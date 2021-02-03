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Вакцини проти COVID-19 у рамках механізму COVAX почнуть надходити в Україну вже в лютому, - посол ЄС Маасікас

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Вакцини проти COVID-19 у рамках механізму COVAX почнуть надходити в Україну вже в лютому, - посол ЄС Маасікас

Вакцини від COVID-19 почнуть надходити в Україну в рамках механізму COVAX вже в лютому поточного року, повідомив глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

"Ми оперативно відреагували і надали 190 млн євро допомоги і 1,2 млрд макрофінансової підтримки - безпрецедентні обсяги для кризового року. Сьогодні на перше місце вийшло питання вакцинації проти вірусу. Вакцини в рамках підтримуваної ЄС програми COVAX почнуть надходити вже в лютому", - сказав він на засіданні Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Україна та інші сусідні країни є пріоритетом для ЄС", - підкреслив Маасікас.

Як повідомлялося, Україна в рамках програми COVAX отримає в лютому 117 тис. доз м-РНК вакцини від Pfizer-BioNTech американського виробництва, а паралельно, протягом першого півріччя 2021 року - від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca / Oxford.

Також читайте: Україна почне щеплення від коронавірусу вакцинами Pfizer і AstraZeneca, - Ляшко

Автор: Анастасія Потіха
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Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай предоставит международному механизму COVAX под эгидой Всемирной организации здравоохранения 10 млн доз COVID-вакцин. Эти препараты будут для развивающихся стран.
Об этом сообщает Reuters.
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03.02.2021 13:17 Відповісти
 
 