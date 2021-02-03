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Місцеві вибори на Донбасі можна буде провести через декілька років після деокупації, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Місцеві вибори на Донбасі можна буде провести через декілька років після деокупації, - Резніков

Вибори на Донбасі можуть проходити секторально, якщо території звільнятимуть поступово. При цьому голосування за органи місцевої влади зможе відбутися через 2-6 років після деокупації.

Про це в інтерв'ю виданню "Лівий берег" розповів віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, для виборів на звільненій території мають скластися певні умови. Про це йдеться в законопроєкті про перехідний період. Зокрема, необхідно досягти безпеки, гарантувати доступ до українських ЗМІ і конкуренцію політичних партій.

Резніков також додав, повна реінтеграція тимчасово окупованих частин Донбасу триватиме не менше 25 років.

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Топ коментарі
+12
...давно уже пора вводить в оборот Местные выборы на Донбассе можно будет провести через несколько лет после деоккупации, - Резников - Цензор.НЕТ 1842
Местные выборы на Донбассе можно будет провести через несколько лет после деоккупации, - Резников - Цензор.НЕТ 7906
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03.02.2021 19:44
+10
Местные выборы на Донбассе можно будет провести через несколько лет после деоккупации, - Резников - Цензор.НЕТ 2709
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03.02.2021 19:48
+6
дампасский биоматериал больше никогда выборов не увидит, нахрена биоматериалу выборы?
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03.02.2021 19:44
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дампасский биоматериал больше никогда выборов не увидит, нахрена биоматериалу выборы?
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03.02.2021 19:44 Відповісти
Сняли с языка.... Даунбасские обитатели мечтают жить , как на паРаше, а там выборов никогда не было и при живой кремлёвской крысе не будет.... Значит и даунбассам выборы не светят - только террор, битьё палками, тюрьмы и полное бесправие.... Раз уж им так нравится "сруцкий мир"....
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03.02.2021 21:08 Відповісти
...давно уже пора вводить в оборот Местные выборы на Донбассе можно будет провести через несколько лет после деоккупации, - Резников - Цензор.НЕТ 1842
Местные выборы на Донбассе можно будет провести через несколько лет после деоккупации, - Резников - Цензор.НЕТ 7906
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03.02.2021 19:44 Відповісти
...у твоей мамаши есть, петросян мамкин Местные выборы на Донбассе можно будет провести через несколько лет после деоккупации, - Резников - Цензор.НЕТ 2631
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03.02.2021 19:52 Відповісти
дело в том что резинкин гнида еще та. совсем недавно он пробросил такую ересь, что при освобождении крыма от русни кацапам будут предоставлены все права людей и что их не выселят взад на удмуртию. только за это его кастрировать нужно.
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03.02.2021 19:47 Відповісти
Хватит срать, бот дурковатый
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03.02.2021 19:50 Відповісти
Местные выборы на Донбассе можно будет провести через несколько лет после деоккупации, - Резников - Цензор.НЕТ 2709
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03.02.2021 19:48 Відповісти
Може їм якось Моїсея підкинути, щоб по шахтах 40 років їх поводив?
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03.02.2021 19:50 Відповісти
може нашого як каденція закінчиться
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03.02.2021 19:52 Відповісти
ЦЕ і мав на увазі!
Може й досрачно..
Дякую за розуміння!😁
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03.02.2021 19:56 Відповісти
К сожалению многие шахты не пригодны для туризма, т.к. уже заняты турыстами которым очень нахватало Моисея и они заблудились. И сейчас эти туристы имеют не очень презентабельный вид и ещё хуже пахнут... Слава Украине!
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03.02.2021 20:03 Відповісти
Та їм два револьвери та патронів дати.. ню, їжі...
Виживе один!

🤔
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03.02.2021 20:07 Відповісти
во шутник.. там выборы лет 100 проводить нельзя...
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03.02.2021 19:51 Відповісти
На оккупированную часть Дамбасса завезли тушонку Рузвельта и ножки Буша.... Местные выборы на Донбассе можно будет провести через несколько лет после деоккупации, - Резников - Цензор.НЕТ 6057На РАБссии неурожай...
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03.02.2021 19:54 Відповісти
31 января в Британии попал в госпиталь с диагнозом Ковид ветеран 2 Мировой войны 100 летний Том Мур.Самое интересное другой.Он собрал 45 млн. фунтов стерлингов для борьбы с Ковид.Вот это дед,я понимаю... Местные выборы на Донбассе можно будет провести через несколько лет после деоккупации, - Резников - Цензор.НЕТ 6876
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03.02.2021 19:59 Відповісти
Він, нажаль, помер.
Дідус зібрав але ж Британці жертвували гроші, тобто заслуга його й усіх хто робив перекази.
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03.02.2021 21:21 Відповісти
Резников правильно говорит
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03.02.2021 20:03 Відповісти
Интересно а китайские заробитчане со своими семьями участвуют в местных выборах в Приморье и в Приуралье? ,так зачем привлекать к местным выборам на Донбассе , выводков заробтчан с Приуралья ,которые прижились на чужом угольном Донецком бассейне Местные выборы на Донбассе можно будет провести через несколько лет после деоккупации, - Резников - Цензор.НЕТ 9609
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03.02.2021 20:07 Відповісти
Й після впровадження 'паспорта не громодянина' з подальшою видачаю усім колобрантам.
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03.02.2021 21:19 Відповісти
Лет через 20 после деоккупации, буде правильно.
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03.02.2021 21:30 Відповісти
100%
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03.02.2021 21:40 Відповісти
Рєзніков,курва! Спершу опитай на цю тему наших військовиків,вони тобі дебілу просвітять! В "звільнених" містах і селах ті "гражданські" їм в спини плюють і ладні з гівном змішати.Там неорана нива для СБУ і ураження в правах як мінімум на 10 років.
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03.02.2021 21:39 Відповісти
Місцеві вибори на Донбасі можна буде провести через декілька років після деокупації, - Резніков - Цензор.НЕТ 1142

...
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03.02.2021 23:10 Відповісти
какие выборы? там всех через детектор брехни пропустить. был за орков? ходил на референдум? - не гражданин. получишь гражданство лет через 15ть если здашь экзамены по истории и языку государственному.
воевал против украины? на нары и конфискация имущества. не гражданин вечно.
а тогда да... выборы через несколько лет, пока всех проверят)
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04.02.2021 00:15 Відповісти
 
 