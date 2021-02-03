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Новини Політика України
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ВР (11731) Вітренко Юрій (370) Корнієнко (649)

Питання призначення Вітренка міністром втретє винесуть на голосування ВР, - "слуга народу" Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Питання призначення Вітренка міністром втретє винесуть на голосування ВР, -

Питання призначення в.о. міністра енергетики України Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики буде виноситися на голосування в сесійний зал втретє.

Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді, керівник однойменної партії Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На початку пленарного тижня обов'язково є фракція ... причина збирати фракцію - це кадрові питання. Тому що ми зрозуміли на прикладі першого призначення Юрія Вітренка, їх уже два було, там ще й таке буде...", - сказав Корнієнко в ефірі програми "Хард із Влащенко" на телеканалі "Україна 24" в середу ввечері.

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Він також зазначив, що за підсумками двох голосувань стало зрозуміло, що силами однієї тільки фракції "Слуга народу" підтримати таке призначення не виходить, отже потрібна буде підтримка інших народних депутатів.

Також читайте: Не голосував за Вітренка через його багатомільйонні премії, - Разумков

Нагадаємо, 17 грудня ВР вже намагалася призначити Вітренка першим віцепрем'єром і міністром енергетики. Тоді за це рішення проголосували лише 186 народних обранців.

Кабінет Міністрів України призначив Вітренко виконуючим обов'язки міністра енергетики 21 грудня.

28 січня Рада повторно провалила призначення Вітренка віцепрем'єр-міністром - міністром енергетики.
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Топ коментарі
+11
"впихнуть" невпихуя ...
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03.02.2021 20:06
+8
Вот сволочь настырная,мало нагреб.и морда не треснет.
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03.02.2021 20:10
+8
Пацан деньги занес, а ксивы до сих пор нет.
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03.02.2021 20:18
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"впихнуть" невпихуя ...
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03.02.2021 20:06 Відповісти
КЕМ ВЫНОСИТЬСЯ??? ТВАРИ!!!! ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОДЛА ПРОКАЧИВАЕТ ВСЮ УКРАИНУ В КАРМАН АХМЕТКИ. С января тариф 3-50.Сейчас подорожает все начиная с хлеба.Посреди сезона отменили льготный тариф на отопление. Это преступления против людей. За злоупотребления витренко со шмыгалем пора уже сажать в камеру
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03.02.2021 23:02 Відповісти
беня настырный, но терпеливый. Потому коалиция пока не распадается. Витренко не протянут, беня пойдет вразнос.
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03.02.2021 20:08 Відповісти
ну и пошёл он на хрен...
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03.02.2021 20:22 Відповісти
Вот сволочь настырная,мало нагреб.и морда не треснет.
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03.02.2021 20:10 Відповісти
***
- не корысти ради, а токмо волею пославшей мя (с) ...маман ))))
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03.02.2021 20:19 Відповісти
один кадр на все года)))
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03.02.2021 20:10 Відповісти
Назначьте Наташку Витренко начальником Вопрос назначения Витренко министром в третий раз вынесут на голосование ВР, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 3045Баба на корабле жди беду и паБЕДУ
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03.02.2021 20:12 Відповісти
Точно! Тим більше у Натахи десь в заначці чумайдан-аеробілоїд є, котрий вона обіцяла в 2004-му в кожну українську сім'ю.
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03.02.2021 20:16 Відповісти
ну а шо, хоть 50 раз, ну хочет
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03.02.2021 20:14 Відповісти
А они упорные ребята, я смотрю Вопрос назначения Витренко министром в третий раз вынесут на голосование ВР, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 346
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03.02.2021 20:16 Відповісти
после дубинского все послушными стали??
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03.02.2021 20:17 Відповісти
и в 4 и в 5...а шо такое? если надо..))) кому - то))))
незаменимый человек...
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03.02.2021 20:18 Відповісти
Пацан деньги занес, а ксивы до сих пор нет.
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03.02.2021 20:18 Відповісти
Если голосов недостаточно значит из того, что уже занес не всем хватило. Надо добавить. Ребята из Рады уже давно все посчитали и распределили и витренковские премии и пр. доплаты ему у "нафтогазе". Потому эта небритая рожа уверенно говорит "...там еще и следующее будет....". Еще мол претендент занесет, только голосуйте.
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03.02.2021 22:13 Відповісти
Да,оскудела Украинская земля.Кроме этого урода нет ни одного достойного специалиста!
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03.02.2021 20:20 Відповісти
Соснам не платят, пока не проголосуют за Витренко.

Вопрос назначения Витренко министром в третий раз вынесут на голосование ВР, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 1403
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03.02.2021 20:21 Відповісти
Не забудьте розгорнути картинку, найцікавіше в кінці.)
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03.02.2021 20:22 Відповісти
А що там "в кінці"?
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03.02.2021 21:21 Відповісти
Коля Котлета-Тищенко попалив контору, написав, що гроші депутанам-слугам заплатять, якщо вони проголосують за Вітренка. Залишилось "уламать" 16 депутан.
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03.02.2021 21:50 Відповісти
Вот почему хотят 300 депутатов, легче ,и дешевле своих пропихивать, а тупой народ орет правильно, вообще 100 депутатов хватит, и беня не может не согласится с быдлом, это сколько бабла можно сэкономить?))))
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03.02.2021 22:35 Відповісти
Не мытьем так катаньем....
До цього , третього шанса, маловатно 💰💰 за "голоси" дали?? Торгувалися? Домовилися за ціну ?
Нічо не змінилося...
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03.02.2021 20:23 Відповісти
Все эти маневры играют на снижение рейтинга слуг и их вожака. И это плюс!
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03.02.2021 20:23 Відповісти
Вопрос назначения Витренко министром в третий раз вынесут на голосование ВР, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2682
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03.02.2021 20:24 Відповісти
Щось згадалося призначення геніяльного прокуГога.🥴
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03.02.2021 20:24 Відповісти
Кадры решают все,сказал Сралин на съезде партии в 1935 году,а в 1937 году расстрелял всех делегатов съезда.... Вопрос назначения Витренко министром в третий раз вынесут на голосование ВР, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 6841
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03.02.2021 20:25 Відповісти
Хто ж так вперто його "полюблює"???
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03.02.2021 20:29 Відповісти
Мама Натьаша толкает сынка Вопрос назначения Витренко министром в третий раз вынесут на голосование ВР, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 7531
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03.02.2021 20:37 Відповісти
хм.. а кто знает - это разве не противоречит закону о регламенте ВР !?.. хотя о чем это я... Вопрос назначения Витренко министром в третий раз вынесут на голосование ВР, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 4741
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03.02.2021 20:42 Відповісти
Три раза наступать на грабли - новая реформа от Шмыгаля! Вопрос назначения Витренко министром в третий раз вынесут на голосование ВР, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 615
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03.02.2021 20:47 Відповісти
Вот если его назначат...это означает что те кто прошлые разы голосовал против поменяют свое мнение..
А почему? Узнали что то новое о витренко?? Вряд ли...
Значит вывод прост...они получили бабла....
А другого варианта лично я не вижу....просто так взять и поменять свое мнение....через неделю....
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03.02.2021 20:48 Відповісти
Свое мнение не меняет только полный дурак. Ну или дурак с приветом.
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03.02.2021 21:23 Відповісти
Спрашиваю у зебила еще раз...что за неделю могло повлиять на то что бы поменять на свое мнение?? Какие новые данные о витренко...которых ранее никто не знал??

Мнение можно поменять если узнаешь какие то новые факты...получаешь какую то новую информацию....
А менять мнение туда-сюда... в течении недели могут только зеленые скоты....зебилы если коротко....
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03.02.2021 22:28 Відповісти
Еще раз? Ты сам у себя спрашиваешь или как? Ох уж эти чоколядовые сектанты...
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03.02.2021 22:47 Відповісти
арестович,ты что ли? Наш изменьчивый ты
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04.02.2021 07:38 Відповісти
Спрага до джерела бабла та влади..
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03.02.2021 20:48 Відповісти
Мама видно бабла ввалила в сыночка-выродка, после обивать будут всей семейкой.
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03.02.2021 20:48 Відповісти
Таки впихнут невпихуемое ?
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03.02.2021 21:21 Відповісти
Это каждый раз Коломойский увеличивает им вложения в конверт? Это не считается же корупцией?
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03.02.2021 21:23 Відповісти
Без вазелина не влезет!)))))Бабки проплатил, а должности нет))))Надо было хоть немного на вазелин оставить))))
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03.02.2021 21:57 Відповісти
Питання призначення Вітренка міністром втретє винесуть на голосування ВР, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 2422 Питання призначення Вітренка міністром втретє винесуть на голосування ВР, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 9468
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03.02.2021 22:43 Відповісти
Ну шо сказать... Гризодубо бы оценил...
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03.02.2021 22:48 Відповісти
Питання призначення Вітренка міністром втретє винесуть на голосування ВР, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 9750
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03.02.2021 23:28 Відповісти
Задолбали вы своим витренко, шёл бы он лесом, уже просто тошнит только лишь от его фамилии.
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03.02.2021 23:02 Відповісти
 
 