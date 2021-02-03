У першому півріччі в Україну планують направити 117 тис. доз вакцини Pfizer і понад 2 млн доз AstraZeneca, - ЮНІСЕФ

Міжнародні організації оприлюднили проміжний прогноз поширення вакцин проти COVID-19 з міжнародної ініціативи COVAX.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ЮНІСЕФ, поки план стосується першої половини 2021 року. Вакцини розподілять серед 92 країн із низьким і середнім рівнем доходів.

"18 країн першими отримають 1,2 мільйона доз вакцин Pfizer/Biontech у рамках програми COVAX: Бутан, Болівія, Боснія і Герцеговина, Кабо-Верде, Колумбія, Сальвадор, Грузія, Мальдіви, Молдова, Монголія, Перу, Філіппіни, Південна Корея, Руанда, Південна Африка, Туніс, Україна і Західний берег і Газа", - повідомили в ЮНІСЕФ.

Згідно з оприлюдненим документом, поки мається на увазі розподіл 240 млн доз препарату AstraZeneca і 1,2 мільйона доз вакцини Pfizer/BioNTech.

Згідно з планом, в Україну направлять 117,000 доз вакцини Pfizer/BioNTech і 2,215,200 доз виробництва AstraZeneca/Oxford.

У ЮНІСЕФ наголошують, що план початковий, а щодо кількісті доз препаратів у наступні транші стане відомо найближчим часом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна почне вакцинацію від коронавірусу препаратами Pfizer, на другому етапі використовуватиметься вакцина виробника AstraZeneca.

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