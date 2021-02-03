Найманці РФ обстріляли з гранатомета позиції ЗСУ біля Гнутового, втрат немає, - пресцентр ОС
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Упродовж цієї доби, 3 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку найманців РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", біля Гнутового, окупанти відкривали вогонь з автоматичного станкового гранатомета.
Бойових втрат серед українських захисників немає.
Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ.
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