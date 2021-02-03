Зеленський провів зустріч із керівниками провідних телеканалів: "В Україні немає загрози свободі слова і медіа-бізнесу"

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками провідних українських телевізійних каналів щодо питання рішення РНБО про застосування санкцій стосовно декількох телеканалів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Це не має жодного стосунку до інших телеканалів. В Україні на сьогодні немає загрози ні свободі слова, ні медіа-бізнесу", - заявив Зеленський.

Президент зазначив, що рішення про санкції має чітке обґрунтування у зв'язку з фінансуванням з Росії і співпрацею з терористичними організаціями.

Як сказано в повідомленні, "топменеджери телеканалів висловили повну підтримку цього рішення, адже, за їхніми словами, телеканали, до яких були застосовані санкції, давно проводять антидержавну політику і діють в інтересах пропаганди з боку Російської Федерації".

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Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

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