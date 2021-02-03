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Угорські лікарі заявили, що не можуть "з чистою совістю рекомендувати" вакцини з Росії і Китаю

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Угорські лікарі заявили, що не можуть

Угорська медична палата заявила, що не може рекомендувати для щеплень вакцини з Росії і Китаю до оприлюднення офіційних дозволів на використання цих препаратів, а також описів їхніх основних характеристик та інструкцій до них.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє Euractiv.

Йдеться про російську вакцину Sputnik V і китайську Sinopharm.

Медична палата направила спеціального листа Угорському національному інституту фармацевтики, продуктів харчування і здоров'я (OGYÉI), в якому вказано, що "не можна з чистою совістю рекомендувати використання цих препаратів колегам".

"На сайті OGYÉI немає жодних документів про використання цих вакцин", - наголосили угорські медичні працівники.

Також читайте: Пєсков підтвердив, що на окупований Донбас постачатимуть російську вакцину "Спутник V": Якщо не ми, то ніхто не завезе її туди

Як повідомлялося, угорський уряд нещодавно в дуже короткі терміни надав обмежений дозвіл на продаж в країні як російської, так і китайської вакцини.

Раніше зіткнувшись з серйозними затримками з поставками інших схвалених вакцин, ЄС залишив можливість для використання китайських і російських вакцин для прискорення вакцинації населення.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
Все вопросы венгерские врачи пускай задают своему Орбану поклоннику Путинило.
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03.02.2021 13:40
+7
Угорські лікарі заявили, що не можуть "з чистою совістю рекомендувати" вакцини з Росії і Китаю - Цензор.НЕТ 7322
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03.02.2021 14:12
+3
Ну так це ж виробники відзвітували))) А до цього "звіту", що про цю "вакцину" самі ж кацапи писали? Нагадую-ветиринарний препарат,нє?
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03.02.2021 14:44
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Все вопросы венгерские врачи пускай задают своему Орбану поклоннику Путинило.
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03.02.2021 13:40 Відповісти
Угорські лікарі заявили, що не можуть "з чистою совістю рекомендувати" вакцини з Росії і Китаю - Цензор.НЕТ 7322
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03.02.2021 14:12 Відповісти
Не можете рекомендувати кацапську болтушку з чистою совістю, то рекомендуйте її брудною совістю.
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03.02.2021 13:41 Відповісти
С чистой совестью только врагу можно рекомендовать эту канализацию
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03.02.2021 13:41 Відповісти
Это нормально, бо вчера Меркель чётко сказала, что российская вакцина не прошла полноценное тестирование и сертификацию.

А про чистую совесть -- это, как про чистые руки и горячее сердце...*)
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03.02.2021 13:43 Відповісти
чтобы пройти "полноценное тестирование и сертификацию" трэба как минимум лет эдак пятнадцать...на сегодняшний же день(ни у кого...) нет, и не может быть, не только этого, но и полноценного завершения всех испытаний - запуск в производство идет на собственный страх и риск...что пфайзер, что астразенека, что спутник, что синовак...
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03.02.2021 14:27 Відповісти
Очень плохо, что фрау Меркель и Институт Коха, ничего не знают про то, что знаешь о вакцинах ты!

Обратись к ним напрямую -- и когда про тебя расскажут по немецкому радио -- я тут же всё тут всем сообщу... -- прославишься! *)
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03.02.2021 14:38 Відповісти
Фуфломецин политическое оружие путлера оно опасно для любого человека и даже упоминание о нем вредно для психики !
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03.02.2021 13:57 Відповісти
Не менжуйте! Дайош спутнік 4 ********!
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03.02.2021 14:03 Відповісти
А що це за звір такий, "Венгерская медицинская палата", який в неї юридичний статус? Типу "Союз мєча і орала"?
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03.02.2021 14:15 Відповісти
Медиків зобов'язує клятва Гіппократа, а Орбана і його шобло зов предків.
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03.02.2021 14:18 Відповісти
Лишнехромосомные "спутником" довольны, чё.
Еще бы Ленку Бондаренку публично привить.. ток хрен там, жопорыги обычно любят всем Западным лечиться, а не из скрепной параши.
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03.02.2021 14:24 Відповісти
А между тем, журнал Lancet опубликовал данные по 3-й фазе испытаний - эффективность 91,6% ссылка
Для тех кто не читает по-английски, ссылка на Дойче Велле: ссылка
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03.02.2021 14:29 Відповісти
Ну так це ж виробники відзвітували))) А до цього "звіту", що про цю "вакцину" самі ж кацапи писали? Нагадую-ветиринарний препарат,нє?
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03.02.2021 14:44 Відповісти
невже щось запідозрили?
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03.02.2021 15:42 Відповісти
Какая то странная ситуация - мы покупаем у кацапов газ (он пройдя виртуальный реверс не становится европейским), ядерное топливо для АЭС,уголь (в том числе и украденный на оккупированном Донбассе),бензин, нефть, сжиженный газ, у нас продается полно кацапских товаров начиная с автомобилей, бытовой техники и заканчивая косметикой и все это во время войны, но как только дело коснулось "вакцины" то тут стал проявляться невиданный патриотизм у нашего министра здравоохранения и правительства. Я понимаю, что колоть населению кацапскую бодягу не прошедшую полный цикл испытаний это преступление, но вопрос переносится в чисто политическую плоскость, мол мы не станем покупать кацапскую "вакцину" потому что они напали на нашу страну и захватили наши территории, при этом факт покупки всех остальных товаров почему не кажется "нашей" власти преступлением и подыгрыванием оккупанту.
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03.02.2021 16:42 Відповісти
"Венгерские врачи" лучшие в мире.Также они переводят слова Буда и Пешт, как в цирке.
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03.02.2021 17:41 Відповісти
 
 