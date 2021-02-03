Зеленський про блокування каналів Медведчука: Відверта і маніпулятивна пропаганда має отримати жорстку реакцію
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Президент України Володимир Зеленський подякував представникам громадянського суспільства за те, що "абсолютно точно зрозуміли і підтримали необхідність рішення РНБО про блокування каналів "пулу Медведчука".
Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у Telegram.
"Колегіальне та юридично вмотивоване рішення про санкції щодо фізичної та юридичних осіб ухвалено одразу після того, як були зафіксовані та обговорені конкретні підстави для цього. Вдячний членам Ради національної безпеки і оборони за відповідальну та швидку реакцію", - йдеться в повідомленні.
Також Зеленський подякував представникам громадянського суспільства - за те, що "абсолютно точно зрозуміли та підтримали необхідність цього рішення РНБО".
"Відверта та маніпулятивна пропаганда має отримати жорстку реакцію саме суспільства. Робота Служби безпеки також заслуговує на окрему подяку. Жодного сумніву, що всі загрози національній безпеці України отримають ефективну та законну відповідь", - підсумував президент.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
Будь ласка, зачекайте...
реальне показує реалії і, якби не говорили на телеекранах про "щасливе майбуття", потрібно провести як мінімум перепис населення без фальсифікації. "Запрєтний плод сладок!"
Поки одна частина зеленої команди привертає до себе увагу і піариться на закритті каналів ведмудчука (які завтра можуть знову відкритися), інша частина зеко-манди тихесенько, не привертаючи уваги, закриває єдиний канал, що протистоїть діям окупантів в Криму - кримсько-татарський канал АТР.
А ЗМІ мордора це дружньо вітають, що свідчить про те, що закриття АТР - це одна з обіцянок сцикла путлеру.
бо канали за рашу топили
кремлівську пропаганду гнали
народу фейки наганяли
опзж з екрану зраду розганяли
ротяки чорні роззявляли
чортівню радянську оживляли
в депресію людей вганяли
з екранів Україну гнобили
українцям мізки пудрили
щодня щосили голосили
що вони найбільщі
патріоти України
а по правді
руському царю лестили
раші сраку лизали
з путина за це гроші брали
коли літіками в маскву літали
та сорому за це не знали.
А коли їх за контрабанду піймали
вугілля вони з донбасу гнали
СБУ на них справи відкрило
тут їх і накрило
то на форсажі вони в раду погнали
трибуну там блокували
за фашизм розповідали
та на захіст свого жирного життя
народ підіймали.
https://youtu.be/gm-CBpUf0BY
. Тому що зменшення ціни на газ і на комірне відбудеться лише в лютому.
Сьогодні цілий день на всіх телеканалах говорять виключно про те, що заборонили телеканали Медведчука.
Більше того, йдуть спекуляції, що їх нібито не заборонив Порошенко.
Вибачте, Порошенко заборонив російські телеканали, російські соціальні мережі !
Якщо перед виборами він не заборонив телеканали Медведчука, то, власне кажучи, ще треба подивитися, як довго теперішня заборона проіснує, боюсь що не довго !
Нет, не верьте Ермаку - Зеленскому.
"Бойтесь данайцев, дары приносящих!"
Ну а теперь давайте меня на второй срок, шоб я так жил, папа Зяма уже таки за...