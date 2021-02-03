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ЄС насправді не дуже задоволений санкціями проти телеканалів в Україні, - журналіст РС Йозвяк

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

ЄС насправді не дуже задоволений санкціями проти телеканалів в Україні, - журналіст РС Йозвяк

Брюссельський журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк стверджує, що Європейський Союз насправді не дуже задоволений санкціями України проти Тараса Козака та його телеканалів.

Про це Йозвяк написав на сторінці в Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"На відміну від того, що повідомлялося раніше, ЄС не дуже задоволений санкціями, які Україна наклала на Тараса Козака та його ЗМІ: "Хоча зусилля України захистити свою територіальну цілісність і національну безпеку, а також захиститися від маніпуляцій інформацією є законними... це не повинно відбуватися за рахунок свободи ЗМІ, а має здійснюватися з повною повагою основних прав і свобод та відповідно до міжнародних стандартів"", - повідомив журналіст про позицію ЄС.

Читайте також: Представник ЄС Стано про санкції проти "112", "NewsOne" і "ZIK": Україна має право боротися з дезінформацією, але не за рахунок свободи ЗМІ
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Топ коментарі
+84
А захватом крыма и донбасса ЕС доволен?Пусть вернут нам наши территории,а то пожалели продажные сми.Хватит с нас двух народных недореспублик.
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03.02.2021 17:23
+78
Пусть Йозвяк передаст ЕС что мы сильно сильно озабочены их недовольством. ЕС на самом деле не очень доволен санкциями против телеканалов в Украине, - журналист РС Йозвяк - Цензор.НЕТ 3945
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03.02.2021 17:24
+41
ЕС на самом деле не очень доволен санкциями против телеканалов в Украине, - журналист РС Йозвяк - Цензор.НЕТ 9200
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03.02.2021 17:23
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Есть такая фигня как дискредитация с помощью публичной "поддержки" от токсичных групп и личностей. Так вот поддержка пиарасов блокировки мертветчуковских телепомоек как раз из этой области - типа пиарасы за блокировку, значит нормальные люди против. Такую же технологию применяли рыги против Ющенко в 2004-м году когда типа "националист" по фамилии Козак (точно не помню) в своих видероликах в "поддержку" Ющенко обещал заставить говорить на украинском весь юго-восток страны, тем самым мобилизируя рыговский электорат. Так и тут пиарасы на акциях которых неоднократно были антиукраинские плакаты решили "поддержать" закрытие телеканалов, тем самым дискредитируя эту идею, потому как подавляющее количество населения страны отрицательно относятся к извращенцам.
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03.02.2021 17:56 Відповісти
Нам насрать,мы же не в ЕС.
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03.02.2021 17:45 Відповісти
У Європейському Союзі у неофіційній реакції схвально поставилися до запроваджених РНБО санкцій проти телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука - "112 Україна", NewsOne та ZIK.
Про це заявив голова представництва України при ЄС Микола Точицький на засіданні комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, повідомляє "Європейська правда".
"Вже сьогодні, починаючи від самого ранку, і з вчорашнього вечора, надзвичайно схвально поставилися у Єврокомісії та Службі зовнішніх дій до вчорашнього рішення Ради національної безпеки по наших санкціях. Це поки що неофіційна реакція, однак я думаю, що в ході візиту прем'єр-міністра до Брюсселя ми почуємо і офіційну. Важливо правильно все це позиціонувати", - зазначив Точицький.
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03.02.2021 17:46 Відповісти
Выразим две обеспокоенности и три сожаления ЕС на самом деле не очень доволен санкциями против телеканалов в Украине, - журналист РС Йозвяк - Цензор.НЕТ 2955 Ровно как они выражают по поводу нарушения прав в россии, захвата территорий, северного потока и так далее.
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03.02.2021 17:48 Відповісти
Куплен кацапами.
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03.02.2021 17:49 Відповісти
Чтобы европейцам понять Украину, им нужно хотя бы месяц прожить через стенку с отъявленным бандитом!
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03.02.2021 17:50 Відповісти
Как и партия ЕС )))))
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03.02.2021 17:53 Відповісти
ЄС насправді не дуже задоволений санкціями проти телеканалів в Україні, - журналіст РС Йозвяк - Цензор.НЕТ 1293
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03.02.2021 17:55 Відповісти
ЕС и 2018 не были довольны.

2018
Телеканали "112 Україна" і NewsOne незабаром можуть зникнути з ефіру - Верховна Рада попросила РНБО застосувати санкції до їхніх власників та анулювати ліцензії каналам.
ОБСЄ УЖЕ КРИТИКУЄ ЦЕ РІШЕННЯ.

https://www.dw.com/uk

Но теперь в отличии от 2018 у нас есть поддержка США
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03.02.2021 17:54 Відповісти
нах пошли!слушали уже ЕС в 14.с кацапами и ватниками нунжно жестко действовать! они понимают только силу!под корень выжигать ватную нечить! ЄС насправді не дуже задоволений санкціями проти телеканалів в Україні, - журналіст РС Йозвяк - Цензор.НЕТ 6726
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03.02.2021 17:54 Відповісти
Что вы хотите от социалистов, комуняк, демократов цветов радуги.
Шли бои в Грозном, убивали, пытали десятки тысяч чеченцев.
Грозный и населённые посёлки и городки чеченского народа бомбила авиации россии, работала артиллерия и грады, сжигали всё, брали стариков, женщин, детей в заложники.
А в это время леваки Европы, принимали россию в пасе.
" российская федерация вступила в Совет Европы 28 февраля 1996 года, а 30 марта 1998 года ею была ратифицирована Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод.

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03.02.2021 17:55 Відповісти
Аналогично война в Югославии в 1994-2000 г.
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03.02.2021 17:59 Відповісти
И Приштина.
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03.02.2021 18:03 Відповісти
открываем гугл по запросу Рикард Йозвяк и видим что оно завсегдатай 112.ua...прикормленное рабиновичем лайно
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03.02.2021 17:57 Відповісти
Мразь и падаль! ЄС насправді не дуже задоволений санкціями проти телеканалів в Україні, - журналіст РС Йозвяк - Цензор.НЕТ 4665 Всё ясно, благодарю.
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03.02.2021 18:05 Відповісти
Все с тобой понятно, Йозвяк. От ватной кормушки отлучили.
ЄС насправді не дуже задоволений санкціями проти телеканалів в Україні, - журналіст РС Йозвяк - Цензор.НЕТ 3216
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03.02.2021 18:06 Відповісти
Чего и следовало ожидать... Потому что для Закона важно соблюдение протокола ..о чём зеленые не имеют понятия и даже правильные вещи делают по-дикарски...
"должно осуществляться с полным уважением основных прав и свобод и в соответствии с международными стандартами" НО это - кропотливая работа и юридическая грамотность. Проще убить на лбу комара лопатой... А злюсь потому, что теперь эти мертвечуки отсудят в Европейском суде всё назад. Потому что их адвокаты будут действовать "в соответствии с международными стандартами" и будет очередная лужа под вовой и - что ещё хуже - взлёт рейтинга жопылэхаим. Они ж будут себя сейчас как страдальцы раскручивать..против произвола... Ну нет - возразят мне - это не произвол - это дурость. А я так скажу: это одно и то же. Изговнять любое - даже правильное дело - это дурость и есть.
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03.02.2021 18:06 Відповісти
Помнится, Украина тоже была не очень довольна желаниям Меркель построить Северный Поток 2. Не видно, чтобы они как-то желали стать на сторону Украины.
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03.02.2021 18:07 Відповісти
Как же еврошлюшки любят кацапское бабло. Просто обожают деньги убийц .
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03.02.2021 18:10 Відповісти
Ну- да, типу: ми все розуміємо, хотілося аби все було інакше але поговоримо про це пізніше. Простіше було б сказати що, відповіть стурбованим була в стилі Кілі Бімби: та пашлі ви. Але дипломатичною мовою.
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03.02.2021 18:10 Відповісти
Пусть идут лесом. Северный поток 2 строится уже сколько лет, а мнение украины и сигналы что это оч опасно игнорятся.
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03.02.2021 18:10 Відповісти
Подумаєш, великий авторитет Йозвяк? Те що він журналіст "Радіо Свобода", то і Ганька Герман колись там працювала. Серед чиновників ЄС таких йозвяків-підхуйловників хоч греблю гати. Ми враховуємо офіційну позицію ЄС і США, а не якогось там журналізда.
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03.02.2021 18:14 Відповісти
ну і ху на них
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03.02.2021 18:17 Відповісти
А я просто удовлетворен давно ждавшим решением. И чувствую себя превосходно.
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03.02.2021 18:22 Відповісти
Отдельных представителей ЕС надо фильтровать на предмет залежности от кремлевского бабла, к сожалению там есть не чистоплотные на руку.
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03.02.2021 18:24 Відповісти
Отдельных? Там только отдельные не инвазированы расией.
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03.02.2021 18:28 Відповісти
Агоу люди, ви НЕ ТУТ ПИШІТЬ, ВИ ЗАЙДІТЬ У ТВІТ ДО НЬОГО Й ЗАЛИШТЕ КОМЕНТАР.
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03.02.2021 18:25 Відповісти
Не стоит обсуждать мнение отдельно взятого журналиста , возможно , ангажированное. В ЕС есть кому говорить официально.
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03.02.2021 18:27 Відповісти
_ОБСЕ. Официально! В своём отчёте назвала виновной в войне жертву агрессора - Грузию! Мерзавка тальявини проводила "расследование" и писала подложный "отчёт". А после эту подлую мразь ОБСЕ в Украину направила...
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03.02.2021 18:34 Відповісти
Не совсем так , Тельявини вину за начало боевьіх действий возложила на обе стороньі.
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03.02.2021 19:32 Відповісти
_Подлая мразь! Людоедка ЄС насправді не дуже задоволений санкціями проти телеканалів в Україні, - журналіст РС Йозвяк - Цензор.НЕТ 1778 Перекладывать вину с агрессора на жертву - исключительная, запредельная подлость!
Ты виноват уж тем,
Что хочется мне кушать...
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03.02.2021 19:39 Відповісти
Один умный человек сказал, дружите всегда с США, бо европейские проститутки всегда продадут, об этом и история свидетель. А радио типа свободы это такая же помойка кремлёвская как и раша тудей
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03.02.2021 18:27 Відповісти
Ты что головой ударился? Сам рассказывает про дружбу с США и потом обвиняет радио которое финансирует США в том что они голос рашки.
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03.02.2021 18:34 Відповісти
Да что вы так возбудились. Европа большая, кто-нибудь бы обязательно нашелся кто недовольный будет. Главное что в Украине довольны.
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03.02.2021 18:39 Відповісти
"Не очень доволен", какая то расплывчатая формулировка, располагающая к двоякому трактованию. Ну это их право. В нашем случае , лучше перебеть,чем не до бдеть.
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03.02.2021 18:40 Відповісти
ну типа он доволен , но не очень
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03.02.2021 21:43 Відповісти
Ну типа Татьяна Татьянина 177807ce вам видней. Или не очень? ЄС насправді не дуже задоволений санкціями проти телеканалів в Україні, - журналіст РС Йозвяк - Цензор.НЕТ 4026
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03.02.2021 22:07 Відповісти
Выразите озабоченность.
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03.02.2021 18:51 Відповісти
Как и предполагалось, вонь от европроституток. Сейчас еще фридомхаус подтянется.
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03.02.2021 18:52 Відповісти
Шо, Йозвяк тоже участвоал в распиле? И сколько ж ему ежемесячно обламывалось?
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03.02.2021 18:53 Відповісти
В ответ нужно выразить глубокую обеспокоенность.
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03.02.2021 19:01 Відповісти
"Не очень доволен" = "доволен, но не очень".
Саме делікатне, що спадає на думку: ідіть, панове гімноїди, у сраку.
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03.02.2021 19:18 Відповісти
якщо так далі піде, то московія рано чи пізно знову нападе на Європу (як це було не раз і два в історії) і тоді подивимось на незадоволення Європи!

Хоча там багато мазохістів-суїцидників, тому може вони тільки цього і чекають....
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03.02.2021 19:29 Відповісти
_Она уже напала! И ведёт войну. Но до кретинов так и не дошло... Даже после атаки на страну НАТО и ЕС, массового убийства высшего руководства армии и страны. Олигофрены просто приняли отказались видеть реальность как она есть и с энтузиазмом, дружно позасовывали свои дурные головы в песок.
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04.02.2021 01:32 Відповісти
ватник лайф меттерс, включите заново кАналы
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03.02.2021 19:38 Відповісти
тов."йозвяк" за весь ЕС не расписывался бы - там не только комсомольцы-ленинцы проживают..
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03.02.2021 20:09 Відповісти
И ШО?
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03.02.2021 20:38 Відповісти
Почему, до сих пор, не выступил начальник транспортного цеха (с)...
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03.02.2021 20:39 Відповісти
ничего, переживут...... украинцы разрешают им выразить озабоченность.....и не мешать Украине бороться с террористами обнулённого на территории страны...
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03.02.2021 21:12 Відповісти
в России проукраинские каналы не закрывают. Потому что их там быть не может. Где свободы слова больше?
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03.02.2021 21:20 Відповісти
менше їх слухати треба - от і все ...
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03.02.2021 22:14 Відповісти
Україна глибоко занепокоїна занепокоєнням ЄС , але своє глибоке занепокоєння відправить диппоштою пізніше , коли в Україні стихнуть ОВАЦІЇ щодо закриття рашистських TV-помийок .
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03.02.2021 23:24 Відповісти
А не надо путать свободу слова со вседозволенностью!
Благодаря соплежуйству и потаканьям сепарам и коллаборационистам, мы лишились части территорий.
Демократия - это хорошо, но не во время войны
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03.02.2021 23:26 Відповісти
_А при чём тут отражение вражеской атаки на массовое сознание к ограничению демократии? Демократия не пострадала, а агрессору да, залили смальца за воротник, разгромили его батареи.
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04.02.2021 01:42 Відповісти
Товарісчу Йузвяку слід нагадати що під час більшості воєн у 20-му сторіччі військові комендатури вилучали у населення радіоприймачі. В тому числі у глибокому тилу. Незалежно від кольору режиму. На війні як на війні.
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04.02.2021 11:15 Відповісти
"Высказали озабоченность"? ЄС насправді не дуже задоволений санкціями проти телеканалів в Україні, - журналіст РС Йозвяк - Цензор.НЕТ 8055
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04.02.2021 11:35 Відповісти
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