УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18421 відвідувач онлайн
Новини Політика України Закриття каналів Медведчука
11 623 36
Білорусь (5969) Кіпр (109) санкції (6845) Козак (115) 112_Україна (173) Newsone (174) ZIK (121)

Основні доходи Козак отримує з Кіпру, телеканали купив у Білорусі у швейцарських компаній, - декларації

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Основні доходи Козак отримує з Кіпру, телеканали купив у Білорусі у швейцарських компаній, - декларації

Нардеп ОПЗЖ Тарас Козак, який потрапив під персональні санкції, основну частину свого доходу отримав від зареєстрованих на Кіпрі компаній.

Про це йдеться в його деклараціях, розміщених на сайті НАЗК, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Основним доходом депутата у 2019 році, згідно з його декларацією, стали дивіденди від кіпрської Turul Investments Limited - 237,45 млн грн, тоді як інші доходи були менше ніж 1 млн грн і складалися з виплат від Верховної Ради.

Роком раніше ця кіпрська компанія перерахувала Козаку 128,19 млн грн при інших його доходах до 0,8 млн грн, у 2017 році - відповідно 36,3 млн грн і до 0,5 млн грн, тоді як у 2016 році такі дивіденди були відсутні.

У декларації за 2019 рік Козак задекларував у білоруських МТБанку EUR1,428 млн і GBP3 і Абсолютбанку - EUR6,576 млн, тоді як його вклади в Україні були значно скромнішими - EUR3 тис. і 378 тис. грн в Укрбудінвестбанку, а готівкові становили 2,45 млн грн і $150 тис.

Роком раніше у депутата в білоруському МТБанку було EUR2,16 млн і суттєво менше в українських Укрбудінвестбанку та банку "Кліринговий дім", а готівкою - 3,9 млн грн, EUR250 тис. і $354 тис.

Читайте також: Зеленський пояснив міжнародним партнерам санкції проти "112", NewsOne та ZIK: "Це боротьба в інформаційній війні за правду і європейські цінності"

У декларації за 2017 рік білоруські банки були відсутні.

Телеканали, які потрапили під санкції, Козак придбав у Білорусі.

Зокрема, 11 грудня 2019 року він заплатив 62,32 млн грн за дев'ять компаній групи "112 Україна": 57,65 млн грн - за включені 2 лютого 2021 року до санкційного списку і ще 4,66 млн грн - за три інші компанії.

Того самого дня Козак оплатив у Білорусі 16,42 млн за авіаперевезення і 1,06 млн грн - за оренду нерухомості, а за тиждень до і тиждень після - 1,19 млн грн комісії банкам.

Про отримання корпоративних прав цих компаній депутат відзвітував роком раніше - у середині грудня 2018 року. Тоді він уточнив, що продавцем виступила швейцарська Plirofories AG, задекларувавши зобов'язання перед нею на $2,63 млн.

Плату 41,06 млн грн ще за одну з компаній, які потрапили під санкції, - ТОВ "Новини 24 години" (NewsOne) - Козак також здійснив у Білорусі, але у 2018 році і швейцарській компанії MW Investment AG. Того самого року він витратив у сусідній країні 20,56 млн грн на авіаперевезення.

Як повідомлялося, медіахолдинг "Новини" 14 червня 2019 року поширив реліз про те, що Козак став новим і одноосібним власником телевізійних мовників телеканалу ZIK - компаній "Міст ТБ" і "ТРК "Нові комунікації", власником яких до цього був бізнесмен Петро Димінський. Водночас інформація про цю угоду в реєстрі НАЗК відсутня.

Козак на момент обрання до Верховної Ради був головою правління ПП "Прайвет Канселер", депутатом Львівської облради, а раніше, з 1993 до 2010 року, працював у податкових і митних органах, дослужившись до заступника голови Держмитслужби.

Брат Т. Козака Богдан спільно з братом Віктора Медведчука Сергієм є співвласниками ТОВ "Експонент" у співвідношенні 66,7%/33,3%, через яке вони володіють низкою інших підприємств.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+19
Удар по 112 каналу, ZIK і Newsone не має нічого спільного з атакою на свободу слова. Російська пропаганда буде знову підміняти поняття. Як після блокування Твіттера Трампа. В принципі російська пропаганда завжди це робить. Вони мімікрують під журналістику і намагаються руйнувати західне (і українське) суспільство, користуючись досягненнями цього самого суспільства. Причому чітко знищуючи у себе вдома цю саму свободу слова.Телеканали Медведчука були не про свободу слова. Не про стандарти журналістики. Це була чистої води антиукраїнська пропаганда. Саме антиукраїнська. А не антизеленська або антипорошенківська.
показати весь коментар
03.02.2021 19:38
+16
Коли президент не відстоює інтереси держави його треба критикувати. Будь-якого президента.

Коли президент відстоює національні інтереси, його треба підтримати. Будь-якого президента.
показати весь коментар
03.02.2021 19:39
+15
Е.Подгорная (на
gorlis_gorsky)

Ну шо, все уже нарадовались санкциям и подсрашнику ОПЗЖ?
Можно вам уже настроение портить?
▪️Давайте с истоков начнём. Вот с самого начала.

📌Идея эта с закрытием телеканалов родилась у патриотично настроенной части гражданского нашего общества и была создана петиция. Если мне память не изменяет, то в 2018 году.

📌Петиция набрала нужное количество подписей и даже больше, была рассмотрена и получила поддержку среди некоторых народных депутатов и тогдашнего Президента.

📌Создали постановление парламента, авторы его известны. Это Игорь Лапин, Татьяна Черновол, Сергей Высоцкий и другие, я всех гуглить не буду.

📌Постановление, которое называлось "Про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" проголосовали 4 октября 2018 года.

📌Депутаты дали 229 голосов.
🐀Помните, у нас были такие крысы-еврооптимисты? Мустафа Найем, Егорка Соболев и Залищук. Вот они - не голосовали тогда.
Это я Мустафе напоминаю, а то он тоже нынче радуется и ножками сучит.

И тогда поднялся вой на болотах похуже сегодняшнего. И внутри страны, и снаружи.
В чём только не обвиняли Порошенко. В атаке на демократию, в попытке заткнуть рот оппозиции, в использовании админресурса и влиянии на выборы, которые маячили не за горами.
На говно изошли все. И вата, и патриоты, и люди в белых польтах. Забронзовел, что он себе позволяет? Как так можно?
Все волали укоризненно, а теперь я наблюдаю этих же персонажей, которые радуются, поддерживают решение Зеленского и нигде им, *****, не жмёт.

И да. Тогда при барыгах, когда росла экономика во время войны, когда армия была одета, обута, вооружена и стояла на своих позициях уверенно, а не раком, сдав боеприпас - нет, не положили буй на мнение общества. Да, Порошенко не только барыга, он ещё и демократ.
Он не рискнул принимать непопулярное решение, потому что страна могла остаться без финансовой помощи Запада. Не рискнул экономикой, не рискнул оставить нас без денег.
Потому что умеет не только в тактику, но и в стратегию. Ну и потому что слишком нам доверял. Наверное надеялся, что у людей есть хоть немножко мозгов и совести.🐏

🤡И в связи со всем этим, у меня вопрос к Зеленскому: - Володя, а шо ж ты так с санкциями тянул? Чего раньше не ввёл, всё ж готово было? Или тогда тебя мало на этих телеканалах говном поливали, а теперь ты обиделся? Или нужно внимание общественности переключить с закупки российского газа и электричества на припижженого Рабиновича, поющего на трибуне парламента "вставай страна огромная"?
Ну да, ну да...
А за санкции, Медведчук потом в судах порешает. И пиар обоим на сдачу.

👀Я думала, что меня уже сложно удивить, но каждый раз у людей таки получается. То, что телевизор не поработает месячишко, вам профита не принесёт. И Украине не принесёт. Нужны годы контрпропаганды, а не недели эфирной тишины.
А вот у фигурантов - сплошной профит.
☠️ОПЗЖ получили потужную рекламу забесплатно. Они жертвы, они орут лозунги. Получат поддержку со всех сторон. Потом через суд всё восстановят, и ещё компенсацию получат.
🤡Зеленский получил порцию народного ликования, вместо привычных буёв в панамку, повилял хвостом и всей филейной частью перед американскими партнёрами, отвлёк внимание от своих шахеров в области энергетики, получил оправдание, почему уголь не купили и почему с россией отношения испортились - пленных теперь не обменять...
Тем более, что терять-то нечего. Денег мы ниоткуда не ждём. Помощи тоже. Если кто в европах недоволен будет - так что с клована взять?
А вы у Владимира яйца ищете. Как дети, ей богу.

И напоследок.
🤡🐸🦖Сейчас будут активно создавать альтернативные политические проекты. Потому что, чем больше выбор - тем больше растягивается электорат. Вам уже показали красивого, умного, смелого и работящего Разумкова. Сейчас зелень перекрасится под патриотов - они артисты, у них получится.🎥 Создадут партию русскоязычных патриотов, ориентированных на Европу. Куда-нибудь приткнут Притулу, сделают партию ТикТока, заголят Лысого, выпустят в политику Полякову в веночке и с красивой жопой. В общем,готовьтесь. Год обещает быть интересным.
Е.Подгорная
показати весь коментар
03.02.2021 19:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Удар по 112 каналу, ZIK і Newsone не має нічого спільного з атакою на свободу слова. Російська пропаганда буде знову підміняти поняття. Як після блокування Твіттера Трампа. В принципі російська пропаганда завжди це робить. Вони мімікрують під журналістику і намагаються руйнувати західне (і українське) суспільство, користуючись досягненнями цього самого суспільства. Причому чітко знищуючи у себе вдома цю саму свободу слова.Телеканали Медведчука були не про свободу слова. Не про стандарти журналістики. Це була чистої води антиукраїнська пропаганда. Саме антиукраїнська. А не антизеленська або антипорошенківська.
показати весь коментар
03.02.2021 19:38 Відповісти
Коли президент не відстоює інтереси держави його треба критикувати. Будь-якого президента.

Коли президент відстоює національні інтереси, його треба підтримати. Будь-якого президента.
показати весь коментар
03.02.2021 19:39 Відповісти
Маячня. Критикувати чи підтримувати можна виключно дії посадової особи.
показати весь коментар
03.02.2021 21:38 Відповісти
во как
показати весь коментар
03.02.2021 19:39 Відповісти
Профессор экстремального пополизинга совсем запутался в показаниях, но в штаны ему, как и остальной вате, наложил конечно же Порошенко.

Основные доходы Козак получает с Кипра, телеканалы купил в Беларуси у швейцарских компаний, - декларации - Цензор.НЕТ 9034
показати весь коментар
03.02.2021 19:41 Відповісти
Этот уже общеизвестное гавно. Чувак очень хотел популярности. От слова "попа". Получил.))
показати весь коментар
03.02.2021 20:31 Відповісти
Дермистовичь !
показати весь коментар
03.02.2021 20:35 Відповісти
Цікаво хто ж допоміг Мертвечуку у 2018???
Хто цей добрий дядя, що шукав союзників проти Порошенка та має низку офшорних фірм на Кіпрі????
Ніхто не спадає на думку??
показати весь коментар
03.02.2021 22:18 Відповісти
Зеленського американці розвертають тільки тому, що його є до кого розвертати.
Шануймося!
Слава Україні!
показати весь коментар
03.02.2021 19:44 Відповісти
Мендель, кончай кудахкать и вали на кухню!
показати весь коментар
03.02.2021 19:52 Відповісти
Засланный Казачёк
показати весь коментар
03.02.2021 19:45 Відповісти
Е.Подгорная (на
gorlis_gorsky)

Ну шо, все уже нарадовались санкциям и подсрашнику ОПЗЖ?
Можно вам уже настроение портить?
▪️Давайте с истоков начнём. Вот с самого начала.

📌Идея эта с закрытием телеканалов родилась у патриотично настроенной части гражданского нашего общества и была создана петиция. Если мне память не изменяет, то в 2018 году.

📌Петиция набрала нужное количество подписей и даже больше, была рассмотрена и получила поддержку среди некоторых народных депутатов и тогдашнего Президента.

📌Создали постановление парламента, авторы его известны. Это Игорь Лапин, Татьяна Черновол, Сергей Высоцкий и другие, я всех гуглить не буду.

📌Постановление, которое называлось "Про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" проголосовали 4 октября 2018 года.

📌Депутаты дали 229 голосов.
🐀Помните, у нас были такие крысы-еврооптимисты? Мустафа Найем, Егорка Соболев и Залищук. Вот они - не голосовали тогда.
Это я Мустафе напоминаю, а то он тоже нынче радуется и ножками сучит.

И тогда поднялся вой на болотах похуже сегодняшнего. И внутри страны, и снаружи.
В чём только не обвиняли Порошенко. В атаке на демократию, в попытке заткнуть рот оппозиции, в использовании админресурса и влиянии на выборы, которые маячили не за горами.
На говно изошли все. И вата, и патриоты, и люди в белых польтах. Забронзовел, что он себе позволяет? Как так можно?
Все волали укоризненно, а теперь я наблюдаю этих же персонажей, которые радуются, поддерживают решение Зеленского и нигде им, *****, не жмёт.

И да. Тогда при барыгах, когда росла экономика во время войны, когда армия была одета, обута, вооружена и стояла на своих позициях уверенно, а не раком, сдав боеприпас - нет, не положили буй на мнение общества. Да, Порошенко не только барыга, он ещё и демократ.
Он не рискнул принимать непопулярное решение, потому что страна могла остаться без финансовой помощи Запада. Не рискнул экономикой, не рискнул оставить нас без денег.
Потому что умеет не только в тактику, но и в стратегию. Ну и потому что слишком нам доверял. Наверное надеялся, что у людей есть хоть немножко мозгов и совести.🐏

🤡И в связи со всем этим, у меня вопрос к Зеленскому: - Володя, а шо ж ты так с санкциями тянул? Чего раньше не ввёл, всё ж готово было? Или тогда тебя мало на этих телеканалах говном поливали, а теперь ты обиделся? Или нужно внимание общественности переключить с закупки российского газа и электричества на припижженого Рабиновича, поющего на трибуне парламента "вставай страна огромная"?
Ну да, ну да...
А за санкции, Медведчук потом в судах порешает. И пиар обоим на сдачу.

👀Я думала, что меня уже сложно удивить, но каждый раз у людей таки получается. То, что телевизор не поработает месячишко, вам профита не принесёт. И Украине не принесёт. Нужны годы контрпропаганды, а не недели эфирной тишины.
А вот у фигурантов - сплошной профит.
☠️ОПЗЖ получили потужную рекламу забесплатно. Они жертвы, они орут лозунги. Получат поддержку со всех сторон. Потом через суд всё восстановят, и ещё компенсацию получат.
🤡Зеленский получил порцию народного ликования, вместо привычных буёв в панамку, повилял хвостом и всей филейной частью перед американскими партнёрами, отвлёк внимание от своих шахеров в области энергетики, получил оправдание, почему уголь не купили и почему с россией отношения испортились - пленных теперь не обменять...
Тем более, что терять-то нечего. Денег мы ниоткуда не ждём. Помощи тоже. Если кто в европах недоволен будет - так что с клована взять?
А вы у Владимира яйца ищете. Как дети, ей богу.

И напоследок.
🤡🐸🦖Сейчас будут активно создавать альтернативные политические проекты. Потому что, чем больше выбор - тем больше растягивается электорат. Вам уже показали красивого, умного, смелого и работящего Разумкова. Сейчас зелень перекрасится под патриотов - они артисты, у них получится.🎥 Создадут партию русскоязычных патриотов, ориентированных на Европу. Куда-нибудь приткнут Притулу, сделают партию ТикТока, заголят Лысого, выпустят в политику Полякову в веночке и с красивой жопой. В общем,готовьтесь. Год обещает быть интересным.
Е.Подгорная
показати весь коментар
03.02.2021 19:53 Відповісти
Сильно--респект автору Е. Подгорной!
показати весь коментар
03.02.2021 20:25 Відповісти
Такая вумная-аж страшно. Толку-то? Лишь "белый шум".
показати весь коментар
03.02.2021 20:33 Відповісти
Голосовали,принимали ножками топали,а толку 0,0.
показати весь коментар
03.02.2021 21:06 Відповісти
Так і є. Думаю не більше місяця канали проіснують вимкнутими - а потім з подвоєною порцією лайна виплеснуться на всіх
показати весь коментар
03.02.2021 22:23 Відповісти
кляча з порохоботської ферми пробує знову розказати,що крім Порошенко немає для України варіантів Основні доходи Козак отримує з Кіпру, телеканали купив у Білорусі у швейцарських компаній, - декларації - Цензор.НЕТ 6116.
Україна вже раз послала Баригу на..уй,пошле і вдруге..
показати весь коментар
03.02.2021 23:01 Відповісти
По поводу "барыга"

- значение этого слова знаешь?
показати весь коментар
03.02.2021 23:30 Відповісти
ПЕРЕКУПЩИК КРАДЕНОГО\кінцевий вигодоотримувач Основні доходи Козак отримує з Кіпру, телеканали купив у Білорусі у швейцарських компаній, - декларації - Цензор.НЕТ 626
показати весь коментар
04.02.2021 00:39 Відповісти
Что именно было перекуплено "Барыгой"?
показати весь коментар
04.02.2021 00:43 Відповісти
Попавший под персональные санкции нардеп ОПЗЖ Тарас Козак основную часть своего дохода получил от зарегистрированных на Кипре компаний. -- То есть по факту не платит налоги в Украине! И причём тут Тимошенко, медвидчук , Рабинович и все эти депутаты с ВР ? Это те самые депутаты которое принимают такие законы , что ворье через офшоры не платит налоги .
показати весь коментар
03.02.2021 19:53 Відповісти
какие налоги? он через кипр получал бабки от ***** на каналы
показати весь коментар
03.02.2021 19:57 Відповісти
Это те самые депутаты которое принимают такие законы , что ворье через офшоры не платит налоги .

Ну что вы на Йулю- у нее 2-х комнатная квартира и все - зубожіла бабуся,...
показати весь коментар
03.02.2021 20:50 Відповісти
по куй.. виновен.. на ростов...
показати весь коментар
03.02.2021 19:53 Відповісти
ой при Сталине расстреляли... а потом ой ашибка вышла и бумажку родне что типа реабилитирован посмертно только вот воскресенья уже расстрельному никто не дает...
и то в те годы и страха люди слетали с катушек нарушали умышленно законы правила табу переступали черту.. хотя большинство жило в страхе..а представляете что вообще твориться по части беспредела в свободной дерьмом (пардон идиома неологизм) окрашенном обществе??!! вот и имеем агенты врага в Раде!!!! НО вот тут самое интересное найдите агента Киева в Думе или Совете Федераций Рэфии или агента в окружении Путина??? не найдете.... возникает проблемка --а где наши агенты ?? резиденты...вот вот приступаем к разделу о БРАТСКОМ нариде России..... пора бы выучить аксиому в политике нет ни друзей ни братьев и сестер (мало исторических примеров когда члены одной семьи но попавшие в кровати к разным мужьям ....как привило сестры.... реже братья... готовы были в глотку впиться ради интересов СВОЕЙ ИМПЕРИИ..??!! и что изменилось за все века...а ничего...
показати весь коментар
03.02.2021 20:05 Відповісти
Такого негідника народ України витягнув на своїх плечах: спочатку обирав на митниці, а сьогодні пнеться залізти в голови і вкрасти мізки.
показати весь коментар
03.02.2021 19:55 Відповісти
Посольство США в Україні заявило про підтримку зусиль з протидії зловмисному впливу Росії після блокування Зеленським телеканалів

"США підтримують зусилля з протидії зловмисному впливу Росії, докладені вчора Україною на захист суверенітету й територіальної цілісності відповідно до її законодавства".
Про це йдеться у заяві посольства Сполучених Штатів Америки в Україні, поширеній у соціальній мережі Twitter.
"США підтримують зусилля з протидії зловмисному впливу Росії, докладені вчора Україною на захист суверенітету й територіальної цілісності відповідно до її законодавства. Ми всі маємо працювати разом, щоб не давати застосовувати дезінформацію як зброю в інфовійні проти суверенних держав", - заявили у посольстві США.
показати весь коментар
03.02.2021 19:56 Відповісти
На жаль, у всьому світі є закони і більш-менш якась боротьба проти незаконно отриманного бабла. А законів і якоїсь боротьби проти незаконно отриманного супербабла немає ніяких і ніякої. Якщо б ці дурнуваті (саме так: дурнуваті) мільярдери витрачали хоча б частину своїх статків не на яхти, а на світові проблеми (наприклад: сміття, що отруює планету), я вітав би їх існування. Але вони дурнуваті, отже я не проти, щоб ця піна кудись зникла.
показати весь коментар
03.02.2021 20:29 Відповісти
Русскаго мира захотелось?
Основні доходи Козак отримує з Кіпру, телеканали купив у Білорусі у швейцарських компаній, - декларації - Цензор.НЕТ 9986
показати весь коментар
03.02.2021 20:36 Відповісти
Ну точно у Швейцарских компаний купил.
Швейцары телеканалами владели, отгадайте с двух раз, чьи швейцары???
показати весь коментар
03.02.2021 20:38 Відповісти
Карышневава гуана шоли. Основні доходи Козак отримує з Кіпру, телеканали купив у Білорусі у швейцарських компаній, - декларації - Цензор.НЕТ 4025 Основні доходи Козак отримує з Кіпру, телеканали купив у Білорусі у швейцарських компаній, - декларації - Цензор.НЕТ 4025 Основні доходи Козак отримує з Кіпру, телеканали купив у Білорусі у швейцарських компаній, - декларації - Цензор.НЕТ 4025
показати весь коментар
04.02.2021 01:43 Відповісти


Арсен@ZekirovArs





Метушня с санкциями опезежопе - это стандартный взаимный пиар.
В котором зеговно пиарит медведчука и его каналы, мобилизуя ватнопердостанский лохторат, а медведчук пиарит зеговно как якобы проукраинскую силу.
1. это ответ в Америку, типа смотрите, мы тут жестко ибем фсбшников.
2.сейчас начнётся кампания восхваления и вылизывания зеговна манипуляторами. 3.отвлекают внимание от принятого закона про референдум, за который не голосовали зежоповцы, но который давно был инициирован малоросами.
+Рифа так и не выпустили
+слуги спалили конверты
+еще куча
В итоге медведчук ****** клоуна портношлюшьими судами.
Клоун снова ****** в голову проукраинский электорат, который благодаря манипуляторам будет топить за него, а кто против, тот "порохобот" - ротфронтовские ломы начнут разгонять свою любимую пургу про то, что ПП и медвечук партнёры.
Смотрим, шо теперь запоет люська арестович. Это будет эпичный заглот.
показати весь коментар
03.02.2021 20:53 Відповісти
медведчук ****** клоуна портношлюшьими судами.

ВЗАГАЛІ-ТО ТЕПЕРІШНЮ СУДОВУ СИСТЕМУ СТВОРЮВАВ ПОРОШЕНКО 'ПІД СЕБЕ"
показати весь коментар
03.02.2021 23:03 Відповісти
ФСБшная банда, 100%
показати весь коментар
03.02.2021 21:08 Відповісти
В Швейцарии русских компаний, шо говна. Пуйло там как дома, даже на свадьбах отплясывает.🙂
показати весь коментар
03.02.2021 21:31 Відповісти
Я помню пару лет назад писал тут,что Шеремета убил Лукашенко,я предположил,что Шеремет главный свидетель по делу Завадского и его просто убрали.Сейчас в Беларуси эта версия основная.Мне кажется Украинское правительство недооценивает связь сепаратистов и пособников окупантов в Украине с режимом Лукашенко.
показати весь коментар
04.02.2021 00:21 Відповісти
 
 