УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8984 відвідувача онлайн
Новини Політика України Закриття каналів Медведчука
3 777 39
112_Україна (173) Newsone (174) ZIK (121) Устінова (110)

Ще під час засідань ТСК Ради СБУ визнала, що Козак пов'язаний з грошима РФ через Медведчука, - нардепка "Голосу" Устінова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ще під час засідань ТСК Ради СБУ визнала, що Козак пов'язаний з грошима РФ через Медведчука, - нардепка

Без політичної волі керівництва держави справи телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK тривалий час так і лежали похованими в СБУ.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявила нардепка "Голосу" Олександра Устінова.

"У 2019 році, мене обрали заступником голови Тимчасової Слідчої Комісії Верховної Ради, яка розглядала питання власності телеканалів "112", "Zik" та "Newsone". Тоді, на рівні парламенту, нам вдалося зафіксувати увесь шлях проросійських телеканалів: від їхньої появи до потрапляння до рук депутата від "ОПЗЖ" Тараса Козака", - зазначила парламентарка.

За словами Устінової, ще під час засідань ТСК СБУ визнала, що Тарас Козак дійсно пов’язаний з грошима Російської Федерації через Віктора Медведчука.

"А наша ТСК навіть продемонструвалА схему того, яким чином "112" та інші телеканали відбиралися від їхніх оригінальних власників та передавалися Медведчуку. Однак без політичної волі керівництва ці справи тривалий час так і лежали похованими в СБУ", - додала нардепка.

Нардепка "Голосу" вважає закриття телеканалів, які несуть відверто проросійську риторику, фінансуються Російською Федерацією та створюють тонни "фейкових новин" - дуже потрібним кроком для посилення національної безпеки та оборони країни.

"Адже ми перебуваємо в умовах гібридної війни, коли кожна неправдива новина може грати на руку ворога та руйнувати країну зсередини. У той час, як аудиторія проросійських телеканалів розрослался до кількох мільйонів осіб", - підсумувала парламентарка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ЄС підтримують санкції проти телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна", - посол Точицький

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Також читайте: Зеленський про блокування каналів Медведчука: Відверта і маніпулятивна пропаганда має отримати жорстку реакцію

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+6
Когда Петушария забаните? Сколько запросов на выдачу Шмария в германию направили?
показати весь коментар
03.02.2021 14:19
+6
Еще во время заседаний ВСК Рады СБУ признало, что Козак связан с деньгами РФ через Медведчука, - нардеп "Голоса" Устинова - Цензор.НЕТ 3762
показати весь коментар
03.02.2021 14:28
+5
Он в Испании сейчас.
СБУ открыло дело с наказанием от 10 до 15 лет за публикацию карты Украины без Крыма и Донбасса.
Но, понятно, что в Интерпол никто не подаёт, т.к. те не дадут на него "красную карточку", т.к. дело - с политической составляющей, и это будет только на руку для очередной порции пропаганды.
показати весь коментар
03.02.2021 14:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Когда Петушария забаните? Сколько запросов на выдачу Шмария в германию направили?
показати весь коментар
03.02.2021 14:19 Відповісти
Он в Испании сейчас.
СБУ открыло дело с наказанием от 10 до 15 лет за публикацию карты Украины без Крыма и Донбасса.
Но, понятно, что в Интерпол никто не подаёт, т.к. те не дадут на него "красную карточку", т.к. дело - с политической составляющей, и это будет только на руку для очередной порции пропаганды.
показати весь коментар
03.02.2021 14:22 Відповісти
Анатолия и не выдадут. Потому что здесь настоящая Европа и демократия. Тебе ли это не знать бродяга сумский.
показати весь коментар
03.02.2021 14:34 Відповісти
Европа для европейцев, но не для лахтинских ботов.
показати весь коментар
03.02.2021 14:59 Відповісти
С "деньгами РФ" у нас половина бизнеса связана.
показати весь коментар
03.02.2021 14:26 Відповісти
вот инересная формулировка - связан с рф через медведчука
наложим на него за это санкции
а на медведчука - нет
показати весь коментар
03.02.2021 14:27 Відповісти
тоді Порошенко захищав Медведчука , не розумію , що зараз заважає .
показати весь коментар
03.02.2021 14:32 Відповісти
Еще во время заседаний ВСК Рады СБУ признало, что Козак связан с деньгами РФ через Медведчука, - нардеп "Голоса" Устинова - Цензор.НЕТ 3762
показати весь коментар
03.02.2021 14:28 Відповісти
Україна купляє газ/паливо в Мордору, щей імпорт побутових речей та продуктів made in Russia другий по статистиці. Тобто, Україна теж пов'язана грошіма з Мордором. І шо?
показати весь коментар
03.02.2021 14:29 Відповісти
И то, что тебе пора бутылку менять и пересаживаться.
показати весь коментар
03.02.2021 14:31 Відповісти
Відповідь в стилі "Сам дурак".
показати весь коментар
03.02.2021 14:35 Відповісти
русский, ты когда с бутылки строчишь, ты хоть лапти снимай.
показати весь коментар
03.02.2021 14:44 Відповісти
русский, или ты кокошник боишься уронить?
показати весь коментар
03.02.2021 14:50 Відповісти
Какой, политической? Ты еще скажи, что он пострадал как педофил - секс.меньшинство. Было бы желание ЗеБУ и ЗеБарыг... Медведчук тоже политический?
показати весь коментар
03.02.2021 14:30 Відповісти
Решение суда, что Козак признан виновен - в студию!
показати весь коментар
03.02.2021 14:31 Відповісти
русский, уже опубликовали, на канале ТВ6
показати весь коментар
03.02.2021 14:32 Відповісти
произвол, скажи? Надо жаловаться!)
показати весь коментар
03.02.2021 14:33 Відповісти
ЕСПЧ уже в курсе!
показати весь коментар
03.02.2021 14:37 Відповісти
а владим владимирович? Ему перво-наперво доложи.
показати весь коментар
03.02.2021 14:40 Відповісти
Без рішення суду закрити три українських канала за те, що вони справедливо критикують владу - це диктатура та прямі утиски свободи слова. А ще на північного сусіда кивають, що в них немає свободи слова.
показати весь коментар
03.02.2021 14:40 Відповісти
русский, ты с бутылки написать забыл каналы - принадлежащие стране агрессору и оккупанту.
Как там кстати ТВ6 канал на ********** поживает?
показати весь коментар
03.02.2021 14:46 Відповісти
Доречі тобі мабуть з Британії краще видно, як тут нам живеться. Повтікали по закордони, сидять клопи в вишиватниках та смердять із-за бугра, що нам українцям робити, патрійоти гребані. Підрахуй ти, а не
показати весь коментар
03.02.2021 15:49 Відповісти
русский, ты с бутылки свои лапти отрабатываешь?
показати весь коментар
03.02.2021 18:09 Відповісти
????PNX
показати весь коментар
03.02.2021 14:54 Відповісти
Livsi Silver- BOVDUR !
показати весь коментар
03.02.2021 14:55 Відповісти
Thorsten Lingenfelder ти довбодятел твердо-вузько лобий.
показати весь коментар
03.02.2021 15:44 Відповісти
русский, тебя когда на бутылку сажали,с тебя забыли кокошник снять?
показати весь коментар
03.02.2021 18:10 Відповісти
Олигархат, это не единый сплочённый фронт единомышленников, а несколько свор волчар, дерущихся между собой за близость к телу Власти.
Надо весь дикий лес жёстко санитарить, а не флажками ограждать отдельные места популяции гробовщиков Украины.
Но! -- если вдруг -- Зля получит кредиты от МВФ и летальное вооружение от США -- будем считать, шо я лоханулся в своих невинных рассуждениях...*)
показати весь коментар
03.02.2021 14:31 Відповісти
Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что если украинские граждане были замечены в финансировании терроризма, должна быть ответственность по украинскому законодательству, а не санкции. Об этом он сказал на брифинге в Верховной Раде
Ще під час засідань ТСК Ради СБУ визнала, що Козак пов'язаний з грошима РФ через Медведчука, - нардепка "Голосу" Устінова - Цензор.НЕТ 5244
показати весь коментар
03.02.2021 14:45 Відповісти
русский, ты снова на бутылке лапти снять забыл?
показати весь коментар
03.02.2021 14:47 Відповісти
Передай мурзе привет... Ще під час засідань ТСК Ради СБУ визнала, що Козак пов'язаний з грошима РФ через Медведчука, - нардепка "Голосу" Устінова - Цензор.НЕТ 6764
показати весь коментар
03.02.2021 14:56 Відповісти
русский, хозяин знает что ты на бутылке бояру кушаешь?
показати весь коментар
03.02.2021 18:12 Відповісти
Харашё пишит, сволошь... (с)
показати весь коментар
03.02.2021 14:48 Відповісти
Ще під час засідань ТСК Ради СБУ визнала, що Козак пов'язаний з грошима РФ через Медведчука, - нардепка "Голосу" Устінова - Цензор.НЕТ 2276
показати весь коментар
03.02.2021 15:22 Відповісти
Я не в курсі чого там Разумков зненацька прозрів але після цих слів, йому доведеться зняти недоторканність як мінімум з Козака аби СБУ могла провести слідство.
показати весь коментар
03.02.2021 16:10 Відповісти
"Golosu"-povaga !
показати весь коментар
03.02.2021 14:51 Відповісти
Зеленский не трогал Медведчука до тех пор,пока надеялся вызволить наших пленников из орды и ордло.Однако последние события на переговорах убедили Зеленского в необходимости давить по самому больному орды- всему русскому в Украине.Тут надо болты на груди пятой колонны потуже затягивать.Всех .украинцев ,приезжающих из орды(возвращающихся) ставить на отслеживание с помощью Дії.Ординцев само собой.Моё мнение - начальные классы пора переводить на латиницу,как это сделали казахи и другие республики.Кириллицу оставить для лингвистов.Бизнес с ордой -санкции и конфискация.Тот же Герус,любитель ордынского всего.
показати весь коментар
03.02.2021 14:55 Відповісти
 
 