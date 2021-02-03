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Інформація про смерть у військовому госпіталі пораненого воїна Влада Дегтяря не відповідає дійсності, - Командування Медсил

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Інформація про смерть у військовому госпіталі пораненого воїна Влада Дегтяря не відповідає дійсності, - Командування Медсил

Військовослужбовець Влад Дегтяр переніс оперативне втручання, його стан стабільно важкий.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Командування Медсил ЗСУ.

"Інформація про смерть у військовому госпіталі пораненого військовослужбовця Влада Дегтяря, яка поширюється в мережі з посиланням на сюжет ТСН, не відповідає дійсності. Наразі військовослужбовець перебуває у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. Хлопець переніс оперативне втручання і отримує всю необхідну медичну допомогу. Зараз його стан стабільно важкий і відповідає терміну післяопераційного періоду і тяжкості поранення", - сказано в публікації.

Інформація про смерть у військовому госпіталі пораненого воїна Влада Дегтяря не відповідає дійсності, - Командування Медсил 01

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ну дай Бог - сто лет жить будет !
найскорішого одужання Владу !!!
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03.02.2021 22:28 Відповісти
Хорошая новость. Пусть выздоравливает, и по быстрее.
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03.02.2021 22:41 Відповісти
Выздоравливай,Влад. Боже,помоги ему.
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03.02.2021 22:41 Відповісти
Sharp`s

Байден отменил решение Трампа о выводе войск из Германии.
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03.02.2021 22:44 Відповісти
И шо теперь?
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03.02.2021 22:51 Відповісти
Шо Германии подкинули плюшку, ясно, что стороны договорились и она должна будет, чем то отвечать, чем именно, узнаем позже.
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03.02.2021 23:05 Відповісти
А немцы это воспримут, как "плюшку"?
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04.02.2021 00:14 Відповісти
ТСН уроды!
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03.02.2021 23:04 Відповісти
Є така прикмета,якщо "поховали",то житиме довго і це добре. А "ТСН"-condomи то точно
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03.02.2021 23:17 Відповісти
Слухи о моей смерти несколько преувеличены
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03.02.2021 23:20 Відповісти
 
 