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G-7 (706) МВФ (1343) посол (1006) Люнгман Йоста (33)

Посли країн "Великої сімки" обговорили з представником МВФ незалежність НБУ, боротьбу з корупцією і судову реформу в Україні

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Посли країн

Посли країн "Великої сімки" в Україні провели зустріч з постійним представником Міжнародного валютного фонду в нашій країні Йостою Люнгманом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку послів країн G7 в Україні в Twitter.

"Посли G7 мали корисну розмову з постпредом МВФ в Україні. Вони вітали конструктивну взаємодію України з МВФ і погодилися, що незалежний НБУ, міцні антикорупційні інституції та комплексна судова реформа є основою процвітання України і виконання нею своїх міжнародних зобов'язань", - сказано в повідомленні.

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если что, поставьте вовочке двойку и выпорете его нормально..
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03.02.2021 20:22 Відповісти
Послы стран "Большой семерки" обсудили с представителем МВФ
вопрос:Есть ли жизнь на Марсе

(независимость НБУ, борьбу с коррупцией и судебную реформу в Украине)
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03.02.2021 20:42 Відповісти
Весь мир помогает Украине.
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03.02.2021 20:53 Відповісти
Посли країн "Великої сімки" обговорили з представником МВФ незалежність НБУ, боротьбу з корупцією і судову реформу в Україні - Цензор.НЕТ 3951
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03.02.2021 21:53 Відповісти
Видишь ли, Стасик, послушать умных людей - дело полезное!
А ты можешь продолжать совать палец в розетку.
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04.02.2021 11:15 Відповісти
В США неправильная власть?
Ты видно кока-колой отравился....
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04.02.2021 18:04 Відповісти
Видишь ли, только дураки считают себя умнее всех на свете, о чём повествуют своим дружкам по торговле китайскими носками. Человек умный прислушивается к советам тех, кто на деле добился лучших результатов.
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05.02.2021 09:35 Відповісти
кацапом завоняло
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04.02.2021 21:09 Відповісти
 
 