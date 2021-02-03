Працівники "Укрлендфармінгу" мітингують під Радою і Кабміном і вимагають від влади зупинити тиск на компанію

Аграрії принесли та поклали під Верховною Радою 37 вінків з назвами вже зупинених виробництв, а також роздавали депутатам і перехожим останні яйця з птахофабрик агрохолдингу, які вже закриваються.

Працівники одного з найбільших українських агропромислових холдингів "Укрлендфармінг", що займається вирощуванням сільськогосподарських культур і тваринництвом, мітингують під Верховною Радою та Кабінетом міністрів України та вимагають від влади зупинити тиск на компанію, пише УНІАН.

Присутній на мітингу голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник зауважив, що тиск на підприємства "Укрлендфармінгу" призводить до негативних наслідків як для самих компаній, так і для аграрного ринку в цілому.

"На жаль, компанія за 2020 рік закрила 8 птахофабрик і продовжує закривати свої підприємства, бо вона не має доступу до кредитів та не має можливості розширити свої ринки збуту через переслідування. Така ситуація вже позначилася негативно на ринку яєць", - сказав Олійник.

"Я маю надію, що сьогоднішнє звернення працівників "Укрлендфармінгу" до Верховної Ради щодо створення ТСК депутатами буде почуте. На мою думку, це єдиний механізм, щоб повернути ситуацію в правове поле", - додав він.

На мітингу зібралося близько п'яти тисяч аграріїв з 22 областей України, які звинувачують директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника в півторарічному незаконному тиску на агрохолдинг, через що було знищено 37 аграрних підприємств.

Аграрії принесли та поклали під Верховною Радою 37 вінків з назвами вже зупинених виробництв, а також роздавали депутатам і перехожим останні яйця з птахофабрик агрохолдингу, які вже закриваються.

Як повідомила операційний директор групи компаній "Укрлендфармінг" Галина Ковток, працівники компанії вимагають від депутатів захистити їхні робочі місця від тиску силових органів та створити Тимчасову слідчу комісію (ТСК) для розслідування тиску Ситника на агрохолдинг.

"Ми зібралися, щоб захистити свої робочі місця. Своє право на роботу в Україні. Рівно рік тому ми збиралися тут (біля Верховної Ради – УНІАН) вперше. Насправді за цей рік дуже плачевні результати. Це мінус 37 підприємств. Мінус 13 тисяч робочих місць. І мінус 1,5 млрд гривень сплати податків до державного бюджету. Ось все це є результат роботи за рік НАБУ, а саме пана Ситника", - сказала Ковток.



Працівники, які прийшли мітингувати, пояснюють, що, якщо підприємства "Укрлендфармінгу" закриють, їм доведеться їхати працювати за кордон, бо не буде чим годувати дітей.

"Я приїхала до Верховної Ради для того, щоб відстоювати власні права працювати та жити в рідній Україні. Але громадянин Ситник цього нам робити не дає. Я не хочу їхати працювати за кордон. У мене двоє діток, тому я хочу продовжувати працювати у рідному місті на улюбленій роботі", - прокоментувала ситуацію Плаценко Юлія, яка працює диспетчером на підприємстві "Райз-Схід" в місті Лохвиця Полтавської області.

Прийшли підтримати аграріїв також діючі депутати Верховної Ради, у тому числі Олексій Гончаренко, Михайло Цимбалюк, Степан Кубів та Андрій Ніколаєнко.

Операційний директор "Укрлендфармінгу" Галина Ковток щойно передала представникам Кабінету Міністрів звернення колективу із вимогою припинити тиск на УЛФ з боку НАБУ і створити тимчасову слідчу комісію (ТСК) для розслідування тиску Ситника на агрохолдинг.

Довідка УНІАН. "Укрлендфармінг" – один з найбільших українських агропромислових холдингів, що займається вирощуванням сільськогосподарських культур і тваринництвом. Підприємства агрохолдингу розташовані в 22 областях України. Акціонером агрохолдингу є український бізнесмен Олег Бахматюк.

НАБУ останні півтора роки розслідує раніше вже закриту за відсутністю складу злочину справу проти колишнього в.о. голови НБУ Олександра Писарука і акціонера агрохолдингу Олега Бахматюка щодо рефінансування VAB банку. Всі ці півтора роки, за які в справі не відбувається ніяких зрушень, підприємство через тиск з боку НАБУ потерпає від обмежень в фінансуванні, закриття кредитних ліній тощо, через що змушене закривати свої підприємства по всій Україні.

Висновки експертиз, заяви НБУ і результати перевірок Фонду гарантування вкладів спростовують звинувачення НАБУ, а сам акціонер агрохолдингу звинувачує директора НАБУ Ситника в особистій помсті: радник сестри Бахматюка був головним свідком на суді, який визнав директора НАБУ Артема Ситника винним у вчиненні корупційного правопорушення. На днях Печерський суд м. Києва визнав наявність конфлікту інтересів чиновників НАБУ і необґрунтованість підозр. Це рішення підтвердив і Апеляційний суд Києва.