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Влада РФ запропонувала російським компаніям працювати в окупованому Криму анонімно, щоб не потрапити під санкції США та ЄС

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Влада РФ запропонувала російським компаніям працювати в окупованому Криму анонімно, щоб не потрапити під санкції США та ЄС

Міністерство економічного розвитку РФ розробило законопроєкт, який передбачає створення в окупованому Криму і Севастополі особливих адміністративних районів (ОАР).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК із посиланням на текст документа, справжність якого підтвердили в Мінекономрозвитку.

Запропонований правовий режим дозволить інвесторам з інших регіонів не побоюватися запровадження санкцій США і Євросоюзу, які загрожують за роботу в Криму, оскільки запропонований законопроєкт дозволить інвесторам зберегти анонімність, повідомили в пресслужбі Мінекономрозвитку.

Особливі адміністративні райони діятимуть на всій території окупованих Криму і Севастополя, як і вільна економічна зона, яка функціонує з кінця 2014 року, йдеться в законопроєкті. Учасниками особливих адміністративних районів зможуть стати будь-які російські компанії, зареєстровані в будь-якому регіоні, але вони мають вести бізнес лише на півострові, а за межами Криму в них не має бути філій і представництв.

Інвестиційний проєкт має містити вкладення щонайменше 150 мільйонів рублів, спрямованих на створення і розвиток виробництва, інфраструктури, туризму, санаторно-курортного лікування або на організацію відпочинку громадян.

РБК зазначив, що компанії зможуть поєднувати статуси учасника особливого адміністративного району зі статусом учасника вільної економічної зони. Це дозволить інвестору користуватися пільговим оподаткуванням податків і страхових внесків, а також, наприклад, отримувати земельні ділянки в оренду без торгів, і при цьому зберігати конфіденційність.

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Багато російських федеральних компаній відмовляються працювати в окупованих Криму і Севастополі, побоюючись санкцій США і Євросоюзу. Так, США ще в 2014 році отримали повноваження запроваджувати санкції проти будь-яких російських компаній, які ведуть бізнес на півострові. РБК зазначає, що санкції запроваджують, спираючись на публічні повідомлення і відомості російських державних реєстрів.

У червні 2019 року уряд Росії дозволив юридичним особам, зареєстрованим в окупованому Криму або Севастополі, приховувати відомості про себе, які підлягають обов'язковій публікації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб (ЄДРЮО).

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
хто бы сомневался...
воевать - анонимно... работать - анонимно...паскудить - анонимно...
от анонимшики)))
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03.02.2021 14:05
+9
Вот те на. Так это ж оздоровительные санкции. Власти РФ предложили российским компаниям работать в оккупированном Крыму анонимно, чтобы не попасть под санкции США и ЕС - Цензор.НЕТ 1201
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03.02.2021 14:02
+9
а как же игорная зона, круизные лайнеры,
толстосумы- буржуины в костюмчиках с отливом, и с тёлками под рукой и пр.ништяки 2014 года?
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03.02.2021 14:06
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ой умора анонимно.. это как мысленно??!! все тайное сразу становитсья явным...
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03.02.2021 14:02 Відповісти
Вот те на. Так это ж оздоровительные санкции. Власти РФ предложили российским компаниям работать в оккупированном Крыму анонимно, чтобы не попасть под санкции США и ЕС - Цензор.НЕТ 1201
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03.02.2021 14:02 Відповісти
о_О как же будет бомбить женушек и дитишек "вумных" когда они попадут под санкции также. Баблишко то говнецом отдает. получите санкции и ехайте на...й к себе в ********. А когда счета поблочат забугорные. Ванька-дурачек, а баблишко то также санкционное. Что же ты ванятко в крым поперся?
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03.02.2021 14:02 Відповісти
Власти РФ предложили российским компаниям работать в оккупированном Крыму анонимно, чтобы не попасть под санкции США и ЕС - Цензор.НЕТ 1387 Правильно. И страну на глобусе чернилами замазать...
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03.02.2021 14:03 Відповісти
На кожного аноніма знайдеться великий санкційний адресний болт.
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03.02.2021 14:03 Відповісти
Родная гавань!
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03.02.2021 14:03 Відповісти
хто бы сомневался...
воевать - анонимно... работать - анонимно...паскудить - анонимно...
от анонимшики)))
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03.02.2021 14:05 Відповісти
Так і з жінкою скоро спати будуть анонімно. А то мало чого там русофоби надумають...
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03.02.2021 14:10 Відповісти
Анонизмо..Власти РФ предложили российским компаниям работать в оккупированном Крыму анонимно, чтобы не попасть под санкции США и ЕС - Цензор.НЕТ 2087
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03.02.2021 14:05 Відповісти
а как же игорная зона, круизные лайнеры,
толстосумы- буржуины в костюмчиках с отливом, и с тёлками под рукой и пр.ништяки 2014 года?
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03.02.2021 14:06 Відповісти
Это ты о жителях череповца или оренбурга?
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03.02.2021 14:51 Відповісти
черепбурга Влада РФ запропонувала російським компаніям працювати в окупованому Криму анонімно, щоб не потрапити під санкції США та ЄС - Цензор.НЕТ 5616
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03.02.2021 16:17 Відповісти
Какие нищтяки 2013 года?
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03.02.2021 18:37 Відповісти
та хотя бы кацапами не так воняло и вода была в Крыму чтобы помыться , хавчик нормальный был, ни полицаев ни "диверсантов", спокойно, разве это не ништяки ?
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03.02.2021 18:51 Відповісти
Знов верещатимуть настамнєт?
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03.02.2021 14:06 Відповісти
инвестировать в пустыню - это смело
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03.02.2021 14:08 Відповісти
Суверенитет аж прёт! А сбербанк будет там тоже работать анонимно?
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03.02.2021 14:09 Відповісти
Там другие платежные системы, не помню, выдают рубли.
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03.02.2021 18:39 Відповісти
Як щурі помийні) от вам і "камніснєба" і "раднаяговєнь" і "намкриш" і "палєзниєсанкціі")))
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03.02.2021 14:11 Відповісти
Страна 404
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03.02.2021 14:11 Відповісти
Власти РФ предложили российским компаниям работать в оккупированном Крыму анонимно, чтобы не попасть под санкции США и ЕС - Цензор.НЕТ 9239
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03.02.2021 14:12 Відповісти
как блеял шапиро по кличке соловйов - Байден придэ порядок навэдэ.

Вот он и пришел.
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03.02.2021 14:16 Відповісти
Обмануть, предать, надуть,
Обокрасть - как славно-то!
Страшен путь во мрак и жуть,
Родина державная.

Сколько лет всё нет и нет
Жизни человеческой.
Мчат года всегда беда
Над тобой, Отечество.- Эльдар Рязанов,
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03.02.2021 14:19 Відповісти
Найдите дураков. которые будут вкладываться в инфраструктуру
аннексированной территории.
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03.02.2021 14:23 Відповісти
Смешно. Такая "вЯликая, скрэпная, духовнЫЯ" сРана, считает Крым своей территорией и прячется в бизнесе внутри своей страны. Так санкции ж токА на пользу, мля, че ссытесь твари? Влада РФ запропонувала російським компаніям працювати в окупованому Криму анонімно, щоб не потрапити під санкції США та ЄС - Цензор.НЕТ 4747
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03.02.2021 14:32 Відповісти
"Родная гавань" трусливо прячется в Крыму - вот оно, "величие по-путински".
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03.02.2021 14:34 Відповісти
Санкции таки хорошо полируют гнилую рашоглотку раз они пропихивают туда свой бизнес анонимно.
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03.02.2021 14:45 Відповісти
А нафига нарываться, выпячивать себя?
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03.02.2021 18:41 Відповісти
А зачем анонимно?
В 90-е всё это прошли.
Нужны кроссовки Адидас? - Пожалуйста, только не Адидас, а Абибас - делов-то...
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03.02.2021 15:04 Відповісти
Жалоба в комитет защиты потребителей "Анонимная компания продала мне бракованный товар. Прошу принять к ним строгие меры!"
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03.02.2021 15:10 Відповісти
Отже, треба вводити санкції на ВСІ російські компанії - презумпція російської винуватості. Незадоволені, мовляв - ми там не працюємо, нехай дякують своєму урядові.
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03.02.2021 17:24 Відповісти
"а также, например, получать земельные участки в аренду без торгов, и при этом сохранять конфиденциальность." Для чего и затевалось)) Все остальное мишура.
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03.02.2021 18:31 Відповісти
 
 