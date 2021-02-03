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Новини Політика України
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Дубінський і Деркач мають бути притягнуті до відповідальності за антиукраїнську діяльність, - адвокати Новіков і Головань

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Дубінський і Деркач мають бути притягнуті до відповідальності за антиукраїнську діяльність, - адвокати Новіков і Головань

Влада Зеленського зобов'язана не просто закривати фейкові справи проти Байдена і Порошенка, а й притягти до відповідальності осіб, які ведуть підривну діяльність на користь Росії та руйнують стратегічні відносини України і США, зокрема народних депутатів Деркача та Дубінського.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявили адвокати п'ятого Президента Петра Порошенка Ігор Головань та Ілля Новіков.

За словами адвокатів, мережа проросійського впливу всередині України продовжує свою підривну діяльність. Тому вже 11 вересня минулого року Печерський суд через суддю Волкову ухвалив рішення, яке зобов’язало ДБР зареєструвати ще два провадження.

"Це рішення було виконано в авральному порядку 22 січня. Тобто коли Президент Байден вже почав виконувати обов’язки Президента США. За нашими даними, ці провадження, нещодавно поспішно відкриті, вже закриті", – зазначив Новіков.

"Ми бачимо, що коли йдеться не просто про розслідування, які можуть зашкодити інтересам держави, але й про розслідування, які стають особисто небезпечні і незручні для керівництва правоохоронних органів, вони приймають очевидні рішення швидко і без зайвих розмов", – наголосив адвокат.

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Новіков також зазначив, що 1 лютого апеляційна палата Вищого антикорупційного суду остаточно підтвердила рішення щодо закриття провадження за заявою Деркача, яке розслідувало НАБУ.

"Коли Вищий антикорупційний суд 21 січня цього року розглядав скаргу Деркача на закриття провадження, тут прямо написано, що справа порожня, що жодних ознак кримінального правопорушення там нема. Але декілька місяців велося так зване "розслідування", в результаті якого було прийнято єдино можливий варіант – закрити це кримінальне провадження. І відповідно оскарження Деркачем цього кримінального провадження у Вищому антикорупційному суді було безуспішним", – зазначив Головань.

Новіков нагадав, що коли 19 травня 2020 року Деркач оприлюднив так звані "плівки", вже вночі Генпрокурор Венедіктова відкрила три кримінальні справи. Після того, як депутат Деркач опинився в санкційних списках як російський агент, владі стало очевидно, що ситуація шкодить відносинам України і США.

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"Хотів би нагадати, що коли 11 січня міністерство фінансів США повідомляло про запровадження санкцій стосовно Дубинського та інших, там було прямо наведено "російський агент Деркач", а також йшла мова про пов’язану з Росією мережу зовнішнього впливу на політику і на вибори у США. Я думаю, це все доказово і відповідним чином задокументовано відповідними інстанціями США", – додав Головань.

Головань наголосив, що кримінальні провадження, які були відкриті за заявами агентів російського впливу, мали б закритися ще кілька місяців тому.

"Ми ставимо питання про притягнення до відповідальності Деркача, ми ставимо питання про притягнення до відповідальності Дубінського за їхні наклепи. Що по суті своїй є завідомо неправдивими повідомленнями про злочин, а по-друге це фактично діяльність, яка спрямована на сприяння підривній діяльності держави-агресора і проти українських інтересів. Проросійська мережа продовжує свою діяльність, і необхідно вжити заходів для притягнення до відповідальності її членів", – підсумував адвокат.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Памагите!!!!! Мальчика с собачим ртом распять хочут!!!!
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03.02.2021 14:13
+11
Дубинский и Деркач должны быть привлечены к ответственности за антиукраинскую деятельность, - адвокаты Новиков и Головань - Цензор.НЕТ 2843
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03.02.2021 14:06
+10
А когда прикроют Г+Г, на которых они вещали?
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03.02.2021 14:10
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Дубинский и Деркач должны быть привлечены к ответственности за антиукраинскую деятельность, - адвокаты Новиков и Головань - Цензор.НЕТ 2843
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03.02.2021 14:06 Відповісти
Дубинский и Деркач должны быть привлечены к ответственности за антиукраинскую деятельность, - адвокаты Новиков и Головань - Цензор.НЕТ 647
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03.02.2021 14:20 Відповісти
ага, штраф 1365 грывень и вернуть холодильник Розенлев...
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03.02.2021 14:08 Відповісти
В корыто насыпано, ЗЕботы.Налетай!!!
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03.02.2021 14:08 Відповісти
Выслать в кремль,по частям,в дипломатической почте,со словами благодарности.
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03.02.2021 14:08 Відповісти
Дубінський і Деркач мають бути притягнуті до відповідальності за антиукраїнську діяльність, - адвокати Новіков і Головань - Цензор.НЕТ 2309
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03.02.2021 14:29 Відповісти
Весь день участники изнагнания Дубинского демонстрируют взаимопонимание и лояльность. Даже Дубинский. На самом деле все не так. Единственным удовлетворенным в этом спектакле является Зеленский, которому Кулеба наплел о том, что после удаления Дубинского из фракции в отношениях с США наступит период расцвета и взаимопонимания. На самом деле все значительно хуже. США до сих пор ждут реакции Зеленского на санкции против Дубинского. Американцы воспринимают Дубинского как крупного партийного функционера партии Зеленского. В этом статусе ничего не изменилось. Мы давно писали об этом
https://twitter.com/tZEinform/status/1351599464323174403
Недоволен Дубинский, которого публично унизили, но он никому не интересен уже.
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03.02.2021 14:09 Відповісти
то хай Дубінського з Деркачем посадять.
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03.02.2021 16:01 Відповісти
Буду аплодувати стоячі, якщо, хоч і з запізненням на одну весну, весна 2021 буде з "посадками"!
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03.02.2021 14:11 Відповісти
ну вот))) а дубинеска расслабилась )))) подумал маховик репрессий не запустят...
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03.02.2021 14:09 Відповісти
пора валить
Дубинский и Деркач должны быть привлечены к ответственности за антиукраинскую деятельность, - адвокаты Новиков и Головань - Цензор.НЕТ 8239
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03.02.2021 14:09 Відповісти
А когда прикроют Г+Г, на которых они вещали?
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03.02.2021 14:10 Відповісти
давайте для разнообразия повесим этих двух ублюдков на Майдане.... Вова Зеленский твой рейтинг прыгнет сразу в 146% Х..ло даже переплюнешь.. истинно глаголю сию истину вам...
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03.02.2021 14:10 Відповісти
а що, вавасік сам їх на шибеницю підтягне?!
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03.02.2021 14:30 Відповісти
Куйте залізо поки гаряче.
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03.02.2021 14:11 Відповісти
Я конечно извиняюсь, но с какого перепуга некие адвокаты, тем более российские с непонятной репутацией, советуют Президенту Украины, вне зависимости от его фамилии, что делать?... Немного комично выглядит
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03.02.2021 14:12 Відповісти
ти дебіл? Чи просто зебіл?
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03.02.2021 14:38 Відповісти
все пучком, а вы хотели трагедии?
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03.02.2021 14:45 Відповісти
Клиент имеет право нанимать себе любых адвокатов. Порошенко нанял Голованя и Новикова, вот они ему и советуют, что делать. Головань работает с ним давно, это высококлассный и очень дорогой адвокат.
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03.02.2021 15:04 Відповісти
так ты тоже по кацапским методичкам строчиш и ничего, ни какого перепуга
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03.02.2021 15:30 Відповісти
А записи Мельниченко, Онищенка, петруччо з ******?
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03.02.2021 14:12 Відповісти
Памагите!!!!! Мальчика с собачим ртом распять хочут!!!!
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03.02.2021 14:13 Відповісти
У вас дві помилки:
а) не "с собачим ртом", а "в собачий рот"
б) не "распять", а "раз шесть" (або навіть більше)
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03.02.2021 14:20 Відповісти
Виноват! Исправлюсь!
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03.02.2021 14:39 Відповісти
+
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03.02.2021 19:14 Відповісти
+
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03.02.2021 19:13 Відповісти
+
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03.02.2021 19:13 Відповісти
....одним словом ФЛЮГЕРИ ...ГАНЬБА ...
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03.02.2021 14:18 Відповісти
Лапухи, а не юристы. Нет такой статьи в украинском законодательстве.
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03.02.2021 14:19 Відповісти
В цю компашку за третього дуже органічно вписується Портнов
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03.02.2021 14:37 Відповісти
взять Мервечука и посадить-сразу Донбас вернут
а если еще в камеру где 30 человек...!!!
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03.02.2021 14:39 Відповісти
Где дело против поддонков??
Где снятие неприкоснованности??
Толку с этого номинального вывода из фракции!!
Цирк.. или говаря современным языком
95 квартал и замыливание глаз
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03.02.2021 14:50 Відповісти
 
 