналів був поданий ще Порошенко у 2018 році, і знаобилась аж два роки падіння рейтингів та знущання над Україною та українським у етерах ватних помийок, щоб таки його імплементувати
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03.02.2021 14:18 Відповісти
у бубочки спрацював інстинкт самозбереження і він закрив зажопінські канали - тепер його рейтинг трохи підросте за рахунок тої аудиторії
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03.02.2021 14:32 Відповісти
муд@&# ах, простите, "мудрьiй нарiд"

75 процентам не нравится *****, и 75 процентам не нравится Порошенко.

Диагноз: у 50% мозги в черепной коробке отсутствуют.
Это не оскорбление, это медицинский факт...
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03.02.2021 16:01 Відповісти
Как созвучно: "Вова" и "жопа". Не в рифму, конечно, но смысл то какой!
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03.02.2021 16:21 Відповісти
подождите, не надо его менять, по-моему от него пульт только вот нашли, кто надо
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03.02.2021 16:57 Відповісти
Жулька в черговий раз показала, що для мудрого наріду достатньо трохи підрихтувати обличчя, щоб рейтинг миттєво виріс в півтора рази
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03.02.2021 17:05 Відповісти
"Рейтинг Зеленского упал до 22,1%, "Слуги народа" - до 18,2%. 47,6% респондентов хотят досрочных выборов президента, 60,7% - Рады, - КМИС" - чтобы поднять рейтинг Зеленскому и "Слугам народа", надо посадить в тюрьму с конфискацией Ахметова, Коломойского, Пинчука и других на них похожих.
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03.02.2021 18:42 Відповісти
 
 