В YouTube надішлють лист із проханням заблокувати сторінки каналів "112 Україна", ZIK і NewsOne, - Ткаченко

Міністерство культури та інформаційної політики направить у компанію YouTube рішення РНБО України щодо санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK, "112 Україна" з проханням заблокувати їхні сторінки на YouTube.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив міністр Олександр Ткаченко.

"Адже ці канали – в ефірному, супутниковому, чи в інтернет-трансляціях – представляють інформаційну загрозу національній безпеці України, оскільки є не ЗМІ, чи звичайним мовником, а частиною пропагандистської війни Росії проти України", - підкреслив Ткаченко.

За словами міністра, YouTube керується власною політикою щодо закриття каналів, але він впевнений - "популярна платформа повинна знати про те, хто саме і як фінансує і виробляє ворожий контент".

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Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

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