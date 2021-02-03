Планом вакцинація Зеленського проти COVID-19 не передбачена, але він може зробити щеплення, щоб показати приклад, - Степанов

Президент Володимир Зеленський може вакцинуватися проти коронавірусу, щоб своїм прикладом показати українцям необхідність щеплень.

Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Відповідно до плану вакцинації, який я підписав ще 23 грудня, у нас не передбачено вакцинацію керівництва держави - президента, прем'єр-міністра, міністра охорони здоров'я. Але у нас є інша проблема, і ця проблема полягає в тому, що кількість людей, які хочуть зробити щеплення безкоштовно, у нас сьогодні, за різними соціологічними дослідженнями, близько 43-44%. Цього мало. Зокрема багато хто говорить, що, наприклад, в інших країнах, тому ж Ізраїлі, США, Туреччині, керівництво держави на власному прикладі показувало, що треба вакцинуватися, і доводило безпеку вакцини. Я не виключаю, що ми можемо переглянути план для того, щоб порушити питання вакцинації", - розповів він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна почне вакцинацію проти коронавірусу препаратами Pfizer, на другому етапі використовуватиметься вакцина виробника AstraZeneca.

Міністерство охорони здоров'я України запустить сайт, на якому буде відкрита можливість запису на вакцинацію проти коронавірусу. Також буде проведено комунікаційну кампанію щодо COVID-вакцинації.

Однак за словами "слуги народу", голови парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайла Радуцького, в Україні проходить масштабна кампанія проти вакцинації від коронавірусу, робити щеплення не хочуть навіть деякі медики.