Нацрада з ТРМ повідомить провайдерам про необхідність заблокувати "112 Україна", ZIK та NewsOne

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення повідомить провайдерам про необхідність дотримання рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про запровадження санкцій проти телеканалів "112 Україна", ZIK та NewsOne .

"У санкційних списках йдеться про супутникові телеканали "112 Україна", ZIK і NewsOne. Ми маємо повідомити наших ліцензіатів-провайдерів. І моніторити ситуацію щодо їхнього виконання рішення РНБО", - заявила в коментарі "Інтерфакс-Україна" глава Нацради Ольга Герасим'юк, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, у декількох компаній, які названі у санкційних списках, справді є частотні присвоєння, але Нацрада у вересні 2019 року не продовжила їм ліцензії.

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"Ці частоти мають бути виставлені на конкурс. Але зараз, у зв'язку з коронавірусною пандемією, конкурси припинено. А тому деякий час ці частоти простоюють. Як тільки буде розблокована можливість проводити конкурси - ми виставимо їх і перерозподілимо відповідно до вимог українського законодавства", - підкреслила Герасим'юк.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".