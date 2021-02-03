Кримськотатарський телеканал ATR знову не може отримати гроші з бюджету, в Мінреінтеграції заявляють, що кошти не призначені для одного мовника

Кримськотатарський телеканал ATR не може отримати фінансування з державного бюджету через внутрішнє розпорядження Міністерства реінтеграції окупованих територій.

Про це йдеться на сайті телеканалу, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогоднішні стрес-тести, які робить влада — це пряма дискримінація кримських татар. Ми стоїмо поза конкурсами всіх, ми — телеканал корінного народу, тому коли нам говорять, що ви в чергу станьте, і таких як ви багато, це відразу означає, що нас позбавляють політичного статусу", — упевнений гендиректор ATR Ленур Іслямов.

За його словами, кошти в бюджеті є, їхній телеканал мав отримати як пряму підтримку. Але міністр Олексій Резніков змінив їхнє призначення на послуги. Відтепер ATR повинен взяти участь у тендері, однак, коли він буде, невідомо.

За словами Іслямова, Резніков на зустрічі з ним повідомив, що на розробку тендеру їм потрібно пів року, а потім ще два місяці - на сам конкурс.

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Пресслужба Мінреінтеграції повідомляє, що для ефективного використання ресурсів, збільшення кількості мовників і забезпечення їхньої стабільної роботи вирішили вдосконалити механізм фінансування, яке надаватиметься за "абсолютно прозорою процедурою". Вона включає конкурс, що складається з декількох лотів - "зокрема, мовлення кримськотатарською мовою на Крим, мовлення українською мовою на Крим, мовлення на тимчасово окуповані райони Донецької і Луганської областей".

За даними відомства, в 2021 році держава підтримає більшу кількість мовників на тимчасово окуповані території Донбасу та Криму - на це передбачено майже 50 млн грн.

За словами заступника міністра Ігоря Яременка, "ці кошти не призначені для конкретного мовника". Він заявив, що розуміє важливість підтримки каналу ATR, але "так само потребують підтримки інші канали, які були змушені виїхати з тимчасово окупованого Криму і ОРДЛО". На початок лютого в міністерство надійшли звернення про допомогу від 14 мовників.

Зараз у відомстві працюють, щоб якомога швидше запустити прозорий механізм використання коштів, а також над тим, щоб обсяг державної підтримки мовників збільшився.