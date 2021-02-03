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Герасим’юк (25) Нацрада_ТРМ (361) санкції (6842) 112_Україна (173) Newsone (174) ZIK (121)

Нацрада з ТРМ повідомить провайдерам про необхідність заблокувати "112 Україна", ZIK та NewsOne

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нацрада з ТРМ повідомить провайдерам про необхідність заблокувати

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення повідомить провайдерам про необхідність дотримання рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про запровадження санкцій проти телеканалів "112 Україна", ZIK та NewsOne .

"У санкційних списках йдеться про супутникові телеканали "112 Україна", ZIK і NewsOne. Ми маємо повідомити наших ліцензіатів-провайдерів. І моніторити ситуацію щодо їхнього виконання рішення РНБО", - заявила в коментарі "Інтерфакс-Україна" глава Нацради Ольга Герасим'юк, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, у декількох компаній, які названі у санкційних списках, справді є частотні присвоєння, але Нацрада у вересні 2019 року не продовжила їм ліцензії.

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"Ці частоти мають бути виставлені на конкурс. Але зараз, у зв'язку з коронавірусною пандемією, конкурси припинено. А тому деякий час ці частоти простоюють. Як тільки буде розблокована можливість проводити конкурси - ми виставимо їх і перерозподілимо відповідно до вимог українського законодавства", - підкреслила Герасим'юк.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
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а г+г и наш? Нацсовет по ТРВ уведомит провайдеров о необходимости блокирования "112 Украина", ZIK и NewsOne - Цензор.НЕТ 9061
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03.02.2021 14:03
+4
Нацсовет по ТРВ уведомит провайдеров о необходимости блокирования "112 Украина", ZIK и NewsOne - Цензор.НЕТ 2961
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03.02.2021 14:00
+4
Лучше - не видеть !Нацсовет по ТРВ уведомит провайдеров о необходимости блокирования "112 Украина", ZIK и NewsOne - Цензор.НЕТ 8324
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03.02.2021 14:03
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Нацсовет по ТРВ уведомит провайдеров о необходимости блокирования "112 Украина", ZIK и NewsOne - Цензор.НЕТ 2961
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03.02.2021 14:00 Відповісти
Скажемо ні кацапському миру в Україні!
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03.02.2021 14:01 Відповісти
Лучше - не видеть !Нацсовет по ТРВ уведомит провайдеров о необходимости блокирования "112 Украина", ZIK и NewsOne - Цензор.НЕТ 8324
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03.02.2021 14:03 Відповісти
Лично я, не сильно радуюсь этому событию.
С Зе-наркомана станется использовать блокировку каналов исключительно для ШАНТАЖА и ТОРГОВЛИ с ОпЖопниками, ради коалиции в Раде.
При текущем-то развале "Слуг" в Раде очень нужная Зе-наркоману тактика.
"поживем - увидим"...
Нацсовет по ТРВ уведомит провайдеров о необходимости блокирования "112 Украина", ZIK и NewsOne - Цензор.НЕТ 9849
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03.02.2021 14:03 Відповісти
Согласен с вами!
гринпоцу не верю, скоро все вернется на круги своя! Зеленский умышленно делает юридические ошибки при принятии решения для возможности их опротестования.
Партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» сообщила о намерении , что инициировать процедуру импичмента президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Собственно самого заседания СНБО, как такового не было. Подписи собраны по подписке, обсуждение не проводилось. Все как в партии.
Зеленский понимает, что крен социологических настроений идет в сторону патриотической части общества, потому пытается перехватить инициативу демонстративными юридическими действиями против пророссийской части политикума. Далее вполне возможно создание широкой коалиции с присоединения "Голоса" и "Батькивщины", переформатирования руководства Верховной Рады и Кабмина.
Решение СНБО содержит еще закрытую и не оглашенную часть решения.
Указом №43\2021 Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов ("112", "NewsOne", "Zik" ). Санкции практически предусматривают прекращение деятельности телеканалов. При голосовании воздержался председатель ВР Украины Разумков.
Зеленский умышленно делает юридические ошибки при принятии решения для возможности их опротестования.
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03.02.2021 14:04 Відповісти
Ну, по поводу импичмента - полный бред и пугалка для тыпилов.
При текущем законе осуществить импичмент невозможно.
Его должны полностью поддержать Ген Прокурор, Верховный Суд и конституционное большинство Рады.
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03.02.2021 14:26 Відповісти
"конституционное большинство Рады." - ніт, 3/4 має проголосувати від складу Ради(338 депутатів), тобто тушка президента краще захищена ніж сама конституція.
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03.02.2021 14:52 Відповісти
а г+г и наш? Нацсовет по ТРВ уведомит провайдеров о необходимости блокирования "112 Украина", ZIK и NewsOne - Цензор.НЕТ 9061
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03.02.2021 14:03 Відповісти
За нарушения лишать провайдеров лицензии сроком на 3 года.
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03.02.2021 14:03 Відповісти
нацсовет по ТРВ должен немедленно провести конкурс на передачу частот, на которых вещали залоченные помойки, другим желающим нормальным телеканалам, у которых сейчас вещание ведут только в интернете
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03.02.2021 14:03 Відповісти
Провайдеру Мерлін-телеком респект за блокування мертвечини!
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03.02.2021 14:08 Відповісти
Если речь идёт об антигосударственной деятельности, то должен срабатывать УК -- автоматычно!

Персонально по виновниками и предателям, а не по их имуществу, орудиям труда и средствам производства -- это всё вторично -- вещ. доки, просто.
А тут, целый околозаконный Указ! -- ...и понесутся разборки в судах и в телевизоре...
Будет пиплу на что отвлечься -- от той же свары между коррумпированными офицерско-барыжными группировками в МО, например...
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03.02.2021 14:12 Відповісти
Петушария почему не заблокировали и не направили запрос в Берлин о выдачи этой террористической гниды?
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03.02.2021 14:21 Відповісти
Только почему "НАШ" продолжает вещать, на котором показывают беспрерывный антиукраинский шабаш сейчас всяких шуфричей и прочих подонков с типа озабоченными ведущими исключительно на кацапском языке! Что-то про демократию, уроды, бэкают, это ПОДКАЦАПНИКИ про демократию!!! За гранью!
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03.02.2021 15:26 Відповісти
 
 