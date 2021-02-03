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Церемонія прощання з воїном 503-го ОБМП Дмитром Власенком відбудеться в Миколаївській області

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Церемонія прощання з воїном 503-го ОБМП Дмитром Власенком відбудеться в Миколаївській області

У селі Грушівка Первомайського району Миколаївської області 4 лютого відбудеться церемонія прощання з бійцем 503-го ОБМП ВМС ЗС України Дмитром Власенком.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу батальйону, церемонія розпочнеться об 11:00 за адресою: вул. Центральна, 102.

"Для охочих допомогти родині Діми: 5168757348425721 Поліщук Оксана Леонідівна - сестра Дмитра. Герої не вмирають", - наголошується в повідомленні.

Церемонія прощання з воїном 503-го ОБМП Дмитром Власенком відбудеться в Миколаївській області 01

Нагадаємо, Дмитро Леонідович Власенко, 1982 року народження, служив старшим матросом, старшим стрільцем 2-го десантно-штурмового відділення 2-го десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти 503-го окремого батальйону морської піхоти ВМС ЗС України. Загинув воїн 2 лютого в районі селища Шуми Донецької області від кулі снайпера.
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Церемония прощания с бойцом 503-го ОБМП Дмитрием Власенко пройдет в Николаевской области - Цензор.НЕТ 6070.
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03.02.2021 19:09 Відповісти
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Церемония прощания с бойцом 503-го ОБМП Дмитрием Власенко пройдет в Николаевской области - Цензор.НЕТ 3672
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03.02.2021 19:11 Відповісти
ГЕРОИ НЕ УМЕРАЮТ ...
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03.02.2021 19:13 Відповісти
Царство небесное и вечная память воину - герою, соболезнование родным и близким.
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03.02.2021 19:18 Відповісти
Svitla Pam"yat' !
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03.02.2021 19:20 Відповісти
Спочивай з миром, синку....
Церемонія прощання з воїном 503-го ОБМП Дмитром Власенком відбудеться в Миколаївській області - Цензор.НЕТ 9598
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03.02.2021 19:51 Відповісти
Загиблі воїни, що захищали рідну країну, гордо стоять по правицю Всевишнього. Слава Героям !
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03.02.2021 19:52 Відповісти
Жаль парня.Вечная слава героям.
Насчет Всевышнего-не обманывайтесь.
Те,кто грешил,Бога знать не хотел(а таких в армии большинство)-в царство Небесное не попадают.Библия ясно говорит,кто имеет право на небо.
И сочувствие к погибшим-не причина говорить ложь.
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03.02.2021 20:46 Відповісти
Церемонія прощання з воїном 503-го ОБМП Дмитром Власенком відбудеться в Миколаївській області - Цензор.НЕТ 2311
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03.02.2021 20:20 Відповісти
Вечная память героям,защищающим нашу страну.
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03.02.2021 20:47 Відповісти
 
 