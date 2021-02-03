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Суди почали притягувати Кабмін до відповідальності за борги в "зеленій" енергетиці

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Суди почали притягувати Кабмін до відповідальності за борги в

Підприємства зеленої енергетики подали позови щодо невиконання державою своїх обов’язків з оплати за вироблену зелену електроенергію, і суди почали залучати як відповідача Кабінет Міністрів України, як сторону, що підписувала меморандум з інвесторами у відновлювану енергетику

Про це свідчить інформація Єдиного державного реєстру судових позовів компанії "Фора С" (Тернопільська обл.), яка подала позов проти держпідприємства "Гарантований покупець" з вимогою виплатити 13 млн гривень боргу.

У реєстрі справи вказується, що уряд досяг компромісних домовленостей та уклав меморандум з інвесторами у відновлювану енергетику, щоб вирішити питання своєчасності оплати за вироблену "зелену" енергію.

"Зазначений меморандум передбачає, що держава забезпечує своєчасне здійснення розрахунків з виробниками, що використовують альтернативні джерела енергії як того вимагає Закон України "Про альтернативні джерела енергії"", - йдеться в матеріалах справи Господарського суду м.Києва.

"Таким чином, з огляду на предмет і підстави цього позову, суд вважає за необхідне залучити Кабінет Міністрів України та Міністерство енергетики України до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на боці відповідача", - зазначено в ухвалі суду.

Підготовче засідання у справі відбудеться 23.02.21 о 12:15 год.

Нагадаємо, уряд у грудні 2020 року затвердив державні гарантії для держкомпанії "Укренерго" на суму 10,3 млрд грн з метою залучення кредитів від трьох державних банків для виплати боргів перед ДП "Гарантований покупець", а воно, відповідно, перед виробниками "зеленої" енергії.

Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% "старого" боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року. Водночас НКРЕКП вирішила затвердити постанову, яка заборонить ДП "Гарантований покупець" погасити відповідну заборгованість.

16 грудня НКРЕКП відправила "Гарантованому покупцю" листа з рекомендацією перерахувати мінімум 50% коштів від 10,3 млрд грн компанії "Енергоатом".

На думку асоціацій ВДЕ, таке рішення НКРЕКП усуне єдине поки доступне джерело для погашення "старого" боргу ДП "Гарантований покупець" перед виробниками електричної енергії з ВДЕ і стане підтвердженням повної неспроможності Кабміну і НКРЕКП виконати умови і зобов'язання відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння, підписаного ними в червні 2020 року.

Щоб вирішити фінансову кризу на ринку електроенергії народні депутати зареєстрували законопроєкт №4624 про випуск ОВДП для "Енергоатому" на суму 7,3 млрд грн. Так, "Енергоатом" і підприємства відновлюваної енергетики отримали окремі джерела погашення накопичених перед ними боргів.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Снова весь ковидный фонд с вакцинами уйдут Ахметке?
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03.02.2021 14:18
+3
При "кремком хозяйственнике" приняли закон про "зеленую энергетику" Дондауны знали, что нищий народ не кинется строить солнечные электростанции. Строили кто? Ахметов, фирташ, пинчук и иже с ними. Под себя и тарифы приняли, что б обдирать нищий бюджет законно..
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03.02.2021 14:27
+1
Фигня это, меморандум не финансовый документ.
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03.02.2021 14:24
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Снова весь ковидный фонд с вакцинами уйдут Ахметке?
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03.02.2021 14:18 Відповісти
Суды начали привлекать Кабмин к ответственности
Даёшь новый -- безответственный Кабмин!
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03.02.2021 14:19 Відповісти
При "кремком хозяйственнике" приняли закон про "зеленую энергетику" Дондауны знали, что нищий народ не кинется строить солнечные электростанции. Строили кто? Ахметов, фирташ, пинчук и иже с ними. Под себя и тарифы приняли, что б обдирать нищий бюджет законно.
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03.02.2021 14:26 Відповісти
врешь **** как дышишь. Десятки тысяч частных станций люди настроили, около 30% всей установленной мощности в Украине.
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03.02.2021 21:22 Відповісти
Фигня это, меморандум не финансовый документ.
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03.02.2021 14:24 Відповісти
да, согласен. Потому в судах будут выбивать по полной цене, прописаной ранее в Законе, а не по той что ниже, в меморандуме)))
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03.02.2021 21:23 Відповісти
а шоб суды не привлекали Кабмин к ответственности за долги в "зеленой" энергетике, надо поменять закон, делов то
людям меняют законы в худшую сторону, а шо "зеленые" особые?
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03.02.2021 14:27 Відповісти
как ты можешь поменять Закон в котором давали гарантии до 2030 года? Любой международный суд за такое кидалово поставит раком тебя с таким "поменять закон"))))
Это тоже самое, что ты сегодня купил телефон, в котором гарантия прописана 1 год, а завтра приходишь его менять из-за поломки, а тебе говорят, сори, но мы поменяли гарантию на ноль дней)))
Кроме того, помимо Закона, с каждым зеленщиком заключали договор до 2030 года. Так что как ни крути зедебил, а платить надо будет по полной программе.
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03.02.2021 21:27 Відповісти
При "кремком хозяйственнике" приняли закон про "зеленую энергетику" Дондауны знали, что нищий народ не кинется строить солнечные электростанции. Строили кто? Ахметов, фирташ, пинчук и иже с ними. Под себя и тарифы приняли, что б обдирать нищий бюджет законно..
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03.02.2021 14:27 Відповісти
врешь **** как дышишь. Десятки тысяч частных станций люди настроили, около 30% всей установленной мощности в Украине.
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03.02.2021 21:27 Відповісти
схема,по которой дондауны решили допилить и без того никакой бюджет Украины.Кто тут за них рвет жопу до сих пор,пусть ответят для всех читателей:сколько сотен миллионов долларов взяли в Укрэксимбанке братья клюевы для посторойки одной из первых солнечных электростанций в Украине,сколько вернули кредита государству и по какому тарифу,находясь в бегах и под санкциями, получают с нашего бюджета за зеленую электроэнергию.Остальные солнечные станции построил нам ахметов и по старой доброй традиции все расходы повесил на нас с вами через бюджет,конечно,чтобы срубить побольше и сразу приплел туда Катар и т.д. и т.п.Если дошло до суда-значит не могут поделить распил между ахметом и властью.
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10.04.2021 13:07 Відповісти
 
 