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Верховний Суд (786) КС (1154) Тупицький (227)

Верховний Суд відмовився розглядати справу про відсторонення Тупицького з посади судді КС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Верховний Суд відмовився розглядати справу про відсторонення Тупицького з посади судді КС

Верховний Суд України відмовив у відкритті провадження у справі про відсторонення від посади судді Конституційного Суду президентом України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВС.

Верховний Суд, перевіривши матеріали позовної заяви до президента України про визнання протиправним та скасування указу президента від 29 грудня 2020 р № 607/2020 "Про відсторонення від посади судді Конституційного суду України", прийняв рішення про відмову у відкритті провадження у справі, оскільки цей позов не підлягає розгляду за правилами адміністративного судочинства.

"Верховний Суд зазначив, що відповідно до ч.2 ст.19 КАС України юрисдикція адміністративних судів не поширюється на справи, які, зокрема, належать до юрисдикції Конституційного Суду України", - сказано в повідомленні.

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Також суд зазначив, що правовий статус президента України належить до сфери конституційних правовідносин, тому офіційне тлумачення Конституції України, зокрема, в цій частині, як і вирішення питання про відповідність закону, іншого правового акта (їх окремих положень) щодо обсягу повноважень президента Конституції України, також є винятковим повноваженням Конституційного суду України.

У повідомленні Верховного Суду ані слова, хто виступав позивачем у цій справі. За інформацією ЗМІ, позивач - глава Конституційного суду України Олександр Тупицький.

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Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру і не пустили його на роботу в КСУ. Тупицький заявив, що указ президента усуває його тільки від обов'язків судді, а, крім них, він як глава КСУ виконує й інші функції. Також він поскаржився на спроби втручання у свою діяльність і написав заяву в поліцію. Пресслужба КС поширила повідомлення, що слідчі ДБР відповідно до чинного законодавства не мають повноважень повідомляти про підозру судді Конституційного Суду.
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Топ коментарі
+21
Тупицкого сажать надо за государственную измену
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03.02.2021 20:32
+9
Тупицкого в # на долго !!!

Если лишат должности, то народ будет аплодировать как на закрытие ТВ мертветчука.
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03.02.2021 20:36
+7
главное, что бы Тупицкий не срыгнул на Рачку.
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03.02.2021 20:30
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главное, что бы Тупицкий не срыгнул на Рачку.
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03.02.2021 20:30 Відповісти
Тупицкого сажать надо за государственную измену
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03.02.2021 20:32 Відповісти
Сажать на кол.
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03.02.2021 20:37 Відповісти
Предварительно можно на бутылку.., а потом пересадить и на кол !
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04.02.2021 01:06 Відповісти
А нахрена он им теперь, им и Тэдиса хватит.
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03.02.2021 20:33 Відповісти
Тупицкого в # на долго !!!
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03.02.2021 20:33 Відповісти
Тупицкого в # на долго !!!

Если лишат должности, то народ будет аплодировать как на закрытие ТВ мертветчука.
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03.02.2021 20:36 Відповісти
То есть потратили кучу бабла налогоплательщиков чтобы вернуться в исходную позицию - передачу полномочий в Конституционный суд. Но теперь в отличие от декабра 2020 там уже нет Тупицкого Верховный Суд отказался рассматривать дело об отстранении Тупицкого от должности судьи КС - Цензор.НЕТ 7372 Красивый еврейский гамбит
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03.02.2021 20:39 Відповісти
хм.. да понятно что не будут отстранять т.к. противоречит КУ , и в Печерский нужно подавать , в Печерский , там на раз-два отстранят - только правда за деньги !!! Зе - не тупи !!! Подавай клоун !!! Верховный Суд отказался рассматривать дело об отстранении Тупицкого от должности судьи КС - Цензор.НЕТ 6317
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03.02.2021 20:39 Відповісти
Ну вот как захотят - умеют же работать....Че ж раньше мы всякую фигню видели....Посадите этого Тупицкого с конфискацией....Он только ЭТО и заработал на своем посту....
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03.02.2021 20:40 Відповісти
Тобто, цю справу має розглядати саме Конституційний Суд
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03.02.2021 20:58 Відповісти
Ну да, потому что корень предъявы тупицкого лежит глубже - в правомочности Указа Президента в таком вопросе, а не админсправа.
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03.02.2021 21:10 Відповісти
Оказывается глава КС не знает Конституцию. Смешно. Проверить на профпригодность.
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03.02.2021 22:13 Відповісти
расстрелять
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03.02.2021 21:14 Відповісти
ворон ворону глаз не выклюет))))
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03.02.2021 21:30 Відповісти
Какой непотопляемый у нас КС! Даже если тУПИЦКИЙ, сотоварищи и ГАДЯ СЯВЧЕНКО с баржи расстреляют Верховную Раду, как планировали гАДЯ с рУБАНОМ, то ни тупицкого, ни сотоварищей невозможно выгнать со службы. Они под защитой своих коллег из КС. Эдакое государство в государстве!
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03.02.2021 21:51 Відповісти
СМЕШНО
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03.02.2021 22:11 Відповісти
Сколько можно этих судей воров содержать,это же мафия.
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03.02.2021 23:49 Відповісти
Якщо всі суди відмовляються від презика, то тоді:- "він ГАРАНТ чого???"
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04.02.2021 10:42 Відповісти
 
 