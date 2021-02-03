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Новини Політика України
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Дніпро місто (2159) фінансування (995) Філатов (419) енергоефективність (104)

Дніпро отримає 5,5 млн євро на програми енергоефективності, це перший подібний проєкт у країнах Східної Європи, - мер Філатов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Дніпро отримає 5,5 млн євро на програми енергоефективності, це перший подібний проєкт у країнах Східної Європи, - мер Філатов

Підписано договір на отримання гранту в 5,5 мільйона євро на програми енергоефективності. Отримані кошти фактично знизили для Дніпра кредитну ставку ЄБРР до мінімального відсотка, тим самим заощадивши для міста пристойну суму.

Про це в Facebookповідомив Дніпровський міський голова Борис Філатов, інформує Цензор.НЕТ.

У підписанні взяли участь заступник голови ЄБРР в Україні Марк Магалецький, посол Швеції в Україні Тобіас Тіберґ, представник делегації Європейського союзу в Україні Сімоне Раудіно і головний менеджер Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля Катерина Стасюк.

"Ми підписали договір на отримання гранту в 5,5 мільйона євро на програми енергоефективності. Якщо простими словами, то місту просто подарували мільйони євро. Як у старому дитячому мультфільмі "безоплатно". Це продовження проєкту термомодернізації 84 комунальних установ, які ми вже на 90 відсотків виконали, а попереду ще 98 шкіл, дитячих садків і лікарень. За своїм масштабом це - перший такий проєкт не тільки в Україні, а й країнах Східної Європи, якщо говорити в масштабах окремо взятого міста. Отримані кошти фактично знизили для Дніпра кредитну ставку ЄБРР до мінімального відсотка, тим самим заощадивши для міста пристойну суму", - зазначив міський голова.

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За його словами, "вже зовсім скоро" почнеться ремонт у 66 дитячих садочках, 28 школах, 6 медустановах.

"Всі ці ремонти зможуть економити не менше 30% енергоресурсів. А ще це - комфорт для дітей, пацієнтів, лікарів і педагогів", - повідомив Філатов.

"Дніпро також працює з європейськими партнерами у завершенні добудови метрополітену, оновлення тролейбусного парку, а в перспективі - і в облаштуванні дорожньої інфраструктури та будівництва нової трамвайної лінії на Лівий берег. Ми дійсно є лідерами місцевого самоврядування у відносинах з європейськими фінансовими інституціями", - упевнений міський голова.

Він також подякував своїй команді.

"Всім вітчизняним "політикам", які розповідають країні про "зовнішнє управління", я хотів би дати одну пораду. Замість того, щоб говорити гидоту в бік наших західних колег, спробуйте робити щось не лише для себе. А для людей", - закликав Філатов.

Дніпро отримає 5,5 млн євро на програми енергоефективності, це перший подібний проєкт у країнах Східної Європи, - мер Філатов 01
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Топ коментарі
+6
Это Коломойша делал
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03.02.2021 22:11
+5
кое-хто потом это в достижения "большой стройки" припишет))))
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03.02.2021 22:14
+4
БОРЯ МОЛОДЕЦ -- много для города делает и сделал !!! Первый адекватный МЭР Дніпро отримає 5,5 млн євро на програми енергоефективності, це перший подібний проєкт у країнах Східної Європи, - мер Філатов - Цензор.НЕТ 9893
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03.02.2021 22:39
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Зачем такого хорошего мэра зелёнкой обливали?
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03.02.2021 22:04 Відповісти
Это Коломойша делал
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03.02.2021 22:11 Відповісти
БОРЯ МОЛОДЕЦ -- много для города делает и сделал !!! Первый адекватный МЭР Дніпро отримає 5,5 млн євро на програми енергоефективності, це перший подібний проєкт у країнах Східної Європи, - мер Філатов - Цензор.НЕТ 9893
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03.02.2021 22:39 Відповісти
кое-хто потом это в достижения "большой стройки" припишет))))
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03.02.2021 22:14 Відповісти
Кредит под госгарантии ? Если что государство вернет из бюджета ?
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03.02.2021 22:15 Відповісти
Це кредит під мінімальну ставку, майже нульову, а віддати його буде можливо за рахунок економії затрат на тепло після модернізації, що різко підвищить енергефективність.
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03.02.2021 22:26 Відповісти
Mora Zfayfer обклеить пенопластом стены и поменять окна за валюту ? Конечно это очень ,,выгодно,,. Умники так авто и квартиры покупали в кредит когда бакс был ,,ПА ПЯТЬ,,
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03.02.2021 22:35 Відповісти
Бедные европейцы, они постоянно проводят у себя программы по энергоэффективности, чтобы экономить и зарабатывать свои несчастные сотни миллиардов, а могли бы просто взять себе в руководство no_name a62a2117, он бы всем европейцам показал, как надо бабло поднимать.
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03.02.2021 23:10 Відповісти
Это не кредит! Это грант! На 5,5 млн евро. Т.е. даром! Понятно, что ЮВТ и Рабинович за эти деньги обедают - а для Города это хорошая поддержка.
Днепр все проекты финансирует через кредиты. Потому что Казначейство, которое оплачивает работы с лицевых счетов Города - коррумпированная структура, и получить подрядчику деньги нереально. Проще застрелиться и признать "вину" за то, что ты выполнил эту работу хорошо. А банки с Казначейством как-то договариваются. Главное, что работы выполняются качественно и в срок когда финансируются кредиторами.
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03.02.2021 23:22 Відповісти
Самое главное - удержаться от разворовывания ! Это ведь так заманчиво и привычно!
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03.02.2021 22:24 Відповісти
В Днепре, за каждой платёжкой бегают прокуроры. Днепр и мэр Филатов - это личные враги шо Порошенко, шо Зеленского... и уж поверьте, фискалы ночами не спят и роют... Их бы усилия, да "в мирных целях"...
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03.02.2021 23:39 Відповісти
Це добре, що є такі керівники, яким вірять люди. Ваш мер дійсно заслуговує на повагу. Удачі йому і наснаги!
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04.02.2021 00:35 Відповісти
Филатов адекватный проевропейский политик, поэтому европейцы с ним ведут диалог и помогают.
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03.02.2021 23:07 Відповісти
Борис молодец! Вспоминается его фраза с рекламных плакатов на позапрошлых выборах - "Не предам!" Слово держит.
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03.02.2021 23:14 Відповісти
Вітання пану меру та дніпрянам. Так тримати і надалі 👍
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03.02.2021 23:19 Відповісти
Дніпро отримає 5,5 млн євро на програми енергоефективності, це перший подібний проєкт у країнах Східної Європи, - мер Філатов - Цензор.НЕТ 711 Любимый город!
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03.02.2021 23:20 Відповісти
Всем участникам по ляму , а 500 на обнал.
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03.02.2021 23:37 Відповісти
 
 