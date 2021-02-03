У першому півріччі в Україну планують направити 117 тис. доз вакцини Pfizer і понад 2 млн доз AstraZeneca, - ЮНІСЕФ
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Міжнародні організації оприлюднили проміжний прогноз поширення вакцин проти COVID-19 з міжнародної ініціативи COVAX.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ЮНІСЕФ, поки план стосується першої половини 2021 року. Вакцини розподілять серед 92 країн із низьким і середнім рівнем доходів.
"18 країн першими отримають 1,2 мільйона доз вакцин Pfizer/Biontech у рамках програми COVAX: Бутан, Болівія, Боснія і Герцеговина, Кабо-Верде, Колумбія, Сальвадор, Грузія, Мальдіви, Молдова, Монголія, Перу, Філіппіни, Південна Корея, Руанда, Південна Африка, Туніс, Україна і Західний берег і Газа", - повідомили в ЮНІСЕФ.
Згідно з оприлюдненим документом, поки мається на увазі розподіл 240 млн доз препарату AstraZeneca і 1,2 мільйона доз вакцини Pfizer/BioNTech.
Згідно з планом, в Україну направлять 117,000 доз вакцини Pfizer/BioNTech і 2,215,200 доз виробництва AstraZeneca/Oxford.
У ЮНІСЕФ наголошують, що план початковий, а щодо кількісті доз препаратів у наступні транші стане відомо найближчим часом.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна почне вакцинацію від коронавірусу препаратами Pfizer, на другому етапі використовуватиметься вакцина виробника AstraZeneca.
Будь ласка, зачекайте...
Так все страны входящие в ВОЗ. получают в обьемах платежей в ВОЗ.
Там бизнес и только бизнес. Все слова о помощи, нужно давно забыть.
Одно радует что от русской недовакцины отказались.
а тот мизер что поступает - идет врачам, экстренным службам
и старикам которым за 80...
Речь идет о вакцине, которую совместно разработали немецкая компания BioNTech и американская Pfizer.
Самое главное, что это не "гречка" -- до выборов ещё далеко и баранов тут почти не водится...*)
Когда уже закончится всемирная афера с вакциной и ажиотаж с обыкновенным гриппом?
Это выгодно только власти любого государства-все промахи и воровство бюджета списывают на корону.