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Епідситуація в Україні дає можливість повернутися до моделі адаптивного карантину із "зонами", - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Епідситуація в Україні дає можливість повернутися до моделі адаптивного карантину із

Епідеміологічна ситуація в Україні дозволяє повернутися країні до адаптивного карантину. Найближчими днями уряд ухвалить відповідне рішення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив під час засідання уряду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами прем'єра, епідемічна ситуація в Україні дозволяє повернутися до моделі адаптивного карантину. Найближчими днями Уряд ухвалить рішення про встановлення в регіонах різних рівнів епідемічної небезпеки — зеленого, жовтого, помаранчевого та червоного.

"Міністерство охорони здоров'я має чітко поінформувати про можливі зміни і критерії зонування", - зазначив Шмигаль.

Також глава уряду зазначив, що в Україні зараз спостерігається контрольована і стабільна ситуація щодо поширення коронавірусу.

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"Посилений карантин був дійсно ефективним інструментом, який знизив навантаження на медичну систему та сприяв розірванню ланцюга захворюваності. Наразі лікарні забезпечені всім необхідним і там зараз перебуває до 18,3 тисяч госпіталізованих, тоді як у грудні в медичних закладах перебувало понад 28 тисяч людей із діагнозом чи підозрою на COVID-19", - повідомив Шмигаль.

Епідситуація в Україні дає можливість повернутися до моделі адаптивного карантину із зонами, - Шмигаль 01

Автор: Анастасія Потіха
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03.02.2021 15:00 Відповісти
Шмыга, стало быть ты на этих зонах паханом быть хочешь?
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03.02.2021 15:03 Відповісти
В Таджикистане,Туркменистане и в КНДР он вообще нет вируса на словах.

Шмыгаль также хочет скоро?
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03.02.2021 19:18 Відповісти
Число тяжелых случаев Сovid среди молодых выросло на 252%, вероятно из-за британской мутации

По данным министерства здравоохранения, в январе произошел резкий скачок заболеваемости коронавирусом среди молодых людей.
В январе в больницы Израиля поступило более 60 пациентов в критическом состоянии, заболевших коронавирусом.
https://mignews.com/news/health/world/030221_85605_40972.html
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04.02.2021 00:41 Відповісти
 
 