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Планом вакцинація Зеленського проти COVID-19 не передбачена, але він може зробити щеплення, щоб показати приклад, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Планом вакцинація Зеленського проти COVID-19 не передбачена, але він може зробити щеплення, щоб показати приклад, - Степанов

Президент Володимир Зеленський може вакцинуватися проти коронавірусу, щоб своїм прикладом показати українцям необхідність щеплень.

Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Відповідно до плану вакцинації, який я підписав ще 23 грудня, у нас не передбачено вакцинацію керівництва держави - президента, прем'єр-міністра, міністра охорони здоров'я. Але у нас є інша проблема, і ця проблема полягає в тому, що кількість людей, які хочуть зробити щеплення безкоштовно, у нас сьогодні, за різними соціологічними дослідженнями, близько 43-44%. Цього мало. Зокрема багато хто говорить, що, наприклад, в інших країнах, тому ж Ізраїлі, США, Туреччині, керівництво держави на власному прикладі показувало, що треба вакцинуватися, і доводило безпеку вакцини. Я не виключаю, що ми можемо переглянути план для того, щоб порушити питання вакцинації", - розповів він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна почне вакцинацію проти коронавірусу препаратами Pfizer, на другому етапі використовуватиметься вакцина виробника AstraZeneca.

Міністерство охорони здоров'я України запустить сайт, на якому буде відкрита можливість запису на вакцинацію проти коронавірусу. Також буде проведено комунікаційну кампанію щодо COVID-вакцинації.

Однак за словами "слуги народу", голови парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайла Радуцького, в Україні проходить масштабна кампанія проти вакцинації від коронавірусу, робити щеплення не хочуть навіть деякі медики.
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Топ коментарі
+4
Планом вакцинація Зеленського проти COVID-19 не передбачена, але він може зробити щеплення, щоб показати приклад, - Степанов - Цензор.НЕТ 4978
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03.02.2021 22:02
+3
Твк Оно ,же *****,вместе с Дерьмаком переболели,у них же выработались антитела,Оно же в Буковеле вышивало без маски.Нахрена на Янелоха лишние деньги тратить?
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03.02.2021 20:35
+3
Для опытов.
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03.02.2021 20:38
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и анализы на наркотики ))) может? хоть и не предусмотрено? ))))) слабо ???
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03.02.2021 20:28 Відповісти
Планом вакцинація Зеленського проти COVID-19 не передбачена, але він може зробити щеплення, щоб показати приклад, - Степанов - Цензор.НЕТ 4978
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03.02.2021 22:02 Відповісти
Какой план, какая вакцинация? Он же переболел недавно... или не болел?
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03.02.2021 20:32 Відповісти
план...не в смысле план..а в смысле план - одно из сленговых названий марихуаны ))))
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03.02.2021 22:11 Відповісти
А-а-а! Это план на неделю? Планом вакцинація Зеленського проти COVID-19 не передбачена, але він може зробити щеплення, щоб показати приклад, - Степанов - Цензор.НЕТ 9952

Планом вакцинація Зеленського проти COVID-19 не передбачена, але він може зробити щеплення, щоб показати приклад, - Степанов - Цензор.НЕТ 7832
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03.02.2021 22:16 Відповісти
Даёшь перевыборы
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03.02.2021 20:33 Відповісти
Твк Оно ,же *****,вместе с Дерьмаком переболели,у них же выработались антитела,Оно же в Буковеле вышивало без маски.Нахрена на Янелоха лишние деньги тратить?
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03.02.2021 20:35 Відповісти
Для опытов.
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03.02.2021 20:38 Відповісти
Нахрен на них валюту переводить?
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03.02.2021 20:54 Відповісти
Планом вакцинация Зеленского от COVID-19 не предусмотрена,

Никто не зотел умирать!...
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03.02.2021 20:40 Відповісти
он своим примером покажет что все равны, но некоторые равнее. нельзя, но если очень хочется то можно...
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03.02.2021 20:40 Відповісти
Нафік Мені такі манси!
Пример,мля..
Видосик буде клааааасний- to be or not to be..
this is a question...🤣🤣
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03.02.2021 20:41 Відповісти
Китайской вакцинкой ослик будет пример показывать...или американской??
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03.02.2021 20:42 Відповісти
думаю смонтируют что-нибудь...)))
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03.02.2021 22:08 Відповісти
воду для инъекций введут...
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04.02.2021 03:03 Відповісти
- В Евролабе, у Пальчевского?
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03.02.2021 20:46 Відповісти
Ну да, а вакцинироваться будет так же, как анализы сдавал.
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03.02.2021 22:57 Відповісти
Не в защиту Зеленского. Однако. Существуют протоколы испытания вакцин, в которых испытания проводились на большом (тысячи) количестве добровольцев. Опасность вакцины определяется уже на первых двух этапах испытаний. Для сомневающихся можно эти проколы опубликовать. Добавление ещё одного человека (президента или ещё кого-нибудь) ничего не добавит к этим протоколам.
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03.02.2021 20:55 Відповісти
Та не,- вы забыли. Он же уже переболел...
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03.02.2021 20:58 Відповісти
😜
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03.02.2021 21:12 Відповісти
Ани баалели за родину..
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03.02.2021 21:14 Відповісти
Планом вакцинация Зеленского от COVID-19 не предусмотрена, но он может сделать прививку

ХХХХХХХХХХХХХХХХХ
))))) Обычно привики от столбняка, от бешенства делают. Ему какую?
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03.02.2021 21:02 Відповісти
"Планом"??? Нє..
А чем??
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03.02.2021 21:24 Відповісти
не "планом" )))) а чем? - гостайна (ермак токо ведает...как и дозой))))
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03.02.2021 22:10 Відповісти
загально відомо, що президент наш Володимир, робить прививки регулярно. Кращими колумбійськими вакцинами
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03.02.2021 23:37 Відповісти
Точняк. Так же, как ЗЕ анализы сдал.
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04.02.2021 01:29 Відповісти
пффф... та пусть нюхает как и раньше. нехрен его на более тяжелую наркоту пересаживать. мальчик пошёл на поправку. скоро и Бандеру героем назовёт.
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04.02.2021 09:06 Відповісти
 
 