Епідситуація в Україні дає можливість повернутися до моделі адаптивного карантину із "зонами", - Шмигаль

Епідеміологічна ситуація в Україні дозволяє повернутися країні до адаптивного карантину. Найближчими днями уряд ухвалить відповідне рішення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив під час засідання уряду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами прем'єра, епідемічна ситуація в Україні дозволяє повернутися до моделі адаптивного карантину. Найближчими днями Уряд ухвалить рішення про встановлення в регіонах різних рівнів епідемічної небезпеки — зеленого, жовтого, помаранчевого та червоного.

"Міністерство охорони здоров'я має чітко поінформувати про можливі зміни і критерії зонування", - зазначив Шмигаль.

Також глава уряду зазначив, що в Україні зараз спостерігається контрольована і стабільна ситуація щодо поширення коронавірусу.

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"Посилений карантин був дійсно ефективним інструментом, який знизив навантаження на медичну систему та сприяв розірванню ланцюга захворюваності. Наразі лікарні забезпечені всім необхідним і там зараз перебуває до 18,3 тисяч госпіталізованих, тоді як у грудні в медичних закладах перебувало понад 28 тисяч людей із діагнозом чи підозрою на COVID-19", - повідомив Шмигаль.





