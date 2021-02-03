Верховний Суд відмовився розглядати справу про відсторонення Тупицького з посади судді КС

Верховний Суд України відмовив у відкритті провадження у справі про відсторонення від посади судді Конституційного Суду президентом України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВС.

Верховний Суд, перевіривши матеріали позовної заяви до президента України про визнання протиправним та скасування указу президента від 29 грудня 2020 р № 607/2020 "Про відсторонення від посади судді Конституційного суду України", прийняв рішення про відмову у відкритті провадження у справі, оскільки цей позов не підлягає розгляду за правилами адміністративного судочинства.

"Верховний Суд зазначив, що відповідно до ч.2 ст.19 КАС України юрисдикція адміністративних судів не поширюється на справи, які, зокрема, належать до юрисдикції Конституційного Суду України", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Тупицький поскаржився Разумкову на блокування роботи КС співробітниками УДО

Також суд зазначив, що правовий статус президента України належить до сфери конституційних правовідносин, тому офіційне тлумачення Конституції України, зокрема, в цій частині, як і вирішення питання про відповідність закону, іншого правового акта (їх окремих положень) щодо обсягу повноважень президента Конституції України, також є винятковим повноваженням Конституційного суду України.

У повідомленні Верховного Суду ані слова, хто виступав позивачем у цій справі. За інформацією ЗМІ, позивач - глава Конституційного суду України Олександр Тупицький.

Читайте також: ОП не модерує процес допуску в КС. Тупицькому пора припинити розігрувати дивний спектакль перед входом у будівлю, - Подоляк

Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру і не пустили його на роботу в КСУ. Тупицький заявив, що указ президента усуває його тільки від обов'язків судді, а, крім них, він як глава КСУ виконує й інші функції. Також він поскаржився на спроби втручання у свою діяльність і написав заяву в поліцію. Пресслужба КС поширила повідомлення, що слідчі ДБР відповідно до чинного законодавства не мають повноважень повідомляти про підозру судді Конституційного Суду.