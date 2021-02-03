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Новини Політика України Закриття каналів Медведчука
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YouTube (86) Ткаченко Олександр (459) 112_Україна (173) Newsone (174) ZIK (121)

В YouTube надішлють лист із проханням заблокувати сторінки каналів "112 Україна", ZIK і NewsOne, - Ткаченко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В YouTube надішлють лист із проханням заблокувати сторінки каналів

Міністерство культури та інформаційної політики направить у компанію YouTube рішення РНБО України щодо санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK, "112 Україна" з проханням заблокувати їхні сторінки на YouTube.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив міністр Олександр Ткаченко.

"Адже ці канали – в ефірному, супутниковому, чи в інтернет-трансляціях – представляють інформаційну загрозу національній безпеці України, оскільки є не ЗМІ, чи звичайним мовником, а частиною пропагандистської війни Росії проти України", - підкреслив Ткаченко.

За словами міністра, YouTube керується власною політикою щодо закриття каналів, але він впевнений - "популярна платформа повинна знати про те, хто саме і як фінансує і виробляє ворожий контент".

Також дивіться: Медведчук про блокування каналів свого соратника Козака: Очевидний елемент зовнішнього управління Зеленським. ВIДЕО

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Також читайте: "Слуги народу" ходили на заблоковані канали, щоб доносити свою думку, - Кравчук

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+62
Ніколи не дивився ці ФСБешні канали а зараз просто очі не можу відірвати від цієї картинки!!!
В YouTube направят письмо с просьбой заблокировать страницы каналов "112 Украина", ZIK и NewsOne, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 9408
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03.02.2021 15:09
+45
В YouTube направят письмо с просьбой заблокировать страницы каналов "112 Украина", ZIK и NewsOne, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 2001
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03.02.2021 15:18
+41
Круто и правильно . Я даже немного зелю зауважал .
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03.02.2021 15:08
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03.02.2021 16:48 Відповісти
и про питуха шарика не забудьте , партию создал овечек с iq ниже чем кивы и поносит Украину
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03.02.2021 15:51 Відповісти
Петя також підтримав санкції проти Козака(Медведчука).А в2018р коли Яценюк просив Петю в вести санкції проти кума Путіна ,Петя сказав-,що недоречно.Напевно був в цьому якійсь інтерес.
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03.02.2021 15:58 Відповісти
Яценюк розкаже вам, що у 2018 на вербі грушка виросла. Зараз він бігає на Банкову бо пішли чутки, що Зеленський хоче звільнити Шмигаля, а Яценюк хоче зайняти місце прем'єр міністра, то підлизувати буде Зеленському з усіх боків. Тим більше, що Яценюк злий на Порошенка, що турнув його з прем'єр міністра і поставив Гройсмана. До речі, кажуть що і Гройсман не проти зайняти місце Шмигаля.
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03.02.2021 16:08 Відповісти
ВР еще в 2018 за инициативы Пети проголосовала постанову про эти "санкции". Потом пришел Зюзик и забыл о них на пару лет. А теперь, когда рейтинг оставляет желать лучшего, вдруг вспомнил. Да и кое-какие делишки оманские скоро всплывут

Телеканали "112 Україна" і NewsOne незабаром можуть зникнути з ефіру - Верховна Рада попросила РНБО застосувати санкції до їхніх власників та анулювати ліцензії каналам. ОБСЄ УЖЕ КРИТИКУЄ ЦЕ РІШЕННЯ.
Приводом того, що у Верховній Раді поставили питання санкцій щодо українських телеканалів "112 Україна" і NewsOne, стала зареєстрована 20 вересня 2018р петиція на сайті парламенту про припинення антиукраїнської діяльності цих телемовників. За дев'ять днів її підписали понад 25 тисяч людей, чого було достатньо для її розгляду.
Уже у четвер, 4 ЖОВТНЯ 2018Р, народні депутати проголосували за постанову, в якій вони просять Раду РНБО України застосувати санкції до власників телеканалів "112 Україна" та NewsOne.
За відповідний проект постанови проголосували 229 народних обранців.
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03.02.2021 16:56 Відповісти
Ти ще розкажи, що і ринок скрапленого газу під Медведчука не Порошенко розчистив в 2017-ому.
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04.02.2021 00:24 Відповісти
Ютьюб превратилось в такое же позорище как и Фейсбук. В Америке знают как их делать послушными.
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03.02.2021 15:59 Відповісти
"Зеленського після приходу до влади Байдена ніби підмінили. І це з часу інавгурації президента США минуло всього 10 днів", - інвестиційний банкір Сергій Фурса.
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03.02.2021 16:01 Відповісти
А куда ему деваться.)
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03.02.2021 16:03 Відповісти
В YouTube надішлють лист із проханням заблокувати сторінки каналів "112 Україна", ZIK і NewsOne, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 1168
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03.02.2021 16:08 Відповісти
А куди направлять, в офіс у Санкт Петербурзі? Думаєте спрацює? Так ото ж
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03.02.2021 16:21 Відповісти
Тепер підхолуйні журналюги хай пробують знайти роботу, урок для інших.
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03.02.2021 16:27 Відповісти
Да некоторые из них прямо в ОПУ сидят, и ничего. Подоляк, например.
И Серлещ с Найомом тоже на теплых местах, подаренных зюзями. То же ж журналюги.

ПОДДЕРЖАВШИЕ САНКЦИИ ПРОТИВ ТЕЛЕКАНАЛОВ ЭКС-ЖУРНАЛИСТЫ ЛЕЩЕНКО И НАЙЕМ ЕЩЕ В 2018 ГОДУ ОТКАЗЫВАЛИСЬ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ЭТО РЕШЕНИЕ.
https://ukranews.com/upload/media/2021/02/03/601a63999c973-screenshot_8.jpg.webp
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03.02.2021 17:00 Відповісти
Где решение суда?
Враг должен ....
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03.02.2021 16:29 Відповісти
Я б зробив не так. Лишив би один не блокований канал. А коли всі риги зберуться на тому діючому каналі привести в дію до них постійну гепи.
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03.02.2021 17:08 Відповісти
Ютуб недавно обновил алгоритмы и под каждым видео появились три волшебные точки)
Что с этими точками делать вы поймёте сами)

Без реальных жалоб с реальных аккаунтов Ютуб может отклонить просьбу.
Поэтому, если вам не безразлична судьба этих ватных помоек), прошу поддержать их своими голосами)
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03.02.2021 16:39 Відповісти
Совершенно правильное желание! Удачи.!
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03.02.2021 16:43 Відповісти
Телеведущие 112го и ЗИК уже говорят что Порошенко вообщем то совсем не такой и плохой, и просятся на работу на 5й канал В YouTube надішлють лист із проханням заблокувати сторінки каналів "112 Україна", ZIK і NewsOne, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 4073
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03.02.2021 16:46 Відповісти
Кто уже попросился.?
И при том что в 2018 именно при Петре и его инициативе Рада проголосовала закрыть эти каналы
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03.02.2021 17:02 Відповісти
а им какая разница кто принял законы, жрать то хочется всегда, поэтому теперь быстро переобуваются что б была какая то работа
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03.02.2021 17:52 Відповісти
Я не надеюсь, они не всплывут в ОПУ, как вские там подоляки
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03.02.2021 17:56 Відповісти
Gut !
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03.02.2021 16:53 Відповісти
что это такое? как будто власть в стране переменилась...
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03.02.2021 16:58 Відповісти
Шутить изволите? Прямо власть за одну ночь переменилась.
Просто есть серьезные дяди, которые показали этой власти компроматы на некоторых членов этой власти.
Тут быстренько зачухаешься.
Не хочется за решетку и удрапать не дадут
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03.02.2021 17:09 Відповісти
Как бы ютуб американская платформа. Если политику ютуба канал не запрещает он не может быть заблокирован на платформе.
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03.02.2021 16:58 Відповісти
...может - по требованию большого количества пользователей В YouTube надішлють лист із проханням заблокувати сторінки каналів "112 Україна", ZIK і NewsOne, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 5070
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03.02.2021 17:14 Відповісти
Теперь соцсети и всякие интернет-платформы такой же инструмент в руках больших дядь, как и автоматы, танки или ракеты.
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03.02.2021 18:06 Відповісти
США підтримали санкції.Зеленському хвала.Дії виважені і б'є точно в ціль.Поставити на місце олігархів.Навести порядок з офшорами.Реформувати суди(не так як Порошенко).І буде гут.Народ підтримає .
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03.02.2021 17:03 Відповісти
Так уже два года прошло, а суды не реформованы.И генпрокурор на 200% свой.
Власть только спромоглась выполнить то, что уже два года до нее принято

Телеканали "112 Україна" і NewsOne незабаром можуть зникнути з ефіру - Верховна Рада попросила РНБО застосувати санкції до їхніх власників та анулювати ліцензії каналам.

у четвер, 4 ЖОВТНЯ 2018Р, народні депутати проголосували за постанову, в якій вони просять Раду РНБО України застосувати санкції до власників телеканалів "112 Україна" та NewsOne.
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03.02.2021 17:13 Відповісти
Діду .У Петра ген. прокурором був кум.А кого по крупному посадили,чи руку відрубали.
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03.02.2021 17:21 Відповісти
Во - первых, если вы имеете ввиду Луценка, то он не был кумом Порошенка. Если у вас есть факты, то выложите. Жду.
Во-вторых, скажите кого уже посадила или кому отрубила руки Бенядиктова.
Она только успевает отмазывать татаровых, труб и волков.
Зато в неволе сидит Антоненко, потому что его преступником назначилм Зюзя с Акваковы, причем до суда
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03.02.2021 17:34 Відповісти
Хорошо, что теперь эту власть взяли за жо...
Заставят малость очистится или будут отгребать.
Но, впрочем, всеравно за многое придетя отвечать.
Кстати что там с громким делом по КСУ
Тоже ведь Зюзенька ножками грозно топал, и что?
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03.02.2021 17:27 Відповісти
это нужно было сделать еще вчера, а то эти ватноголовые Петухи уже засрали весь ютуб....
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03.02.2021 17:46 Відповісти
"Вчера" и не думали, пока не пришел к власти Байден.
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03.02.2021 17:59 Відповісти
Помню в СРСР забороняли "Голос Америки", та "Свободу" А я слухав))) А зараз дивитись буду, в интернеi)))
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03.02.2021 18:48 Відповісти
Каждый человек может послать жалобу в YouTube - нажать на флажок
Поможем в борьбе с российскими пропагандонами!
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03.02.2021 19:16 Відповісти
і також долучіть до списку титрубні канали шМарія і соловйоБа
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03.02.2021 19:34 Відповісти
В YouTube пока можно массово жалобы подавать на их контент - пропаганда терроризма- большие пацаны с вашингтонского обкома быстрее примут меры.
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03.02.2021 20:18 Відповісти
Заходим на указанные Ютуб каналы, нажимаем "жалоба", указываем "пропаганда терроризма" и отправляем! Кацапский шлак на помойку!!
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03.02.2021 21:26 Відповісти
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