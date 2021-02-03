В YouTube надішлють лист із проханням заблокувати сторінки каналів "112 Україна", ZIK і NewsOne, - Ткаченко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністерство культури та інформаційної політики направить у компанію YouTube рішення РНБО України щодо санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK, "112 Україна" з проханням заблокувати їхні сторінки на YouTube.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив міністр Олександр Ткаченко.
"Адже ці канали – в ефірному, супутниковому, чи в інтернет-трансляціях – представляють інформаційну загрозу національній безпеці України, оскільки є не ЗМІ, чи звичайним мовником, а частиною пропагандистської війни Росії проти України", - підкреслив Ткаченко.
За словами міністра, YouTube керується власною політикою щодо закриття каналів, але він впевнений - "популярна платформа повинна знати про те, хто саме і як фінансує і виробляє ворожий контент".
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
Будь ласка, зачекайте...
Телеканали "112 Україна" і NewsOne незабаром можуть зникнути з ефіру - Верховна Рада попросила РНБО застосувати санкції до їхніх власників та анулювати ліцензії каналам. ОБСЄ УЖЕ КРИТИКУЄ ЦЕ РІШЕННЯ.
Приводом того, що у Верховній Раді поставили питання санкцій щодо українських телеканалів "112 Україна" і NewsOne, стала зареєстрована 20 вересня 2018р петиція на сайті парламенту про припинення антиукраїнської діяльності цих телемовників. За дев'ять днів її підписали понад 25 тисяч людей, чого було достатньо для її розгляду.
Уже у четвер, 4 ЖОВТНЯ 2018Р, народні депутати проголосували за постанову, в якій вони просять Раду РНБО України застосувати санкції до власників телеканалів "112 Україна" та NewsOne.
За відповідний проект постанови проголосували 229 народних обранців.
И Серлещ с Найомом тоже на теплых местах, подаренных зюзями. То же ж журналюги.
ПОДДЕРЖАВШИЕ САНКЦИИ ПРОТИВ ТЕЛЕКАНАЛОВ ЭКС-ЖУРНАЛИСТЫ ЛЕЩЕНКО И НАЙЕМ ЕЩЕ В 2018 ГОДУ ОТКАЗЫВАЛИСЬ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ЭТО РЕШЕНИЕ.
https://ukranews.com/upload/media/2021/02/03/601a63999c973-screenshot_8.jpg.webp
Враг должен ....
Что с этими точками делать вы поймёте сами)
Без реальных жалоб с реальных аккаунтов Ютуб может отклонить просьбу.
Поэтому, если вам не безразлична судьба этих ватных помоек), прошу поддержать их своими голосами)
И при том что в 2018 именно при Петре и его инициативе Рада проголосовала закрыть эти каналы
Просто есть серьезные дяди, которые показали этой власти компроматы на некоторых членов этой власти.
Тут быстренько зачухаешься.
Не хочется за решетку и удрапать не дадут
Власть только спромоглась выполнить то, что уже два года до нее принято
Телеканали "112 Україна" і NewsOne незабаром можуть зникнути з ефіру - Верховна Рада попросила РНБО застосувати санкції до їхніх власників та анулювати ліцензії каналам.
у четвер, 4 ЖОВТНЯ 2018Р, народні депутати проголосували за постанову, в якій вони просять Раду РНБО України застосувати санкції до власників телеканалів "112 Україна" та NewsOne.
Во-вторых, скажите кого уже посадила или кому отрубила руки Бенядиктова.
Она только успевает отмазывать татаровых, труб и волков.
Зато в неволе сидит Антоненко, потому что его преступником назначилм Зюзя с Акваковы, причем до суда
Заставят малость очистится или будут отгребать.
Но, впрочем, всеравно за многое придетя отвечать.
Кстати что там с громким делом по КСУ
Тоже ведь Зюзенька ножками грозно топал, и что?
Поможем в борьбе с российскими пропагандонами!