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Новини Суспільство Закриття каналів Медведчука
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Турчинов (1084) телебачення (731)

Блокування телерупорів кремлівської "п'ятої колони" в Україні - єдиний крок, що зміцнює нацбезпеку, який зробила команда Зеленського за два роки, - Турчинов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Блокування телерупорів кремлівської

Керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов висловив сподівання, що основною мотивацією вчорашнього рішення РНБО був захист країни від російської інформаційної агресії, а не падіння рейтингів правлячої партії та їхній електоральний перетин з ОПЗЖ.

"Я завжди підтримував жорсткі дії у протистоянні інформаційній агресії РФ, яка є надважливою складовою гібридної війни, що ведеться проти нашої країни. Наша команда заборонила трансляцію в Україні російських телеканалів, роботу інформаційних інтернет-ресурсів і соціальних мереж, встановила вздовж лінії фронту системи подавлення сигналів російських і сепаратистських каналів, що вели трансляцію з окупованих територій", - написав Турчинов у фейсбуці.

"Рішення Верховної Ради щодо накладання санкцій на телеканали з інформаційного пулу кума Путіна Медведчука було ініційоване наприкінці 2018 року депутатами фракції "Народний Фронт", "Блок Петра Порошенка" та "Самопоміч". Це було правильне рішення, яке мало на меті забезпечити безпеку країни. Складність його реалізації полягала, перш за все, у правовій площині. Справа в тому, що санкційний інструментарій за законом використовується проти іноземних юридичних і фізичних осіб. Для резидентів і громадян України законодавством передбачений єдиний випадок – участь у терористичній діяльності, включно з її фінансуванням.

Був і другий проблемний аспект – почались президентські вибори і Порошенка почали звинувачувати в бажанні знищити засоби масової інформації, що належали його політичним опонентам. Для того, щоб зняти суспільну напругу та залишитися в правовому полі, Службі безпеки України було доручено зібрати докази щодо участі в терористичній діяльності фізичних та юридичних осіб, які стояли за проросійськими телеканалами. Це мало бути реалізованим у конкретних кримінальних справах, що стало б підставою для застосування санкцій.

Виконати це завдання планувалося одразу після президентських виборів. Але перемога на тих виборах Володимира Зеленського відтермінувала реалізацію цього рішення на два роки.

Сподіваюся, що основною мотивацією вчорашнього рішення РНБО був, усе ж таки, захист країни від російської інформаційної агресії, а не падіння рейтингів провладної партії та їхній електоральний перетин з ОПЗЖ", - написав Турчинов.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+20
"наш" и "1+1". Тогда можно о чем-то говорить. Тем более, что на 1+1 есть и медведчук. Но там его не трогают. Вопрос, почему.
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03.02.2021 14:38
+18
Блокирование телерупоров кремлевской "пятой колонны" в Украине - единственный укрепляющий нацбезопасность шаг, сделанный командой Зеленского за два года, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5610
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03.02.2021 14:40
+16
інтер теж треба не просто закрити, я трактором розрівняти те місце до воно знаходиться, а потім побудувати на цьому місці церков
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03.02.2021 14:44
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"наш" и "1+1". Тогда можно о чем-то говорить. Тем более, что на 1+1 есть и медведчук. Но там его не трогают. Вопрос, почему.
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03.02.2021 14:38 Відповісти
інтер теж треба не просто закрити, я трактором розрівняти те місце до воно знаходиться, а потім побудувати на цьому місці церков
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03.02.2021 14:44 Відповісти
безусловно. Все, что делает зеленский - это половинчатая туфта, которая закончится большим пшиком.
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03.02.2021 14:47 Відповісти
мені байдуже само воно це придумало у відповідь на якусь образу, чи йому це ввічливо рекомендували зробити наші могутні друзі, якщо будуть ліквідовані усі московськи телепомийки - я руками й ногами ЗА!
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03.02.2021 14:55 Відповісти
то, что делает Зеленский - этого мало. Это вообще ничто, поскольку не закрывает никаких каналов. Завтра они откроются по решению суда или под новыми вывесками. Удар нужно наносить по олигархату как явлению. Но слуга олигархов сделать это не в состоянии.
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03.02.2021 15:02 Відповісти
А олигарх может нанести удар по олигархату, как явлению?
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03.02.2021 15:43 Відповісти
Может. Но только с целю получить его ресурсы и стать еще бОльшим олигархом. И удар этот должен быть смертельным, иначе придет ответ, да такой, что мало не покажется. Нам оно надо, такие развлечения олигархов, или может правильнее было снести всю эту олигархическую пирамиду. Как по мне, такие развлечения нам ни к чему. Пусть развлекаются где-нибудь на Марсе
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03.02.2021 16:26 Відповісти
"Но только с целю получить его ресурсы и стать еще бОльшим олигархом."
Да. Странно ожидать другое поведение от олигарха.

"И удар этот должен быть смертельным, иначе придет ответ, да такой, что мало не покажется."
Кому должен? поясните, пожалуйста.

"Нам оно надо, такие развлечения олигархов, или может правильнее было снести всю эту олигархическую пирамиду."
Правильнее с чьей точки зрения? Правда у каждого своя.
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03.02.2021 16:32 Відповісти
Должен себе(если олигарх не идиот). Развязывая конфликт он первый, кто заинтересован его быстро закончить с прибылью для себя. А значит - бить нужно так, чтобы соперник уже не оправился.
Правильнее - для неолигархов, средних и малых бизнесменов, стране в целом, поскольку олигархат - это коррупция. Везде. В конце концов это разъедает страну изнутри и рушит ее. И как следствие - для неолигархов, средних и малых бизнесменов, стране в целом, поскольку олигархат - это коррупция... И так по кругу.
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03.02.2021 16:42 Відповісти
"А значит - бить нужно так, чтобы соперник уже не оправился. "
Именно так действовала бригада Зе против бригады Пе. А перед этим, похоже, бригада Пе "лопухнулась" с добиванием бригады Зе.

"Правильнее - для неолигархов, средних и малых бизнесменов"
Странно ожидать от олигарха именну такую точку зрения. А все остальные пока не выросли, чтобы защищать свои интересы. Пока не выросли.
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03.02.2021 17:01 Відповісти
И? мало того, медведчук был в составе ТКГ. Надо было останавливать масштабный конфликт, хотя бы для того, чтобы тебя не направили в окопы. тут все средства хороши. Или почти все. Политику не делают чистыми руками. В политике нужен результат. Порох его достиг. Что секретного в этом?
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03.02.2021 14:51 Відповісти
чего "єтого", дурик? медведчук их купил за пару месяцев до выборов.
И рупорами кацапни они стали благодаря Зеленскому так что он сейчас просто немного застирует свое лайно.
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03.02.2021 14:46 Відповісти
а хто реанімував медведчука? хто про нього згадував поки не зробив барига "перемовником"? Блокування телерупорів кремлівської "п'ятої колони" в Україні - єдиний крок, що зміцнює нацбезпеку, який зробила команда Зеленського за два роки, - Турчинов - Цензор.НЕТ 3987
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03.02.2021 15:32 Відповісти
он же объяснил
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03.02.2021 14:43 Відповісти
Чукча Иванов не читатель,чукча Иванов писатель.
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03.02.2021 15:06 Відповісти
Плохому чукче, вечно что-то мешает танцевать. То правового поля ему не хватает, то вдруг испугался каких-то обвинений в предвыборную кампанию, то отложил на свой предполагаемый 2-й срок, вместо которого пролетел, как фанера над Парижем. И эти жалких отмазок тысячи
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03.02.2021 15:11 Відповісти
Блокирование телерупоров кремлевской "пятой колонны" в Украине - единственный укрепляющий нацбезопасность шаг, сделанный командой Зеленского за два года, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5610
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03.02.2021 14:40 Відповісти
Блокирование телерупоров кремлевской "пятой колонны" в Украине - единственный укрепляющий нацбезопасность шаг, сделанный командой Зеленского за два года, - Турчинов - Цензор.НЕТ 4452
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03.02.2021 14:59 Відповісти
Дивний у тебе досвід....
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03.02.2021 15:55 Відповісти
та харе уже , а то начнётся головокружение от успехов , и следующий шаг будет тоже - через два года
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03.02.2021 14:42 Відповісти
Вот что означает разъяснения гражданину Зеленскому от дипломатов США про политику господина Байдена. Общение с представителями "развитых демократий" делает смелее и решительнее.
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03.02.2021 14:43 Відповісти
Скорее уважаемые послы очень тонко намекнули ещё более уважаемому (хотя это не точно) г-ну Зеленскому, что ему нечем будет играть на рояле...
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03.02.2021 14:57 Відповісти
На самом деле Зеля по самые уши в проблемах с той Америкой и Коломойским. Если они занялись Беней, то проблемы не только у него, а и у тех, через счета кого он прогонял краденое бабло (например с привата)! Но у Коломойши миллиарды и то ему ссыкотно, а вот у Клоуна скромные миллионы, без которых вполне можно остаться и сделаться невыездным из Израиля....
Я просто гадаю наменкнули Клоуну что он в серьезном дерьме и что лучше не выделываться или еще нет!?
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03.02.2021 17:06 Відповісти
Правильно сказал .
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03.02.2021 14:44 Відповісти
"...основной мотивацией вчерашнего решения СНБО была защита страны от российской информационной агрессии, а не падение рейтингов правящей партии и их электоральное пересечение с ОПЗЖ".
На самом деле основной мотивацией стала поставка ваЗЕлина от Байдена. Блокирование телерупоров кремлевской "пятой колонны" в Украине - единственный укрепляющий нацбезопасность шаг, сделанный командой Зеленского за два года, - Турчинов - Цензор.НЕТ 348
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03.02.2021 14:45 Відповісти
Надеюсь, что основной мотивацией вчерашнего решения СНБО была, все же, защита страны от российской информационной агрессии, а не падение рейтингов правящей партии и их электоральное пересечение с ОПЗЖ", - написал Турчинов.

Надежды, Саня, юношей питают и юных дев воспламеняют...*)
Это всё падение рейтингов -- не более того -- на защиту страны даже не надейся.
Это твоя забота! (я надеюсь)
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03.02.2021 14:45 Відповісти
якщо це рішення швидко відмінять - то значить СН з ОПЗЖ розіграли узгоджену партію
Коротше кажучи скоро дізнаємось що то було
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03.02.2021 21:36 Відповісти
Рюзьгє курва вже тут
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03.02.2021 14:48 Відповісти
Зеленський не має до цього жодного відношення
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03.02.2021 14:48 Відповісти
Владимир Александрович, конечно, умеет удивить, ничего не скажешь. Неожиданно. Лично я считаю, что чрезвычайные ситуации требуют чрезвычайных мер, и лично мне, например, совершенно по боку, каким именно способом будет прекращено вещание гибридного оружия на территории Украины. Санкциями, посадками, сожжены напалмом, снесены бульдозером - мне фиолетово. Обеими руками и ногами «за».

Но то мне. Я - лысый хер с горы. А Владимир Александрович - Президент, Гарант Конституции, юрист.
А Конституция такая штука…

Закон напрямую говорит, что санкции могут применяться только к не гражданам Украины. И точка. Никаких «инших особ» я там не нашел - может, где-то и есть эта строчка в теле закона, или в каких-то подзаконных актах, но я не увидел.

А значит, все это запросто может быть оспорено в любом суде, даже ОАК не нужен, тут любой судья встанет на сторону собственника.
С другой стороны, Соня Кошкина вон пишет, что у команды есть стратегия по дальнейшему судебному сопротивлению. Ок, дай бог, коли так. Карты в руки. Если получится - где молодец, там молодец.
Но вот Volodymyr Ariev говорит, что дело даже и не в законе. А в том, что санкции привязаны к конкретному человеку, аватару Медведчука. А значит, достаточно сменить собственника каналов - и вопрос будет решен.
И вот тут мы подходим к главному. К системному решению проблем, а не мудовым штопаньям дырок на коленке.
Нужно изменение законодательства. То, о чем говорил проклятый барыга, который умел решать проблемы так, что не подкопаешься. Как минимум изменение закона о санкциях.
А затем - закон о коллаборантах. Чтобы там уже железобетонно - 1. Человек признается коллаборантом на тех-то и тех-то основаниях. 2. На коллаборанта накладываются какие угодно санкции, активы замораживаются, имущество конфискуется, он идет нахер, ссыте ему в суп. Всё, точка.
Как по мне, неплохо бы все это подкрепить законом об информационной безопасности в гибридной войне в воюющей стране (ага, ага, цензура, да) или иностранных агентах - но это уже факультативно. Но тут есть еще одно но. Что-то мне подсказывает, что если фотографы и тамады и примкнувший к ним собачий рот начнут разрабатывать закон о коллаборантах, то они примут такой закон, по которому коллаборантом будет признан, скажем, Ахтем Чийгоз. С формулировкой что-нибудь типа «имел отношения с оккупационными властями ФСИН». Ну или я, например. И использоваться он будет примерно так же. Про закон о цензуре вообще молчу. Ну его нахер, товарищ прапорщик.

Короче. Есть обоснованное предположение, что из всего этого все равно получится якась херня. Просто потому, что эта команда управленцев за два года еще ни разу не произвела ничего, кроме какой-то херни. С чего вдруг им изменять своим принципам в этот раз? Люблю людей, верных своим идеалам.

Владимир Александрович, как человек, служащий только одному божеству - своему собственному инфантильному нарциссизму - сейчас сорвет вал оваций, и уже через три дня, как восторги слыхнут, благополучно забьет на все это дело, как уже не имеющее для него никакой ценности - аплодисментов больше не будет, а вот дерьма предвидится вал. В том числе и со стороны междунуродного поля. Ну, потому что, да - Россия сейчас точно поднимет этот вопрос в каком-нибудь ПАСЕ и купленные сволочи и полезные идиоты там тоже поднимут вой.
"Выйди, розбийник". - "Не выйду". - "Ну, я сделал всё, что мог".

Но зато по крайней мере я сегодня порадовался новостям. Вот прям бальзам на душу. Ну хоть на денёчек! Безотносительно всего вышесказанного - если какие-нибудь полезные идиоты в самой Украине начнут сейчас выть про стандарты ВВС и свободу слова - ссыте им в суп.

Ваш террорист-фельетонист.
Аркадий Бабченко
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03.02.2021 14:48 Відповісти
Такой умный. У вас с петей было все, чтобы по 10 раз и вы..бать, и высушить и медведя, и его холуев. Но вы, барыги, выбрали "пожать руку" х..йлу и его "обнять". Так что нечего теперь жалобно подвывать.
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03.02.2021 14:54 Відповісти
цікаво, чому подібні тобі завжди забувають (чи роблять це навмистно), що Пєтя не був монополістом в тій самій раді, наприклад?! Пєтя був вимушений існувати в межах компромісів з великою кількістю ворожих партій, наприклаж бют, яка мала одну з найпотужніших фракцій в парламенті
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03.02.2021 14:58 Відповісти
для тих у кого амнезія - набираємо "Верховна Рада України VIII скликання" Блокування телерупорів кремлівської "п'ятої колони" в Україні - єдиний крок, що зміцнює нацбезпеку, який зробила команда Зеленського за два роки, - Турчинов - Цензор.НЕТ 7051
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03.02.2021 15:25 Відповісти
ви праві, але бьют так потужно срав навколо себе, що складалося враження, що вони там займають 99 відсотків парламенту!
проте це не змінює основну складову мессіджу - 4 фракції були оппозиційні минулій владі, "народний фронт" - займав якусь дивну позицію!

БПП не мав такої всеохоплюючої влади, як зараз має СН
при Порошенку у всіх гілках влади, комітетах, посадах - були оппозіційні до БПП партії!
а зараз що?
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03.02.2021 15:34 Відповісти
Блокування телерупорів кремлівської "п'ятої колони" в Україні - єдиний крок, що зміцнює нацбезпеку, який зробила команда Зеленського за два роки, - Турчинов - Цензор.НЕТ 2647 так пороху всі заважали? слабак! до речі - це рішення немає ніякого відношення до парламенту, до того - наші парламентарі дуже швидко забувають завдяки кому вони ними стали і по свистку не голосують - парламентсько-президентська у нас країна..
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03.02.2021 15:49 Відповісти
"слабак" через те що дотримувався демократичних цінностей?
нічого дивного що "брату" з вашими поглядами так подобається куйло і той концлагєр, що воно організувало
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03.02.2021 16:38 Відповісти
ви телепат? Блокування телерупорів кремлівської "п'ятої колони" в Україні - єдиний крок, що зміцнює нацбезпеку, який зробила команда Зеленського за два роки, - Турчинов - Цензор.НЕТ 7759 на ютубі - "жму руку Абнімаю" знайдіть і не вважайте себе розумнішим за інших, а якщо маєте на це підстави - наведіть якісь аргументи...до того - про цінності "демократа" теж добре відомо
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03.02.2021 17:01 Відповісти
ти дебіл? вже 100500 фактів навели, що ті записи - фєйк! вже навіть твій бох зюзя і той признав дєркача шпійоном єфєсбе! а те ще в каматозі!
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03.02.2021 19:23 Відповісти
Блокування телерупорів кремлівської "п'ятої колони" в Україні - єдиний крок, що зміцнює нацбезпеку, який зробила команда Зеленського за два роки, - Турчинов - Цензор.НЕТ 4401
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03.02.2021 19:58 Відповісти
А чий, до речі, був плокулол? А чи пам'ятаєтаєте ви, як порошнек ганяв не найгіршого шустера з каналу на канал, поки остаточно не вигнав? І ніякої більшості в Раді для цього не треба було мати?
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03.02.2021 18:20 Відповісти
чомусь тіки в вашому випадку всі прокурорські справи виключано замовні )))
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03.02.2021 19:24 Відповісти
Судя по одновременной активности парашного говна и зебилья в теме Пастора, }{уйло с Беней что-то замышляют, и парашные телепомойки- только первый шаг. Блокирование телерупоров кремлевской "пятой колонны" в Украине - единственный укрепляющий нацбезопасность шаг, сделанный командой Зеленского за два года, - Турчинов - Цензор.НЕТ 8230
Вангую, что, к сожалению, усилятся обстрелы в Донбассе. Это для начала...
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03.02.2021 14:56 Відповісти
вже посилились! зваж, з якою періодичністю почали появлятися двохсоті і трьохсоті
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03.02.2021 14:58 Відповісти
вилізли же 73/43%зебіли... мабуть, це фопи, які галасували за клована за "жрать+ржать+срать". По часу закінчення торгів - якраз вони, і лайкають один одного
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03.02.2021 14:56 Відповісти
Спершу статтю прочитай,а то такі як ти одні заголовки читаєте і зразу здіймаєте волну нєгодованія.
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03.02.2021 15:12 Відповісти
Для особливо тупих- канали перейшли у власність козака за кілька місяців до виборів.
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03.02.2021 15:13 Відповісти
перечитай свой высер, и попробуй сам осознать какую ахинею ты накарябал.
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03.02.2021 15:17 Відповісти
Турчинов прав, Зеля больше не сделал ничего полезного и его надо гнать из президентов.
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03.02.2021 15:13 Відповісти
.

да.. не густо
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03.02.2021 15:21 Відповісти
Пастор вернись!!)
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03.02.2021 15:38 Відповісти
Сегодня Зеленский сделал мой день! Молоток! Так рупор кремля обезглавить...

Блокування телерупорів кремлівської "п'ятої колони" в Україні - єдиний крок, що зміцнює нацбезпеку, який зробила команда Зеленського за два роки, - Турчинов - Цензор.НЕТ 7823
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03.02.2021 15:40 Відповісти
Сегодня ЗЕ перенаправил ватный электорат с каналов Медведчука на канал папы Бени. но лучше хоть это, чем ничего.
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03.02.2021 16:40 Відповісти
Коротко: з подачі кого прикрили ворожі зомбоящики - це важливо, але важливіше - що все таки прикрили рашистські рупори боротьби з українським суверенітетом. І це добре для країни і для її інформаційної безпеки.
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03.02.2021 15:47 Відповісти
Почему Вы этого не сделали?? А дали клоуну возможность пропиарится??
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03.02.2021 15:49 Відповісти
не тебе осуждать, губошлеп. ты и твой босс должны были сделать этот шаг еще в 2014-м году.
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03.02.2021 15:50 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти медведчуки, бужанські, шуфричі, бойки, вінідіктави, партнови, татарови...і....і...!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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03.02.2021 15:55 Відповісти
Зеля нанес мощнейший удар по секте "святого Петра". Но это, по сути, это ничего не меняет, т.к. это ложка меда в бочку говна. Зря Турчинов начал россказни "а вот мы ...". Сосредоточился бы например на "деле Вагнеровцев". Зеленский сделал то что ДОЛЖЕН был сделать. А вот откровенное предатедьство прощать ему нельзя!
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03.02.2021 15:55 Відповісти
Питання чому цього не зробив Петро Порошенко??? Й насправді питань багато до Петрв.
А те що блазень раз зробів щось вірно не робить його "лідером нації" , тим більше що є ще "наш" та "інтер" й 1+1 теж кажуть смердить, зоча я не дивлюсь ТВ то напевно не можу казати.
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03.02.2021 15:56 Відповісти
В Україні богатому і впливовому важко стати лідером нації, хоча б тому що, є багато друзів але мало соратників.
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03.02.2021 16:18 Відповісти
Вітаю, хоть щось для України зробив корисне. Ці кремлівські помойки давно треба було закрити а власників відправити за грати за зраду держави. А журналістів з цих ЗМІ в чорний список і нікуди не брати на роботу, один раз зрадив Державу Україну зрадить і іншим разом. Бачите А Порошенко не захотів в свій час знешкодити це кубло. Договорняки.
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03.02.2021 16:06 Відповісти
Ну, могли хоча б за місяць до президентської гонки реалізувати свої плани і можливо результат виборів був би інший. Але тоді схоже піклувалися зовсім іншими питаннями.
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03.02.2021 16:15 Відповісти
Вот кому я верю, то это "Кровавому пастору". Как жаль, что у Турчинова нет президентских амбиций.
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03.02.2021 16:37 Відповісти
Блокування телерупорів кремлівської "п'ятої колони" в Україні - єдиний крок, що зміцнює нацбезпеку, який зробила команда Зеленського за два роки, - Турчинов - Цензор.НЕТ 7262
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03.02.2021 16:38 Відповісти
Не хрен сильно переживать за КОЗАКА и рвать дупу !!Следствие и суды могут идти годами и десятилетиями!! А к тому времени , я думаю успеют подохнут и всякие там российкие ворюги рабиновичи и Чавкающий Медведчук и российский петух Погребинский и истеричка Бондаренко и многие другие!! .....Никто, ничего , не должен торопится отменять! Вот пуйло -***** уже пять -шесть лет не выполняет решение судов Европы,.о возмещении затрат Акционерам ЮКОСА или убийство путиным трёх лидеров опозиции России, (Политковской и других) и ничего!! С ним все лидеры государств мира встречаются, жмут ему руку и даже плодотворно торгуют, не смотря на многочисленные санкции!! Так , что не всё так безнадёжно!!! Может к тому времени и, даст бог, путин здохнет!!!
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03.02.2021 16:49 Відповісти
Следствие и суды могут идти годами и десятилетиями!!

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Те ж саме тільки що на 112 (ютуб) сказав прокацапський політик Журавський. Він хоч і сволоч, але реаліст. Його попросили зробити прогноз щодо ситуації з прикриттям опезажопних телесмітників. То він сказав, шо діла не буде, - кацапам краще падать на дно і никаться подалі. Хоча, (він зітхнув) це незаконно. А шо робить, каже, - навіть у Європейському суді з прав людини провадження можуть іти роками. )))
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03.02.2021 18:33 Відповісти
Данілов брифінг дає. Каже, що все ж таки прийняли рішення закрити ворогів на підставі рішення Верховної Ради від жовтня 2018 року.
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03.02.2021 17:00 Відповісти
Блокування телерупорів кремлівської "п'ятої колони" в Україні - єдиний крок, що зміцнює нацбезпеку, який зробила команда Зеленського за два роки, - Турчинов
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Згоден з Олександром Валентиновичем. Але цей крок був великою мірою вимушеним. Адже згідно з останніми соцопитуваннями, політично на перше місце вийшли опезажопніки. Звісно, Зеленський повинен був щось робити. Заборона сєпар-каналів, - це була найпростіша, але й найефективніша дія, яку міг зробити Зєлік.
P.S. Інше питання, - якщо "Блокування телерупорів кремлівської "п'ятої колони" в Україні" настільки правильний крок, то чому його не зробили Порошенко і Турчинов?
Відповідь на це питання я дав тут, - https://censor.net/ua/comments/locate/8/3245632/75589904
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03.02.2021 18:19 Відповісти
Як що ZeEnd - слабке кошеня , Зробив це , то що є насправді порошенко + Ко , які впродовж 5 років війни , загибелі тисяч воінів і протестів під " NewsOne " Zik " 112 " не тільки не зробили нічого , але дали трубу с пальним , осипали пільгами , освятили польоти до Пупкіна за інструкціями , витягнули з політичного моргу Медведчука та його посіпак ? Як каже Яніна " Соромно , сучі діти ! СОРОМНО "
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03.02.2021 19:01 Відповісти
Не можна не погодитись з цим поважним дядькою.
Це єдине, що зроблено Зеленським правильно
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03.02.2021 21:29 Відповісти
 
 