ЄС насправді не дуже задоволений санкціями проти телеканалів в Україні, - журналіст РС Йозвяк

Брюссельський журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк стверджує, що Європейський Союз насправді не дуже задоволений санкціями України проти Тараса Козака та його телеканалів.

Про це Йозвяк написав на сторінці в Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"На відміну від того, що повідомлялося раніше, ЄС не дуже задоволений санкціями, які Україна наклала на Тараса Козака та його ЗМІ: "Хоча зусилля України захистити свою територіальну цілісність і національну безпеку, а також захиститися від маніпуляцій інформацією є законними... це не повинно відбуватися за рахунок свободи ЗМІ, а має здійснюватися з повною повагою основних прав і свобод та відповідно до міжнародних стандартів"", - повідомив журналіст про позицію ЄС.

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