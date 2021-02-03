Місцеві вибори на Донбасі можна буде провести через декілька років після деокупації, - Резніков
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Вибори на Донбасі можуть проходити секторально, якщо території звільнятимуть поступово. При цьому голосування за органи місцевої влади зможе відбутися через 2-6 років після деокупації.
Про це в інтерв'ю виданню "Лівий берег" розповів віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, для виборів на звільненій території мають скластися певні умови. Про це йдеться в законопроєкті про перехідний період. Зокрема, необхідно досягти безпеки, гарантувати доступ до українських ЗМІ і конкуренцію політичних партій.
Резніков також додав, повна реінтеграція тимчасово окупованих частин Донбасу триватиме не менше 25 років.
Топ коментарі
+12 Топ Ган
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+10 Rino Onix
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+6 keyfo
показати весь коментар03.02.2021 19:44
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Будь ласка, зачекайте...
Може й досрачно..
Дякую за розуміння!😁
Виживе один!
🤔
Дідус зібрав але ж Британці жертвували гроші, тобто заслуга його й усіх хто робив перекази.
...
воевал против украины? на нары и конфискация имущества. не гражданин вечно.
а тогда да... выборы через несколько лет, пока всех проверят)