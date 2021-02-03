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У Києві можуть забудувати парк на вулиці Жмаченка, 20: "Будівництво знищить всі зелені насадження"

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

Екснардеп Зубик усупереч рішенню Київради планує забудувати київський парк на Жмаченка.

У Києві можуть забудувати парк на вулиці Жмаченка, 20: Будівництво знищить всі зелені насадження 01

Всупереч рішенню Київради про створення парку на ділянці по вул. Генерала Жмаченка, 20 в Києві, компанія "Інтергал-Буд" планує її забудувати житлом. Про це стало відомо від Архітектурного бюро AB ARCHSENAL, яке оприлюднило ролик з візуалізацією проєкту.

З відео стає очевидним, що всі запевнення в збереженні парку - обман. Комплекс розташований у найгустішій частині соснового лісу, а на решті частини зеленої зони розміщені допоміжні будівлі, паркінг, спортмайданчики.

У Києві можуть забудувати парк на вулиці Жмаченка, 20: Будівництво знищить всі зелені насадження 02

Фактично уздовж вулиці Генерала Жмаченка за протяжністю всієї ділянки показаний житловий комплекс заввишки в 27 поверхів, що нагадує своєю конструкцією суцільну китайську стіну.

Місцеві жителі три роки добивалися присвоєння статусу парку ділянці на Жмаченка, 20 і продовжують активно його захищати, створивши громадську організацію "Парк  Жмаченко". На своїй сторінці в фейсбуці вони вимагають від міської влади виконати рішення Київради про створення парку - привести у відповідність земельну документацію, демонтувати паркан і незаконні будови і провести благоустрій території.

"Цей проєкт має вельми нереалістичний вигляд, особливо якщо дивитися на нього з точки зору збереження дерев. Для виконання будівництва з несучими колонами, як на візуалізації, необхідно вбити величезну кількість паль під фундамент, розрити на 10 метрів котлован і залити фундаментну плиту, - каже експерт з урбаністики Анатолій Гаврильцев, - Такий підхід явно суперечить спробам переконати суспільство, що при будівництві пріоритетом для забудовника буде збереження дерев. Хоча б з точки зору того, що неможливо уявити бурову, яка "акуратно" вбиває палі між деревами. Вона повністю знищить всі зелені насадження у всьому парку. Крім того, потрібно врахувати, що ті дерева, які зображені зростаючими біля будинку, згідно з пожежними нормами, також будуть вирізані. Всі 1000 сосен підуть під сокиру на догоду будівництва цієї китайської стіни Зубика", - додає експерт.

Крім того, активісти закликають Господарський cуд м.Києва, в якому зараз формальний замовник будівництва релігійна громада Християнська надія і "Інтергал-Буд" намагаються отримати право на забудову соснового лісу, ухвалити законне рішення і не відбирати парк у киян.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Как могла подняться рука на ЗЕЛЁНЫЕ насаждения? Президент в курсе?!
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03.02.2021 16:24
+5
Знищення зелені і перекопування ґрунтів - це деградація земної кори і погибль всього живого на Землі. Міста повинні стояти в лісопакрових зонах. Цю кримінальну компанію "Інтергал-Буд" треба розстріляти, а керівника Зубика - наштрикнути на палю.
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03.02.2021 17:20
+3
Я не удивлюсь если парк Победы застроят!
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03.02.2021 16:57
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Как могла подняться рука на ЗЕЛЁНЫЕ насаждения? Президент в курсе?!
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03.02.2021 16:24 Відповісти
Меньше дихати треба- податок меньше платити!
Ветвям власти всегда не хватает "зелени$"!!

🤑
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03.02.2021 16:25 Відповісти
После того как был введён налог на воздух, вы стали меньше дышать! Это возмутительно! Молча-а-а-ать! Кроме того, вводится новый налог на осадки ...©
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03.02.2021 16:29 Відповісти
привет с зп с парка яланского и рыго банды усатого рыга..
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03.02.2021 16:31 Відповісти
Если не ошибаюсь, то совсем недавно был кипишь за недострои итергала)
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03.02.2021 16:38 Відповісти
Да ладно! У Интергала нет недостроев. Наоборот, он за УкрБудом достраивает. С этим у них все в порядке. Но вот то, что он уже десятки (если не сотни) гектаров земли в Киеве непонятным образом выкупил под застройку - факт.
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03.02.2021 18:13 Відповісти
Новость веселит на фоне очередного рейтинга от КМИС, согласно которого рейтинг доверия украинцев возглавил Кличко.
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03.02.2021 16:40 Відповісти
Я не удивлюсь если парк Победы застроят!
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03.02.2021 16:57 Відповісти
Знищення зелені і перекопування ґрунтів - це деградація земної кори і погибль всього живого на Землі. Міста повинні стояти в лісопакрових зонах. Цю кримінальну компанію "Інтергал-Буд" треба розстріляти, а керівника Зубика - наштрикнути на палю.
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03.02.2021 17:20 Відповісти
Главное такие архитектурно ******** дома муравейники строят.
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03.02.2021 17:52 Відповісти
В Киеве нужно строить только дорогие красивые дома.
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03.02.2021 17:54 Відповісти
НЕОБХОДИМО В КИЕВЕ СДЕЛАТЬ АУДИТ ПРОЖИВАНИЯ ЛЮДЕЙ ВО ВСЕХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПОСТРОЕННЫХ ПОСЛЕ 2000 ГОДА !!!
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03.02.2021 19:44 Відповісти
Зубик подонок, уничтожает всю зелень ради своей наживы, судить эту мразь надо.
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03.02.2021 19:47 Відповісти
Ці уроди в Голосіївському лісу потворних 30 поверх коробок вже наставили. Всю унікальну атмосферу Пирогова знищили.
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19.04.2021 10:44 Відповісти
Гарна хатинка з паркінкгом, не парком).
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03.02.2021 19:51 Відповісти
 
 