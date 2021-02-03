На Донбасі за 2020 рік загинуло 25 цивільних осіб і було поранено 114, - ООН
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Конфлікт на сході України не можна назвати "замороженим", попри помітний прогрес після домовленостей про припинення вогню.
Про це сказано в повідомленні Управління ООН з координації гуманітарних справ, інформує Цензор.НЕТ.
"Торік 25 цивільних осіб загинуло і ще 119 зазнали поранень внаслідок бойових дій або вибухонебезпечних предметів. Серед постраждалих - 16 дівчаток і хлопчиків", - сказано в повідомленні.
Раніше координатор ООН з гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані повідомляла, що кількість жертв серед мирного населення в 2020 році була найнижчою за весь час конфлікту на Донбасі.
В ООН наполягають, щоб режим припинення вогню на сході України не порушувався і діяв і надалі.
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По данным Генштаба, за весь 2020 год погибло 49 украинских воина ("боевые безвозвратные потери ВСУ"). Раненых ("боевые санитарные потери ВСУ") - 335.
Количество небоевых потерь военнослужащих ВСУ в зоне ООС в 2020 году составляет 70 человек. К небоевым потерям относятся смерти военных от болезней, несчастных случаев, самоубийств (кроме потерь от коронавируса - там другая статистика).
Также к небоевым потерям отнесли гибель бойца 14-й механизированной бригады, который 14 декабря исчез из своего подразделения, а спустя пару дней его тело вернула так называемая "народная милиция ЛНР со следами пыток и увечий.