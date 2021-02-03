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Новини Політика України Закриття каналів Медведчука
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санкції (6845) Євросоюз (7030) Стано (72)

Представник ЄС Стано про санкції проти "112", "NewsOne" і "ZIK": Україна має право боротися з дезінформацією, але не за рахунок свободи ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Представник ЄС Стано про санкції проти

Європейський Союз відреагував на введення санкцій РНБО проти телеканалів "112 Україна", "NewsOne" і "ZIK".

Про це йдеться в заяві представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Петера Стано, яке є в розпорядженні "Європейської правди", передає Цензор.НЕТ.

Стано заявив, що Євросоюзу відомо про запровадження санкцій РНБО проти Тараса Козака, власника телеканалів 112 Україна, NewsOne та ZIK, і ЄС наразі оцінює це рішення.

"За словами української влади, це рішення було прийнято на підставі антитерористичного законодавства і розслідувань, які встановили, що пан Козак отримував кошти з непідконтрольних уряду територій, контрольованих сепаратистами", - заявив Стано.

Він підкреслив, що згідно з Угодою про асоціацію Україна-ЄС, Євросоюз надає велике значення незалежності і свободі ЗМІ. Стано також констатував, що український медіаландшафт був і продовжує піддаватися постійним проросійським кампаніям дезінформації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ЄС підтримують санкції проти телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна", - посол Точицький

"Хоча зусилля України щодо захисту своєї територіальної цілісності та національної безпеки, а також щодо захисту від інформаційних маніпуляцій є законними, зокрема, з урахуванням масштабів дезінформаційних кампаній, які зачіпають Україну, в тому числі з-за кордону, це не повинно відбуватися за рахунок свободи ЗМІ та має відбуватися при повній повазі основних прав і свобод та відповідно до міжнародних стандартів", - йдеться у заяві.

Стано додав, що, на думку ЄС, будь-які вжиті заходи повинні бути пропорційні меті.

"Ми уважно стежимо за цією справою і зв'яжемося з українською владою для отримання додаткової інформації", - заявив речник.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Посол України в ЄС Микола Точицький заявив, що Євросоюз у неофіційній реакції схвально поставився до запроваджених РНБО санкцій проти телеканалів Медведчука.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+28
Присутствие в украинском эфире кремлёвских телепомоек - это не свобода слова, это война.
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03.02.2021 17:21
+24
Представитель ЕС Стано о санкциях против "112", "NewsOne" и "ZIK": У Украины есть право бороться с дезинформацией, но не за счет свободы СМИ - Цензор.НЕТ 8757
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03.02.2021 17:17
+22
" .... но не за счет свободы СМИ"
Как я понимаю, фактов "за счет свободы СМИ" у наших озабоченных соседей нету.
Обычный бюрократический пук....
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03.02.2021 17:17
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Представитель ЕС Стано о санкциях против "112", "NewsOne" и "ZIK": У Украины есть право бороться с дезинформацией, но не за счет свободы СМИ - Цензор.НЕТ 8757
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03.02.2021 17:17 Відповісти
Представитель ЕС Стано о санкциях против "112", "NewsOne" и "ZIK": У Украины есть право бороться с дезинформацией, но не за счет свободы СМИ - Цензор.НЕТ 7259
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03.02.2021 17:24 Відповісти
Та чого ви всі(влада) виправдовуєтеся перед лохоратом??🤣
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03.02.2021 17:17 Відповісти
Положено так. Аби били не сильно.)))
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03.02.2021 17:21 Відповісти
Я ж тебе не сильно, Саньк??
🤑
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03.02.2021 17:28 Відповісти
Бойцу не больно, бойцу приятно.
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03.02.2021 17:29 Відповісти
Представитель ЕС Стано о санкциях против "112", "NewsOne" и "ZIK": У Украины есть право бороться с дезинформацией, но не за счет свободы СМИ - Цензор.НЕТ 8970
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03.02.2021 17:17 Відповісти
" .... но не за счет свободы СМИ"
Как я понимаю, фактов "за счет свободы СМИ" у наших озабоченных соседей нету.
Обычный бюрократический пук....
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03.02.2021 17:17 Відповісти
Сказали рівно те, що мали сказати, жодної реакції на істерику ОПЗЖ.
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03.02.2021 17:19 Відповісти
Сказали рівно те, що мали сказати, жодної реакції на істерику ОПЗЖ.

Страна велет войну сРФ. Какая здесь может быть свобода для вражеских СМИ на территории Украины? Дурдом...
Или там партия шакалов от шария.
Принимаем закон об оганичении СМИ нв время войны с РФ.. Все в рамках закона.
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03.02.2021 20:14 Відповісти
а никаких ограничений свободы СМИ нет - только 3 канала закрыли. Вон их сколько 100-150 шт.
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03.02.2021 18:05 Відповісти
А в условиях военной агрессии?
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03.02.2021 17:18 Відповісти
Тобто обтерлися і нічого проти не мають- а нам своє робити!
Рабінович, тобі давно пику не товкли?
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03.02.2021 17:18 Відповісти
зато украине будет чем гордиться -первый в мире клоун-беспредельщик це о-го-го, а сам факт достоин занесения в книгу рекордов гиннеса
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03.02.2021 17:19 Відповісти
))) Браво!!!
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03.02.2021 17:20 Відповісти
Де на ціх каналах була свобода слова? Одне дірьмо лілось цілодобово.
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03.02.2021 17:20 Відповісти
Присутствие в украинском эфире кремлёвских телепомоек - это не свобода слова, это война.
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03.02.2021 17:21 Відповісти
Так надо тогда объявить военное положение и на его основании ограничить гражданские свободы и отключать телеканалы.
А они пытаются представить все так что в мирное время в гражданском обществе можно затыкать кому-то рот.
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03.02.2021 17:52 Відповісти
Не обязательно. Для начала нужно разработать и принять закон о коллаборантах.
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03.02.2021 17:57 Відповісти
ну как-то это надо правильно обставить
должно быть основание чрезвычайности ситуации
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03.02.2021 18:00 Відповісти
Юридически признанной международными судами и международным правом агрессии РФ против Украины недостаточно?
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03.02.2021 18:10 Відповісти
А война с Россией - это не "основание чрезвычайности ситуации"?
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03.02.2021 20:29 Відповісти
А она разве признана ВР? Давайте военное положение со всеми вытекающими.
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03.02.2021 20:32 Відповісти
Горячей фазы войны нет - есть информационная и террористическая война, Вам их объявить?

Почему не требуете от Израиля объявить войну Палестине, чтобы не то что инфо-помойку закрыть, а ракетами обстрелять территорию Палестины?? Представник ЄС Стано про санкції проти "112", "NewsOne" і "ZIK": Україна має право боротися з дезінформацією, але не за рахунок свободи ЗМІ - Цензор.НЕТ 9381
Какие-то двойные стандарты.
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03.02.2021 21:09 Відповісти
Израиль вообще-то не очень демократическое государство и права человека там нарушаются.
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03.02.2021 21:23 Відповісти
Да, что ты говоришь! Россия - по сравнению с Израилем - венец демократии?
Представник ЄС Стано про санкції проти "112", "NewsOne" і "ZIK": Україна має право боротися з дезінформацією, але не за рахунок свободи ЗМІ - Цензор.НЕТ 3503
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04.02.2021 17:19 Відповісти
Россия это вообще жопа мира. А Израиль весьма специфическая страна, конечно более правовая чем Украина но и никак не Дания / Норвегия
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04.02.2021 17:48 Відповісти
Стесняюсь спросить, а практически ежедневные смерти-убийства воинов Украины, обстрел территории Украины, практически прямые и открытие поставки оружия, техники и наемников на Донбасс - этого не достаточно для понимания необъявленной террористической войны против Украины? Представник ЄС Стано про санкції проти "112", "NewsOne" і "ZIK": Україна має право боротися з дезінформацією, але не за рахунок свободи ЗМІ - Цензор.НЕТ 2882
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03.02.2021 21:10 Відповісти
ДЕ ЗАКОН ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ АГРЕСІЇ РФ
МУРАЄВ,МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ ,БОНДАРЕНКО І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ) ДЕ Ж патріоти - депутати? Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ
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03.02.2021 20:22 Відповісти
ЕС услышал, что сегодня прошамкали усы писькова, и быстренько выслужился перед пуйлом.
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03.02.2021 17:21 Відповісти
Казнить нельзя,помиловать...Ох эти .ейропейцы.
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03.02.2021 17:23 Відповісти
Референдум в Крыму тоже по закону?санкции шоб кацапы почувствовали были?только глубокая озабоченность,с таким успехов канал соловьев live должен работать у нас где разница между 112?северный поток закрыли?хрен там вцепились и строят несмотря на просьбу Украины если б не США импотенты уже открыли бы,ПАСЕ исключили россию в нарушении прав и аннексии Крыма? нет сказали россия будет работать в совете европы,и какие ещё "контролируемых сепаратистами", - заявил Стано.там рос армия и наемниками какие сепаратисты
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03.02.2021 17:23 Відповісти
Хоть что то путевое Зеля сделал, хоть и после священного пенделя Байдена!
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03.02.2021 17:23 Відповісти
Дай Бог, чтобы не последнее.
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03.02.2021 18:19 Відповісти
Озабочены? Ничего страшного,-переживут.
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03.02.2021 17:26 Відповісти
Повылазила вата покричать, что Порошеко плохой. Похвали-ли бы Зеленского для разнообразия что-ли... . Подгорает потому что за ********* обидно?
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03.02.2021 17:33 Відповісти
Пшел нах кацапська прокладка.
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03.02.2021 17:47 Відповісти
Апрель 2019 года это уже шестой год войны. Вы сказать-то что хотели? В чём сенсация и смысл Ваших воплей капслоком?
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03.02.2021 17:51 Відповісти
Что тут непонятного? Кушать хочет холоп,-вот и ползает на четвереньках!
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03.02.2021 18:12 Відповісти
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13510511.html

https://ibigdan.livejournal.com/26227944.html
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03.02.2021 17:33 Відповісти
Вы там в ЕС кроме озабоченности лучше внимательнее смотрите, чтобы ху*ло и ваши СМИ не превратил в пропагандистские помойки!
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03.02.2021 17:27 Відповісти
Уже. И захватил ПАРЕ, ОБСЕ.
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03.02.2021 17:42 Відповісти
Продажный Евросоюз , депутатов которых всех купил Пуйло.
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03.02.2021 17:29 Відповісти
Продажный Евросоюз , депутатов которых всех купил Пуйло.

Нечего бросать тень на Шредера...
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03.02.2021 20:16 Відповісти
Оно само хоть поняло, что сказало? Представитель хренов.
Типа как бы в 1940 году в Лондоне геббельсовские каналы вещали...
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03.02.2021 17:32 Відповісти
Именно! Представить, что при ежедневных немецких бомбардировках Британии вещали бы радиостанции фашиста Мосли, рассказывающие британцам о прекрасной Германии и её гениальном фюрере.
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03.02.2021 18:42 Відповісти
Ну так они и вещали на территорию Британии, за что британцы потом и повесили этого "лорда хау-хау". Наверное тогда забыли про свободу слова.
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03.02.2021 18:53 Відповісти
толерантные чмошники
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03.02.2021 17:34 Відповісти
А ИГИЛ может свободно вещать по ТВ в ЕС?
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03.02.2021 17:35 Відповісти
Так ЗМІ (Засоби масової інформації) в Україні ніхто не закриває і не чіпає! Або нехай наведе приклади.
Ну а із ЗМДП (Засобами Масової Дезінформації і Пропаганди) ми вже якось з Божою поміччю самі розберемось!
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03.02.2021 17:37 Відповісти
Стано - иди сосай у людоеда путлера, бессовестное ничтожество!
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03.02.2021 17:38 Відповісти
Либерасты чертовы. Они уже почти ввергли Европу в ад своим культурным марксизмом.
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03.02.2021 17:38 Відповісти
Первый ай-яй-яй прилетел, а ведь зеленые технократы им еще полную информацию не предоставили.
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03.02.2021 17:39 Відповісти
Просто либеральные власти ЕС действуют по методичке. Сторого ей следуют. Они просто отреалировали, не стараясь разобраться даже.
- свобода СМИ
- права меньшинств
Их не волнует что это за ЗМИ и что творят меньшинства. У культурных марксистов план - разрушить традиционное общество, брак, семью, религию. И они этому плану следуют как роботы.
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03.02.2021 17:44 Відповісти
Просто они подлецы и мерзавцы. Канальи! Представник ЄС Стано про санкції проти "112", "NewsOne" і "ZIK": Україна має право боротися з дезінформацією, але не за рахунок свободи ЗМІ - Цензор.НЕТ 8363
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03.02.2021 19:41 Відповісти
А эти три каналы это не СМИ, это волки в овечьей шкуре.
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03.02.2021 17:41 Відповісти
Так и станы не за свободу слова и права, вообще-то, а - за путлеровскую расию.
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03.02.2021 17:44 Відповісти
сейчас подключат ПАСЕ, Совет Европы и начнут метать бисер, заплатив за это эврики.
Латвия, Литва периодически запрещают рос. каналы - и Европа молчит.
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03.02.2021 18:03 Відповісти
_Ибо там могут и послать. Вежливо. И просто будут делать что должно, игнорируя визг путлеровских шавок.
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03.02.2021 18:07 Відповісти
Ну, ось і відповідь на критику Порошенко, чому він їх всіх не розстріляв в свій час. Це беззаконня забороняти купувати телевізійні канали і забороняти транслювати «відмінну точку зору», якщо (!) це не заборонено в законодавстві!!!
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03.02.2021 17:46 Відповісти
ДЕ ЗАКОН ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ АГРЕСІЇ РФ
МУРАЄВ,МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ ,БОНДАРЕНКО І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ) ДЕ Ж патріоти - депутати? Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ
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03.02.2021 20:24 Відповісти
Мне интерестно,а если бы какие то терористы открыли свой канал где небуть в брюселе,и вещали свою пропаганду на весь евросоюз,они тоже бы сказали что сми трогать нельзя это нарушение свободы слова?😁
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03.02.2021 17:50 Відповісти
увы, да, их еще не прижало как следует...
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03.02.2021 17:52 Відповісти
Может ещё канал чикатило организовать в Украине, наш народ всё стерпит, во славу геноцида.
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03.02.2021 17:52 Відповісти
Что вы хотите от социалистов, комуняк.
Шли бои в Грозном, убивали, пытали десятки тысяч чеченцев.
Грозный и населённые посёлки и городки чеченского народа бомбила авиация россии, работала артиллерия и грады, сжигали всё, брали стариков, женщин, детей в заложники.
А в это время леваки Европы, принимали россию в пасе.
" российская федерация вступила в Совет Европы 28 февраля 1996 года, а 30 марта 1998 года ею была ратифицирована Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод.
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03.02.2021 17:57 Відповісти
Мне почему-то кажется, что все эти советы Европы, ООНы и прочие сходняки организовываются с одной целью: доить бабло со своих членов.
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03.02.2021 17:59 Відповісти
Дайте этому озабоченному прочитать решение СНБО.
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03.02.2021 17:57 Відповісти
І шо, навіть не висловив стурбованості? Типу: поговоримо про це пізніше?
Я не знаю чи вип'ю стільки.
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03.02.2021 17:59 Відповісти
Схоже багато людей букви знають, а розуміти прочитане не можуть.Він сказав що, як би вони знають про великий потік дезинформації і піклуються про адекватність дій і свободу слова але в цьому випадку думати будуть після додаткових консультацій. Це навіть не тягне на стурбованість, а скоріше: відчепіться з цією хєрнею.
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03.02.2021 18:02 Відповісти
"Вони будуть думати" - а це так важко.
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03.02.2021 18:09 Відповісти
Лол. Такое ощущение, что раз они не смогли побороть жадность к русским деньгам, то им просто хочется опустить Украину в этом плане до своего уровня, чтобы на ее фоне не выглядеть такими ущербными.
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03.02.2021 18:05 Відповісти
"Озабоченные" представители ЕС, сопите в две дырки. Путин что, по международным стандартам захватил Крим и "кусок" Донбасса? Нечего нас учить как поступать в условиях войны со СМИ, ведущими антиукраинскую пропаганду да ещё финансируемых врагом.
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03.02.2021 18:15 Відповісти
Стано, скажи а коли в деяких країнах ЄС закрили канал "раша тудей", то це було зроблено "не за счет свободы СМИ и при полном уважении основных прав и свобод и в соответствии с международными стандартами"?
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03.02.2021 18:29 Відповісти
ПНХ Ссано
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03.02.2021 18:33 Відповісти
Це ще одне підтвердження тези про те що Україні з самого початку її незалежності тре було триматися США а не Європи. Як то робить Польща. США ніколи не зраджує свої друзів ( Південний В"єтнам то виключення з правил) і завжди допоможе якщо шо.
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03.02.2021 18:45 Відповісти
Курди теж виключення?
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03.02.2021 21:57 Відповісти
То не змі то помиї московські,називай речі своїми іменами хлопе!!!
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03.02.2021 18:52 Відповісти
ДУРИК ЗАПУТАЛСЯ !) САМ ЖЕ ГОВОРИЛ:


Российская дезинформация: игры с коронавирусом

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Российская дезинформация: игры с коронавирусом

11 Апрель, 2020 02:43

Марго Гонтар

Питер Стано



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Питер Стано: «Если раньше использовалась политическая пропаганда, целью которой было заработать побольше очков, то теперь дезинформация играет с человеческими жизнями»

Лидеры США и ЕС обвиняют Россию в проведении кампании дезинформации, в том числе связанной с пандемией коронавируса COVID-19.
Питер Стано, спикер ЕС по иностранным делам и представитель EastStratcom Task Forse, службы, созданной ЕС для борьбы с дезинформацией, подчеркивает, что в условиях пандемии дезинформация несет смертельную опасность: «Мы начали отслеживать это примерно в середине января, и с тех пор обнаружили более 150 случаев дезинформации, лжи или фейковых новостей, касающихся коронавируса, которые либо исходили от России, либо связаны с Россией или хорошо известными прокремлевскими медиа. Важно подчеркнуть, что Россия, подобные медиа и связанные с Россией игроки - не единственные, кто распространяет дезинформацию. Имеется много игроков. Но те, кто из России или как-либо связан с Россией, очень активны»
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03.02.2021 19:36 Відповісти
козли ви довбані. У вас є війна? У вас промивають мізки кацапським лайном останній 30 років ? Нє? Тоді йдіть у дупу!
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03.02.2021 20:10 Відповісти
"контролируемых сепаратистами", - заявил Стано"

Это российская пропаганда. Где сепаратисты там война Гражданская. В Украине не было и нет никаких сепаратистов! В Украине есть российские оккупанты и их прихвостни - предатели.
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03.02.2021 20:17 Відповісти
О, "Озабоченцы" проснулись.
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03.02.2021 20:52 Відповісти
Бороться с дезинформацией но не за счёт сми......Типа - бороться с громкой музыкой не трогать динамики
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03.02.2021 21:28 Відповісти
Если переводить с дипломатического на нормальный язык, то это одобрение. Даже озабоченности не высказал.
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04.02.2021 02:12 Відповісти
 
 