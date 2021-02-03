Основні доходи Козак отримує з Кіпру, телеканали купив у Білорусі у швейцарських компаній, - декларації
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Нардеп ОПЗЖ Тарас Козак, який потрапив під персональні санкції, основну частину свого доходу отримав від зареєстрованих на Кіпрі компаній.
Про це йдеться в його деклараціях, розміщених на сайті НАЗК, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Основним доходом депутата у 2019 році, згідно з його декларацією, стали дивіденди від кіпрської Turul Investments Limited - 237,45 млн грн, тоді як інші доходи були менше ніж 1 млн грн і складалися з виплат від Верховної Ради.
Роком раніше ця кіпрська компанія перерахувала Козаку 128,19 млн грн при інших його доходах до 0,8 млн грн, у 2017 році - відповідно 36,3 млн грн і до 0,5 млн грн, тоді як у 2016 році такі дивіденди були відсутні.
У декларації за 2019 рік Козак задекларував у білоруських МТБанку EUR1,428 млн і GBP3 і Абсолютбанку - EUR6,576 млн, тоді як його вклади в Україні були значно скромнішими - EUR3 тис. і 378 тис. грн в Укрбудінвестбанку, а готівкові становили 2,45 млн грн і $150 тис.
Роком раніше у депутата в білоруському МТБанку було EUR2,16 млн і суттєво менше в українських Укрбудінвестбанку та банку "Кліринговий дім", а готівкою - 3,9 млн грн, EUR250 тис. і $354 тис.
У декларації за 2017 рік білоруські банки були відсутні.
Телеканали, які потрапили під санкції, Козак придбав у Білорусі.
Зокрема, 11 грудня 2019 року він заплатив 62,32 млн грн за дев'ять компаній групи "112 Україна": 57,65 млн грн - за включені 2 лютого 2021 року до санкційного списку і ще 4,66 млн грн - за три інші компанії.
Того самого дня Козак оплатив у Білорусі 16,42 млн за авіаперевезення і 1,06 млн грн - за оренду нерухомості, а за тиждень до і тиждень після - 1,19 млн грн комісії банкам.
Про отримання корпоративних прав цих компаній депутат відзвітував роком раніше - у середині грудня 2018 року. Тоді він уточнив, що продавцем виступила швейцарська Plirofories AG, задекларувавши зобов'язання перед нею на $2,63 млн.
Плату 41,06 млн грн ще за одну з компаній, які потрапили під санкції, - ТОВ "Новини 24 години" (NewsOne) - Козак також здійснив у Білорусі, але у 2018 році і швейцарській компанії MW Investment AG. Того самого року він витратив у сусідній країні 20,56 млн грн на авіаперевезення.
Як повідомлялося, медіахолдинг "Новини" 14 червня 2019 року поширив реліз про те, що Козак став новим і одноосібним власником телевізійних мовників телеканалу ZIK - компаній "Міст ТБ" і "ТРК "Нові комунікації", власником яких до цього був бізнесмен Петро Димінський. Водночас інформація про цю угоду в реєстрі НАЗК відсутня.
Козак на момент обрання до Верховної Ради був головою правління ПП "Прайвет Канселер", депутатом Львівської облради, а раніше, з 1993 до 2010 року, працював у податкових і митних органах, дослужившись до заступника голови Держмитслужби.
Брат Т. Козака Богдан спільно з братом Віктора Медведчука Сергієм є співвласниками ТОВ "Експонент" у співвідношенні 66,7%/33,3%, через яке вони володіють низкою інших підприємств.
Будь ласка, зачекайте...
Коли президент відстоює національні інтереси, його треба підтримати. Будь-якого президента.
Хто цей добрий дядя, що шукав союзників проти Порошенка та має низку офшорних фірм на Кіпрі????
Ніхто не спадає на думку??
Шануймося!
Слава Україні!
gorlis_gorsky)
Ну шо, все уже нарадовались санкциям и подсрашнику ОПЗЖ?
Можно вам уже настроение портить?
▪️Давайте с истоков начнём. Вот с самого начала.
📌Идея эта с закрытием телеканалов родилась у патриотично настроенной части гражданского нашего общества и была создана петиция. Если мне память не изменяет, то в 2018 году.
📌Петиция набрала нужное количество подписей и даже больше, была рассмотрена и получила поддержку среди некоторых народных депутатов и тогдашнего Президента.
📌Создали постановление парламента, авторы его известны. Это Игорь Лапин, Татьяна Черновол, Сергей Высоцкий и другие, я всех гуглить не буду.
📌Постановление, которое называлось "Про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" проголосовали 4 октября 2018 года.
📌Депутаты дали 229 голосов.
🐀Помните, у нас были такие крысы-еврооптимисты? Мустафа Найем, Егорка Соболев и Залищук. Вот они - не голосовали тогда.
Это я Мустафе напоминаю, а то он тоже нынче радуется и ножками сучит.
И тогда поднялся вой на болотах похуже сегодняшнего. И внутри страны, и снаружи.
В чём только не обвиняли Порошенко. В атаке на демократию, в попытке заткнуть рот оппозиции, в использовании админресурса и влиянии на выборы, которые маячили не за горами.
На говно изошли все. И вата, и патриоты, и люди в белых польтах. Забронзовел, что он себе позволяет? Как так можно?
Все волали укоризненно, а теперь я наблюдаю этих же персонажей, которые радуются, поддерживают решение Зеленского и нигде им, *****, не жмёт.
И да. Тогда при барыгах, когда росла экономика во время войны, когда армия была одета, обута, вооружена и стояла на своих позициях уверенно, а не раком, сдав боеприпас - нет, не положили буй на мнение общества. Да, Порошенко не только барыга, он ещё и демократ.
Он не рискнул принимать непопулярное решение, потому что страна могла остаться без финансовой помощи Запада. Не рискнул экономикой, не рискнул оставить нас без денег.
Потому что умеет не только в тактику, но и в стратегию. Ну и потому что слишком нам доверял. Наверное надеялся, что у людей есть хоть немножко мозгов и совести.🐏
🤡И в связи со всем этим, у меня вопрос к Зеленскому: - Володя, а шо ж ты так с санкциями тянул? Чего раньше не ввёл, всё ж готово было? Или тогда тебя мало на этих телеканалах говном поливали, а теперь ты обиделся? Или нужно внимание общественности переключить с закупки российского газа и электричества на припижженого Рабиновича, поющего на трибуне парламента "вставай страна огромная"?
Ну да, ну да...
А за санкции, Медведчук потом в судах порешает. И пиар обоим на сдачу.
👀Я думала, что меня уже сложно удивить, но каждый раз у людей таки получается. То, что телевизор не поработает месячишко, вам профита не принесёт. И Украине не принесёт. Нужны годы контрпропаганды, а не недели эфирной тишины.
А вот у фигурантов - сплошной профит.
☠️ОПЗЖ получили потужную рекламу забесплатно. Они жертвы, они орут лозунги. Получат поддержку со всех сторон. Потом через суд всё восстановят, и ещё компенсацию получат.
🤡Зеленский получил порцию народного ликования, вместо привычных буёв в панамку, повилял хвостом и всей филейной частью перед американскими партнёрами, отвлёк внимание от своих шахеров в области энергетики, получил оправдание, почему уголь не купили и почему с россией отношения испортились - пленных теперь не обменять...
Тем более, что терять-то нечего. Денег мы ниоткуда не ждём. Помощи тоже. Если кто в европах недоволен будет - так что с клована взять?
А вы у Владимира яйца ищете. Как дети, ей богу.
И напоследок.
🤡🐸🦖Сейчас будут активно создавать альтернативные политические проекты. Потому что, чем больше выбор - тем больше растягивается электорат. Вам уже показали красивого, умного, смелого и работящего Разумкова. Сейчас зелень перекрасится под патриотов - они артисты, у них получится.🎥 Создадут партию русскоязычных патриотов, ориентированных на Европу. Куда-нибудь приткнут Притулу, сделают партию ТикТока, заголят Лысого, выпустят в политику Полякову в веночке и с красивой жопой. В общем,готовьтесь. Год обещает быть интересным.
Е.Подгорная
Україна вже раз послала Баригу на..уй,пошле і вдруге..
- значение этого слова знаешь?
Ну что вы на Йулю- у нее 2-х комнатная квартира и все - зубожіла бабуся,...
и то в те годы и страха люди слетали с катушек нарушали умышленно законы правила табу переступали черту.. хотя большинство жило в страхе..а представляете что вообще твориться по части беспредела в свободной дерьмом (пардон идиома неологизм) окрашенном обществе??!! вот и имеем агенты врага в Раде!!!! НО вот тут самое интересное найдите агента Киева в Думе или Совете Федераций Рэфии или агента в окружении Путина??? не найдете.... возникает проблемка --а где наши агенты ?? резиденты...вот вот приступаем к разделу о БРАТСКОМ нариде России..... пора бы выучить аксиому в политике нет ни друзей ни братьев и сестер (мало исторических примеров когда члены одной семьи но попавшие в кровати к разным мужьям ....как привило сестры.... реже братья... готовы были в глотку впиться ради интересов СВОЕЙ ИМПЕРИИ..??!! и что изменилось за все века...а ничего...
"США підтримують зусилля з протидії зловмисному впливу Росії, докладені вчора Україною на захист суверенітету й територіальної цілісності відповідно до її законодавства".
Про це йдеться у заяві посольства Сполучених Штатів Америки в Україні, поширеній у соціальній мережі Twitter.
"США підтримують зусилля з протидії зловмисному впливу Росії, докладені вчора Україною на захист суверенітету й територіальної цілісності відповідно до її законодавства. Ми всі маємо працювати разом, щоб не давати застосовувати дезінформацію як зброю в інфовійні проти суверенних держав", - заявили у посольстві США.
Швейцары телеканалами владели, отгадайте с двух раз, чьи швейцары???
Арсен@ZekirovArs
Метушня с санкциями опезежопе - это стандартный взаимный пиар.
В котором зеговно пиарит медведчука и его каналы, мобилизуя ватнопердостанский лохторат, а медведчук пиарит зеговно как якобы проукраинскую силу.
1. это ответ в Америку, типа смотрите, мы тут жестко ибем фсбшников.
2.сейчас начнётся кампания восхваления и вылизывания зеговна манипуляторами. 3.отвлекают внимание от принятого закона про референдум, за который не голосовали зежоповцы, но который давно был инициирован малоросами.
+Рифа так и не выпустили
+слуги спалили конверты
+еще куча
В итоге медведчук ****** клоуна портношлюшьими судами.
Клоун снова ****** в голову проукраинский электорат, который благодаря манипуляторам будет топить за него, а кто против, тот "порохобот" - ротфронтовские ломы начнут разгонять свою любимую пургу про то, что ПП и медвечук партнёры.
Смотрим, шо теперь запоет люська арестович. Это будет эпичный заглот.
ВЗАГАЛІ-ТО ТЕПЕРІШНЮ СУДОВУ СИСТЕМУ СТВОРЮВАВ ПОРОШЕНКО 'ПІД СЕБЕ"