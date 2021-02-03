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Новини Політика України Закриття каналів Медведчука
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Аваков (1961) МВС (2877) 112_Україна (173) Newsone (174) ZIK (121)

Аваков про блокування "112 Україна", ZIK і NewsOne: Потрібно захищати людей не лише від куль і снарядів, але й від пропагандистської отрути. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прокоментував введення санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна", а також проти їхнього власника Тараса Козака.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Сьомий рік поспіль Україна дає відсіч російській агресії – ганебній війні, яка вже забрала життя десятків тисяч українців. Ця війна йде на всіх фронтах: на суходолі, на морі, у повітрі та в інформаційному просторі. Вчора Президент України Володимир Зеленський ввів у дію вкрай важливе для безпеки країни рішення Ради національної безпеки і оборони про припинення роботи деяких телеканалів, які системно займалися брутальною антиукраїнською пропагандою. Це рішення ґрунтується на Постанові Верховної Ради України, яку було прийнято в жовтні 2018 року. Матеріали, надані Службою безпеки України, які лягли в основу рішення

Також глава МВС закликав не плутати поняття "свобода слова" з антиукраїнською діяльністю за гроші держави-агресора.

"Війна – час непростих рішень. Потрібні рішучі кроки для відстоювання інтересів держави та захисту людей не лише від куль та снарядів, але й від пропагандистської отрути за гроші агресора. Тому це рішення є проявом дійсно державницької позиції, а його ухвалення – прямим обов’язком Президента, членів Уряду та РНБО", - підсумував Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після рішення РНБО про блокування каналів Медведчука причетним особам потрібно вручити підозри, - Порошенко

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі"

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+26
Аваков о блокировке "112 Украина", ZIK и NewsOne: Нужно защищать людей не только от пуль и снарядов, но и от пропагандистского яда - Цензор.НЕТ 2047
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03.02.2021 17:34
+24
Арсєнька, там твій Онан- варвар ківа почав бикувати, скажи йому щось.
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03.02.2021 17:31
+21
Аваков о блокировке "112 Украина", ZIK и NewsOne: Нужно защищать людей не только от пуль и снарядов, но и от пропагандистского яда - Цензор.НЕТ 2771
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03.02.2021 17:34
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Після вбивства Сашка Білого, на другий день, авакян сказав по ТБ: "Как я ненавижу етих националистов!"
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04.02.2021 08:20 Відповісти
І хто ж цю Рюкзаку привів у владу?Спочатку Ющенко(голова Харківської ОДА),потім переметнувся до Юлі,потім втік в Італію,а потім став яценюківським "фронтовиком".А потім його підхопив Зелений.
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05.02.2021 04:29 Відповісти
А АВАКОВ ДОЛЖЕН ИДТИ УЧИТЬ УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК !)
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03.02.2021 19:20 Відповісти
👍
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03.02.2021 19:21 Відповісти
тоже решил пропиариться за счет такого сильного хода Зеленского про патриотического и благого для Украины.
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03.02.2021 19:24 Відповісти
Нелюбителем Авакова: При всех проукраинских и околоукраинских властях он будет на посту. Потому что пока он один из немногих, кто умеет думать головой и при этом действительно любит Украину хотя бы как свой дом. А мелкое воровство на фоне всеобщего грабежа лично я пока ему прощаю.
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03.02.2021 19:33 Відповісти
А-а-а, ну так это же совсем другое дело!!! Что же ты раньше нам не сказал что его прощаешь? Это же в корне все меняет.
А мы в неведении не любили Авакова
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03.02.2021 21:14 Відповісти
Начал за здравие, кончил за упокой. Не было никакого воровства ни крупного, ни мелкого. Была попытка врагов смешать его с говном при помощи клеветы и наговора и достать его через детей.
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03.02.2021 21:46 Відповісти
Молодец, учи украинский, будь армянином, а не армяшкой. Слава Україні!
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03.02.2021 19:44 Відповісти
И обратите внимание - он патриот Украины, а не Армении, потому что живет и работает в Украине. А россияне живут, работают в Украине, и при этом гадят и поливают грязью Украину.
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03.02.2021 21:48 Відповісти
Міністром МВС в Україні повинен бути УКРАЇНЕЦЬ, а не вірмен, продажна шкура, який зрадив Порошенка, свій Народний фронт і переметнувся до ворогів незалежності України.
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04.02.2021 08:29 Відповісти
"Батькивщина" молчит

Единственной парламентской партией, которая до сих пор не отреагировала на санкции против Козака и формально его каналов, остается "Батькивщина". И Юлия Тимошенко, и ее соратники пока не поддерживают и не критикуют решение Зеленского.
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03.02.2021 20:27 Відповісти
На olx записи ефірів вже продають?
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03.02.2021 20:45 Відповісти
Пес режиму порошенка..а тепер зеленського вирішив нагадати про свою присутність. Тут варто нагадати зебілам. Шут гороховий продовжив мандат вірменській гниді на посту головмусора до грудня 19 року. Чому не чути досі обурення зебілів з цього приводу?
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03.02.2021 21:22 Відповісти
Якби був режим Порошенка, то ніякий наркоман не взяв би булаву.
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04.02.2021 08:31 Відповісти
Памойки закрили . НАРЕШТІ ,УРА УРА УРА . Гівна буде менше з гівноящика . Люді усталі ат гавна , рашізма і прапаганди нєнавісті с екрана тєлєвізора .
Залишилось тільки арештувати всіх російсько-фашистських прихвостнів , які пропагували війну , тероризм , ненависть і вбивства людей .
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03.02.2021 22:53 Відповісти
Не розслабляйтеся, панове!
Поки одна частина зеленої команди привертає до себе увагу і піариться на закритті каналів ведмудчука (які завтра можуть знову відкритися), інша частина зеко-манди тихесенько, не привертаючи уваги, закриває єдиний канал, що протистоїть діям окупантів в Криму - кримсько-татарський канал АТР.
А ЗМІ мордора це дружньо вітають, що свідчить про те, що закриття АТР - це одна з обіцянок сцикла путлеру.
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03.02.2021 22:54 Відповісти
Ти можеш вивчити українську мову за 6 міністерських років?
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03.02.2021 22:57 Відповісти
А зачем это армяшке у которого бизнес, вилла... в Италии? Он же жить здесь не собирается, будет обдирать Украину пока сможет, потом свалит, что, первый раз?
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04.02.2021 06:40 Відповісти
Потрібно захищати людей не лише від куль і снарядів, але й від пропагандистської отрути. © Арсен Рюкзáков
Слова правильні. Але це лише псевдопатріотичне бла-бла-бла. Випробувано на собі Антоненком, Кузьменко і Дугарь. Котрі вже другий рік поспіль не можуть отримати захист від пропагандистської отрути вашої ЗЕкоманди.
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03.02.2021 23:05 Відповісти
Конечно, закрытие рупоров российской агентуры - шаг правильный, можно только приветствовать, если дело будет доведено до конца. Но Зеленскому доверять нельзя. Сейчас он испугался - прошло почти 2 года, рейтинг его падает - надо попытаться перехватить у патриотических сил часть электората. Кроме того, его напугало возможное давление США, история с Дубинским.
Нет, не верьте Ермаку - Зеленскому.
"Бойтесь данайцев, дары приносящих!"
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03.02.2021 23:07 Відповісти
Аваков про блокування "112 Україна", ZIK і NewsOne: Потрібно захищати людей не лише від куль і снарядів, але й від пропагандистської отрути - Цензор.НЕТ 4454
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03.02.2021 23:14 Відповісти
Выступал с экрана Вадик Рабинович,
Быть к бюджету ближе он хотел,
Отчего не распилить его бедному еврею
Где с Медведем много общих дел.
Как-то шел на шоу, выпить захотелось,
И зашел в шикарный ресторан.
Там сидел Медведь наш в кожаной тужурке,
А из-под полы торчал наган.
Думали, рядили как пролезть в кумиры,
Чтоб мозги народу промывать:
-Мы ему внушим сказ о русском мире,
Как ******** в зад поцеловать.
А Хууло спросило: - Что вы не имели?
Разве мало вам бабла давал?
Кольца и браслеты, юбки и жакеты
Вашим я каналам поставлял.
-Кто чего узнает, кто чего услышит,
Кто наврет с три короба - сойдет!
Ковидом придавлен, зритель еле дышит
Лапшу ему на уши и... в рот!
В рашенпропаганде начались провалы,
Их каналы стали попадать...
Но свободу слова мы не потеряем,
Если "русский мир" нам наказать.
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03.02.2021 23:52 Відповісти
НАРЕШТІ ВЛАДА щось зробила для народу, а то від тих каналів одна депресія була..
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04.02.2021 00:12 Відповісти
Не получается у Авакова с украинским, но отдаю должное за старание. А так по делу все сказал.
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04.02.2021 00:22 Відповісти
Он читает с суфлера! Аваков про блокування "112 Україна", ZIK і NewsOne: Потрібно захищати людей не лише від куль і снарядів, але й від пропагандистської отрути - Цензор.НЕТ 1459 По глазам очень видно - бегают из стороны в сторону Аваков про блокування "112 Україна", ZIK і NewsOne: Потрібно захищати людей не лише від куль і снарядів, але й від пропагандистської отрути - Цензор.НЕТ 4841
А так у него узкоязычная челюсть Аваков про блокування "112 Україна", ZIK і NewsOne: Потрібно захищати людей не лише від куль і снарядів, але й від пропагандистської отрути - Цензор.НЕТ 1459
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07.02.2021 17:59 Відповісти
"антиуркАинской" Аваков про блокування "112 Україна", ZIK і NewsOne: Потрібно захищати людей не лише від куль і снарядів, але й від пропагандистської отрути - Цензор.НЕТ 621
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07.02.2021 18:00 Відповісти
Лисиця хитра..
"нужно защищать людей не только от пуль, но и от дешевых рюкзаков"(с) Аваков про блокування "112 Україна", ZIK і NewsOne: Потрібно захищати людей не лише від куль і снарядів, але й від пропагандистської отрути - Цензор.НЕТ 8409
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04.02.2021 05:50 Відповісти
та шмара блогерша що вибрала росію між Україной і наїзжала на воїна вже під опікою опзж "Молодежное Крыло предоставит юридическую помощь блогеру Таисии Маламан", Руководитель Молодежного крыла ОПЗЖ Артем Марчевский заявил, что его организация предоставит юридическую помощь популярной блогерше Таисии Маламан, известной под ником "di.rubens", травлю которой начал военнослужащий Генерального Штаба ВСУ Анатолий Штефан, за видео в "ТикТок". На видео девушка, отвечая на вопрос "какую страну Вы хотели бы посетить: Украину или Россию?" ответила, что хотела бы поехать в Россию.і вже пишается і вставила відео зі собою на своїй сторінці в фейсбук хто б сумнівався що вата є вата ось її сторінка там вже прокоментували під відео https://www.facebook.com/people/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD/100023448887702
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04.02.2021 07:54 Відповісти
Будет или не будет Тарифный Майдан - покажет время. Но Аваков ссыт уже сейчас, ведь закрытие телеканалов ни тарифы не уменьшит, ни денег народу в карман не добавит. А январские счета за комірне уже на подходе. А шо, если на Майдан вывалит тысяч сто или двести? Придётся ж разгонять, т.е. уподобляться Захарченко. Да и полицаи десять раз задумаются - а шо, если разогнать не получится? У рядовых полицаев нет же вилл в Италиях и свалить ми некуда. Это неудавшуюся революцию назовут бунтом и пересажают зачинщиков. А если бунт удастся, то его назовут революцией и сажать уже будут зачинщики.
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04.02.2021 10:38 Відповісти
Аваков про блокування "112 Україна", ZIK і NewsOne: Потрібно захищати людей не лише від куль і снарядів, але й від пропагандистської отрути - Цензор.НЕТ 9200Аваков про блокування "112 Україна", ZIK і NewsOne: Потрібно захищати людей не лише від куль і снарядів, але й від пропагандистської отрути - Цензор.НЕТ 5884Аваков про блокування "112 Україна", ZIK і NewsOne: Потрібно захищати людей не лише від куль і снарядів, але й від пропагандистської отрути - Цензор.НЕТ 1943
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04.02.2021 11:21 Відповісти
Надо вслух называть фамилии героев.
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04.02.2021 18:19 Відповісти
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