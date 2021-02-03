Кримінальну справу щодо катувань дітей під час зйомок фільму "Дау" закрили, - поліція Харкова

Харківські слідчі закрили кримінальне провадження щодо можливого факту катувань дітей, яких брали з Будинку малюка для зйомок фільму "Дау".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківщини.

"На підставі зібраних під час досудового розслідування неспростовних доказів працівники поліції дійшли до висновку, що в діях осіб, що займалися організацією та проведенням зйомок фільму "Дау. Дегенерація" за участю малолітніх дітей у Харкові, відсутні ознаки кримінальних злочинів", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що слідчі допитували директора дитячого будинку, вихованці якого брали участь у зйомках, медсестер, які супроводжували немовлят, інших працівників установи, а також представників творчої групи, які працювали над створенням фільму.

"Слідчі встановили, що у фільмі, поширеному у відкритому доступі у всесвітній мережі "Інтернет", не містяться твори, що пропагують культ насильства і жорстокості. З огляду на викладене, на підставі ст.110, п. 2 ч.1 ст.284 Кримінального кодексу України , винесено постанову про закриття кримінального провадження", - зазначили в поліції.

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Нагадаємо, ювенальні прокурори прокуратури Харківської області зареєстрували кримінальні провадження за ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 3 ст. 300 (ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства) КК України з приводу можливого насильства над дітьми з притулку під час зйомок фільму "Дау". Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводить слідче управління Головного управління Нацполіції в Харківській області під процесуальним керівництвом ювенальних прокурорів прокуратури області.

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Раніше уповноважений із прав дитини Микола Кулеба звернувся в поліцію через використання немовлят з Будинку дитини в Харкові під час зйомок фільму "Дау. Дегенерація" російського режисера Іллі Хржановського.

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