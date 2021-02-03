Церемонія прощання з воїном 503-го ОБМП Дмитром Власенком відбудеться в Миколаївській області

У селі Грушівка Первомайського району Миколаївської області 4 лютого відбудеться церемонія прощання з бійцем 503-го ОБМП ВМС ЗС України Дмитром Власенком.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу батальйону, церемонія розпочнеться об 11:00 за адресою: вул. Центральна, 102.

"Для охочих допомогти родині Діми: 5168757348425721 Поліщук Оксана Леонідівна - сестра Дмитра. Герої не вмирають", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, Дмитро Леонідович Власенко, 1982 року народження, служив старшим матросом, старшим стрільцем 2-го десантно-штурмового відділення 2-го десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти 503-го окремого батальйону морської піхоти ВМС ЗС України. Загинув воїн 2 лютого в районі селища Шуми Донецької області від кулі снайпера.