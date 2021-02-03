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Генштаб ЗС (4510) санкції (6845) РНБО (1717) Хомчак (245)

У Генштабі ЗСУ спростували, що Хомчак нібито не підтримав рішення РНБО про запровадження санкцій проти "112", "Zik" і "NewsOne"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Генштабі ЗСУ спростували, що Хомчак нібито не підтримав рішення РНБО про запровадження санкцій проти

Генерал-полковник Руслан Хомчак був присутній 2 лютого 2021 року на засіданні РНБО і підтримав рішення про запровадження санкцій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Генштабу ЗСУ.

"Сьогодні, в інформаційному просторі України з’явилися безпідставні та неправдиві повідомлення, що, начебто, Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак не підтримав рішення РНБО "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Така інформація абсолютно не відповідає дійсності" , - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Хомчак був присутній на засіданні РНБО "і був серед тих, хто проголосував" за "таке рішення".

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У Генштабі ЗСУ спростували, що Хомчак нібито не підтримав рішення РНБО про запровадження санкцій проти 112, Zik і NewsOne 01

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
смешно) но не преувеличивайте! Вот когда против Козака, медведчука и всей етой панибратии жопоблоковской будут возбуждены уголовные дела, по факту спонсирования терроризма, вот тогда можно и Рембо))
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03.02.2021 16:15
+6
Зеленський сьогодні виріс у моїх очах!! Що сталося? Байден ?

В Генштабе ВСУ опровергли, что Хомчак якобы не поддержал решение СНБО о введении санкций против "112", "Zik" и "NewsOne" - Цензор.НЕТ 9266
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03.02.2021 16:11
+5
Що сталося? Байден ?


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03.02.2021 16:32
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Генеральний штаб ЗСУ
@GeneralStaffUA

TELEGRAM-КАНАЛИ "НАЧШТАБУ" ТА "ЧЕРГОВИЙ ООС" - ЦЕ РОСІЙСЬКІ ПРОЄКТИ, ЯКІ НЕ МАЮТЬ ЖОДНОГО СТОСУНКУ ДО ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
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03.02.2021 16:11 Відповісти
Зеленський сьогодні виріс у моїх очах!! Що сталося? Байден ?

В Генштабе ВСУ опровергли, что Хомчак якобы не поддержал решение СНБО о введении санкций против "112", "Zik" и "NewsOne" - Цензор.НЕТ 9266
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03.02.2021 16:11 Відповісти
смешно) но не преувеличивайте! Вот когда против Козака, медведчука и всей етой панибратии жопоблоковской будут возбуждены уголовные дела, по факту спонсирования терроризма, вот тогда можно и Рембо))
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03.02.2021 16:15 Відповісти
Ну, Портнов не безробітній. Його друг Татаров прекрасно почувається в ОПі, щось про внєшнєє управлєніє навіть розповідвє.
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03.02.2021 17:24 Відповісти
Що сталося? Байден ?


рейтинг
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03.02.2021 16:32 Відповісти
Все одно ж дізнаюсь , хто є who . Індикативне голосування , ще таких треба . Непокоїть те , що імена офіційних ,задокументованих у цьому голосуванні зрадників досі не оприлюднено .
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03.02.2021 16:14 Відповісти
А возможно это у вас самих ложные сообщения? Ведь зеленскому и его команде верить нельзя, так как, сам зе брехун из брехунов.
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03.02.2021 16:15 Відповісти
от сцико безхребетне
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03.02.2021 16:24 Відповісти
дыма без огня не бывает как говорится.тем более Хомчак он как бы в двух армиях находится.
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03.02.2021 16:41 Відповісти
Граф Иловайский поддержит все, лишь бы табу на анал
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03.02.2021 16:58 Відповісти
йому не до цього. тут міністр з рота кусок хліба вириває. Армія це ж бізнес
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03.02.2021 17:06 Відповісти
 
 