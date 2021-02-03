Верховний Суд може визнати рішення про санкції необґрунтованим, тоді Медведчук відбілить репутацію своїх медіазагонів остаточно, - нардеп "Голосу" Рахманін

Рішення про санкції проти соратника кума Путіна Віктора Медведчука Тараса Козака сильніше віддалило Київ від Москви.

Таку впевненість висловив у Facebook народний депутат від "Голосу" Сергій Рахманін, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що причин рішення РНБО, як і будь-якого "важливого (складного) політичного рішення", кілька. Це може бути: "стурбованість Володимира Зеленського зростанням рейтингу ОПЗЖ і подальшим зменшенням рівня довіри до президента і рівня підтримки його партії"; "Прагнення Банкової якщо не догодити Білому дому, то принаймні продемонструвати нелояльність Кремлю і його українським емісарам"; "Занепокоєння Ріната Ахметова щодо зростання впливу Віктора Медведчука на енергетичну галузь".

Рахманін зазначив, що навряд чи рішення РНБО стало наслідком спілкування з новим держсекретарем США - сама вимога малоймовірна, тим більше під час першого дипломатичного контакту, крім того, такі рішення не приймаються поспіхом.

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"Ще одним можливим мотивом для господаря Банкової могла стати спроба зцементувати продержавницьку частину свого електорату. Ті, хто відвалювався, від нього протягом останнього року – це переважно ті, хто сприймав Зеленського як привабливу альтернативу Медведчуку і Ко. Вони тікатимуть й надалі. Отже варто було подбати про патріотично налаштованих симпатиків. Наскільки знаю, гаранту радили про це подумати. Але не певен, що він надто зважав на це, коли робив відповідний крок", - пише нардеп.

Він підкреслює: "Як би там не було, Банкова відтепер ще трохи далі від Кремля. Можливо, це - перший крок до очевидного. Тобто - рух до остаточної відмови від "мінських домовленостей".

За словами Рахманіна, чинне законодавство дозволяє застосовувати санкції стосовно українських громадян і вітчизняних компаній. У той же час, "складно повірити, що члени РНБОУ погодилися ухвалювати настільки резонансне рішення, спираючись на поверхневу інформацію".

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"Минулого тижня на комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки обговорювалося можливе оновлення санкційного законодавства. Зокрема, тестувалася ідея – прибрати можливість застосування санкцій щодо українських громадян і компаній", - вказав автор.

Нардеп нагадав, що обмеження діяльності засобів масової інформації - делікатне питання. "Тому (насамперед зовні, світом) воно сприймалося б із більшим розумінням, якби це відбувалося за допомогою того органу, який має стежити, наскільки сумлінно канали дотримуються вимог законодавства. Тобто Нацради з телебачення. А ще є СБУ, у якої є достатньо повноважень в межах захисту від посягань на основи державності. До контенту конкретних медіаресурсів багато років було багато запитань. Але вони чомусь не виникали у тих, хто повинен їх порушувати", - констатує Рахманін.

Він вказав, що Верховний Суд України може визнати рішення про санкції необґрунтованим: "Якщо це станеться, Медведчук відбілить репутацію своїх медіазагонів остаточно. Тому влада має готуватися до правового захисту рішення завчасно і ретельно. Найгірший варіант - програти суд через власну неспроможність. А потім - запропонувати розігнати ВСУ указом президента або рішенням РНБОУ)".

Водночас, Рахманін впевнений, що ЄСПЛ, де ОПЗЖ також оскаржуватиме введення санкцій, не ухвалить рішення швидко.

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Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".