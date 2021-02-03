УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17119 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні Агресія Росії проти України
2 734 5
Кравчук (545) МАГАТЕ (377) Донбас (21733) Тристороння контактна група (826) КПВВ (320)

Тристороння контактна група обговорила відкриття КПВВ на Донбасі і допуск представників МАГАТЕ в ОРДЛО

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Тристороння контактна група обговорила відкриття КПВВ на Донбасі і допуск представників МАГАТЕ в ОРДЛО

В середу, 3 лютого, відбулося засідання делегацій Тристоронньої контактної групи. Глави делегацій обговорювали питання продовження перемир'я і розблокування роботи деяких КПВВ на Донбасі.

Про це повідомляє сторінка української делегації в ТКГ у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Під час засідання українська делегація підкреслила, що уряд виконає основні технічні умови, необхідні для розблокування роботи контрольно-пропускних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) "Щастя" і "Золоте". Йдеться про надання Україні автобусів-човників для перевезення громадян через лінію розмежування, а також про матеріальне і технічне забезпечення їхньої роботи.

Також обговорювалися технічні умови відновлення ремонту газорозподільчої станції (ГРС) Мар'їнка.

Читайте також: Казанський: Росія "хоронить" Мінський формат, засідання ТКГ втратили сенс

Крім цього, Україна на засіданні висловила стурбованість про не вирішення питання допуску на окуповані території представників МАГАТЕ. Організація зробила запит на допуск наприкінці минулого року.

Тристороння контактна група обговорила відкриття КПВВ на Донбасі і допуск представників МАГАТЕ в ОРДЛО 01

Тристороння контактна група обговорила відкриття КПВВ на Донбасі і допуск представників МАГАТЕ в ОРДЛО 02
Тристороння контактна група обговорила відкриття КПВВ на Донбасі і допуск представників МАГАТЕ в ОРДЛО 03
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а гибель украинского воина...не обговорили??? шоб партнеров-сепаров не обидеть???
показати весь коментар
03.02.2021 16:40 Відповісти
А нафига??? главное в этом ТКГшном болоте собственный(или индивидуальный) политический гешефт.. Ну кравчучка вам точно об этом (не)скажет...
показати весь коментар
03.02.2021 16:45 Відповісти
сцукі, що-що?!
Главы делегаций обсуждали вопросы продолжения перемирия


Кравчука та інших "переговорників" разом з Люськой - в Водяне, Шуми, або на промку.

Там вам бьістро обєспєчат просвєтлєниє в мозгу (с)
показати весь коментар
03.02.2021 16:47 Відповісти
Коли разблокують? Я хочу бачити онуку!
показати весь коментар
03.02.2021 17:03 Відповісти
Ордилососы уже уран обогащают?
показати весь коментар
03.02.2021 18:24 Відповісти
 
 