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Міноборони (5285) ЗСУ (5715) Хомчак (245) Таран Андрій (260)

Ініціатори чотирьох резонансних позовів до Міноборони подали заяви про залишення їх без розгляду, - МО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ініціатори чотирьох резонансних позовів до Міноборони подали заяви про залишення їх без розгляду, - МО

За інформацією, що є в розпорядженні уповноважених представників Міноборони, ініціатори чотирьох позовів, які набули резонансу в ЗМІ, подали в добровільному порядку в суди України заяви про залишення їхніх позовів без розгляду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Зараз у Міністерстві оборони очікують ухвалення процесуальних рішень суду щодо порушених питань.

У Міноборони нагадали, що постійно вживають заходів, спрямованих на підвищення рівня військової дисципліни, усунення виявлених порушень вимог законодавства, допущених військовослужбовцями у повсякденній діяльності, запобігання їх виникненню в подальшому і притягнення винних осіб до відповідальності.

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"З урахуванням вимог статті 5 Дисциплінарного статуту ЗСУ кожен командир (начальник) зобов'язаний постійно підтримувати військову дисципліну, вимагати її дотримання від підлеглих, не залишати без уваги жодного дисциплінарного правопорушення. При тому, що стосується кожного випадку правопорушення командир (начальник) зобов'язаний прийняти рішення про необхідність притягнення винних до відповідальності. За результатами виявлених порушень у Міноборони ухвалюють законні, принципові та обґрунтовані управлінські рішення", - сказано в повідомленні міністерства.

Нагадуємо, раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, начальник Генштабу Сергій Корнійчук, екскомандувач Медичниї сил Ігор Хоменко та командувач Повітряних сил Сергій Дроздов подали позови до суду проти міністра оборони Андрія Тарана.
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Топ коментарі
+4
Чем думали, когда подавали иски?
И эти люди отправляют на смертельно опасные задания солдат?
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03.02.2021 19:03
+3
уговорили или пригрозили ?
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03.02.2021 19:11
+1
это хитрый правовой манц оставить можно ...а вот потерять право на возобновления разбирательства иска по новой нет....эти иски прилетят когда измениться власть в стране ли истцы получат откаты....а пока МО подвешенном состоянии и осталось...
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03.02.2021 20:13
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Чем думали, когда подавали иски?
И эти люди отправляют на смертельно опасные задания солдат?
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03.02.2021 19:03 Відповісти
Допускаю, що МО був не правий (це м'яко кажучи). І логічно, як на мене, у разі незгоди подати у відставку з поясненням свого вчинку. А так... якось не дуже...
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03.02.2021 19:12 Відповісти
это хитрый правовой манц оставить можно ...а вот потерять право на возобновления разбирательства иска по новой нет....эти иски прилетят когда измениться власть в стране ли истцы получат откаты....а пока МО подвешенном состоянии и осталось...
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03.02.2021 20:13 Відповісти
Инициаторы четырех резонансных исков к Минобороны подали заявления об оставлении их без рассмотрения, - МО - Цензор.НЕТ 1389
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03.02.2021 19:04 Відповісти
уговорили или пригрозили ?
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03.02.2021 19:11 Відповісти
Какая разница ? Ничего хорошего , всех их нужно менять
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03.02.2021 19:14 Відповісти
В клоаке из мразей и тварей подавать друг на друга иски не принято. Это был просто эксцесс.
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03.02.2021 19:16 Відповісти
Генеральско-офицерские барыжные банды замирились, с целью поднятия уровня воинской дисциплины!
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03.02.2021 19:39 Відповісти
О-о-ого, какие у них жирные мордяки!
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03.02.2021 19:40 Відповісти
Граф Дранун Иловайский никогда не опустится до такой мелочи.
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03.02.2021 19:40 Відповісти
Вполне естественно, иначе сами потом останутся без выплат и премий, на голом окладе за звание и за должность, и с этим будут отправлены на пенсию Ініціатори чотирьох резонансних позовів до Міноборони подали заяви про залишення їх без розгляду, - МО - Цензор.НЕТ 2889
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03.02.2021 19:49 Відповісти
Хенералы собрались на пенсион,а она считается со всех видов денежного содержания,вот и вся причина бунта.
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03.02.2021 20:43 Відповісти
Ганьбять армію! Де гонор офіцерський! - Все позабували? А може й не мали!!!
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03.02.2021 20:50 Відповісти
 
 