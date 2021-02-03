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ЄС насправді не дуже задоволений санкціями проти телеканалів в Україні, - журналіст РС Йозвяк
Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном
Брюссельський журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк стверджує, що Європейський Союз насправді не дуже задоволений санкціями України проти Тараса Козака та його телеканалів.
Про це Йозвяк написав на сторінці в Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"На відміну від того, що повідомлялося раніше, ЄС не дуже задоволений санкціями, які Україна наклала на Тараса Козака та його ЗМІ: "Хоча зусилля України захистити свою територіальну цілісність і національну безпеку, а також захиститися від маніпуляцій інформацією є законними... це не повинно відбуватися за рахунок свободи ЗМІ, а має здійснюватися з повною повагою основних прав і свобод та відповідно до міжнародних стандартів"", - повідомив журналіст про позицію ЄС.
Топ коментарі
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Про це заявив голова представництва України при ЄС Микола Точицький на засіданні комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, повідомляє "Європейська правда".
"Вже сьогодні, починаючи від самого ранку, і з вчорашнього вечора, надзвичайно схвально поставилися у Єврокомісії та Службі зовнішніх дій до вчорашнього рішення Ради національної безпеки по наших санкціях. Це поки що неофіційна реакція, однак я думаю, що в ході візиту прем'єр-міністра до Брюсселя ми почуємо і офіційну. Важливо правильно все це позиціонувати", - зазначив Точицький.
2018
Телеканали "112 Україна" і NewsOne незабаром можуть зникнути з ефіру - Верховна Рада попросила РНБО застосувати санкції до їхніх власників та анулювати ліцензії каналам.
ОБСЄ УЖЕ КРИТИКУЄ ЦЕ РІШЕННЯ.
https://www.dw.com/uk
Но теперь в отличии от 2018 у нас есть поддержка США
Шли бои в Грозном, убивали, пытали десятки тысяч чеченцев.
Грозный и населённые посёлки и городки чеченского народа бомбила авиации россии, работала артиллерия и грады, сжигали всё, брали стариков, женщин, детей в заложники.
А в это время леваки Европы, принимали россию в пасе.
" российская федерация вступила в Совет Европы 28 февраля 1996 года, а 30 марта 1998 года ею была ратифицирована Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод.
"должно осуществляться с полным уважением основных прав и свобод и в соответствии с международными стандартами" НО это - кропотливая работа и юридическая грамотность. Проще убить на лбу комара лопатой... А злюсь потому, что теперь эти мертвечуки отсудят в Европейском суде всё назад. Потому что их адвокаты будут действовать "в соответствии с международными стандартами" и будет очередная лужа под вовой и - что ещё хуже - взлёт рейтинга жопылэхаим. Они ж будут себя сейчас как страдальцы раскручивать..против произвола... Ну нет - возразят мне - это не произвол - это дурость. А я так скажу: это одно и то же. Изговнять любое - даже правильное дело - это дурость и есть.
Ты виноват уж тем,
Что хочется мне кушать...
Саме делікатне, що спадає на думку: ідіть,
пановегімноїди, у сраку.
Хоча там багато мазохістів-суїцидників, тому може вони тільки цього і чекають....
Благодаря соплежуйству и потаканьям сепарам и коллаборационистам, мы лишились части территорий.
Демократия - это хорошо, но не во время войны