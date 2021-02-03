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Комітет Ради підтримав перейменування селища на Донеччині на Нью-Йорк, - "слуга народу" Безгін
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав проєкт постанови про перейменування селища Новгородське в Донецькій області на Нью-Йорк.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп "Слуги народу" і член комітету Віталій Безгін.
"До появи в Україні свого Нью-Йорка залишився останній крок! Комітет підтримав перейменування Новгородського (Донецька область) на Нью-Йорк!" - сказано в повідомленні.
Нью-Йорк - історична назва Новгородського. Однак у 1951 указом Президії Верховної Ради Української РСР селище перейменували на Новгородське.
Топ коментарі
+61 Александр Романов 0166afe8
показати весь коментар03.02.2021 16:54
+27 Олег Карпов b569f323
показати весь коментар03.02.2021 16:58
+25 olele
показати весь коментар03.02.2021 17:05
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Будь ласка, зачекайте...
лучше бы уж "Нью-Васюками" назвались бы...
))
Бував...
😁
Теж в НьюЙорці - район рюзькочєлюстних емігрантів..
🤑
в "даун нью-йорк"
Теперь, глядишь, и побратаются этот Нью-Йорк с американским и инвестиции из США поплывут рекой.
))
Что бы ничего не напоминало о Дыровском и Ростовском Донецке.
"Новгоро́дское (укр. Но́вгородське) - посёлок городского типа в Донецкой области. Центр Новгородского поселкового совета, который подчиняется Торецкому городскому совету.
Поселение Нью-Йорк основано менонитами, приглашёнными в Россию Екатериной II. В советское время (ранее 1931 г.) были депортированы в Амурскую область, где организовали одноимённое поселение.
Посёлок назывался Нью-Йорк до 1951 года; под этим именем упоминается в драме Виктора Некрасова«В родном городе».".
От тільки "з якого переляку" рішення про перейменування приймалося ВР РСФСР, не зрозуміло - на Донбасі, в той період, територія Росії не передавалася...