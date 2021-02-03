Аваков про блокування "112 Україна", ZIK і NewsOne: Потрібно захищати людей не лише від куль і снарядів, але й від пропагандистської отрути. ВIДЕО

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прокоментував введення санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна", а також проти їхнього власника Тараса Козака.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

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"Сьомий рік поспіль Україна дає відсіч російській агресії – ганебній війні, яка вже забрала життя десятків тисяч українців. Ця війна йде на всіх фронтах: на суходолі, на морі, у повітрі та в інформаційному просторі. Вчора Президент України Володимир Зеленський ввів у дію вкрай важливе для безпеки країни рішення Ради національної безпеки і оборони про припинення роботи деяких телеканалів, які системно займалися брутальною антиукраїнською пропагандою. Це рішення ґрунтується на Постанові Верховної Ради України, яку було прийнято в жовтні 2018 року. Матеріали, надані Службою безпеки України, які лягли в основу рішення

Також глава МВС закликав не плутати поняття "свобода слова" з антиукраїнською діяльністю за гроші держави-агресора.

"Війна – час непростих рішень. Потрібні рішучі кроки для відстоювання інтересів держави та захисту людей не лише від куль та снарядів, але й від пропагандистської отрути за гроші агресора. Тому це рішення є проявом дійсно державницької позиції, а його ухвалення – прямим обов’язком Президента, членів Уряду та РНБО", - підсумував Аваков.

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Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі"