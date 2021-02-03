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Зеленський провів зустріч із керівниками провідних телеканалів: "В Україні немає загрози свободі слова і медіа-бізнесу"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський провів зустріч із керівниками провідних телеканалів:

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками провідних українських телевізійних каналів щодо питання рішення РНБО про застосування санкцій стосовно декількох телеканалів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Це не має жодного стосунку до інших телеканалів. В Україні на сьогодні немає загрози ні свободі слова, ні медіа-бізнесу", - заявив Зеленський.

Президент зазначив, що рішення про санкції має чітке обґрунтування у зв'язку з фінансуванням з Росії і співпрацею з терористичними організаціями.

Як сказано в повідомленні, "топменеджери телеканалів висловили повну підтримку цього рішення, адже, за їхніми словами, телеканали, до яких були застосовані санкції, давно проводять антидержавну політику і діють в інтересах пропаганди з боку Російської Федерації".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Медведчук про блокування каналів свого соратника Козака: Очевидний елемент зовнішнього управління Зеленським. ВIДЕО

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В YouTube надішлють лист із проханням заблокувати сторінки каналів "112 Україна", ZIK і NewsOne, - Ткаченко
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Топ коментарі
+17
Естонія висловила Україні підтримку після блокування каналів Медведчука

Естонія заявила про розуміння і підтримку України після запровадження санкцій РНБО проти телеканалів, які вважають пов'язаними з кумом Путіна Медведчуком.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Естонія розуміє і підтримує кроки, зроблені Україною у межах її законодавства для протидії заходам, спрямованим проти її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності" - йдеться у Twitter посольства Естонії в Україні.
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03.02.2021 21:03
+12
Зеленский провел встречу с руководителями ведущих телеканалов: "В Украине нет угрозы свободе слова и медиа-бизнесу" - Цензор.НЕТ 9604
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03.02.2021 20:52
+12
Зеленский провел встречу с руководителями ведущих телеканалов: "В Украине нет угрозы свободе слова и медиа-бизнесу" - Цензор.НЕТ 5502
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03.02.2021 20:59
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"Это не имеет никакого отношения к другим телеканалам. В Украине на сегодняшний день нет угрозы ни свободе слова, ни медиа-бизнесу", - заявил Зеленский.

И сейчас всё в точности до на оборот. Смотрю каналы через IPTV, везде, во всех провайдерах ошибка 404.
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03.02.2021 20:51 Відповісти
Шо на всех каналах или только на этих трех?
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03.02.2021 21:05 Відповісти
Та ладно, у всех провайдеров...
Только недавно сегодня на чекере плейлисты гонял - всё работает.
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03.02.2021 21:32 Відповісти
Это как у Вас может работать если каналы с эфира снят. ?
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04.02.2021 01:51 Відповісти
Чтобы не быть голословным, вот один из потоков.
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04.02.2021 11:25 Відповісти
каналов почти 150 и все работает, без этой гнусной кацапской пропаганды
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04.02.2021 00:15 Відповісти
Зеленский провел встречу с руководителями ведущих телеканалов: "В Украине нет угрозы свободе слова и медиа-бизнесу" - Цензор.НЕТ 9604
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03.02.2021 20:52 Відповісти
угрозы нет а если скажете что есть то отключим Зеленский провел встречу с руководителями ведущих телеканалов: "В Украине нет угрозы свободе слова и медиа-бизнесу" - Цензор.НЕТ 875
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03.02.2021 20:52 Відповісти
Арсен@ZekirovArs
Метушня с санкциями опезежопе - это стандартный взаимный пиар.

В котором зеговно пиарит медведчука и его каналы, мобилизуя ватнопердостанский лохторат, а медведчук пиарит зеговно как якобы проукраинскую силу.
1. это ответ в Америку, типа смотрите, мы тут жестко ибем фсбшников.
2.сейчас начнётся кампания восхваления и вылизывания зеговна манипуляторами. 3.отвлекают внимание от принятого закона про референдум, за который не голосовали зежоповцы, но который давно был инициирован малоросами.
+Рифа так и не выпустили
+слуги спалили конверты
+еще куча
В итоге медведчук ****** клоуна портношлюшьими судами.
Клоун снова ****** в голову проукраинский электорат, который благодаря манипуляторам будет топить за него, а кто против, тот "порохобот" - ротфронтовские ломы начнут разгонять свою любимую пургу про то, что ПП и медвечук партнёры.
Смотрим, шо теперь запоет люська арестович. Это будет эпичный заглот.
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03.02.2021 20:53 Відповісти
не вижу разницу между 112 и НАШ который сейчас гавкает с публикой как на подбор отборная вата это надо уметь подбирать таких мразей врагов недавно был Кива уже ушел онлайн сейчас https://www.youtube.com/watch?v=bhsZqfZrSQI
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03.02.2021 20:57 Відповісти
просто все туда сейчас слетелись погавкать - последняя надежда крыс
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04.02.2021 00:16 Відповісти
Зеленский провел встречу с руководителями ведущих телеканалов: "В Украине нет угрозы свободе слова и медиа-бизнесу" - Цензор.НЕТ 4377 Зеленский провел встречу с руководителями ведущих телеканалов: "В Украине нет угрозы свободе слова и медиа-бизнесу" - Цензор.НЕТ 4979
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03.02.2021 20:57 Відповісти
В нашей стране гарантируется свобода слова, но не гарантируется свобода после этого слова.
Свободой слова в Украине обладают только власть и олигархи...
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03.02.2021 20:58 Відповісти
олігархам ми кажемо крепке байдінівське - допобачення ніколи!
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03.02.2021 21:35 Відповісти
Зеленский провел встречу с руководителями ведущих телеканалов: "В Украине нет угрозы свободе слова и медиа-бизнесу" - Цензор.НЕТ 4826
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03.02.2021 20:59 Відповісти
Зеленский провел встречу с руководителями ведущих телеканалов: "В Украине нет угрозы свободе слова и медиа-бизнесу" - Цензор.НЕТ 5502
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03.02.2021 20:59 Відповісти
Зеленский провел встречу с руководителями ведущих телеканалов: "В Украине нет угрозы свободе слова и медиа-бизнесу" - Цензор.НЕТ 7548 Зеленский провел встречу с руководителями ведущих телеканалов: "В Украине нет угрозы свободе слова и медиа-бизнесу" - Цензор.НЕТ 6091Дам Украине 100 Байрактаров
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03.02.2021 21:02 Відповісти
Естонія висловила Україні підтримку після блокування каналів Медведчука

Естонія заявила про розуміння і підтримку України після запровадження санкцій РНБО проти телеканалів, які вважають пов'язаними з кумом Путіна Медведчуком.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Естонія розуміє і підтримує кроки, зроблені Україною у межах її законодавства для протидії заходам, спрямованим проти її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності" - йдеться у Twitter посольства Естонії в Україні.
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03.02.2021 21:03 Відповісти
Зеленский провел встречу с руководителями ведущих телеканалов: "В Украине нет угрозы свободе слова и медиа-бизнесу" - Цензор.НЕТ 4004
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03.02.2021 21:03 Відповісти
Да, прикольно этот Моня напел) уходя с трибуны. Как в том анекдоде.
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03.02.2021 21:28 Відповісти
Наши были? А с Цвинтера? Тоже вроде как наши, только не совсем. Плюсы? Игорь Валерьич + Медведчук (не зря же канал звется 1+1) тоже вроде как наш человек, тоже любит доить бюджет и приват. Може упустил кого?
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03.02.2021 21:05 Відповісти
Зеленский провел встречу с руководителями ведущих телеканалов: "В Украине нет угрозы свободе слова и медиа-бизнесу" - Цензор.НЕТ 9420 Зеленский провел встречу с руководителями ведущих телеканалов: "В Украине нет угрозы свободе слова и медиа-бизнесу" - Цензор.НЕТ 143
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03.02.2021 21:05 Відповісти
Зеленский провел встречу с руководителями ведущих телеканалов: "В Украине нет угрозы свободе слова и медиа-бизнесу" - Цензор.НЕТ 7737 Зеленский провел встречу с руководителями ведущих телеканалов: "В Украине нет угрозы свободе слова и медиа-бизнесу" - Цензор.НЕТ 9570Япония заявила КУРИЛЫ НАШ
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03.02.2021 21:07 Відповісти
Теперь для противовеса и "Прямой" прикроют.. Зеленский провел встречу с руководителями ведущих телеканалов: "В Украине нет угрозы свободе слова и медиа-бизнесу" - Цензор.НЕТ 2984
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03.02.2021 21:08 Відповісти
Зеленский провел встречу с руководителями ведущих телеканалов: "В Украине нет угрозы свободе слова и медиа-бизнесу" - Цензор.НЕТ 5533 Зеленский провел встречу с руководителями ведущих телеканалов: "В Украине нет угрозы свободе слова и медиа-бизнесу" - Цензор.НЕТ 8573
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03.02.2021 21:08 Відповісти
Японский премьер-министр заявил...РАБссия вон нафиг с островов Курильской гряды..иначе будет вам ЦУСИМА №2 Зеленский провел встречу с руководителями ведущих телеканалов: "В Украине нет угрозы свободе слова и медиа-бизнесу" - Цензор.НЕТ 593
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03.02.2021 21:10 Відповісти
Представители Петушария тоже были?
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03.02.2021 21:13 Відповісти
Джо Байден заявил следующее,если Украина и США достигнут обоюдных соглашений по системам новейших летальных вооружений,то Пентагон предоставит необходимые системы..., для защиты независимости и территориальной целостности Украины,добавил Байден... Зеленский провел встречу с руководителями ведущих телеканалов: "В Украине нет угрозы свободе слова и медиа-бизнесу" - Цензор.НЕТ 5906Крысы Мавзолейные,Атас... Зеленский провел встречу с руководителями ведущих телеканалов: "В Украине нет угрозы свободе слова и медиа-бизнесу" - Цензор.НЕТ 463
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03.02.2021 21:17 Відповісти
Шах и мат Порошенко. Так почему то Петя пасти не закрыл прокацапским шавкам с медвечуковским каналам за время своего президенства ? Как та дряхлая лошадь ,,Ну не шмогла я не шмогла,,
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03.02.2021 21:25 Відповісти
Байден запретил Зеленский провел встречу с руководителями ведущих телеканалов: "В Украине нет угрозы свободе слова и медиа-бизнесу" - Цензор.НЕТ 432пусть быдло Мавзолейное резвится Зеленский провел встречу с руководителями ведущих телеканалов: "В Украине нет угрозы свободе слова и медиа-бизнесу" - Цензор.НЕТ 2637
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03.02.2021 21:28 Відповісти
Згадай як ти верещало коли Порошенко закрив в Україні в однокласніках, в контакте, яндекс, анал рассія1 і пающє кацапські шльондри.
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03.02.2021 21:49 Відповісти
Зеленский провел встречу с руководителями ведущих телеканалов: "В Украине нет угрозы свободе слова и медиа-бизнесу" - Цензор.НЕТ 4590 Зеленский провел встречу с руководителями ведущих телеканалов: "В Украине нет угрозы свободе слова и медиа-бизнесу" - Цензор.НЕТ 3019
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03.02.2021 21:26 Відповісти
И партию ЗАЖОПников нужно запретить за пособничество оккупантам.
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03.02.2021 21:30 Відповісти
Зеленский провел встречу с руководителями ведущих телеканалов: "В Украине нет угрозы свободе слова и медиа-бизнесу" - Цензор.НЕТ 2750 Зеленский провел встречу с руководителями ведущих телеканалов: "В Украине нет угрозы свободе слова и медиа-бизнесу" - Цензор.НЕТ 2629Чуваки,стану президентом,мы раздавим РАБссию....
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03.02.2021 21:32 Відповісти
Зеленский провел встречу с руководителями ведущих телеканалов: "В Украине нет угрозы свободе слова и медиа-бизнесу" - Цензор.НЕТ 2201
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03.02.2021 21:41 Відповісти
Зеленский провел встречу с руководителями ведущих телеканалов: "В Украине нет угрозы свободе слова и медиа-бизнесу" - Цензор.НЕТ 3587
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03.02.2021 21:55 Відповісти
так не кожний з тих комуняк-доходяг здатен вийти... за станом здоров'я...
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03.02.2021 22:04 Відповісти
Как Каа который собрал обезьян после того как сожрал парочку.
- Вы меня хорошо слышите.. бабуины?
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03.02.2021 21:55 Відповісти
"Зеленский провел встречу с руководителями ведущих украинских телевизионных каналов" - давайте поіменно! Хто? Беня+рижамразь+пінчук+фірташ????

Ні Макєнка, ні Порошенка, ні Садового, тим більше мертвечука там не було!
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03.02.2021 22:02 Відповісти
Задают вопрос или есть реванш? И сами показывают Шуфрича, а перед этим мертвечука))

Зеленський провів зустріч із керівниками провідних телеканалів: "В Україні немає загрози свободі слова і медіа-бізнесу" - Цензор.НЕТ 9071
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03.02.2021 22:06 Відповісти
ну, і шо?
А ти дивився?
Може, подивишся запис, як його Лариса Ніцой та Маруся Звіробій в стойло загнали?
А сьогодні - загнали Скорика з Шаховим; але загонщиків було троє: Льоха Гончаренко, Леся Василенко, і як не дивно, Євгенія Кравчук.
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03.02.2021 23:11 Відповісти
Ну да, все как ты обещал на стадионе - я не вмешиваюсь в работу телеканалов.
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03.02.2021 22:09 Відповісти
Читаю коменти, і є задоволення. Майже всім хочеться поставити лайки! А, якщо, ще убрати декілька каналів, якже підірве Ж..у? В тих ненавистників Всього Українського
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03.02.2021 22:30 Відповісти
на смітник, без сантиментів.

Зеленський провів зустріч із керівниками провідних телеканалів: "В Україні немає загрози свободі слова і медіа-бізнесу" - Цензор.НЕТ 669
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03.02.2021 22:36 Відповісти
Мертвечука канали закрили
бо канали за рашу топили
кремлівську пропаганду гнали
народу фейки наганяли
опзж з екрану зраду розганяли
ротяки чорні роззявляли
чортівню радянську оживляли
в депресію людей вганяли
з екранів Україну гнобили
українцям мізки пудрили
щодня щосили голосили
що вони найбільщі
патріоти України
а по правді
руському царю лестили
раші сраку лизали
з путина за це гроші брали
коли літіками в маскву літали
та сорому за це не знали.

А коли їх за контрабанду піймали
вугілля вони з донбасу гнали
СБУ на них справи відкрило
тут їх і накрило
то на форсажі вони в раду погнали
трибуну там блокували
за фашизм розповідали
та на захіст свого жирного життя
народ підіймали.
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03.02.2021 23:00 Відповісти
На сегодняшний день нужно оценивать уже не угрозу свободе слова со стороны ЗЕбилов, а прямую угрозу жизни украинским гражданам с их стороны.
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04.02.2021 06:10 Відповісти
 
 