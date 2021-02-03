Аваков про блокування "112 Україна", ZIK і NewsOne: Потрібно захищати людей не лише від куль і снарядів, але й від пропагандистської отрути. ВIДЕО
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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прокоментував введення санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна", а також проти їхнього власника Тараса Козака.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
"Сьомий рік поспіль Україна дає відсіч російській агресії – ганебній війні, яка вже забрала життя десятків тисяч українців. Ця війна йде на всіх фронтах: на суходолі, на морі, у повітрі та в інформаційному просторі. Вчора Президент України Володимир Зеленський ввів у дію вкрай важливе для безпеки країни рішення Ради національної безпеки і оборони про припинення роботи деяких телеканалів, які системно займалися брутальною антиукраїнською пропагандою. Це рішення ґрунтується на Постанові Верховної Ради України, яку було прийнято в жовтні 2018 року. Матеріали, надані Службою безпеки України, які лягли в основу рішення
Також глава МВС закликав не плутати поняття "свобода слова" з антиукраїнською діяльністю за гроші держави-агресора.
"Війна – час непростих рішень. Потрібні рішучі кроки для відстоювання інтересів держави та захисту людей не лише від куль та снарядів, але й від пропагандистської отрути за гроші агресора. Тому це рішення є проявом дійсно державницької позиції, а його ухвалення – прямим обов’язком Президента, членів Уряду та РНБО", - підсумував Аваков.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі"
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А мы в неведении не любили Авакова
Единственной парламентской партией, которая до сих пор не отреагировала на санкции против Козака и формально его каналов, остается "Батькивщина". И Юлия Тимошенко, и ее соратники пока не поддерживают и не критикуют решение Зеленского.
Залишилось тільки арештувати всіх російсько-фашистських прихвостнів , які пропагували війну , тероризм , ненависть і вбивства людей .
Поки одна частина зеленої команди привертає до себе увагу і піариться на закритті каналів ведмудчука (які завтра можуть знову відкритися), інша частина зеко-манди тихесенько, не привертаючи уваги, закриває єдиний канал, що протистоїть діям окупантів в Криму - кримсько-татарський канал АТР.
А ЗМІ мордора це дружньо вітають, що свідчить про те, що закриття АТР - це одна з обіцянок сцикла путлеру.
Слова правильні. Але це лише псевдопатріотичне бла-бла-бла. Випробувано на собі Антоненком, Кузьменко і Дугарь. Котрі вже другий рік поспіль не можуть отримати захист від пропагандистської отрути вашої ЗЕкоманди.
Нет, не верьте Ермаку - Зеленскому.
"Бойтесь данайцев, дары приносящих!"
Быть к бюджету ближе он хотел,
Отчего не распилить его бедному еврею
Где с Медведем много общих дел.
Как-то шел на шоу, выпить захотелось,
И зашел в шикарный ресторан.
Там сидел Медведь наш в кожаной тужурке,
А из-под полы торчал наган.
Думали, рядили как пролезть в кумиры,
Чтоб мозги народу промывать:
-Мы ему внушим сказ о русском мире,
Как ******** в зад поцеловать.
А Хууло спросило: - Что вы не имели?
Разве мало вам бабла давал?
Кольца и браслеты, юбки и жакеты
Вашим я каналам поставлял.
-Кто чего узнает, кто чего услышит,
Кто наврет с три короба - сойдет!
Ковидом придавлен, зритель еле дышит
Лапшу ему на уши и... в рот!
В рашенпропаганде начались провалы,
Их каналы стали попадать...
Но свободу слова мы не потеряем,
Если "русский мир" нам наказать.
А так у него узкоязычная челюсть
"нужно защищать людей не только от пуль, но и от дешевых рюкзаков"(с)