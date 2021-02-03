На ринку сірчаної кислоти змова, і цим має зайнятися Антимонопольний комітет, - нардеп

Введення квот на імпорт сірчаної кислоти призвело до монополізації ринку, з цим має розібратися Антимонопольний комітет.

Про це заявив народний депутат Муса Магомедов. Депутат нагадав, що після введення квот на ввезення сірчаної кислоти в 2018 році, які нібито повинні були захистити вітчизняного виробника, ціни на ресурс зросли більш ніж удвічі, при тому, що ціни на сірку, яка є сировиною для виробництва кислоти, знизилися удвічі. Але заробили на цьому не виробники, а фірми-посередники.

"Ці гроші насправді не виявилися у виробників, їх прибрали з поля зору різні прокладки - "Торгсервіс", "Возбок"... Ніхто не побачив цих грошей - ні виробники сірчаної кислоти, ні споживачі - металурги-коксохіміки", - розповів Магомедов. На його думку, уряду слід скасувати квоти, оскільки в результаті дії таких схем на ринку втрачають як виробники, які зазнають збитків, так і споживачі сірчаної кислоти, оскільки вони періодично стикаються з дефіцитом ресурсу. "Якби від цього квотування був якийсь ефект для вітчизняних виробників, то можна було б говорити, щоб продовжити його. Але насправді ефекту немає ні для кого - ні для виробників, ні для споживачів. Тому треба скасовувати. Чому цього не робить міністр Петрашко, не розумію... Або він підтримує якихось своїх близьких знайомих, я не розумію, чому це не дає ніякого вихлопу для виробників, але при цьому квота продовжує зберігатися", - сказав Магомедов.

На думку депутата, вітчизняні виробники ресурсу вступили в монопольну змову і штучно завищили ціну на кислоту, тому в ситуацію зобов'язаний втрутитися Антимонопольний комітет. "Три підприємства ("Зоря", "Возбок","Сумихімпром") займають 75% ринку. Тому це однозначно монополія, і однозначно там є змова і потрібно розбиратися в цій справі антимонопольному комітету ... Коли сірка падає удвічі, а сірчана кислота піднімається теж удвічі - це інакше як змовою назвати не можна", - підсумував Магомедов. Раніше народний депутат Муса Магомедов звертався в НАБУ з приводу порушень на держпідприємстві "Східний ГЗК", яке продає свою продукцію - сірчану кислоту - виключно через посередника, внаслідок чого державі було завдано збитків на 137 млн ​​грн.

Нагадаємо, з 1 вересня 2018 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі Мінекономрозвитку ввела квоти на поставки сірчаної кислоти. Офіційною причиною став нібито захист вітчизняного виробника. В результаті введення обмежень ціни на сірчану кислоту без об'єктивних передумов виросли майже в два рази, відбулася монополізація ринку. Це, в свою чергу, призвело до того, що підприємства-споживачі опинилися в заручниках у окремих посередників. Ті зривають поставки, диктують економічно необґрунтовані умови, однак вибору немає - купити сірчану кислоту через квоти на імпорт можна тільки в обмеженого кола постачальників, якими як правило є приватні компанії, а не державні підприємства, які цю сірчану кислоту виробляють. Експерти та представники профільних асоціацій наполягають на необхідності негайного скасування обмежень на імпорт сірчаної кислоти та олеуму для нівелювання ризиків недозабезпечення підприємств-споживачів критично важливою для них сировиною, а також створення умов для руйнування корупційних схем, які на тлі введення квот були збудовані навколо державних підприємств- виробників сірчаної кислоти.