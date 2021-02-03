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На Донбасі за 2020 рік загинуло 25 цивільних осіб і було поранено 114, - ООН

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На Донбасі за 2020 рік загинуло 25 цивільних осіб і було поранено 114, - ООН

Конфлікт на сході України не можна назвати "замороженим", попри помітний прогрес після домовленостей про припинення вогню.

Про це сказано в повідомленні Управління ООН з координації гуманітарних справ, інформує Цензор.НЕТ.

"Торік 25 цивільних осіб загинуло і ще 119 зазнали поранень внаслідок бойових дій або вибухонебезпечних предметів. Серед постраждалих - 16 дівчаток і хлопчиків", - сказано в повідомленні.

Раніше координатор ООН з гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані повідомляла, що кількість жертв серед мирного населення в 2020 році була найнижчою за весь час конфлікту на Донбасі.

В ООН наполягають, щоб режим припинення вогню на сході України не порушувався і діяв і надалі.

Читайте також: У 2020 році жертви серед мирного населення на Донбасі - 23 загиблих і 105 поранених, - СММ ОБСЄ
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По данным Генштаба, за весь 2020 год погибло 49 украинских воина ("боевые безвозвратные потери ВСУ"). Раненых ("боевые санитарные потери ВСУ") - 335.
Количество небоевых потерь военнослужащих ВСУ в зоне ООС в 2020 году составляет 70 человек. К небоевым потерям относятся смерти военных от болезней, несчастных случаев, самоубийств (кроме потерь от коронавируса - там другая статистика).
Также к небоевым потерям отнесли гибель бойца 14-й механизированной бригады, который 14 декабря исчез из своего подразделения, а спустя пару дней его тело вернула так называемая "народная милиция ЛНР со следами пыток и увечий.
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03.02.2021 20:50 Відповісти
Закрытием пророссийских СМИ отрубили голову только одной гидре "руцкава мира", а есть и другие: филиал ФСБ под прикрытием РПЦ в Украине - он остался. И успешно работает против Украины.
На Донбассе за 2020 год погибли 25 гражданских лиц и были ранены 114, - ООН - Цензор.НЕТ 5127
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03.02.2021 21:25 Відповісти
 
 