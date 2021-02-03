Угорські лікарі заявили, що не можуть "з чистою совістю рекомендувати" вакцини з Росії і Китаю
Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном
Угорська медична палата заявила, що не може рекомендувати для щеплень вакцини з Росії і Китаю до оприлюднення офіційних дозволів на використання цих препаратів, а також описів їхніх основних характеристик та інструкцій до них.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє Euractiv.
Йдеться про російську вакцину Sputnik V і китайську Sinopharm.
Медична палата направила спеціального листа Угорському національному інституту фармацевтики, продуктів харчування і здоров'я (OGYÉI), в якому вказано, що "не можна з чистою совістю рекомендувати використання цих препаратів колегам".
"На сайті OGYÉI немає жодних документів про використання цих вакцин", - наголосили угорські медичні працівники.
Як повідомлялося, угорський уряд нещодавно в дуже короткі терміни надав обмежений дозвіл на продаж в країні як російської, так і китайської вакцини.
Раніше зіткнувшись з серйозними затримками з поставками інших схвалених вакцин, ЄС залишив можливість для використання китайських і російських вакцин для прискорення вакцинації населення.
Будь ласка, зачекайте...
А про чистую совесть -- это, как про чистые руки и горячее сердце...*)
Обратись к ним напрямую -- и когда про тебя расскажут по немецкому радио -- я тут же всё тут всем сообщу... -- прославишься! *)
Еще бы Ленку Бондаренку публично привить.. ток хрен там, жопорыги обычно любят всем Западным лечиться, а не из скрепной параши.
Для тех кто не читает по-английски, ссылка на Дойче Велле: ссылка