Після рішення РНБО про блокування каналів Медведчука причетним особам потрібно вручити підозри, - Порошенко
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П’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко вважає, що після рішення РНБО щодо санкцій для телеканалів 112, NewsOne і ZIK повинні бути негайно вручені підозри і обрано запобіжний захід всім відповідальним особам.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Хочу привітати СБУ із проведеною антитерористичною операцією, внаслідок якої були встановлені особи, які причетні до діяльності терористичних організацій, зокрема пан Козак і низка юридичних осіб української реєстрації. Це вперше за два роки, коли ця інформація з’явилася. Хочу наголосити, що два роки тому СБУ не надала мені як президенту подібної інформації. Я думаю, що така операція насправді є успіхом", – зазначає Порошенко.
"Ми чекаємо, що відповідні члени терористичної організації негайно отримають підозру, і найближчими днями і СБУ, й Офіс Генпрокурора підуть до суду, де буде обрано запобіжний захід. Хочу наголосити, що тут не передбачена застава і має бути виключно тримання під вартою", – наголосив Петро Порошенко.
Лідер "ЄС" застеріг владу від подвійних стандартів у питанні імпорту енергоносіїв з країни-агресора чи контрабанди з окупованих територій.
"Якщо терористична діяльність полягала у закупівлі вугілля на окупованих територіях ОРДЛО і в Російській Федерації, то тут не мають бути подвійні стандарти. І тим, хто зараз купує електроенергію у країни-агресора, обов’язково має бути пред’явлена така сама підозра і такі самі звинувачення. Бо як закупівля вугілля, так і закупівля електроенергії в країни-агресора несе загрозу національній безпеці", – переконаний п’ятий Президент.
Порошенко сподівається, що іноземні іноземні партнери із розумінням і підтримкою поставляться до рішення РНБО, яке було прийняте сьогодні вночі.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
Будь ласка, зачекайте...
ну ,кроме тех,шо членограй отдал кацапам по обмену,шоб не было свидетелей по боингу...
На, почитай, за своїх "патріотів", що вони нниі витворяють. Там, до речі, один з них вбив чотирьох нацгвардійців строкової служби. І, до речі, не сів по вироку.
Ти не пригадуєш, в чому причина засудження Колмогорова?
Ти не пригадуєш, що досі відсутній військовий суд?
Цей лист написаний колишніми місцевими царьками . Які багато років ведуть свої "земельні " та " майнові " справи . А новий , принциповий мер , вивернув тії справи на світ Божий .
От тепер , нового мера , старі очільники міста пробують заїсти ... Саме цікаве , що керує місцевою , старою "опозицією" представник "регіоналів" , чоловік Богословської ...
@freeukrman
Порох дуже мітко підмітив:
чому немає санкцій про телеканалу НАШ?
Бо цього телеканалу не існувало до 10.2018 коли була прийнята постанова ВРУ на основі якої сьогодні РНБО ввело санкції.
Очевидно потрібна нова постанова і політична воля ватної монобільшості, якої ніколи не буде.
Вось гэта паварот...
Займайся законодавством. Не відволікайся.
Есть факт: бригада Пе уступила бригаде Зе. Это значить, что бригада Зе оказалась адекватнее, чем бригада Пе в конкретной ситуации. Может, Пе и не такой "крутой" управленец, как ему приписывают? Или в бригаде Зе кто-то оказался "круче" и просто выставил Петю за дверь? Прикинь, как Петей "крутили" настоящие монстры управления, если его у Украине обыграли с почти "сухим" счетом?
"Так напомню, зе даже анализы сдать как мужик не смог. "
На это форуме регулярно появляются сообщения о том, что Петя до сих пор ходит и срет всем в штаны. Надо полагать, это особая гордость сторонников Пети.
"Так что давай не гони на Петра, он поумнее клоуна будет."
Я ничего об умственній способностях Петра не говорил. Но, похоже, Вас терзают смутные сомнения на этот счет, раз Вы решили приписать мне Ваши мысли.
Лучше б перед, а не после! -- а то, законного повода нет, а репрессии уже есть.
Оно понятно -- на судах все отбрэхаются и всё восстановится, но популисткий эффект уже сработает. Причём, ещё не известно, в чью пользу? -- парашного электората в Украине больше, чем патриотического...
САМ КУРВА НЕЗРОБИВ, БО ДУПА ЖИМ-ЖИМ НА ДВОХ СТІЛЬЦЯХ БУЛА. 😆😅🤣😂😝
А ТЕПЕР ХОРОБРИЙ ВИЛІЗ ЧУЖИМИ РУКАМИ ПІДОЗРИ РОЗДАВАТИ. 😝😆😅🤣🤣
АЛЕ Ж БО ОКРІМ РАДИТИ РАДЯНСЬКА ЛЮДИНА ПОРОШЕНКО НІЧОГО І НЕ ВМІЄ. 😆🥰🤣😂😝
p.s Капс відіжми, а то піна летить
АЛЕ ВОНО Ж САМЕ ОЦЕ УСЕ НЕ ТІЛЬКИ МАЛО, ВОНО МУСІЛО ЦЕ ЗРОБИТИ.
А ТЕПЕР ЦЕ ГІВНО НЕХ...АЙ КРАЩЕ ПОМОВЧИТЬ. 😆😅🤣😂😝
>У 2020 році році корпорація «Рошен» завершила проєкт капітального ремонту відділення онкогематології та створення відділення аутологічної трансплантації кісткового мозку клініки № 2 в Національному інституті раку. Загальний бюджет проєкту, який тривав майже 2 роки, склав 50 мільйонів гривень. Загальна площа відремонтованих приміщень - 1900 квадратних метрів.
А покажи що ти вмієш, окрім дефекації на форумі?
- Копы повяжут ?
- Нет...советчиков много !
Як повимикали про-кремлівські помийки , так от збіглися на Цензор , щоб хоч чимось зайнятися ...
@yadrobotun
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