УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16777 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Агресія Росії проти України Оборона
8 763 15
Зеленський (17450) ЗСУ (5715) операція Об'єднаних сил (4158) Офіс Президента (1750)

Зеленський доручив провести інспекцію підрозділів ЗСУ, що виконують завдання в зоні ООС, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський доручив провести інспекцію підрозділів ЗСУ, що виконують завдання в зоні ООС, - ОП

За дорученням Президента Володимира Зеленського та відповідно до Плану контролю за діяльністю Збройних сил України та інших військових формувань у 2021 році Офіс Глави держави 2 лютого розпочав інспекційну перевірку стану готовності до виконання завдань органів військового управління, з’єднань та військових частин ЗСУ, що виконують завдання в Операції об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей.

Перевірка затверджена розпорядженням президента № 12 від 1 лютого 2021 року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Основною метою інспекції є перевірка стану готовності сил і засобів, задіяних в ООС, до виконання завдань за призначенням, а також визначення ефективності заходів, які вживаються керівництвом Міністерства оборони України та ЗСУ, інших органів військового управління щодо всебічного забезпечення сил із засобів, що виконують завдання на сході держави.

Крім того, перевірка спрямована на виявлення чинників, що негативно впливають на стан готовності сил і засобів до виконання завдань.

До участі в інспекційній перевірці залучено представників Офісу Президента України, Апарату Ради національної безпеки і оборони України, Міністерства оборони та Збройних сил України.

Читайте також: Зеленський стурбований процесом виконання держоборонзамовлення за результатами минулого року, - Данілов

За результатами перевірки буде підготовлено доповідь Президентові, а також пропозиції щодо подальшого нарощування спроможностей ЗСУ та вирішення наявних проблем у сфері оборони держави.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+13
А кого там інспектувати??? Аеророзвідки немає, розвідки немає, снайперів немає, авіації немає, такових підрозділів та важкої артилерії теж...
Так кого? понаїхавших з інспекцією паркетників... чи кого?? Зеленский поручил провести инспекцию подразделений ВСУ, выполняющих задачи в зоне ООС, - ОП - Цензор.НЕТ 3408
показати весь коментар
03.02.2021 18:03
+9
Инспекцию тех, кто не выполняет "перестать стрелять".
А то как потом в глазья путену заглядывать?
показати весь коментар
03.02.2021 18:24
+6
ооо ...бамажки проверять будут... (это самое первое)
показати весь коментар
03.02.2021 18:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А кого там інспектувати??? Аеророзвідки немає, розвідки немає, снайперів немає, авіації немає, такових підрозділів та важкої артилерії теж...
Так кого? понаїхавших з інспекцією паркетників... чи кого?? Зеленский поручил провести инспекцию подразделений ВСУ, выполняющих задачи в зоне ООС, - ОП - Цензор.НЕТ 3408
показати весь коментар
03.02.2021 18:03 Відповісти
Баитца...
показати весь коментар
03.02.2021 18:06 Відповісти
Байден перехопив ініціативу в ізраїльтянина Бєні , і тепер міцно тримає кришталеві "бубенцы" маестро "на роялі без рук".
показати весь коментар
03.02.2021 19:56 Відповісти
ооо ...бамажки проверять будут... (это самое первое)
показати весь коментар
03.02.2021 18:12 Відповісти
Враховуючи наш генералітет перевіряти "папірці" потрібно в першу чергу. Там фінксуються всі дії і накази.
показати весь коментар
03.02.2021 18:26 Відповісти
в 2021 году 2 февраля начата инспекционная проверка состояния готовности к выполнению задач

==========================
план "Б"? Зеленський доручив провести інспекцію підрозділів ЗСУ, що виконують завдання в зоні ООС, - ОП - Цензор.НЕТ 6240 Невже будемо кацапів з української землі вибивати? Зеленський доручив провести інспекцію підрозділів ЗСУ, що виконують завдання в зоні ООС, - ОП - Цензор.НЕТ 8062
показати весь коментар
03.02.2021 18:45 Відповісти
Инспекцию Байрактарами по позициям российских оккупационно-террористических войск?
показати весь коментар
03.02.2021 18:17 Відповісти
Инспекцию тех, кто не выполняет "перестать стрелять".
А то как потом в глазья путену заглядывать?
показати весь коментар
03.02.2021 18:24 Відповісти
а татаров шта?
показати весь коментар
03.02.2021 18:27 Відповісти
Перевірка присутності групи людей викликом за прізвищами або іменами. Штовхаючи один одного, наступаючи на ноги, вишикувалися.
показати весь коментар
03.02.2021 18:33 Відповісти
-А перевіряючи хто? -Хто-хто, х... в пальто!
показати весь коментар
03.02.2021 18:48 Відповісти
Вова!Все твои главные контролёры за бабло рубятся в суде-забыл чи не знаешь? Сам же дал команду с окопов не высовываться,а контроль чего?
показати весь коментар
03.02.2021 18:56 Відповісти
Маленький еврейский клоун-барыга...
показати весь коментар
03.02.2021 19:54 Відповісти
Зеленский поручил провести инспекцию

Совместную? С "той стороной"?
показати весь коментар
03.02.2021 20:00 Відповісти
Шо у пацанів даже рогатки заберуть .???
показати весь коментар
03.02.2021 21:47 Відповісти
 
 