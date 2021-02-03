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Новини Політика України Закриття каналів Медведчука
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Зеленський про блокування каналів Медведчука: Відверта і маніпулятивна пропаганда має отримати жорстку реакцію

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський про блокування каналів Медведчука: Відверта і маніпулятивна пропаганда має отримати жорстку реакцію

Президент України Володимир Зеленський подякував представникам громадянського суспільства за те, що "абсолютно точно зрозуміли і підтримали необхідність рішення РНБО про блокування каналів "пулу Медведчука".

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у Telegram.

"Колегіальне та юридично вмотивоване рішення про санкції щодо фізичної та юридичних осіб ухвалено одразу після того, як були зафіксовані та обговорені конкретні підстави для цього. Вдячний членам Ради національної безпеки і оборони за відповідальну та швидку реакцію", - йдеться в повідомленні.

Також Зеленський подякував представникам громадянського суспільства - за те, що "абсолютно точно зрозуміли та підтримали необхідність цього рішення РНБО".

Також читайте: Депутати "Слуги народу" вітають рішення блокувати "112 Україна", ZIK і NewsOne, - Корнієнко

"Відверта та маніпулятивна пропаганда має отримати жорстку реакцію саме суспільства. Робота Служби безпеки також заслуговує на окрему подяку. Жодного сумніву, що всі загрози національній безпеці України отримають ефективну та законну відповідь", - підсумував президент.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Казанський про блокування "112 Україна", ZIK та NewsOne: "Канали - лише інструмент. Притягати до відповідальності потрібно тих, хто його використовує"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+31
А ще, варто усунити таваріща портнова від судової гілки влади та юриспруденції.
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03.02.2021 13:12
+26
А як вам молодий риг та неосовок Разюмков ?
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03.02.2021 13:13
+24
Агенты кремля : медведчук,бойко,рабинович ,кива и все ихнее опг опсж должны сидеть в тюрьме !!!
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03.02.2021 13:25
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Це перший крок справжнього Гаранта!
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03.02.2021 20:20 Відповісти
Ну вот уже что-то хорошее Вова сделал Зеленський про блокування каналів Медведчука: Відверта і маніпулятивна пропаганда має отримати жорстку реакцію - Цензор.НЕТ 8886
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03.02.2021 20:27 Відповісти
він багато вже чого зробив - просто не піарить це , весь час , як його папередник ...
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03.02.2021 21:55 Відповісти
Короче,констатируем факт:Рашистские каналы годами воевали с Украиной.Ликвидированы указом президента Зеленского.Точка.
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03.02.2021 20:35 Відповісти
Первый раз это говорю: Зеленский сделал правильное дело
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03.02.2021 21:10 Відповісти
Та ну нафіг.
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03.02.2021 21:55 Відповісти
Припущення від одного політолога. Все відбувається за домовленістю Єрмака і Медведчука. У "слуг народу" катастрофічно падає рейтинг. Проукраїнські партії готові відтіснити слуг кремля - СН і ОПЗЖ від корита. Потрібен скандал за сценарієм "поганий і хороший поліцейський". Зеленський за одну ніч переходить на бік українців і наказує прикрити проросійські канали. Суспільство електризується і поляризується. ОПЗЖ гуртує навколо себе всі проросійські сили. До новоствореного "бандерівця" Зеленського повертається довірлива і наївна проукраїнська частина електорату, яка в ньому розчарувалась і побачила капітулянта. ЄС, БЮТ, Голос, Свобода втрачають виборців на користь новоствореного "бандерівця". Розпускається ВР і вже восени проводяться перевибори. В ВР проходять лише дві партії - ОПЗЖ і СН. Припущення від Віктора Тарана.
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03.02.2021 21:16 Відповісти
Иногда лучше пердеть чем говорить.
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03.02.2021 21:43 Відповісти
Керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов висловив сподівання, що основною мотивацією вчорашнього рішення РНБО був захист країни від російської інформаційної агресії, а не падіння рейтингів правлячої партії та їхній електоральний перетин з ОПЗЖ. Джерело: https://censor.net/ua/n3245764 Ось бачишь, хранцузьське руцькомовне hbnfg, ваша хитрожопа кремлівська задумка не катить. Перди, хоч до усьору, шляк ти трафив.
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03.02.2021 23:20 Відповісти
цей той поліолух-люмпен Таран, який топив за шута Панталоне і ліш бы нє Порошенко?
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03.02.2021 23:11 Відповісти
Не знаю всіх політологів. Його сьогодні почув вперше на каналі ЕСПРЕСО. Висловлене припущення, вважаю, заслуговує на увагу. Тому що важко пояснити, чому Зеленський перевзувається на льоту. Аналогічне припущення висловив, в притаманній йому дипломатичній манері і О. Турчинов. Джерело: https://censor.net/ua/n3245764 Все таємне в наш час дуже швидко стає явним. Від цієї звістки тут в декого з-за "порєбріка" вже запалав пердак.
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03.02.2021 23:43 Відповісти
а ведь до зели дошло, что опожопники его подсиживают....испугался малый за себя...и рубанул......так что...ничего личного...только забота о стране... " А, как народ ?".
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03.02.2021 21:43 Відповісти
Здаеться мне ,что Зеленский меньше всего боится за себя как за президента.Среди всех президентов Украины.
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03.02.2021 21:47 Відповісти
Я так понимаю на Зеленского, на этом сайте, вершат наезд ОПЖЗ и порохоботы.
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03.02.2021 21:45 Відповісти
Зеленський про блокування каналів Медведчука: Відверта і маніпулятивна пропаганда має отримати жорстку реакцію - Цензор.НЕТ 7438 ОПиЗиЖи здьесь ні прі дьелах, єто мі парахаботи. Зеленський про блокування каналів Медведчука: Відверта і маніпулятивна пропаганда має отримати жорстку реакцію - Цензор.НЕТ 133
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03.02.2021 21:51 Відповісти
Ну и хрен с вами. Вам никто не верит,кроме вас самих.
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03.02.2021 21:53 Відповісти
Ой горечко яке, кацапська підстилка не вірить порохоботам.
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03.02.2021 21:59 Відповісти
Отак от панове потрібно давати інтрв'ю НВО, потім янкі бистренько, просто і дохідливо пояснили нелохові що, де, коли і по чому. Тадададам і наш приЗЕдент ПРОЗРІВ ! ! ! Свьершілось чудо. Шановні порохоботи ждем-с наступної серії, хоч поржем, стопудово хуже небуде. Кажеться мені що наш ... стоїть на парогье грандіозново шухера. Зеленський про блокування каналів Медведчука: Відверта і маніпулятивна пропаганда має отримати жорстку реакцію - Цензор.НЕТ 4319
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03.02.2021 21:49 Відповісти
Патриоты Украины!!! От вас уже смердит хуже чем от русских. Угамонитесь уже. Зеленський про блокування каналів Медведчука: Відверта і маніпулятивна пропаганда має отримати жорстку реакцію - Цензор.НЕТ 2418
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03.02.2021 21:52 Відповісти
Аллье, гараж проснісь, ета вонь ат тібя !!! Монітор запахі НЬЕ ПЬЕРЬЕДАЙОТ. Во дебіл.
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03.02.2021 22:01 Відповісти
Какое зесцикло грозное, попка после Байдена бобо. Зеленський про блокування каналів Медведчука: Відверта і маніпулятивна пропаганда має отримати жорстку реакцію - Цензор.НЕТ 7853
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03.02.2021 21:55 Відповісти
Давно пора.
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03.02.2021 21:59 Відповісти
Перший раз в житті лайкнув статтю про ЗЕлю.Поки що,навіть ослом перестану називати.Далі "будем пасматреть" ,може у нього і яйця виростуть..
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03.02.2021 22:30 Відповісти
Не завжди такі рішення приносять позитивний результат. Раз закривають- значить бояться. Щоб знати правду не обов"язково бути проросійським, потрібно читати між рядками. Життя
реальне показує реалії і, якби не говорили на телеекранах про "щасливе майбуття", потрібно провести як мінімум перепис населення без фальсифікації. "Запрєтний плод сладок!"
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03.02.2021 22:46 Відповісти
Не розслабляйтеся, панове!
Поки одна частина зеленої команди привертає до себе увагу і піариться на закритті каналів ведмудчука (які завтра можуть знову відкритися), інша частина зеко-манди тихесенько, не привертаючи уваги, закриває єдиний канал, що протистоїть діям окупантів в Криму - кримсько-татарський канал АТР.
А ЗМІ мордора це дружньо вітають, що свідчить про те, що закриття АТР - це одна з обіцянок сцикла путлеру.
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03.02.2021 22:50 Відповісти
Мертвечука канали закрили
бо канали за рашу топили
кремлівську пропаганду гнали
народу фейки наганяли
опзж з екрану зраду розганяли
ротяки чорні роззявляли
чортівню радянську оживляли
в депресію людей вганяли
з екранів Україну гнобили
українцям мізки пудрили
щодня щосили голосили
що вони найбільщі
патріоти України
а по правді
руському царю лестили
раші сраку лизали
з путина за це гроші брали
коли літіками в маскву літали
та сорому за це не знали.

А коли їх за контрабанду піймали
вугілля вони з донбасу гнали
СБУ на них справи відкрило
тут їх і накрило
то на форсажі вони в раду погнали
трибуну там блокували
за фашизм розповідали
та на захіст свого жирного життя
народ підіймали.

https://youtu.be/gm-CBpUf0BY
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03.02.2021 22:58 Відповісти
Ситуація з телеканалами відволікла виборців від найбільших проблем, - платіжка за опалення за холодний січень !!
. Тому що зменшення ціни на газ і на комірне відбудеться лише в лютому.
Сьогодні цілий день на всіх телеканалах говорять виключно про те, що заборонили телеканали Медведчука.
Більше того, йдуть спекуляції, що їх нібито не заборонив Порошенко.
Вибачте, Порошенко заборонив російські телеканали, російські соціальні мережі !
Якщо перед виборами він не заборонив телеканали Медведчука, то, власне кажучи, ще треба подивитися, як довго теперішня заборона проіснує, боюсь що не довго !
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03.02.2021 23:03 Відповісти
Конечно, закрытие рупоров российской агентуры - шаг правильный, можно только приветствовать, если дело будет доведено до конца. Но Зеленскому доверять нельзя. Сейчас он испугался - прошло почти 2 года, рейтинг его падает - надо попытаться перехватить у патриотических сил часть электората. Кроме того, его напугало возможное давление США, история с Дубинским.
Нет, не верьте Ермаку - Зеленскому.
"Бойтесь данайцев, дары приносящих!"
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03.02.2021 23:04 Відповісти
Зеленський про блокування каналів Медведчука: Відверта і маніпулятивна пропаганда має отримати жорстку реакцію - Цензор.НЕТ 4743
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03.02.2021 23:12 Відповісти
всю эту банду надо посадить в чан с дерьмом и шашкой над головой время от времени махать,не нырнет сразу голова с плечь.
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04.02.2021 00:15 Відповісти
На помойке-телеканале НАШ целый день вопли регианалов и прочей наволочи о ограничении свободы слова. Наш тоже нужно закрывать и как можно скорее а всех журнализдов кто там работал-сделать неприкасаемыми и чтобы ни один телеканал и на работу не взял. Работа иностранного агрессора должна быть наказуема
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04.02.2021 02:05 Відповісти
Зеленский поблагодарил представителей гражданского общества - за то, что "абсолютно точно поняли и поддержали необходимость этого решения СНБО".

Ну а теперь давайте меня на второй срок, шоб я так жил, папа Зяма уже таки за... Зеленський про блокування каналів Медведчука: Відверта і маніпулятивна пропаганда має отримати жорстку реакцію - Цензор.НЕТ 1967
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04.02.2021 06:45 Відповісти
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