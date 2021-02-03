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Новини Політика України Закриття каналів Медведчука
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Порошенко (13233) СБУ (10034) 112_Україна (173) Newsone (174) ZIK (121)

Після рішення РНБО про блокування каналів Медведчука причетним особам потрібно вручити підозри, - Порошенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Після рішення РНБО про блокування каналів Медведчука причетним особам потрібно вручити підозри, - Порошенко

П’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко вважає, що після рішення РНБО щодо санкцій для телеканалів 112, NewsOne і ZIK повинні бути негайно вручені підозри і обрано запобіжний захід всім відповідальним особам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Хочу привітати СБУ із проведеною антитерористичною операцією, внаслідок якої були встановлені особи, які причетні до діяльності терористичних організацій, зокрема пан Козак і низка юридичних осіб української реєстрації. Це вперше за два роки, коли ця інформація з’явилася. Хочу наголосити, що два роки тому СБУ не надала мені як президенту подібної інформації. Я думаю, що така операція насправді є успіхом", – зазначає Порошенко.

"Ми чекаємо, що відповідні члени терористичної організації негайно отримають підозру, і найближчими днями і СБУ, й Офіс Генпрокурора підуть до суду, де буде обрано запобіжний захід. Хочу наголосити, що тут не передбачена застава і має бути виключно тримання під вартою", – наголосив Петро Порошенко.

Лідер "ЄС" застеріг владу від подвійних стандартів у питанні імпорту енергоносіїв з країни-агресора чи контрабанди з окупованих територій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США підтримують введення санкцій щодо "112 Україна", NewsOne і ZIK, - посольство

"Якщо терористична діяльність полягала у закупівлі вугілля на окупованих територіях ОРДЛО і в Російській Федерації, то тут не мають бути подвійні стандарти. І тим, хто зараз купує електроенергію у країни-агресора, обов’язково має бути пред’явлена така сама підозра і такі самі звинувачення. Бо як закупівля вугілля, так і закупівля електроенергії в країни-агресора несе загрозу національній безпеці", – переконаний п’ятий Президент.

Порошенко сподівається, що іноземні іноземні партнери із розумінням і підтримкою поставляться до рішення РНБО, яке було прийняте сьогодні вночі.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+32
а когда был с булавой, чего не перекрыл?
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03.02.2021 17:09
+26
После решения СНБО о блокировке каналов Медведчука причастным лицам нужно вручить подозрения, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4623
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03.02.2021 17:20
+23
Петя в разнос пошел.Увидел,что лавры зеленский собирает.Раньше надо было,петя,принимать такие решения.
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03.02.2021 17:10
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03.02.2021 17:37 Відповісти
назови хоть пару фамилий тех кого зелебеня выпустил из тюрьмы по необоснованному обвинению во времена пороха...
ну ,кроме тех,шо членограй отдал кацапам по обмену,шоб не было свидетелей по боингу...
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03.02.2021 17:38 Відповісти
Зелебеня - це прикре непорозуміння. Продукт телевізора. Він сам нічого не вирішує.
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03.02.2021 17:44 Відповісти
а у отих патріотів - клеймо на лобі було "патріот"? Чи, можливо, вирок суду за конкретний злочин?

На, почитай, за своїх "патріотів", що вони нниі витворяють. Там, до речі, один з них вбив чотирьох нацгвардійців строкової служби. І, до речі, не сів по вироку.
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03.02.2021 17:42 Відповісти
Ох, как вас плющит, шыкаладненькие! Петюню сегодня просто порвали в г@внище. То, что ты с парой придурков всех спамишь здесь - не поможет. Рви дальше)
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03.02.2021 18:32 Відповісти
https://censor.net/ru/resonance/461280/posledniyi_shans_soldata_kolmogorova_osujdennogo_za_vypolnenie_prikaza
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03.02.2021 18:46 Відповісти
брехун, а ти не пригадуєш, як Генпрокурор Луценко за Колмогорова заступався?
Ти не пригадуєш, в чому причина засудження Колмогорова?
Ти не пригадуєш, що досі відсутній військовий суд?
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03.02.2021 22:10 Відповісти
На, почитай, за своїх "патріотів", що вони нниі витворяють.

Цей лист написаний колишніми місцевими царьками . Які багато років ведуть свої "земельні " та " майнові " справи . А новий , принциповий мер , вивернув тії справи на світ Божий .
От тепер , нового мера , старі очільники міста пробують заїсти ... Саме цікаве , що керує місцевою , старою "опозицією" представник "регіоналів" , чоловік Богословської ...
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03.02.2021 20:53 Відповісти
Кому ьи ти брехав, про "принциповість" Просітка... Тільки не мені!
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03.02.2021 22:12 Відповісти
Всю каденцию Байдена в Черном море буду минимум 2 эсминца США,сегодня это "Дональд Кук и Портер" После решения СНБО о блокировке каналов Медведчука причастным лицам нужно вручить подозрения, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3922
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03.02.2021 17:21 Відповісти
Моя соседка сказала что они приплыли что бы Петю на Мальдивы забрать! Баба Галя врать не будет! О барыга! И все это за наши деньги, он дубликат ключей от нацбанка сделал!
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03.02.2021 17:26 Відповісти
а он и сделал, тарифы с 0,72 коп до 8,5 за метр куб
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03.02.2021 17:32 Відповісти
Он прекрасно знает, что дело шито белыми нитками и просто троллит Зеленского, никто ничего вручать не будет. Но по закону, терроризм - единственная лазейка, через которую можно санкции против своих компаний вводить.
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03.02.2021 17:35 Відповісти

@freeukrman

Порох дуже мітко підмітив:
чому немає санкцій про телеканалу НАШ?
Бо цього телеканалу не існувало до 10.2018 коли була прийнята постанова ВРУ на основі якої сьогодні РНБО ввело санкції.
Очевидно потрібна нова постанова і політична воля ватної монобільшості, якої ніколи не буде.
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03.02.2021 17:27 Відповісти
Книгу народного депутата Дмитра Чобіта "Нарцис" о Вите Мертвечуке и его банде, Порошенко прочитал одним из первых в Украине,а как защищал Василя Стуса в Суде Ведмедчук,то эту историю Порпошенко знает с молодостьи...КРЫСы Мавзолейные вы ДЕПИЛЫ Після рішення РНБО про блокування каналів Медведчука причетним особам потрібно вручити підозри, - Порошенко - Цензор.НЕТ 895 Після рішення РНБО про блокування каналів Медведчука причетним особам потрібно вручити підозри, - Порошенко - Цензор.НЕТ 895
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03.02.2021 17:28 Відповісти
Роман Чайка, 5-тий канал: «Заткнули пельку Кремлю чи "русскій разводняк"? Все про блокування каналів Медведчука - "Час Ч"» - подивіться це відео; може, кому дійде, що обстоюють "порохоботи".
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03.02.2021 17:33 Відповісти
Пеця не ведау', што схематоз "вугаль з асаблiвых раенау' данецкай вобласьцi цераз Беларусь - ва Украiну" амаль цэлы год працавау'?!
Вось гэта паварот...
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03.02.2021 17:34 Відповісти
Уточните, пожалуйста, о каких «наших» идёт речь???
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03.02.2021 17:36 Відповісти
Мабуть він має на увазі евакуацію волонтерами українських військових та їх сімей з Криму. Мій товариш приймав в тому участь. Вони на власних авто евакуювали одну з дуже важливих військових частин.
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03.02.2021 17:50 Відповісти
И каким боком тут Петя или Байден? Хотя один из них был тогда президентом?
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03.02.2021 17:51 Відповісти
Байден був віце-президентом, друга посадова особа в США.
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03.02.2021 17:53 Відповісти
Так , а РФія просто захопила Крим . У цьому - головне.
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03.02.2021 20:19 Відповісти
"...семьи ваших военных"(с)? Після рішення РНБО про блокування каналів Медведчука причетним особам потрібно вручити підозри, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4863 А в Крыму были семьи военных и сами военные из US Army? Після рішення РНБО про блокування каналів Медведчука причетним особам потрібно вручити підозри, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8059
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03.02.2021 17:38 Відповісти
...ух ты, как быстро ты проксю сменил, янки Після рішення РНБО про блокування каналів Медведчука причетним особам потрібно вручити підозри, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7970 А под своим настоящим флажком зайти стремно? Или в твоей "стране" Цензор под запретом? Після рішення РНБО про блокування каналів Медведчука причетним особам потрібно вручити підозри, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4650
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03.02.2021 18:00 Відповісти
Крим захопили у березні 2014. Порошенко президент з червня. Ти щось не на той вентилятор лайно накинув, дядя.
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03.02.2021 23:55 Відповісти
еще бы закрыть говноканал "наш" и собачью шмариевскую пасть на ютубе.
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03.02.2021 17:37 Відповісти
Да, не тот троль пошёл... мелкий какой то, убогий... даже жалко иногда бывает... тексты и повадки уже года 3 не меняет.... стыдно должно быть, даже лохторат не охотно ведётся на вашу дичь.
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03.02.2021 17:40 Відповісти
Невдаха, який навіть клоуну програв, вже поради роздавати почав....
Займайся законодавством. Не відволікайся.
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03.02.2021 17:38 Відповісти
Откуда вы такие беретесь? Ты из какого глухого села вылез? Тебе сравнить достижения Гетьма и зеленой сопли? Так напомню, зе даже анализы сдать как мужик не смог. Так что давай не гони на Петра, он поумнее клоуна будет.
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03.02.2021 17:42 Відповісти
"Тебе сравнить достижения Гетьма и зеленой сопли?"
Есть факт: бригада Пе уступила бригаде Зе. Это значить, что бригада Зе оказалась адекватнее, чем бригада Пе в конкретной ситуации. Может, Пе и не такой "крутой" управленец, как ему приписывают? Или в бригаде Зе кто-то оказался "круче" и просто выставил Петю за дверь? Прикинь, как Петей "крутили" настоящие монстры управления, если его у Украине обыграли с почти "сухим" счетом?

"Так напомню, зе даже анализы сдать как мужик не смог. "
На это форуме регулярно появляются сообщения о том, что Петя до сих пор ходит и срет всем в штаны. Надо полагать, это особая гордость сторонников Пети.

"Так что давай не гони на Петра, он поумнее клоуна будет."
Я ничего об умственній способностях Петра не говорил. Но, похоже, Вас терзают смутные сомнения на этот счет, раз Вы решили приписать мне Ваши мысли.
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03.02.2021 18:15 Відповісти
...вася, ты сам-то чем занимаешься, а? Після рішення РНБО про блокування каналів Медведчука причетним особам потрібно вручити підозри, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1025 Твои-то советы точно никому не нужны Після рішення РНБО про блокування каналів Медведчука причетним особам потрібно вручити підозри, - Порошенко - Цензор.НЕТ 475
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03.02.2021 17:43 Відповісти
Сторонник справедливости , а не наглого вранья !
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03.02.2021 18:28 Відповісти
Эх....
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03.02.2021 18:29 Відповісти
После решения СНБО о блокировке каналов Медведчука причастным лицам нужно вручить подозрения, - Порошенко

Лучше б перед, а не после! -- а то, законного повода нет, а репрессии уже есть.
Оно понятно -- на судах все отбрэхаются и всё восстановится, но популисткий эффект уже сработает. Причём, ещё не известно, в чью пользу? -- парашного электората в Украине больше, чем патриотического...
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03.02.2021 17:42 Відповісти
Российские соцсети когда запрещали, так же обвиняли в финансировании терроризма, но никаких пруфов либо судов не происходило, и до сих пор под запретом.
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03.02.2021 18:45 Відповісти
Внимание: Сети российские, а телеканалы украинские!
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03.02.2021 19:20 Відповісти
Да, вот только предлог для запрета тот же, как и, собственно, закон о санкциях.
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03.02.2021 19:25 Відповісти
Хочете переглядати росо-бред з-за поребрика , то так і скажіть ,нема чого тут хвостом розмахувати , та пальцем на всіх тикать .
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03.02.2021 20:13 Відповісти
Ну, молодець. Тепер треба допомогти Разумкову прийняти правильне рішення. Тим більше що, Разумков сам висловлювався про те що, потрібно розслідувати але може якось забути про це.
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03.02.2021 17:45 Відповісти
Разумков очкодав, хочет рыбку съесть и костью не подавиться. Типа самый нейтральный.
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03.02.2021 17:54 Відповісти
Памиркованый ,типа..
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03.02.2021 17:57 Відповісти
И правильно делает. Уже где-то читал, что у него есть типа политических амбиций на будущее, смысл ему топить себя вместе с рейтингом Зеленского? Более того, хорошо, когда человек способен иметь собственную точку зрения, а не слепо следовать стадом.
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04.02.2021 10:08 Відповісти
Порох як завжди каже найбільш обґрунтовану точку зору
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03.02.2021 17:51 Відповісти
НУ ТАКИ ТАК.
САМ КУРВА НЕЗРОБИВ, БО ДУПА ЖИМ-ЖИМ НА ДВОХ СТІЛЬЦЯХ БУЛА. 😆😅🤣😂😝
А ТЕПЕР ХОРОБРИЙ ВИЛІЗ ЧУЖИМИ РУКАМИ ПІДОЗРИ РОЗДАВАТИ. 😝😆😅🤣🤣
АЛЕ Ж БО ОКРІМ РАДИТИ РАДЯНСЬКА ЛЮДИНА ПОРОШЕНКО НІЧОГО І НЕ ВМІЄ. 😆🥰🤣😂😝
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03.02.2021 18:03 Відповісти
Що не зробив ? ) Порох це страшний сон вати, вона від нього тікала за кордон, а при зеленському поверталась в Україну )
p.s Капс відіжми, а то піна летить
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04.02.2021 14:31 Відповісти
Причастный к Зику?Після рішення РНБО про блокування каналів Медведчука причетним особам потрібно вручити підозри, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2592
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03.02.2021 17:58 Відповісти
ШО ПОРАШЕНКО НЕ СКАЖЕ, ТО ТІЛЬКИ ПІДТВЕРДЖУЄ ЯКА Ж ГАНЕБНА, М'ЯКО КАЖУЧІ ЦЯ ЛЮДИНА. 😄😆😅🤣😂😝
АЛЕ ВОНО Ж САМЕ ОЦЕ УСЕ НЕ ТІЛЬКИ МАЛО, ВОНО МУСІЛО ЦЕ ЗРОБИТИ.
А ТЕПЕР ЦЕ ГІВНО НЕХ...АЙ КРАЩЕ ПОМОВЧИТЬ. 😆😅🤣😂😝
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03.02.2021 18:08 Відповісти
Ганебна? Ну, наприклад, тільки 2020 рік відкриваємо:
>У 2020 році році корпорація «Рошен» завершила проєкт капітального ремонту відділення онкогематології та створення відділення аутологічної трансплантації кісткового мозку клініки № 2 в Національному інституті раку. Загальний бюджет проєкту, який тривав майже 2 роки, склав 50 мільйонів гривень. Загальна площа відремонтованих приміщень - 1900 квадратних метрів.

А покажи що ти вмієш, окрім дефекації на форумі?
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03.02.2021 23:47 Відповісти
Порошенко - об'єктивно найкращій президент, яких Україна мала з часів незалежності. Стільки проукраїнських зрушень за його каденції не зробив жоден.
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04.02.2021 14:32 Відповісти
- Почему нельзя заниматься сексом на площади ?
- Копы повяжут ?
- Нет...советчиков много !
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03.02.2021 18:17 Відповісти
Це Бубочка вибив землю з під ніг соєвого кондитера. Може коли в одному місці свербіж починається.
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03.02.2021 18:58 Відповісти
Два роки чекав, і тут вирішив героїчний вчинок зробити? ))))) Чи може хтось цому яйца у двері тойво..?
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03.02.2021 23:48 Відповісти
Петя взявся повчати Зеленского. А що ж тообі мішало те саме зробити кілька років назад ? Безсовісний ти барига. Хоч і досвіду в тебе набагато більше, ніж в Зеленського, але честі в тебе мало.
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03.02.2021 19:01 Відповісти
а читать мама не научила? или религия не позволяет?
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03.02.2021 19:25 Відповісти
В журналі "Форбс" про честь нічого не сказано. )
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03.02.2021 22:53 Відповісти
Так, так, барига! А ще брата вбив, та бізнес на крові )))))))) Читай статтю, лапоть.
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03.02.2021 23:50 Відповісти
Читай статтю.
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03.02.2021 23:50 Відповісти
Ого ,як троляки перевозбудились на тему . Навіть не підозрював що їх таке наплодилось.
Як повимикали про-кремлівські помийки , так от збіглися на Цензор , щоб хоч чимось зайнятися ...
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03.02.2021 20:09 Відповісти
Та стули ти свою пельку. П'ять років жував шмарклі,хиляв хвостом перед )(уйлом та Ведмечуком.
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03.02.2021 20:11 Відповісти
а где Зеля в 2014 был? гастролировал по России!
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03.02.2021 21:23 Відповісти
Что он несет?! у меня один вопрос: почему ОН не закрыл эту пропогандистскую хрень еще в 2014 году? Понятно что с приходом Байдена у Зели много чего изменилось. В итоге свершилось. Что Порошенко не устраивает? почему он все это вместе с ИНТЕРОМ не закрыл сам? там ведь нарушений тьма-тьмущая давно была!
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03.02.2021 23:53 Відповісти
Iaroslav Drobotun
@yadrobotun
П'ятий канал завжди допоможе з ефіром

https://twitter.com/yadrobotun/status/1357029454720208898
Після рішення РНБО про блокування каналів Медведчука причетним особам потрібно вручити підозри, - Порошенко - Цензор.НЕТ 505Після рішення РНБО про блокування каналів Медведчука причетним особам потрібно вручити підозри, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7823
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04.02.2021 06:56 Відповісти
Тебе злодюгу світового масштабу давно треба було посадити навічно.
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04.02.2021 12:24 Відповісти
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