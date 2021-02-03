У Києві можуть забудувати парк на вулиці Жмаченка, 20: "Будівництво знищить всі зелені насадження"

Екснардеп Зубик усупереч рішенню Київради планує забудувати київський парк на Жмаченка.

Всупереч рішенню Київради про створення парку на ділянці по вул. Генерала Жмаченка, 20 в Києві, компанія "Інтергал-Буд" планує її забудувати житлом. Про це стало відомо від Архітектурного бюро AB ARCHSENAL, яке оприлюднило ролик з візуалізацією проєкту.

З відео стає очевидним, що всі запевнення в збереженні парку - обман. Комплекс розташований у найгустішій частині соснового лісу, а на решті частини зеленої зони розміщені допоміжні будівлі, паркінг, спортмайданчики.

Фактично уздовж вулиці Генерала Жмаченка за протяжністю всієї ділянки показаний житловий комплекс заввишки в 27 поверхів, що нагадує своєю конструкцією суцільну китайську стіну.

Місцеві жителі три роки добивалися присвоєння статусу парку ділянці на Жмаченка, 20 і продовжують активно його захищати, створивши громадську організацію "Парк Жмаченко". На своїй сторінці в фейсбуці вони вимагають від міської влади виконати рішення Київради про створення парку - привести у відповідність земельну документацію, демонтувати паркан і незаконні будови і провести благоустрій території.

"Цей проєкт має вельми нереалістичний вигляд, особливо якщо дивитися на нього з точки зору збереження дерев. Для виконання будівництва з несучими колонами, як на візуалізації, необхідно вбити величезну кількість паль під фундамент, розрити на 10 метрів котлован і залити фундаментну плиту, - каже експерт з урбаністики Анатолій Гаврильцев, - Такий підхід явно суперечить спробам переконати суспільство, що при будівництві пріоритетом для забудовника буде збереження дерев. Хоча б з точки зору того, що неможливо уявити бурову, яка "акуратно" вбиває палі між деревами. Вона повністю знищить всі зелені насадження у всьому парку. Крім того, потрібно врахувати, що ті дерева, які зображені зростаючими біля будинку, згідно з пожежними нормами, також будуть вирізані. Всі 1000 сосен підуть під сокиру на догоду будівництва цієї китайської стіни Зубика", - додає експерт.

Крім того, активісти закликають Господарський cуд м.Києва, в якому зараз формальний замовник будівництва релігійна громада Християнська надія і "Інтергал-Буд" намагаються отримати право на забудову соснового лісу, ухвалити законне рішення і не відбирати парк у киян.