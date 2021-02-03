Представник ЄС Стано про санкції проти "112", "NewsOne" і "ZIK": Україна має право боротися з дезінформацією, але не за рахунок свободи ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Європейський Союз відреагував на введення санкцій РНБО проти телеканалів "112 Україна", "NewsOne" і "ZIK".
Про це йдеться в заяві представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Петера Стано, яке є в розпорядженні "Європейської правди", передає Цензор.НЕТ.
Стано заявив, що Євросоюзу відомо про запровадження санкцій РНБО проти Тараса Козака, власника телеканалів 112 Україна, NewsOne та ZIK, і ЄС наразі оцінює це рішення.
"За словами української влади, це рішення було прийнято на підставі антитерористичного законодавства і розслідувань, які встановили, що пан Козак отримував кошти з непідконтрольних уряду територій, контрольованих сепаратистами", - заявив Стано.
Він підкреслив, що згідно з Угодою про асоціацію Україна-ЄС, Євросоюз надає велике значення незалежності і свободі ЗМІ. Стано також констатував, що український медіаландшафт був і продовжує піддаватися постійним проросійським кампаніям дезінформації.
"Хоча зусилля України щодо захисту своєї територіальної цілісності та національної безпеки, а також щодо захисту від інформаційних маніпуляцій є законними, зокрема, з урахуванням масштабів дезінформаційних кампаній, які зачіпають Україну, в тому числі з-за кордону, це не повинно відбуватися за рахунок свободи ЗМІ та має відбуватися при повній повазі основних прав і свобод та відповідно до міжнародних стандартів", - йдеться у заяві.
Стано додав, що, на думку ЄС, будь-які вжиті заходи повинні бути пропорційні меті.
"Ми уважно стежимо за цією справою і зв'яжемося з українською владою для отримання додаткової інформації", - заявив речник.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
Посол України в ЄС Микола Точицький заявив, що Євросоюз у неофіційній реакції схвально поставився до запроваджених РНБО санкцій проти телеканалів Медведчука.
Будь ласка, зачекайте...
🤑
Как я понимаю, фактов "за счет свободы СМИ" у наших озабоченных соседей нету.
Обычный бюрократический пук....
Страна велет войну сРФ. Какая здесь может быть свобода для вражеских СМИ на территории Украины? Дурдом...
Или там партия шакалов от шария.
Принимаем закон об оганичении СМИ нв время войны с РФ.. Все в рамках закона.
Рабінович, тобі давно пику не товкли?
А они пытаются представить все так что в мирное время в гражданском обществе можно затыкать кому-то рот.
должно быть основание чрезвычайности ситуации
Почему не требуете от Израиля объявить войну Палестине, чтобы не то что инфо-помойку закрыть, а ракетами обстрелять территорию Палестины??
Какие-то двойные стандарты.
Зеленский применил санкции против Козака законно - за финансирование терроризма. Но теперь СБУ должна предъявить ему подозрение, - Бутусов
Установление санкций указом президента по закону не требует решения суда об определении причастности гражданина к терроризму.
МУРАЄВ,МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ ,БОНДАРЕНКО І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ) ДЕ Ж патріоти - депутати? Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ
https://ibigdan.livejournal.com/26227944.html
Нечего бросать тень на Шредера...
Типа как бы в 1940 году в Лондоне геббельсовские каналы вещали...
Ну а із ЗМДП (Засобами Масової Дезінформації і Пропаганди) ми вже якось з Божою поміччю самі розберемось!
- свобода СМИ
- права меньшинств
Их не волнует что это за ЗМИ и что творят меньшинства. У культурных марксистов план - разрушить традиционное общество, брак, семью, религию. И они этому плану следуют как роботы.
Латвия, Литва периодически запрещают рос. каналы - и Европа молчит.
МУРАЄВ,МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ ,БОНДАРЕНКО І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ) ДЕ Ж патріоти - депутати? Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ
Шли бои в Грозном, убивали, пытали десятки тысяч чеченцев.
Грозный и населённые посёлки и городки чеченского народа бомбила авиация россии, работала артиллерия и грады, сжигали всё, брали стариков, женщин, детей в заложники.
А в это время леваки Европы, принимали россию в пасе.
" российская федерация вступила в Совет Европы 28 февраля 1996 года, а 30 марта 1998 года ею была ратифицирована Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод.
Я не знаю чи вип'ю стільки.
Российская дезинформация: игры с коронавирусом
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Российская дезинформация: игры с коронавирусом
11 Апрель, 2020 02:43
Марго Гонтар
Питер Стано
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Питер Стано: «Если раньше использовалась политическая пропаганда, целью которой было заработать побольше очков, то теперь дезинформация играет с человеческими жизнями»
Лидеры США и ЕС обвиняют Россию в проведении кампании дезинформации, в том числе связанной с пандемией коронавируса COVID-19.
Питер Стано, спикер ЕС по иностранным делам и представитель EastStratcom Task Forse, службы, созданной ЕС для борьбы с дезинформацией, подчеркивает, что в условиях пандемии дезинформация несет смертельную опасность: «Мы начали отслеживать это примерно в середине января, и с тех пор обнаружили более 150 случаев дезинформации, лжи или фейковых новостей, касающихся коронавируса, которые либо исходили от России, либо связаны с Россией или хорошо известными прокремлевскими медиа. Важно подчеркнуть, что Россия, подобные медиа и связанные с Россией игроки - не единственные, кто распространяет дезинформацию. Имеется много игроков. Но те, кто из России или как-либо связан с Россией, очень активны»
Это российская пропаганда. Где сепаратисты там война Гражданская. В Украине не было и нет никаких сепаратистов! В Украине есть российские оккупанты и их прихвостни - предатели.