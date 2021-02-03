Немає правових підстав для складання главою НАЗК адмінпротоколів про конфлікт інтересів на трьох суддів КС, - Конституційний Суд. ДОКУМЕНТ

У Конституційному Суді України заявляють про відсутність правових підстав для складання протоколів про адміністративне правопорушення щодо суддів КС Ірини Завгородньої, Володимира Мойсика та Ігоря Сліденка.

У повідомленні, розміщеному на сайті суду в середу, наголошується, що Конституційний Суд нагадує, що на сайті Нацагентства оприлюднено інформацію про складання протоколів про адміністративне правопорушення щодо суддів КС Завгородньої, Мойсика і Сліденка, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією КС, у жовтні 2020 року перед початком розгляду справи за конституційним поданням 47 народних депутатів щодо конституційності низки положень антикорупційного законодавства, Завгородня, Мойсик і Сліденко звернулися із заявами про самовідвід.

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"Велика палата Конституційного Суду України, розглянувши заяви суддів ... відмовила в задоволенні їхніх заяв про самовідвід у зазначеній справі", - йдеться в повідомленні КС.

У КС нагадують, що на тому ж засіданні представник президента в КС Федір Веніславський подавав заяву про відвід цих суддів, у задоволенні якої суд відмовив.

"Отже, Велика палата Конституційного Суду України вирішила питання конфлікту інтересів відповідно до Закону України "Про Конституційний Суд України" та Регламенту Конституційного Суду України, у зв’язку з чим немає правових підстав для складання протоколів про адміністративне правопорушення стосовно суддів Конституційного Суду України Завгородньої, Мойсика, Сліденка", - наголошують у суді.











Нагадаємо, 1 лютого глава НАЗК Новіков склав щодо трьох суддів КС адмінпротоколи про конфлікт інтересів.