"Монополія "Нафтогазу" - одна з причин високих цін на газ для населення", - ZN із посиланням на звіт Енергетичного співтовариства

"Нафтогаз України" з його дочірніми підприємствами займає монопольне (домінантне) становище на ринку природного газу, завдяки високій частці ринку і привілейованому доступу до вітчизняної видобутку газу. З цим пов'язана проблема неспроможності ринку газу і, як наслідок, високі ціни на газ для населення.

Про це пише ZN.ua, використовуючи дані звіту Європейського енергетичного співтовариства "Забезпечення чесної конкуренції на українському газовому ринку і розвиток необхідної ліквідності на біржі" (листопад 2020 р.)

Видання повідомляє, що після впровадження газового ринку і розподілу функцій "Нафтогазу України", група "Нафтогаз" зберегла монопольний доступ до газу українських державних добувачів.

"До 1 серпня 2020 р. (в умовах дії ПСО) АТ "Укргазвидобування" і АТ "Чорноморнафтогаз" щомісяця продавали природний газ власного виробництва "Нафтогазу України" для формування доступного ресурсу природного газу побутовим споживачам, релігійним організаціям та компаніям централізованого теплопостачання. І тоді це було абсолютно зрозуміло й виправдано. Але незрозуміло, чому після скасування ПСО та оголошення ринкового ціноутворення на газ обов'язок українських видобувачів газу продавати свій газ "Нафтогазу України" не було скасовано", - пише ZN.

Видання зазначає, що в "Нафтогазі", який публічно підтримує ринок, вважають, що газом, видобутим дочірніми компаніями, що входять до однойменної групи, можна розпоряджатися на свій розсуд.

"Але тоді зовсім уже незрозуміло, як можна примушувати населення платити за цей-таки український газ за цінами хабу в Європі. Тим більше що це населення, за Конституцією, і є справжнім власником видобутого з надр газу. Ба більше, воно ще є і формальним власником усієї державної групи "Нафтогаз"… Погодьтеся, щось тут явно не по-ринковому. Найманий персонал державного підприємства продає власникові надр його ж газ за ціною європейського хабу в сезон зими та пікових цін. І все це називається ринком", - повідомляє видання.

ZN наводить оцінку Енергетичним співтовариством (ЕС) ринкової частки групи "Нафтогаз" (імпорт плюс видобуток). Так, в 2019 році ця частка становила 60%. У першій половині 2020 року - 55%. "При цьому не секрет, що монопольним вважається становище суб'єкта господарювання, частка якого на ринку товарів перевищує 35%, якщо не буде доведено, що він зазнає значної конкуренції", - уточнює ZN.

"Основна проблема неспроможності ринку пов'язана з монопольним доступом НАК "Нафтогаз України" до більшої частини національного видобутку газу. Тоді як скасування ПСО для домашніх господарств було важливим кроком на шляху до лібералізації ринку, НАК "Нафтогаз України" поглинула вивільнені обсяги газу, видобутого в країні, не даючи іншим учасникам ринку шансу отримати доступ до українського національного газовидобутку", - повідомляє видання з посиланням на оцінку якості українського ринку газу секретаріатом Європейського енергетичного співтовариства, надана у звіті "Забезпечення чесної конкуренції на українському газовому ринку і розвиток необхідної ліквідності на біржі"

ZN повідомляє, що Енергетичне співтовариство (міжнародна організація, що об'єднує Європейський Союз і його сусідів для створення інтегрованого загальноєвропейського енергетичного ринку) пропонує Україні "рецепт для лікування нинішніх неринкових цін, який полягає у доступі всіх учасників ринку до газу "Укргазвидобування". На думку європейців, цей газ повинен торгуватися на рівних і прозорих сегментах ринку, якими управляє Українська енергетична біржа (УЕБ).

"Ці обсяги також забезпечать критичну ліквідність на ринку газу, необхідну для створення стабільного газового індексу України. Оскільки в ціну входитиме власний видобуток, ціна на український газ потенційно може бути нижчою, ніж ціна за індексами TTF або NCG, до яких Україна прив'язана на цей момент", - повідомляє ZN.