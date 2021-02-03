Тристороння контактна група обговорила відкриття КПВВ на Донбасі і допуск представників МАГАТЕ в ОРДЛО

В середу, 3 лютого, відбулося засідання делегацій Тристоронньої контактної групи. Глави делегацій обговорювали питання продовження перемир'я і розблокування роботи деяких КПВВ на Донбасі.

Про це повідомляє сторінка української делегації в ТКГ у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Під час засідання українська делегація підкреслила, що уряд виконає основні технічні умови, необхідні для розблокування роботи контрольно-пропускних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) "Щастя" і "Золоте". Йдеться про надання Україні автобусів-човників для перевезення громадян через лінію розмежування, а також про матеріальне і технічне забезпечення їхньої роботи.

Також обговорювалися технічні умови відновлення ремонту газорозподільчої станції (ГРС) Мар'їнка.

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Крім цього, Україна на засіданні висловила стурбованість про не вирішення питання допуску на окуповані території представників МАГАТЕ. Організація зробила запит на допуск наприкінці минулого року.



