Блокування телерупорів кремлівської "п'ятої колони" в Україні - єдиний крок, що зміцнює нацбезпеку, який зробила команда Зеленського за два роки, - Турчинов

Керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов висловив сподівання, що основною мотивацією вчорашнього рішення РНБО був захист країни від російської інформаційної агресії, а не падіння рейтингів правлячої партії та їхній електоральний перетин з ОПЗЖ.

"Я завжди підтримував жорсткі дії у протистоянні інформаційній агресії РФ, яка є надважливою складовою гібридної війни, що ведеться проти нашої країни. Наша команда заборонила трансляцію в Україні російських телеканалів, роботу інформаційних інтернет-ресурсів і соціальних мереж, встановила вздовж лінії фронту системи подавлення сигналів російських і сепаратистських каналів, що вели трансляцію з окупованих територій", - написав Турчинов у фейсбуці.

"Рішення Верховної Ради щодо накладання санкцій на телеканали з інформаційного пулу кума Путіна Медведчука було ініційоване наприкінці 2018 року депутатами фракції "Народний Фронт", "Блок Петра Порошенка" та "Самопоміч". Це було правильне рішення, яке мало на меті забезпечити безпеку країни. Складність його реалізації полягала, перш за все, у правовій площині. Справа в тому, що санкційний інструментарій за законом використовується проти іноземних юридичних і фізичних осіб. Для резидентів і громадян України законодавством передбачений єдиний випадок – участь у терористичній діяльності, включно з її фінансуванням.

Був і другий проблемний аспект – почались президентські вибори і Порошенка почали звинувачувати в бажанні знищити засоби масової інформації, що належали його політичним опонентам. Для того, щоб зняти суспільну напругу та залишитися в правовому полі, Службі безпеки України було доручено зібрати докази щодо участі в терористичній діяльності фізичних та юридичних осіб, які стояли за проросійськими телеканалами. Це мало бути реалізованим у конкретних кримінальних справах, що стало б підставою для застосування санкцій.

Виконати це завдання планувалося одразу після президентських виборів. Але перемога на тих виборах Володимира Зеленського відтермінувала реалізацію цього рішення на два роки.

Сподіваюся, що основною мотивацією вчорашнього рішення РНБО був, усе ж таки, захист країни від російської інформаційної агресії, а не падіння рейтингів провладної партії та їхній електоральний перетин з ОПЗЖ", - написав Турчинов.