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Telegram-канали "НачШтабу" і "Черговий ООС" - російські проєкти і не мають стосунку до Збройних сил України, - заява ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Telegram-канали

Спеціальні майданчики в месенджерах створюються російськими спецслужбами для поширення фейків про Збройні сили України, збору інформації про них для подальшої дискредитації українських військовослужбовців і ЗСУ.

Про це йдеться в заяві на сайті ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Найвідоміші з таких платформ - telegram-канали "НачШтабу" та "Черговий ООС". Це російські проєкти, які не мають стосунку до Збройних Сил України. Для введення в оману користувачів, ці канали представлені як україномовні, проте вони не є українськими", - підкреслюють в ЗСУ.

Зазначається, що tеlegram-канал "НачШтабу" позиціонується як майданчик, де українські військовослужбовці можуть поділитися тим, що "наболіло".

"У мережевих обговореннях подробиць військової служби можуть фігурувати дані про місця дислокації військових частин, чисельність та склад підрозділів, стан техніки, озброєння тощо. Саме ця інформація для противника "на вагу золота", - нагадують в ЗСУ.

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За даними військових, російські і проросійські ЗМІ - "лідери думок окупованої частини Донбасу" - активно рекламують "НачШтабу" і "Черговий ООС", "що ще раз доводить належність і спрямованість цих ресурсів", впевнені в ЗСУ.

Автор: Анастасія Потіха
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03.02.2021 16:34 Відповісти
1 где раньше была военная разведка? 2 почему они работаю? 3 почему никто не арестован? 4 в будущем, не лепите к ним те сми которые выкривают коррупцию в ВСУ.
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03.02.2021 16:39 Відповісти
Після того як ця помийка НачШтабу має 26329 підписників наше СБУ вирішило попрацювати?!? За що ця структура отримує гроші?!? Наші гроші платників податків!!!
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03.02.2021 16:42 Відповісти
Давите проекты рашистских спецслужб в зародыше! Telegram-каналы "НачШтабу" и "Черговий ООС" - российские проекты и не имеют отношения к Вооруженным силам Украины, - заявление ВСУ - Цензор.НЕТ 9861
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03.02.2021 16:43 Відповісти
Чого сьогодні фсі виправдовуються- я не я і корова не моя!!
🤑
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03.02.2021 16:43 Відповісти
Сьогодня якесь неймовірне загальне перевзуття...
Нагадує двадцятирічне висловлювання КравчуКчи...
"Я ліг спочивати комуністом, а прокинувся вже демократом"!!!!!! Telegram-каналы "НачШтабу" и "Черговий ООС" - российские проекты и не имеют отношения к Вооруженным силам Украины, - заявление ВСУ - Цензор.НЕТ 8744
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03.02.2021 16:52 Відповісти
Якщо ці телеграм-канали "чужі", то чому про них тільки повідомляють, а не блокують? Раз і назавжди!
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03.02.2021 16:58 Відповісти
 
 