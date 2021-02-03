Нацрада з ТРМ повідомить провайдерам про необхідність заблокувати "112 Україна", ZIK та NewsOne
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Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення повідомить провайдерам про необхідність дотримання рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про запровадження санкцій проти телеканалів "112 Україна", ZIK та NewsOne .
"У санкційних списках йдеться про супутникові телеканали "112 Україна", ZIK і NewsOne. Ми маємо повідомити наших ліцензіатів-провайдерів. І моніторити ситуацію щодо їхнього виконання рішення РНБО", - заявила в коментарі "Інтерфакс-Україна" глава Нацради Ольга Герасим'юк, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, у декількох компаній, які названі у санкційних списках, справді є частотні присвоєння, але Нацрада у вересні 2019 року не продовжила їм ліцензії.
"Ці частоти мають бути виставлені на конкурс. Але зараз, у зв'язку з коронавірусною пандемією, конкурси припинено. А тому деякий час ці частоти простоюють. Як тільки буде розблокована можливість проводити конкурси - ми виставимо їх і перерозподілимо відповідно до вимог українського законодавства", - підкреслила Герасим'юк.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
Будь ласка, зачекайте...
С Зе-наркомана станется использовать блокировку каналов исключительно для ШАНТАЖА и ТОРГОВЛИ с ОпЖопниками, ради коалиции в Раде.
При текущем-то развале "Слуг" в Раде очень нужная Зе-наркоману тактика.
"поживем - увидим"...
гринпоцу не верю, скоро все вернется на круги своя! Зеленский умышленно делает юридические ошибки при принятии решения для возможности их опротестования.
Партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» сообщила о намерении , что инициировать процедуру импичмента президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Собственно самого заседания СНБО, как такового не было. Подписи собраны по подписке, обсуждение не проводилось. Все как в партии.
Зеленский понимает, что крен социологических настроений идет в сторону патриотической части общества, потому пытается перехватить инициативу демонстративными юридическими действиями против пророссийской части политикума. Далее вполне возможно создание широкой коалиции с присоединения "Голоса" и "Батькивщины", переформатирования руководства Верховной Рады и Кабмина.
Решение СНБО содержит еще закрытую и не оглашенную часть решения.
Указом №43\2021 Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов ("112", "NewsOne", "Zik" ). Санкции практически предусматривают прекращение деятельности телеканалов. При голосовании воздержался председатель ВР Украины Разумков.
Зеленский умышленно делает юридические ошибки при принятии решения для возможности их опротестования.
При текущем законе осуществить импичмент невозможно.
Его должны полностью поддержать Ген Прокурор, Верховный Суд и конституционное большинство Рады.
Персонально по виновниками и предателям, а не по их имуществу, орудиям труда и средствам производства -- это всё вторично -- вещ. доки, просто.
А тут, целый околозаконный Указ! -- ...и понесутся разборки в судах и в телевизоре...
Будет пиплу на что отвлечься -- от той же свары между коррумпированными офицерско-барыжными группировками в МО, например...