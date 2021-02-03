Зеленський провів зустріч із керівниками провідних телеканалів: "В Україні немає загрози свободі слова і медіа-бізнесу"
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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками провідних українських телевізійних каналів щодо питання рішення РНБО про застосування санкцій стосовно декількох телеканалів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Це не має жодного стосунку до інших телеканалів. В Україні на сьогодні немає загрози ні свободі слова, ні медіа-бізнесу", - заявив Зеленський.
Президент зазначив, що рішення про санкції має чітке обґрунтування у зв'язку з фінансуванням з Росії і співпрацею з терористичними організаціями.
Як сказано в повідомленні, "топменеджери телеканалів висловили повну підтримку цього рішення, адже, за їхніми словами, телеканали, до яких були застосовані санкції, давно проводять антидержавну політику і діють в інтересах пропаганди з боку Російської Федерації".
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
Будь ласка, зачекайте...
И сейчас всё в точности до на оборот. Смотрю каналы через IPTV, везде, во всех провайдерах ошибка 404.
Только недавно сегодня на чекере плейлисты гонял - всё работает.
Метушня с санкциями опезежопе - это стандартный взаимный пиар.
В котором зеговно пиарит медведчука и его каналы, мобилизуя ватнопердостанский лохторат, а медведчук пиарит зеговно как якобы проукраинскую силу.
1. это ответ в Америку, типа смотрите, мы тут жестко ибем фсбшников.
2.сейчас начнётся кампания восхваления и вылизывания зеговна манипуляторами. 3.отвлекают внимание от принятого закона про референдум, за который не голосовали зежоповцы, но который давно был инициирован малоросами.
+Рифа так и не выпустили
+слуги спалили конверты
+еще куча
В итоге медведчук ****** клоуна портношлюшьими судами.
Клоун снова ****** в голову проукраинский электорат, который благодаря манипуляторам будет топить за него, а кто против, тот "порохобот" - ротфронтовские ломы начнут разгонять свою любимую пургу про то, что ПП и медвечук партнёры.
Смотрим, шо теперь запоет люська арестович. Это будет эпичный заглот.
Свободой слова в Украине обладают только власть и олигархи...
Естонія заявила про розуміння і підтримку України після запровадження санкцій РНБО проти телеканалів, які вважають пов'язаними з кумом Путіна Медведчуком.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Естонія розуміє і підтримує кроки, зроблені Україною у межах її законодавства для протидії заходам, спрямованим проти її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності" - йдеться у Twitter посольства Естонії в Україні.
- Вы меня хорошо слышите.. бабуины?
Ні Макєнка, ні Порошенка, ні Садового, тим більше мертвечука там не було!
А ти дивився?
Може, подивишся запис, як його Лариса Ніцой та Маруся Звіробій в стойло загнали?
А сьогодні - загнали Скорика з Шаховим; але загонщиків було троє: Льоха Гончаренко, Леся Василенко, і як не дивно, Євгенія Кравчук.
бо канали за рашу топили
кремлівську пропаганду гнали
народу фейки наганяли
опзж з екрану зраду розганяли
ротяки чорні роззявляли
чортівню радянську оживляли
в депресію людей вганяли
з екранів Україну гнобили
українцям мізки пудрили
щодня щосили голосили
що вони найбільщі
патріоти України
а по правді
руському царю лестили
раші сраку лизали
з путина за це гроші брали
коли літіками в маскву літали
та сорому за це не знали.
А коли їх за контрабанду піймали
вугілля вони з донбасу гнали
СБУ на них справи відкрило
тут їх і накрило
то на форсажі вони в раду погнали
трибуну там блокували
за фашизм розповідали
та на захіст свого жирного життя
народ підіймали.