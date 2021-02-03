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КС (1154) Мойсик (6) електронне декларування (1016) НАЗК (1167) Сліденко Ігор (15)

Немає правових підстав для складання главою НАЗК адмінпротоколів про конфлікт інтересів на трьох суддів КС, - Конституційний Суд. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Немає правових підстав для складання главою НАЗК адмінпротоколів про конфлікт інтересів на трьох суддів КС, - Конституційний Суд. ДОКУМЕНТ

У Конституційному Суді України заявляють про відсутність правових підстав для складання протоколів про адміністративне правопорушення щодо суддів КС Ірини Завгородньої, Володимира Мойсика та Ігоря Сліденка.

У повідомленні, розміщеному на сайті суду в середу, наголошується, що Конституційний Суд нагадує, що на сайті Нацагентства оприлюднено інформацію про складання протоколів про адміністративне правопорушення щодо суддів КС Завгородньої, Мойсика і Сліденка, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією КС, у жовтні 2020 року перед початком розгляду справи за конституційним поданням 47 народних депутатів щодо конституційності низки положень антикорупційного законодавства, Завгородня, Мойсик і Сліденко звернулися із заявами про самовідвід.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава НАЗК Новіков склав щодо трьох суддів КС адмінпротоколи про конфлікт інтересів

"Велика палата Конституційного Суду України, розглянувши заяви суддів ... відмовила в задоволенні їхніх заяв про самовідвід у зазначеній справі", - йдеться в повідомленні КС.

У КС нагадують, що на тому ж засіданні представник президента в КС Федір Веніславський подавав заяву про відвід цих суддів, у задоволенні якої суд відмовив.

"Отже, Велика палата Конституційного Суду України вирішила питання конфлікту інтересів відповідно до Закону України "Про Конституційний Суд України" та Регламенту Конституційного Суду України, у зв’язку з чим немає правових підстав для складання протоколів про адміністративне правопорушення стосовно суддів Конституційного Суду України Завгородньої, Мойсика, Сліденка", - наголошують у суді.

Немає правових підстав для складання главою НАЗК адмінпротоколів про конфлікт інтересів на трьох суддів КС, - Конституційний Суд 01
Немає правових підстав для складання главою НАЗК адмінпротоколів про конфлікт інтересів на трьох суддів КС, - Конституційний Суд 02
Немає правових підстав для складання главою НАЗК адмінпротоколів про конфлікт інтересів на трьох суддів КС, - Конституційний Суд 03
Немає правових підстав для складання главою НАЗК адмінпротоколів про конфлікт інтересів на трьох суддів КС, - Конституційний Суд 04
Немає правових підстав для складання главою НАЗК адмінпротоколів про конфлікт інтересів на трьох суддів КС, - Конституційний Суд 05

Нагадаємо, 1 лютого глава НАЗК Новіков склав щодо трьох суддів КС адмінпротоколи про конфлікт інтересів.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Гілки влади поводяться як сучья..
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03.02.2021 16:03
+3
Все ясно: на бандитов в мантиях нет никакой управы.
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03.02.2021 16:13
+2
В чистом виде каста неприкасаемых!
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03.02.2021 16:05
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Тоді всіх на палю. Нет правовых оснований для составления главой НАПК админпротоколов о конфликте интересов на трех судей КС, - Конституционный Суд - Цензор.НЕТ 5356
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03.02.2021 16:02 Відповісти
Гілки влади поводяться як сучья..
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03.02.2021 16:03 Відповісти
В чистом виде каста неприкасаемых!
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03.02.2021 16:05 Відповісти
Вони ще не второпали...
-Байдена знаєте???
-Ні... не дуже..
-Ну тоді Ми йдемо до вас... Немає правових підстав для складання главою НАЗК адмінпротоколів про конфлікт інтересів на трьох суддів КС, - Конституційний Суд - Цензор.НЕТ 7790
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03.02.2021 16:08 Відповісти
Все ясно: на бандитов в мантиях нет никакой управы.
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03.02.2021 16:13 Відповісти
в кс конфликт интересов, они выносят решение связанное с ними же, как они могут вынести справедливое решение?
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03.02.2021 16:17 Відповісти
ЇМИ ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ В СВОЮ КОРИСТЬ ЦЕ І Є КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ.
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03.02.2021 16:58 Відповісти
ну типа того, только не в а на ))) умничай дальше)))
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03.02.2021 17:16 Відповісти
Это не нужный СУД....распустите его....он токо ресурсы налогоплательщиков тратит....
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03.02.2021 16:28 Відповісти
Висилити з палаців у ..гуртожитки (без охорони), зарплата 6000грн, відпочинок у Києві ..у підземному переході, заодно і щось подадуть...
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03.02.2021 16:42 Відповісти
Ці мавпи в мантіях вирішили, що схопили Бога за бороду...
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03.02.2021 16:34 Відповісти
Ці будуть себе відмазувати до кінця.
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03.02.2021 16:40 Відповісти
Цікаво "дєвки танцюють" - суді просять відведення з причини конфлікту інтересів, а так як суд у відведенні їм відмовляє, то конфлікту вже й не має? Був до засідання, а у його ході раз -
і випарувався?
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03.02.2021 16:52 Відповісти
 
 