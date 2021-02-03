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Новини Політика України Закриття каналів Медведчука
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Верховний Суд (786) Медведчук (1323) санкції (6845) Рахманін (134) Опозиційна платформа - За життя (466)

Верховний Суд може визнати рішення про санкції необґрунтованим, тоді Медведчук відбілить репутацію своїх медіазагонів остаточно, - нардеп "Голосу" Рахманін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Верховний Суд може визнати рішення про санкції необґрунтованим, тоді Медведчук відбілить репутацію своїх медіазагонів остаточно, - нардеп

Рішення про санкції проти соратника кума Путіна Віктора Медведчука Тараса Козака сильніше віддалило Київ від Москви.

Таку впевненість висловив у Facebook народний депутат від "Голосу" Сергій Рахманін, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що причин рішення РНБО, як і будь-якого "важливого (складного) політичного рішення", кілька. Це може бути: "стурбованість Володимира Зеленського зростанням рейтингу ОПЗЖ і подальшим зменшенням рівня довіри до президента і рівня підтримки його партії"; "Прагнення Банкової якщо не догодити Білому дому, то принаймні продемонструвати нелояльність Кремлю і його українським емісарам"; "Занепокоєння Ріната Ахметова щодо зростання впливу Віктора Медведчука на енергетичну галузь".

Рахманін зазначив, що навряд чи рішення РНБО стало наслідком спілкування з новим держсекретарем США - сама вимога малоймовірна, тим більше під час першого дипломатичного контакту, крім того, такі рішення не приймаються поспіхом.

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"Ще одним можливим мотивом для господаря Банкової могла стати спроба зцементувати продержавницьку частину свого електорату. Ті, хто відвалювався, від нього протягом останнього року – це переважно ті, хто сприймав Зеленського як привабливу альтернативу Медведчуку і Ко. Вони тікатимуть й надалі. Отже варто було подбати про патріотично налаштованих симпатиків. Наскільки знаю, гаранту радили про це подумати. Але не певен, що він надто зважав на це, коли робив відповідний крок", - пише нардеп.

Він підкреслює: "Як би там не було, Банкова відтепер ще трохи далі від Кремля. Можливо, це - перший крок до очевидного. Тобто - рух до остаточної відмови від "мінських домовленостей".

За словами Рахманіна, чинне законодавство дозволяє застосовувати санкції стосовно українських громадян і вітчизняних компаній. У той же час, "складно повірити, що члени РНБОУ погодилися ухвалювати настільки резонансне рішення, спираючись на поверхневу інформацію".

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"Минулого тижня на комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки обговорювалося можливе оновлення санкційного законодавства. Зокрема, тестувалася ідея – прибрати можливість застосування санкцій щодо українських громадян і компаній", - вказав автор.

Нардеп нагадав, що обмеження діяльності засобів масової інформації - делікатне питання. "Тому (насамперед зовні, світом) воно сприймалося б із більшим розумінням, якби це відбувалося за допомогою того органу, який має стежити, наскільки сумлінно канали дотримуються вимог законодавства. Тобто Нацради з телебачення. А ще є СБУ, у якої є достатньо повноважень в межах захисту від посягань на основи державності. До контенту конкретних медіаресурсів багато років було багато запитань. Але вони чомусь не виникали у тих, хто повинен їх порушувати", - констатує Рахманін.

Він вказав, що Верховний Суд України може визнати рішення про санкції необґрунтованим: "Якщо це станеться, Медведчук відбілить репутацію своїх медіазагонів остаточно. Тому влада має готуватися до правового захисту рішення завчасно і ретельно. Найгірший варіант - програти суд через власну неспроможність. А потім - запропонувати розігнати ВСУ указом президента або рішенням РНБОУ)".

Водночас, Рахманін впевнений, що ЄСПЛ, де ОПЗЖ також оскаржуватиме введення санкцій, не ухвалить рішення швидко.

Верховний Суд може визнати рішення про санкції необґрунтованим, тоді Медведчук відбілить репутацію своїх медіазагонів остаточно, - нардеп Голосу Рахманін 01

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Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
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Топ коментарі
+26
Верховный Суд может признать решение о санкциях необоснованным, тогда Медведчук отбелит репутацию своих медиаотрядов окончательно, - нардеп "Голоса" Рахманин - Цензор.НЕТ 6937
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03.02.2021 21:46
+20
Верховный Суд может признать решение о санкциях необоснованным, тогда Медведчук отбелит репутацию своих медиаотрядов окончательно, - нардеп "Голоса" Рахманин - Цензор.НЕТ 5810
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03.02.2021 21:49
+11
А может так в сценарии и написано???
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03.02.2021 21:44
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А может так в сценарии и написано???
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03.02.2021 21:44 Відповісти
Верховный Суд может признать решение о санкциях необоснованным, тогда Медведчук отбелит репутацию своих медиаотрядов окончательно, - нардеп "Голоса" Рахманин - Цензор.НЕТ 6937
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03.02.2021 21:46 Відповісти
Внимание, говорит москва...
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03.02.2021 21:51 Відповісти
Договорняк нашего окурка ЗЕ чтобы поднять рейтинг опзж и передать власть Медведчуку? Верховный Суд может признать решение о санкциях необоснованным, тогда Медведчук отбелит репутацию своих медиаотрядов окончательно, - нардеп "Голоса" Рахманин - Цензор.НЕТ 4582
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03.02.2021 21:48 Відповісти
Да,зрада.
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03.02.2021 22:01 Відповісти
Верховный Суд может признать решение о санкциях необоснованным, тогда Медведчук отбелит репутацию своих медиаотрядов окончательно, - нардеп "Голоса" Рахманин - Цензор.НЕТ 8296
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03.02.2021 21:50 Відповісти
Арсен@ZekirovArs
Метушня с санкциями опезежопе - это стандартный взаимный пиар.
В котором зеговно пиарит медведчука и его каналы, мобилизуя ватнопердостанский лохторат, а медведчук пиарит зеговно как якобы проукраинскую силу.
1. это ответ в Америку, типа смотрите, мы тут жестко ибем фсбшников.
2.сейчас начнётся кампания восхваления и вылизывания зеговна манипуляторами. 3.отвлекают внимание от принятого закона про референдум, за который не голосовали зежоповцы, но который давно был инициирован малоросами.
+Рифа так и не выпустили
+слуги спалили конверты
+еще куча
В итоге медведчук ****** клоуна портношлюшьими судами.
Клоун снова ****** в голову проукраинский электорат, который благодаря манипуляторам будет топить за него, а кто против, тот "порохобот" - ротфронтовские ломы начнут разгонять свою любимую пургу про то, что ПП и медвечук партнёры.
Смотрим, шо теперь запоет люська арестович. Это будет эпичный заглот.
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03.02.2021 21:52 Відповісти
ох уж эти конспирологи - и Арьев туда же. Ищут черную кошку в темной комнате, особенно когда ее там нет
США уже сказали свое слово - а Арьеву всё мало.
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04.02.2021 00:00 Відповісти
пороховата возбудилась. у их босса кишка тонка наехать на мертвячука. он обязан был сделать то, что сейчас сделал ЗЕбеня еще в 2014-м году. вместо томАса. ЗЕбеня, правда, тоже долговато собирался с духом, но все же решился на открытый конфликт, в отличии от "патриота" рошенки.
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04.02.2021 09:09 Відповісти
Брехня-особа яка попала під санкції не може ні накого пепеписати "санкціонне" майно, читайте постанову.
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03.02.2021 22:09 Відповісти
Буде облом, якщо ті анали руцького міру повернуть в ефір.
Зелі рейтингу не бачити, як свого носа.
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03.02.2021 21:46 Відповісти
Верховный суд Украины отказался открывать производство по делу об отстранении Александра Тупицкого от должности главы Конституционного суда Украины. Об этом говорится в заявлении Верховного суда, обнародованного в среду, 3 февраля, на странице в Facebook.
Верховный суд пояснил, что нужно обратиться в Конституционный суд.
В заявлении указывается на то, что истец в своем иске говорит о якобы незаконности и неконституционности указа президента об отстранении Тупицкого, однако Верховный суд не может рассматривать вопросы конституционности - это полномочия КСУ.
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03.02.2021 21:47 Відповісти
Верховный Суд может признать решение о санкциях необоснованным, тогда Медведчук отбелит репутацию своих медиаотрядов окончательно, - нардеп "Голоса" Рахманин - Цензор.НЕТ 9621
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03.02.2021 21:47 Відповісти
Нічого вони ще дограються.
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03.02.2021 21:58 Відповісти
Ще треба додати "троє із прастаквашина" Верховний Суд може визнати рішення про санкції необґрунтованим, тоді Медведчук відбілить репутацію своїх медіазагонів остаточно, - нардеп "Голосу" Рахманін - Цензор.НЕТ 8200
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04.02.2021 07:25 Відповісти
тогда Зеленский отзовет лицензию у Верховного Суда..
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03.02.2021 21:48 Відповісти
Думаю,що після того як банкова виписала "бан" Тупицькому, судді трохи опустились на землю і вже так бояться "беспрєдєлити"
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03.02.2021 22:11 Відповісти
Признать верховный суд пособниками русского международного терроризма.
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03.02.2021 21:48 Відповісти
Верховный Суд может признать решение о санкциях необоснованным, тогда Медведчук отбелит репутацию своих медиаотрядов окончательно, - нардеп "Голоса" Рахманин - Цензор.НЕТ 9568
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03.02.2021 21:48 Відповісти
Верховный Суд может признать решение о санкциях необоснованным, тогда Медведчук отбелит репутацию своих медиаотрядов окончательно, - нардеп "Голоса" Рахманин - Цензор.НЕТ 5810
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03.02.2021 21:49 Відповісти
Вот и хорошо.
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03.02.2021 21:53 Відповісти
Але ж в нас , ще 3 роки тому , відбулася "судова реформа" - так що можна бути спокійним ... чи не так ? Верховный Суд может признать решение о санкциях необоснованным, тогда Медведчук отбелит репутацию своих медиаотрядов окончательно, - нардеп "Голоса" Рахманин - Цензор.НЕТ 1470
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03.02.2021 21:49 Відповісти
Верховный Суд может признать решение о санкциях необоснованным, тогда Медведчук отбелит репутацию своих медиаотрядов окончательно, - нардеп "Голоса" Рахманин - Цензор.НЕТ 6273
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03.02.2021 21:55 Відповісти
Верховный Суд может признать решение о санкциях необоснованным, тогда Медведчук отбелит репутацию своих медиаотрядов окончательно, - нардеп "Голоса" Рахманин - Цензор.НЕТ 9278
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03.02.2021 21:58 Відповісти
Верховный Суд может признать решение о санкциях необоснованным, тогда Медведчук отбелит репутацию своих медиаотрядов окончательно, - нардеп "Голоса" Рахманин - Цензор.НЕТ 2914
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03.02.2021 22:01 Відповісти
Верховный Суд может признать решение о санкциях необоснованным, тогда Медведчук отбелит репутацию своих медиаотрядов окончательно, - нардеп "Голоса" Рахманин - Цензор.НЕТ 1304
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03.02.2021 22:10 Відповісти

Ще одне "принципове".

Верховний Суд може визнати рішення про санкції необґрунтованим, тоді Медведчук відбілить репутацію своїх медіазагонів остаточно, - нардеп "Голосу" Рахманін - Цензор.НЕТ 1269
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03.02.2021 23:15 Відповісти
Верховний Суд може визнати рішення про санкції необґрунтованим, тоді Медведчук відбілить репутацію своїх медіазагонів остаточно, - нардеп "Голосу" Рахманін - Цензор.НЕТ 986
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03.02.2021 23:15 Відповісти
тому що Лещенко зараз на посады - великих грошах, тому і змінівся
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04.02.2021 00:02 Відповісти
Верховный Суд может признать решение о санкциях необоснованным, тогда Медведчук отбелит репутацию своих медиаотрядов окончательно, - нардеп "Голоса" Рахманин - Цензор.НЕТ 1697
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03.02.2021 21:51 Відповісти
Чем дальше от МАСКВЫ тем лучше, только складывается впечатление, что Рахманин этому не радуется.
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03.02.2021 21:52 Відповісти
Ну так а кто в этом виноват? Кто эту гниду Портнова завез в Украину после през. выборов и все это время вскармливал? И для чего?
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03.02.2021 21:53 Відповісти
а ведь перед выборами слёзно обещали: Нет! нет! мы не допустим Портнова и Лукаш никуда!
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04.02.2021 00:04 Відповісти
Верховный Суд может признать решение о санкциях необоснованным, тогда Медведчук отбелит репутацию своих медиаотрядов окончательно, - нардеп "Голоса" Рахманин - Цензор.НЕТ 1234Верховный Суд может признать решение о санкциях необоснованным, тогда Медведчук отбелит репутацию своих медиаотрядов окончательно, - нардеп "Голоса" Рахманин - Цензор.НЕТ 8899
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03.02.2021 21:53 Відповісти
не неугодные медиа, а вражеские. Этот шарп наверно просидел всю войну в Киеве и ни разу не был на фронте, и не знает что у нас война 7-ой год, и и поковырявшись, выдал конспирологию
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04.02.2021 00:08 Відповісти
Я би погодився, якщо би він став спікером Верхоної Ради. Замість рига слуги урода разумкова.
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03.02.2021 21:53 Відповісти
Верховный Суд может признать решение о санкциях необоснованным, тогда Медведчук отбелит репутацию своих медиаотрядов окончательно, - нардеп "Голоса" Рахманин - Цензор.НЕТ 4769
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03.02.2021 21:54 Відповісти
Верховный Суд может признать решение о санкциях необоснованным, тогда Медведчук отбелит репутацию своих медиаотрядов окончательно, - нардеп "Голоса" Рахманин - Цензор.НЕТ 1873
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03.02.2021 21:59 Відповісти
Верховный Суд может признать решение о санкциях необоснованным, тогда Медведчук отбелит репутацию своих медиаотрядов окончательно, - нардеп "Голоса" Рахманин - Цензор.НЕТ 1284
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03.02.2021 21:57 Відповісти
то о чем я говорил еще вчера
если баканов обосрется с доказательствами финансирования террористов то так и будет. а он скорее всего обосрется
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03.02.2021 21:59 Відповісти
доказательства собирали 2 года, еще и финансовые, и они есть!
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04.02.2021 00:10 Відповісти
А я всегда говорил что независимые суды это зло.
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03.02.2021 21:59 Відповісти
рібята читайте указ
Указ № 43/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року
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03.02.2021 22:03 Відповісти
Як де бути Тягнибоку і іншим білим вошдям?Верховный Суд может признать решение о санкциях необоснованным, тогда Медведчук отбелит репутацию своих медиаотрядов окончательно, - нардеп "Голоса" Рахманин - Цензор.НЕТ 3644Верховный Суд может признать решение о санкциях необоснованным, тогда Медведчук отбелит репутацию своих медиаотрядов окончательно, - нардеп "Голоса" Рахманин - Цензор.НЕТ 2063
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03.02.2021 22:03 Відповісти
Верховный Суд может признать решение о санкциях необоснованным, тогда Медведчук отбелит репутацию своих медиаотрядов окончательно, - нардеп "Голоса" Рахманин - Цензор.НЕТ 1930 Верховный Суд может признать решение о санкциях необоснованным, тогда Медведчук отбелит репутацию своих медиаотрядов окончательно, - нардеп "Голоса" Рахманин - Цензор.НЕТ 1930 Верховный Суд может признать решение о санкциях необоснованным, тогда Медведчук отбелит репутацию своих медиаотрядов окончательно, - нардеп "Голоса" Рахманин - Цензор.НЕТ 5141

Олег Тягнибок

11 год ·
Щодо блокування медведчуківських каналів.

Як все виявилось просто! Не треба було чекати п'ять років. Не треба було балотуватися на наступний термін, щоб «встигнути» щось закінчити. Можна було просто взяти й закрити. Одним указом.

Як і пропонувала Свобода, до речі, зі самого початку війни....
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03.02.2021 22:06 Відповісти
Не думаю что верховный суд хочет повторить судьбу Тупицкого.
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03.02.2021 22:07 Відповісти
Рахманин приуныл, переживает за коллег с опезеже.
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03.02.2021 22:10 Відповісти
ищет им оправдания и варианты, но он журналист бла-бла-бла, а не юрист.
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04.02.2021 00:09 Відповісти
чего орете? 1+1 с медведчуком кто будет закрывать? беня?
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03.02.2021 22:13 Відповісти
Дело застрянет в верховном суде на несколько лет, а решение президента, по закону не отменяется и будет действовать до конца. Каналам опзж точно конец, без них они полные лузеры
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03.02.2021 22:18 Відповісти
Верховный Суд может признать решение о санкциях необоснованным, тогда Медведчук отбелит репутацию своих медиаотрядов окончательно, - нардеп "Голоса" Рахманин - Цензор.НЕТ 478
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03.02.2021 22:32 Відповісти


old man@dr_Strategist

Просто у зелемського в сраці ліва рука кремля, а в мертвечука права. І ці руки тепер деруться.
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03.02.2021 22:33 Відповісти
Це дуже небезпечно, можуть розірвати сідницю, нехай вона думає про такий фінал.
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04.02.2021 07:05 Відповісти
уряд звернувся в ютуб, реакція Европи стримана, а США підтримали, все на Заході з медведчуком давно вирішено. А посмішка чорта московського біля трибуни ради - від неминучості та гарна міна при поганій грі
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03.02.2021 22:36 Відповісти
Верховный Суд это в годы войны Военный комендант г. Киева или Военные коменданты других городов, где расположены офисы ТВ российского военного командования. Верховный Суд и др суды работают как говорит синод УПЦ .работают на Московию
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03.02.2021 22:42 Відповісти
С юридической точки зрения все проделано настолько безграмотно, что не исключаю прямой сговор вазелинского и мертветчука с этой целью.
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03.02.2021 22:45 Відповісти
Этот Юрий Ан отмазывает изо всех сил Медведчуковцев -
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03.02.2021 23:57 Відповісти
Что этот придурошный депутат мелит. Решение СНБО это политические решения, а они не основываются на судовых решениях
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03.02.2021 22:46 Відповісти
Что вы хотите - о ведь журналист, а не юрист. Все что он наговорил - бла-бла-бла
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03.02.2021 23:56 Відповісти
Верховний Суд може визнати рішення про санкції необґрунтованим, тоді Медведчук відбілить репутацію своїх медіазагонів остаточно, - нардеп "Голосу" Рахманін - Цензор.НЕТ 1346
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03.02.2021 23:29 Відповісти
Мотивів не три, а п'ять:

1. Укрепление личной власти
Очевидно, что одним из главных был мотив личной власти, диктатуры. Зеленский, возможно, не прочь бы закрыть любые медиа, которые ему не подконтрольны. Но все медиа он закрыть не может, а для закрытия каналов Козака - Медведчука имелись подходящие основания, вот Зеленский этой возможностью и воспользовался.
2. Личная месть Медведчуку
Напомним, что в январе Банковая рассчитывала на новый обмен пленными с Россией. Но Путин подменил Зеленского Медведчуком. Кремлевские марионетки в Донецке и Луганске объявили о решении произвести выдачу четырех женщин, удерживаемых в тамошних застенках, но не официальному Киеву, а Медведчуку. Тем самым Кремль продемонстрировал Банковой, что он может вообще лишить Зеленского и его офис возможности пиариться на обменах пленными и отдать эту тему в эксклюзивное пользование Медведчуку и ОПЗЖ.
3. Ответ Путину
Конечно, блокирование прокремлевских каналов, связанных с кумом Путина, - это и удар по интересам Путина в Украине. И тут явно просматривается желание дать какой-то ответ Путину на блокирование им переговоров по Донбассу в Нормандском формате.
4. Сигнал Вашингтону
Еще одним явным мотивом было желание продемонстрировать свою решительность Джо Байдену. Фактически именно инаугурация Байдена стала триггером тех событий, которые мы сейчас наблюдаем. 1 февраля Банковая послала администрации Байдена первый четкий сигнал: из парламентской фракции партии «Слуга народа» был исключен Александр Дубинский, попавший под американские санкции. И этот сигнал был услышан: вскоре министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе позвонил госсекретарь США Энтони Блинкен. Говорят, во время того разговора рядом с Кулебой был Ермак (как тут не вспомнить вспыхнувший на днях скандал вокруг переписки Ермака с адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани). А обсуждались разные темы, включая совместные усилия по противодействию гибридным угрозам и дезинформации.
Именно тот разговор и подтолкнул Банковую к экстренному созыву СНБО. «Решение о наложении санкций на каналы Медведчука 112, NewsOne и ZIK готовилось в полной секретности. Заседание СНБО было созвано на 19 часов вторника, с целью принять молниеносное решение в момент максимального ослабления Путина внутренними конфликтами и возможного обострения внутренней ситуации в России в связи с осуждением Навального. В момент консолидации всего цивилизованного мира против режима Путина ему будет труднее предпринять возможные ответные действия в отношении Украины. Также на принятие решения повлияло установление контакта с новой администрацией Джо Байдена после звонка госсекретаря Тони Блинкена министру иностранных дел Дмитрию Кулебе». 5. Взбодрить рейтинг
Наконец, несомненно желание Зеленского поднять свой рейтинг и опустить рейтинг ОПЗЖ в целом и Медведчука в частности. Хотя сейчас ОПЗЖ взывает к обществу, домогаясь сострадания и поддержки, однако жестокая правда жизни заключается в том, что Медведчука после закрытия телеканалов ждет быстрая маргинализация, как это случилось с Дубинским после исключения его из фракции «слуг народа» и закрытия его канала на YouTube. Инстинкт политического самосохранения будет побуждать подавляющее большинство политиков и медиа избегать каких-либо контактов с Медведчуком и его окружением - просто ради того, чтобы не создавать себе лишних проблем.
К тому же Зеленский будет и дальше клеймить Медведчука и ОПЗЖ, чтобы таким образом самоутвердиться. Сейчас, когда его рейтинг упал до рекордно низких отметок, Зеленскому очень нужны победы хоть над кем-то. Закрытие телеканалов - это акт публичного унижения, и Зеленский вполне может рассчитывать на то, что этот акт взбодрит его собственный рейтинг.
Лавры борца с кремлевской пропагандой важны для Зеленского еще и для того, чтобы затушевать многочисленные скандалы последних месяцев, где его окружение проявляло себя как откровенно пророссийское и антизападное. В качестве примеров упомянем скандал вокруг сорванной спецоперации по поимке «вагнеровцев»; скандал вокруг зама Ермака Олега Татарова, позиционирующего себя как борца с «внешним управлением Украиной» со стороны Запада; постоянные скандалы вокруг уступок Зеленского и Ермака на переговорах с Россией.
Решением СНБО Зеленский как бы перевернул страницу и показал новое лицо. Патриотичненькое, желающее поскорее интегрироваться в НАТО и ЕС и дать отпор врагу.
И от этого нового лица можно ждать новых сюрпризов во внутренней политике. Особенно если к этому простимулирует животворящий Байден.
https://www.dsnews.ua/politics/bodryashchie-sankcii-pyat-motivov-pochemu-zelenskiy-zablokiroval-telekanaly-medvedchuka-03022021-414435
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03.02.2021 23:35 Відповісти
В Верховный суд позвонят и напомнят о их темных делишках. Иск мертвечука будет отклонен.
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04.02.2021 06:09 Відповісти
Значит тогда разогнать Верховный суд вместе с Конституционным. Нахрен нам такие сепарные суды с сепарорылыми судьями....
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04.02.2021 06:26 Відповісти
Верховный Суд, Конституционный суд и другие "самые справедливые суды в мире" под управляем Кремля ? Или только "приватизированы" как все остальное ?
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04.02.2021 07:04 Відповісти
так какая разница, пусть отбеляет, все равно это произойдет не раньше 2038 года
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04.02.2021 08:03 Відповісти
 
 