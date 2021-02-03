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Новини Політика України Закриття каналів Медведчука
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санкції (6845) Білецький (197) Національний корпус (386) 112_Україна (173) Newsone (174) ZIK (121)

Лідер "Нацкорпусу" Білецький виступив на підтримку санкцій проти "112", NewsOne і ZIK

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Лідер

Андрій Білецький підтримав санкції, накладені РНБО проти телеканалів Віктора Медведчука, а також пообіцяв протидіяти масовим заворушенням у разі такої необхідності.

Про це він заявив у своєму telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Хочу застерегти антиукраїнські сили навіть не намагатись дестабілізувати ситуацію в Україні. Ми - ветерани, націоналісти, активна молодь - готові всіма нашими силами допомогти державі у випадку подібних протиправних дій антиукраїнських сил. І готові діяти рішуче, щоби навести порядок в країні", - написав лідер "Нацкорпусу".

Він попередив, що будь-які спроби дестабілізувати ситуацію в країні зустрінуть рішучу відповідь націоналістів.

"Ми як національний рух повністю підтримуємо рішення РНБО про введення санкцій щодо телеканалів Медведчука. І це справді великий крок вперед до перемоги України в гібридній війні з Кремлем", - написав Білецький.

Раніше, 2 лютого, за рішенням РНБО було припинено трансляцію телеканалів, що пов’язують з лідером ОПЗЖ Медведчуком, внаслідок накладених на них санкцій.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+19
Лидер "Нацкорпуса" Билецкий выступил в поддержку санкций против 112, NewsOne и ZIK - Цензор.НЕТ 3610
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03.02.2021 17:06
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Лидер "Нацкорпуса" Билецкий выступил в поддержку санкций против 112, NewsOne и ZIK - Цензор.НЕТ 1714
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03.02.2021 17:02
+18
Лидер "Нацкорпуса" Билецкий выступил в поддержку санкций против 112, NewsOne и ZIK - Цензор.НЕТ 7016
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03.02.2021 17:07
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Лидер "Нацкорпуса" Билецкий выступил в поддержку санкций против 112, NewsOne и ZIK - Цензор.НЕТ 1714
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03.02.2021 17:02 Відповісти
Лидер "Нацкорпуса" Билецкий выступил в поддержку санкций против 112, NewsOne и ZIK - Цензор.НЕТ 3610
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03.02.2021 17:06 Відповісти
Лидер "Нацкорпуса" Билецкий выступил в поддержку санкций против 112, NewsOne и ZIK - Цензор.НЕТ 7016
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03.02.2021 17:07 Відповісти
Лидер "Нацкорпуса" Билецкий выступил в поддержку санкций против 112, NewsOne и ZIK - Цензор.НЕТ 2625
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03.02.2021 17:11 Відповісти
Где ж ты ,Билецкий , раньше был ? За все заплачено ? Давай , работы ещё полно дави мураева «наш «, «Интер «
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03.02.2021 17:13 Відповісти
Данілов брифінг дає. Каже, що все ж таки прийняли рішення закрити ворогів на підставі рішення Верховної Ради від жовтня 2018 року.
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03.02.2021 17:03 Відповісти
Білецький, для тебе "наш" залишили! Живи, пока...
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03.02.2021 17:04 Відповісти
Ти порохобот походу, хочу може зелений.
Билецький один з небагатьох українських діячів кого я поважаю, і він дійсно воював за свою країну проти росії, виступав проти пороха за що доречі його й начали давити шоколадні канали, він дійсно патріот а не так як деякі...
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03.02.2021 17:51 Відповісти
чмо он
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03.02.2021 18:22 Відповісти
Чимало патріотів України надміру захопились критикою та боротьбою проти Порошенка.Іноді деякою мірою основано,та найчастіше без основи. Дуже часто з подачі прокремліської пропаганди. При цьому геть зовсім забуваючи про головного ворога державності України - "руського міра". Як агресивного в образі путінської РФ, так і повзучого в образі опзж , медведчука , бойко і т.і.Це в значній мірі сприяло реалізації проекту Коломойського- зе-команди на чолі з блазнем . Та це ще проміжний результат . В подальших планах - влада опзж та знищення державності України.Реально протистояти цьому нині може тільки "ЄС" на чолі з Порошенком при підтрмці всіх проукраїнських сил.На кону- держаність України, а не доля якихось особистостей.Потрібні розум та наполегливість , а не емоції.
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03.02.2021 20:31 Відповісти
То, что он воевал - почет и уважение ему. А то что против Пороха пошел - это самая большая его ошибка. Надеюсь он её исправит.
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03.02.2021 22:03 Відповісти
Це хто такий?
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03.02.2021 17:04 Відповісти
Фокусник, достающий из неизвестно откуда игрушечных свинок
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03.02.2021 17:05 Відповісти
Верховный повелитель титушек,если не считать Авакова.. Лидер "Нацкорпуса" Билецкий выступил в поддержку санкций против 112, NewsOne и ZIK - Цензор.НЕТ 5772
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03.02.2021 17:05 Відповісти
Вот вам и первый результат вступления Байдена в должность. Як и казали: Байдэн прыйде, порядок навэдэ
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03.02.2021 17:08 Відповісти
Лидер "Нацкорпуса" Билецкий выступил в поддержку санкций против 112, NewsOne и ZIK - Цензор.НЕТ 1722
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03.02.2021 17:09 Відповісти
Все ошибаются.
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03.02.2021 22:05 Відповісти
хороший сьогодні день!

Лидер "Нацкорпуса" Билецкий выступил в поддержку санкций против 112, NewsOne и ZIK - Цензор.НЕТ 9266
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03.02.2021 17:09 Відповісти
Лидер "Нацкорпуса" Билецкий выступил в поддержку санкций против 112, NewsOne и ZIK - Ну как без него. Лидер.
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03.02.2021 17:13 Відповісти
Вообще-то лидер. Только зря он против Главнокомандуюшего выступил . Тогдашнего. Надеюсь обратно объединятся. Надо объединится. Ради Украины. Назло врагу. И единым фронтом выступят .
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03.02.2021 22:08 Відповісти
Шо сказали то й зробив. Ось зараз виступив.
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04.02.2021 11:18 Відповісти
Порохоботам залишається, хіба що, запасатись попкорном і "курити бамбук"
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03.02.2021 17:15 Відповісти
о, вот и фурерок подплыл, видать долго в омутке сидел, а тут грошей подсыпали и решил сказануть
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03.02.2021 17:21 Відповісти
Давить кремлевских гнид нужно раньше и ежедневно. "Нацжен" проснулся только сегодня, электорат могут украсть.
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03.02.2021 17:26 Відповісти
ну вот кому интересно мнение этого мудня трехрублевого?)))
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03.02.2021 17:34 Відповісти
Вообще-то он Мариуполь освободил.
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03.02.2021 22:09 Відповісти
не он освободил а был один из тысяч освободителей. кива кстати тоже там был))))
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04.02.2021 10:16 Відповісти
Де були нацжены раніше? Тільки гомосеків гоняти вміють та заробляти на забудовниках... Не здивуюсь, що це кремлівський проект як і ПС. ПС використали як през для страшилок і викинули. Не кажу за рядових, хто поклав голови на Майдані та полі бою, але верхівка отримувала гроші з кремля як і Свобода. Шкода, що нема справжніх патріотичних сил...
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03.02.2021 18:15 Відповісти
Билецкий, что-то тебя после упражнений в прыжках на капот машини не было ни видно, ни слышно.
Сиди, в подполье и дальше, трехрублевое нечто
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03.02.2021 18:25 Відповісти
Лікар Нацкорпусу Білецький прочиталосє мені... Чого би це? Кого він лічит?
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03.02.2021 18:28 Відповісти
Вистрибнув, як чорт із табакерки. А, як сам шорхався по цим каналам забув, урод? Лідер "Нацкорпусу" Білецький виступив на підтримку санкцій проти "112", NewsOne і ZIK - Цензор.НЕТ 3485
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03.02.2021 19:49 Відповісти
Но очень хорошо, что он все же поддержал решение закрыть. Может все же объединятся патриоты в один фронт? Все таки надо!
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03.02.2021 22:12 Відповісти
Вистрибнув, як чорт із табакерки. А, як сам шорхався по цим каналам забув, урод? Лідер "Нацкорпусу" Білецький виступив на підтримку санкцій проти "112", NewsOne і ZIK - Цензор.НЕТ 5573
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03.02.2021 19:51 Відповісти
серьезно та ладно ты и б и гитлеровцам сдался
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03.02.2021 21:17 Відповісти
 
 