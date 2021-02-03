Канали Медведчука заблокували на підставі рішення ВР і секретної інформації з РФ, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що телеканали "112", NewsOne і ZIK заблокували на підставі рішення Верховної Ради від 2018 року і секретної інформації з Російської Федерації.

Про це заявив Данілов під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, підставами для санкцій стали рішення Верховної Ради від 2018 року, а також звернення Служби безпеки України з відповідними документами в апарат РНБО.

"Єдине, що можу сказати, що частина цих документів є секретною. Тому що йдеться про інформацію, яку ми отримуємо з держави, яка на сьогодні здійснює агресивні плани стосовно нашої країни. Це держава, яка захопила Крим, яка захопила частину Донецької і Луганської областей", - зазначив Данлов.

Він також додав, що стосовно цих телеканалів йдеться не про свободу слова, а про інформаційний тероризм.

"Ми сюди російські наративи не кликали, ми російських окупантів не чекали ... Йдеться про п'яту колону, яка розхитує нашу державу", - сказав Данілов.

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