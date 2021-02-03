На Донбасі за 2020 рік загинуло 25 цивільних осіб і було поранено 114, - ООН

Конфлікт на сході України не можна назвати "замороженим", попри помітний прогрес після домовленостей про припинення вогню.

Про це сказано в повідомленні Управління ООН з координації гуманітарних справ, інформує Цензор.НЕТ.

"Торік 25 цивільних осіб загинуло і ще 119 зазнали поранень внаслідок бойових дій або вибухонебезпечних предметів. Серед постраждалих - 16 дівчаток і хлопчиків", - сказано в повідомленні.

Раніше координатор ООН з гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані повідомляла, що кількість жертв серед мирного населення в 2020 році була найнижчою за весь час конфлікту на Донбасі.

В ООН наполягають, щоб режим припинення вогню на сході України не порушувався і діяв і надалі.

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