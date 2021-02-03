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Пєсков підтвердив, що на окупований Донбас постачатимуть російську вакцину "Спутник V": Якщо не ми, то ніхто не завезе її туди

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Пєсков підтвердив, що на окупований Донбас постачатимуть російську вакцину

У Кремлі заявили, що Росія постачатиме свою т.зв. вакцину на окуповану частину Донбасу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС", про це заявив прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков.

"Безумовно, там люди теж потребують вакцини. І якщо не ми, то ніхто її туди не завезе", - сказав Пєсков.

Він підтвердив, що "туди теж будуть поставки", але терміни рекомендував уточнити в уряду РФ.

Нагадаємо, раніше в підтримуваному Москвою незаконному збройному формуванні "ЛНР" заявили, що отримали з Росії вакцину проти коронавірусу, відому як "Спутник V", використання якої в Україні не схвалено. 31 січня про прибуття цієї ж російської вакцини заявили і в аналогічному угрупованні "ДНР".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль про блокування "112 Україна", ZIK і NewsOne: Міжнародні організації мають звернути на це увагу

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
"Если не мы, то солдаты НАТО"
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03.02.2021 13:07
+9
парашская кровавая игра "вежливые спасатели", продолжается, с 2014 года...
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03.02.2021 13:08
+9
Коллаборантам двойную дозу. Песков подтвердил, что на оккупированный Донбасс будут поставлять российскую вакцину "Спутник V": Если не мы, то никто не завезет ее туда - Цензор.НЕТ 1334
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03.02.2021 13:08
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"Если не мы, то солдаты НАТО"
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03.02.2021 13:07 Відповісти
парашская кровавая игра "вежливые спасатели", продолжается, с 2014 года...
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03.02.2021 13:08 Відповісти
Коллаборантам двойную дозу. Песков подтвердил, что на оккупированный Донбасс будут поставлять российскую вакцину "Спутник V": Если не мы, то никто не завезет ее туда - Цензор.НЕТ 1334
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03.02.2021 13:08 Відповісти
10 литровой клизмы Песков подтвердил, что на оккупированный Донбасс будут поставлять российскую вакцину "Спутник V": Если не мы, то никто не завезет ее туда - Цензор.НЕТ 6910
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03.02.2021 13:19 Відповісти
и боярыни им по литру!!!!
Песков подтвердил, что на оккупированный Донбасс будут поставлять российскую вакцину "Спутник V": Если не мы, то никто не завезет ее туда - Цензор.НЕТ 1054
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03.02.2021 13:27 Відповісти
Чем больше подохнет мразей лугандонских,тем лучше для планеты.
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03.02.2021 13:09 Відповісти
Вколите им ящур за компанию. Песков подтвердил, что на оккупированный Донбасс будут поставлять российскую вакцину "Спутник V": Если не мы, то никто не завезет ее туда - Цензор.НЕТ 512
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03.02.2021 13:09 Відповісти
та хоть новичок...в любых дозах ! ))))
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03.02.2021 13:09 Відповісти
Дійсно, окрім кацапів "спутнік" ніхто не зможе поставити)))
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03.02.2021 13:12 Відповісти
Всей вате по тройной дозе)
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03.02.2021 13:14 Відповісти
Историческое событие!!! Песков впервые сказал правду!!! Потому как если не они то точно никто не завезет)))
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03.02.2021 13:16 Відповісти
А я здесь поддерживаю кремлевскую проститутку песка, пусть уничтожают тот генофонд завезенный ранее из своей гамнораши на наши земли.
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03.02.2021 13:17 Відповісти
По идее МИД должен тут же подать ноту и неплохо было бы созвать совет безопасности ООН и выразить протест против незаконных биологических экспериментов на территории других стран, можно даже расписать как испытание биологического оружия.
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03.02.2021 13:18 Відповісти
вакцину "Спутник V": Если не мы, то никто не завезет ее туда Песков подтвердил, что на оккупированный Донбасс будут поставлять российскую вакцину "Спутник V": Если не мы, то никто не завезет ее туда - Цензор.НЕТ 2248 ТА ДА!!!!!!
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03.02.2021 13:20 Відповісти
" Благодетели" хре-овы. Вы сначала свои 140-145 миллионов или сколько их у вас " снабдите" плюс оккупированный Крым, Абхазию, Юж. Осетию, Приднестровье, часть союзного государства Беларусь.. Судя по наличию мощностей, и скорости вакцинации в Раше на это уйдет лет 7 - 8. А так как действие вакцины ( даже если допустить что это не потерянная моча олимпийцев) действует 8 месяцев ( ну ладно до года), так что бы пройти повторные вакцинации на это уйдут 10-12 лет. Но пиар акции с поставками друзякам в Венгрию, Венесуэлу, Никарагуа и т.д. решили пополнить " благотворительностью " по отношению к ОРДЛО ( так оккупанты по всем международным законам ответственны за оккупированные территории, так что это обязанность а не " благотворительность" вопрос в другом что это " за вакцина" и смогут ли они поставить в ОРДЛО в короткий период -5-6 месяцев ( по две дозы на каждого жителя) а значит до 8 миллионов доз. Смешно. Откедова...
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03.02.2021 13:24 Відповісти
Как это никто не завезет? В шахтах, как в копях царя Соломона, у них все есть: танки, беспилотники, и вакцины найдутся.
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03.02.2021 13:26 Відповісти
очень важно, что бы биоматериал не спрашивали о желании привиться, а прививали там где паймают.
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03.02.2021 13:26 Відповісти
Так в першу чергу колить терористів хай перші подохнуть.. Песков і давай швидше..Диявол давно жде вас.
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03.02.2021 13:30 Відповісти
Международный преступник песков лукаво забыл добавить, что завозить на разрушенную русней часть дамбаса "препарат" будут на танках, а "вакцинировать" контингент гетто - под дулами расийских автоматов.
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03.02.2021 13:50 Відповісти
Разве в украинском графике нет Крыма и Донбасса?
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03.02.2021 13:51 Відповісти
Швидше б і побільше б))),а у тих істот,що мають "паспарт" із двох головою чорнобильською куркою подвійну,а то й потрійну дозу "вакцини")))
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03.02.2021 13:59 Відповісти
Никто кроме нас!- песков
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03.02.2021 14:06 Відповісти
Вперед курва і побільше !!!
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03.02.2021 14:13 Відповісти
Та хоч новачок завезіть, якось поФІГ.
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03.02.2021 14:23 Відповісти
погубят наваросов ! Пєсков підтвердив, що на окупований Донбас постачатимуть російську вакцину "Спутник V": Якщо не ми, то ніхто не завезе її туди - Цензор.НЕТ 9330
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03.02.2021 15:55 Відповісти
Сначало лугандонам вкололи в мосх, теперь в жопу вставят. Пєсков підтвердив, що на окупований Донбас постачатимуть російську вакцину "Спутник V": Якщо не ми, то ніхто не завезе її туди - Цензор.НЕТ 8031 Пєсков підтвердив, що на окупований Донбас постачатимуть російську вакцину "Спутник V": Якщо не ми, то ніхто не завезе її туди - Цензор.НЕТ 8031 Пєсков підтвердив, що на окупований Донбас постачатимуть російську вакцину "Спутник V": Якщо не ми, то ніхто не завезе її туди - Цензор.НЕТ 8031
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03.02.2021 17:50 Відповісти
КАК ПОДОПЫТНЫХ ИСПОЛЬЗУЮТ !!!
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03.02.2021 20:01 Відповісти
 
 