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Новини Політика України
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фінансування (994) мовлення (137) кримські татари (1969) АТР (20) Міністерство реінтеграції (341)

Кримськотатарський телеканал ATR знову не може отримати гроші з бюджету, в Мінреінтеграції заявляють, що кошти не призначені для одного мовника

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кримськотатарський телеканал ATR знову не може отримати гроші з бюджету, в Мінреінтеграції заявляють, що кошти не призначені для одного мовника

Кримськотатарський телеканал ATR не може отримати фінансування з державного бюджету через внутрішнє розпорядження Міністерства реінтеграції окупованих територій.

Про це йдеться на сайті телеканалу, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогоднішні стрес-тести, які робить влада — це пряма дискримінація кримських татар. Ми стоїмо поза конкурсами всіх, ми — телеканал корінного народу, тому коли нам говорять, що ви в чергу станьте, і таких як ви багато, це відразу означає, що нас позбавляють політичного статусу", — упевнений гендиректор ATR Ленур Іслямов.

За його словами, кошти в бюджеті є, їхній телеканал мав отримати як пряму підтримку. Але міністр Олексій Резніков змінив їхнє призначення на послуги. Відтепер ATR повинен взяти участь у тендері, однак, коли він буде, невідомо.

За словами Іслямова, Резніков на зустрічі з ним повідомив, що на розробку тендеру їм потрібно пів року, а потім ще два місяці - на сам конкурс.

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Пресслужба Мінреінтеграції повідомляє, що для ефективного використання ресурсів, збільшення кількості мовників і забезпечення їхньої стабільної роботи вирішили вдосконалити механізм фінансування, яке надаватиметься за "абсолютно прозорою процедурою". Вона включає конкурс, що складається з декількох лотів - "зокрема, мовлення кримськотатарською мовою на Крим, мовлення українською мовою на Крим, мовлення на тимчасово окуповані райони Донецької і Луганської областей".

За даними відомства, в 2021 році держава підтримає більшу кількість мовників на тимчасово окуповані території Донбасу та Криму - на це передбачено майже 50 млн грн.

За словами заступника міністра Ігоря Яременка, "ці кошти не призначені для конкретного мовника". Він заявив, що розуміє важливість підтримки каналу ATR, але "так само потребують підтримки інші канали, які були змушені виїхати з тимчасово окупованого Криму і ОРДЛО". На початок лютого в міністерство надійшли звернення про допомогу від 14 мовників.

Зараз у відомстві працюють, щоб якомога швидше запустити прозорий механізм використання коштів, а також над тим, щоб обсяг державної підтримки мовників збільшився.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Це неподобство якесь. Забрати все у прокремлівських помийок і віддати АТR.
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03.02.2021 15:50
+3
Почему татары сами не финансируют свои каналы как ватники? Этот Ислямов вроде не бедный. Кацапские банки на 1,5 миллиарда кинул.
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03.02.2021 15:50
+2
ATR тоже под санкциями?
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03.02.2021 16:26
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Це неподобство якесь. Забрати все у прокремлівських помийок і віддати АТR.
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03.02.2021 15:50 Відповісти
Почему татары сами не финансируют свои каналы как ватники? Этот Ислямов вроде не бедный. Кацапские банки на 1,5 миллиарда кинул.
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03.02.2021 15:50 Відповісти
А можно список каналов, уехавших из оккупированого Крыма и претендующего на помощь? Ведь целых 14, а у меня тольк ATR на слуху.
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03.02.2021 15:56 Відповісти
список каналов уехавших из Крыма в студию !

кроме АТР и Черноморки больше нет !
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03.02.2021 15:58 Відповісти
Divide et impera.
Діє до циx пір...
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03.02.2021 15:59 Відповісти
Кырымлы реально смотрят и ждут АТР в Крыму !!!!
сейчас это больше чем батальон !!!!
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03.02.2021 16:00 Відповісти
Вибачаюсь, що не по темі, але:
В среду, 3 февраля, состоялось заседание делегаций Трехсторонней контактной группы. Главы делегаций обсуждали вопросы продолжения перемирия и разблокирования работы некоторых КПВВ на Донбассе.

Це що, наші представники у ТКГ реально не розуміють, що зараз про ніяке "перемир'я" на Донбасі й мови нема?!
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03.02.2021 16:02 Відповісти
УКРАИНЦЫ ВЫ МАИ ГЕРОИ !!! Я ПРОШУ ВАС ОДНОГО НЕ ПОДДОВАЙТЕС на 1+1 5 каналов.там одно и тоже как в россия-24. СЕГОДНЯ НАМ ХОТЯТ ИСПОРТЕТ НАСТРОЕНИЕ ))) НЕ ПОЛУЧИТСА !!! ВЧЕРА Я НАКОНЕСТО СПАКОЙНЕ ЗАКЛЫЛ ГЛАЗА !!! И СЕГОДНЯ УВИДЕЛ КАК УКРАИНКА В СВАИ ГОДЫ СТАЛА ПЕРВАЯ В МИРЕ ПО АТЛЕТИКЕ И ПЕРЕБИЛА РЕКОРД МИРА !!!
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03.02.2021 16:13 Відповісти
СГОРДОСТЮ ПОСМОТРЕЛ НА ЗЕРКАЛО !!!
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03.02.2021 16:14 Відповісти
ATR тоже под санкциями?
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03.02.2021 16:26 Відповісти
Treba ATR pidtrimuvati !!!
Odin za vsix ! Vsi za odnogo !
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03.02.2021 16:50 Відповісти
 
 