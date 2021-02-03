УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16777 відвідувачів онлайн
Новини Події Агресія Росії проти України Операція Об'єднаних сил
763 9
обстріл (21071) Донбас (21733)

Найманці РФ обстріляли з гранатомета позиції ЗСУ біля Гнутового, втрат немає, - пресцентр ОС

Новини Цензор.НЕТ Події

Найманці РФ обстріляли з гранатомета позиції ЗСУ біля Гнутового, втрат немає, - пресцентр ОС

Упродовж цієї доби, 3 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку найманців РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", біля Гнутового, окупанти відкривали вогонь з автоматичного станкового гранатомета.

Бойових втрат серед українських захисників немає.

Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ.

Читайте також: Режим припинення вогню на Донбасі не зірвано, є порушення режиму більшою чи меншою мірою, - Арестович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нужно просто в те окопы посадить журнашлюх со "112 Украина", ZIK и NewsOne. А Медведчука с Байрактара на Донецк скинуть.
показати весь коментар
03.02.2021 18:14 Відповісти
быстрее бы проверка туда приехала...чтобы проверить готовность
показати весь коментар
03.02.2021 18:14 Відповісти
и бутусовцев завтра закроют, за то что животных наёмниками называют..
показати весь коментар
03.02.2021 18:23 Відповісти
Обдроченці без "Простаквашино" засумували
показати весь коментар
03.02.2021 18:25 Відповісти
Так наемники или оккупанты?
показати весь коментар
03.02.2021 18:25 Відповісти
Люсяаристович вважає, що це не впливає на перемир'я.
показати весь коментар
03.02.2021 18:30 Відповісти
Когда ГШ начнет сообщать, что подразделение армии РФ уничтожено при попытке открыть огонь, тогда можно считать, что ГШ работу работает.
А пока, эти сообщения напоминают попукивания....
показати весь коментар
03.02.2021 18:35 Відповісти
Трохи актуальної хронології: 7 лютого 2010 року 12,5 мільйонів виборців обрали Віктора Януковича президентом УкраїниМинуло 4 роки20 лютого 2014 року Путін починає спецоперацію із незаконного захоплення КримуУ ніч на 22 лютого 2014 року з Києва в Росію втікає міністр внутрішніх справ Віталій ЗахарченкоВранці 22 лютого 2014 року з Києва тікає президент Віктор Янукович23 лютого 2014 року до Росії тікає голова СБУ Олександр Якименко24 лютого Янукович назавжди залишає УкраїнуУ проміжок між 24 та 27 лютого 2014 року до Росії тікає міністр оборони Павло Лєбєдєв27 лютого 2014 року над державними органами у Криму піднімають російські прапори. До Кримму з Росії за свідченням адмірала Тенюха перекидають до 20 000 російського війська. Україна втратила контроль над територією Криму.27 лютого 2014 року уряд Миколи Азарова відправляють у відставку. Після цього Азаров залишає територію України. Арсеній Яценюк формує новий уряд. На казначейському рахунку - 108 тисяч гривень з копійками. 28 лютого 2014 року на засіданні РНБО міністр оборони Тенюх заявляє: "Армії в нас нема". Та повідомляє, що боєздатними можна вважати 5 000 особового складу ЗСУ. Грошей - нема. Армії - нема.
показати весь коментар
03.02.2021 19:30 Відповісти
 
 