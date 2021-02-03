УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8984 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниЗа кордоном Закриття каналів Медведчука
9 231 49
Єврокомісія (945) Євросоюз (7022) Точицький Микола (58) 112_Україна (173) Newsone (174) ZIK (121)

У ЄС підтримують санкції проти телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна", - посол Точицький

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

У ЄС підтримують санкції проти телеканалів NewsOne, ZIK та

Предаставник України при Європейському Союзі Микола Точицький заявив, що в Європейському Союзі "надзвичайно позитивно" поставилися до запровадження Україною санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна".

Про це дипломат заявив на засіданні Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Можу сказати, що вже сьогодні, починаючи з самого ранку, і з учорашнього вечора, надзвичайно схвально поставилися у Європейській комісії і Службі зовнішньої політики до вчорашнього рішення Ради національної безпеки щодо наших санкцій (проти телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна". - Ред.). Це поки що неофіційна реакція, однак я думаю, що в ході візиту прем’єр-міністра до Брюсселя ми почуємо і офіційну реакцію. Важливо правильно все це позиціонувати", - сказав Точицький.

Коментуючи загалом питання санкцій ЄС, дипломат зауважив, що воно "залишається чутливим". На думку Точицького, "нам варто чітко формулювати досьє, якщо ми хочемо мати більш ефективну реакцію Європейського Союзу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про блокування каналів Медведчука: Відверта і маніпулятивна пропаганда має отримати жорстку реакцію

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+23
В ЕС поддерживают санкции против телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина", - посол Точицкий - Цензор.НЕТ 9084
показати весь коментар
03.02.2021 14:13
+19
Розумні люди,все розуміють. Дякуємо ЄС
показати весь коментар
03.02.2021 14:16
+15
Європа завжди виступає за екологію - чи то в природі, чи то в інфопросторі.
показати весь коментар
03.02.2021 14:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В ЕС поддерживают санкции против телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина", - посол Точицкий - Цензор.НЕТ 9084
показати весь коментар
03.02.2021 14:13 Відповісти
Європа завжди виступає за екологію - чи то в природі, чи то в інфопросторі.
показати весь коментар
03.02.2021 14:15 Відповісти
З виступу депутата ВР від "РУХУ" : "Панове , я буду говорить про екологію ! Панове депутати , що ж це робиться : дерева сохнуть , ріки міліють .... Скоро не буде де втопить чи повісить москаля !!!"
показати весь коментар
03.02.2021 14:21 Відповісти
Чогось нівєрю..
показати весь коментар
03.02.2021 14:16 Відповісти
Розумні люди,все розуміють. Дякуємо ЄС
показати весь коментар
03.02.2021 14:16 Відповісти
Громко пернули в лужу с этим запретом, как и с назначением *********, зато новостей уже наплодили для самоуспокоения.
Ничего, скоро придут новые платежки и про эти сраные каналы никто и не вспомнит.
показати весь коментар
03.02.2021 14:16 Відповісти
Тут іншу тему обговорюють.
показати весь коментар
03.02.2021 14:18 Відповісти
А вони таки прийдуть. Ото буде радості! В ЕС поддерживают санкции против телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина", - посол Точицкий - Цензор.НЕТ 1956
показати весь коментар
03.02.2021 14:19 Відповісти



scamp

@scamp_rogue

·19 мин

Россия вышла на второе место по объему импорта товаров в Украину в январе.
показати весь коментар
03.02.2021 14:18 Відповісти
Ну так посмотрите сколько машин стало на улицах. Все владельцы платят дань х-лу за топливо. В сумме набегает под 10 млрд долларов в год на финансирование терроризма из карманов украинцев.
И не надо сказок про закупки где-то ещё. 99% оно из рашки.
показати весь коментар
03.02.2021 15:12 Відповісти
Ну добре. День перемоги, Зє-влада отримала. Завтра що? Вуглю для ТЕЦ немає, вакціна йок, тарифи будуть розти і далі... Яка буде завтра перемога? післязавтра?
показати весь коментар
03.02.2021 14:18 Відповісти
Все пропало? У ЄС підтримують санкції проти телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна", - посол Точицький - Цензор.НЕТ 1219
показати весь коментар
03.02.2021 14:20 Відповісти
Це риторичне питання.
показати весь коментар
03.02.2021 14:22 Відповісти
Тогда нужно опять включать каналы, тогда будет и уголь и вакцина. Порохоботов плющит, ведь их кумир не поднимал руку на святое для руцкага мира
показати весь коментар
03.02.2021 14:20 Відповісти
Та ніякий він не порохобот... порохоботи одобрюють єдину за 2 роки добру справу зроблену зеленським для безпеки України. Огірок це вилупок опезежопний...
показати весь коментар
03.02.2021 14:51 Відповісти
У хворій яві зебілів.
показати весь коментар
03.02.2021 16:18 Відповісти
Завтра сонце підніметься знову . І післязавтра знову зійде .
показати весь коментар
03.02.2021 14:22 Відповісти
Сонце, доречі, підіймається з боку Мордору. Неподобство. Тра його декомунізовать.
показати весь коментар
03.02.2021 14:24 Відповісти
Всі знають, що сонце підіймается завдяки особистій підтримці Петра Порошенка У ЄС підтримують санкції проти телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна", - посол Точицький - Цензор.НЕТ 5885
показати весь коментар
03.02.2021 14:29 Відповісти
Петро Порошенко - єдиний, хто здатний рятувать неньку від азійсько-кацапської навали. Товсто, нє?
показати весь коментар
03.02.2021 14:33 Відповісти
Якось воно буде, відповідає Вовка-півогірка. У ЄС підтримують санкції проти телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна", - посол Точицький - Цензор.НЕТ 7080
У ЄС підтримують санкції проти телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна", - посол Точицький - Цензор.НЕТ 9541
показати весь коментар
03.02.2021 14:26 Відповісти
Не плохо было бы и США передать санкционный список
показати весь коментар
03.02.2021 14:18 Відповісти
Я тоже жду реакцию официальной позиции ЕС. А то что там прибалты с поляками тебе нашептали меня не интересует.
показати весь коментар
03.02.2021 14:19 Відповісти
Ну, репортеры без границ свою позицию уже огласили, но зеленому быдлу нужна хоть одна перемога.
показати весь коментар
03.02.2021 14:21 Відповісти
Твои репортеры уже свое фэ США сказали из-за блокировки трамповских сайтов?
показати весь коментар
03.02.2021 14:25 Відповісти
Привіт, овоч. Ти знову тут?
показати весь коментар
03.02.2021 14:21 Відповісти
Млять да нас очень волнует о чем думают кацапы под прокси.
показати весь коментар
03.02.2021 14:21 Відповісти
У параноиков всегда все под прокси.
показати весь коментар
03.02.2021 14:27 Відповісти
Можеш не ждать-беспокоенность выразят, ничего страшного.
показати весь коментар
03.02.2021 14:23 Відповісти
колорады ,ватники ,сепары сосните леща!!!!
показати весь коментар
03.02.2021 14:28 Відповісти
у ваты еще больше запалыхает ))))
показати весь коментар
03.02.2021 14:20 Відповісти
А ЕС не хочет Петушария выдать? Или Зедегенерат так и не направил запросы о выдачи пособника террористов? Кстати, его пропагандоно помойки сегодня на всю катушку в Украине вещают.
показати весь коментар
03.02.2021 14:20 Відповісти
вот что Байден животворящий делает!..
показати весь коментар
03.02.2021 14:21 Відповісти
Шо, уже снял санкции с потоков?
показати весь коментар
03.02.2021 14:25 Відповісти
ггг) И как обычно, - только светоч демократии расиюшка защищает свободу слова У ЄС підтримують санкції проти телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна", - посол Точицький - Цензор.НЕТ 4325
показати весь коментар
03.02.2021 14:26 Відповісти
У вати сьгодні палае))
показати весь коментар
03.02.2021 14:27 Відповісти
У ЄС підтримують санкції проти телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна", - посол Точицький - Цензор.НЕТ 9187
показати весь коментар
03.02.2021 14:30 Відповісти
У ЄС підтримують санкції проти телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна", - посол Точицький - Цензор.НЕТ 2385
показати весь коментар
03.02.2021 14:57 Відповісти
И? Завтра появятся 234, ZAK, NewsTwo. Пока олигархат существует как явление, будет и коррупция и антиукраинские каналы. И да, беня тоже будет.
показати весь коментар
03.02.2021 14:28 Відповісти
Не так все просто, треба, ще частоти на мовлення мати
показати весь коментар
03.02.2021 14:31 Відповісти
Это важный вопрос. Но ведь покуда жив олигархат, нет нерешенных вопросов, верно?
показати весь коментар
03.02.2021 14:39 Відповісти
Молодці!
показати весь коментар
03.02.2021 14:45 Відповісти
Если правда, то это прекрасно.
показати весь коментар
03.02.2021 14:52 Відповісти
Трохи не очікувано. Я думав що, висловлять стурбованість.
показати весь коментар
03.02.2021 16:05 Відповісти
Не хрен сильно переживать за КОЗАКА и рвать дупу !!Следствие и суды могут идти годами и десятилетиями!! А к тому времени , я думаю успеют подохнут и всякие там российкие ворюги рабиновичи и Чавкающий Медведчук и российский петух Погребинский и истеричка Бондаренко и многие другие!! .....Никто, ничего , не должен торопится отменять! Вот пуйло -***** уже пять -шесть лет не выполняет решение судов Европы,.о возмещении затрат Акционерам ЮКОСА или убийство путиным трёх лидеров опозиции России, (Политковской и других) и ничего!! С ним все лидеры государств мира встречаются, жмут ему руку и даже плодотворно торгуют, не смотря на многочисленные санкции!! Так , что не всё так безнадёжно!!! Может к тому времени и, даст бог, путин здохнет!!!
показати весь коментар
03.02.2021 16:51 Відповісти
 
 