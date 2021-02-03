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Резніков про долю переселених до Криму росіян після деокупації: Якщо захочуть легально жити на території України, можуть залишатися

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Резніков про долю переселених до Криму росіян після деокупації: Якщо захочуть легально жити на території України, можуть залишатися

Україна не планує після деокупації Криму примусово виселяти звідти громадян Російської Федерації, які переїхали.

Голова Мінреінтеграції України Олексій Резніков заявив в інтерв'ю LB.ua у відповідь на запитання про те, що київська влада планує робити з росіянами, яких переселили в Крим, заявив, що "точно не збирається порушувати чиї-небудь гуманітарні права", інформує Цензор.НЕТ .

"У всіх буде можливість вільно прийняти рішення. Якщо захочуть легально жити на території України, вони можуть отримати статус іноземних громадян, прийняти українське громадянство або жити як особи без громадянства. Або ж ці люди можуть прийняти інше рішення - повернутися на свою історичну батьківщину. Ми не збираємося, на відміну від спадкоємців сталінського режиму, займатися депортацією", - сказав міністр.

Нагадаємо, наприкінці 2020 року депутат Верховної Ради Мустафа Джемілєв заявив, що з 2014 року РФ переселила на окупований нею Кримський півострів щонайменше 500 тисяч росіян.

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Топ коментарі
+40
Вся ватная мразь после 2014 года приехавшая в Крым должна его покинуть и при этом уплатить налоги плюс всю недвижимость купленная за этот период должна перейти в собственность государства.Пшли вон от сюда путинские мрази!
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03.02.2021 23:12
+36
Резников о судьбе переселенных в Крым россиян после деоккупации: Если захотят легально жить на территории Украины, могут оставаться - Цензор.НЕТ 6406
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03.02.2021 23:09
+32
а вообще думаю пора Резнику пендюль под 5 точку выдать как Сивохе... идиоту Виленчику Фокину и прочим...
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03.02.2021 23:14
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По два раба на одного українця нехай залишиться.
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04.02.2021 01:12 Відповісти
Як варіант. Комусь же треба обтирати від пилюки портрет Бандери на стіні та вправно смажити снігурів...
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04.02.2021 01:14 Відповісти
У качесфе карма для чирваков. Резніков про долю переселених до Криму росіян після деокупації: Якщо захочуть легально жити на території України, можуть залишатися - Цензор.НЕТ 6750 Резніков про долю переселених до Криму росіян після деокупації: Якщо захочуть легально жити на території України, можуть залишатися - Цензор.НЕТ 6750 Резніков про долю переселених до Криму росіян після деокупації: Якщо захочуть легально жити на території України, можуть залишатися - Цензор.НЕТ 6750
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04.02.2021 01:29 Відповісти
блин , а там домик с вишнями присмотрел.
а чего без украинского никак ?
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04.02.2021 02:31 Відповісти
У Резникова самого вата в голове, в Крыму что мало отставников, которых туда извечно селила Московия доживать со своими кодлами, чтобы столбили территорию? А ведь известно, там где появляется московит (особенно раб, который носил погоны), там появляется "Путин, приди".
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04.02.2021 03:58 Відповісти
Эх, Резников! Да твоими устами мед пить. Только боюсь к тому времени у переселенцев внуки родятся
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04.02.2021 04:07 Відповісти
..он видать всё бухает - после вчерашнего перла о черноморском флоте седня очередная порция словесного поноса, заберите у него бухло - чувак начинает бредить!!)) Резніков про долю переселених до Криму росіян після деокупації: Якщо захочуть легально жити на території України, можуть залишатися - Цензор.НЕТ 5548
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04.02.2021 08:00 Відповісти
Что Крым! Тут к тому что потеряно еще не потерять с такой властью и такой экономикой! Ведь все только на словах и то на форуме Цензора
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04.02.2021 04:15 Відповісти
Москалі в Україні можуть бути лише добривом. Тож - прикопати.
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04.02.2021 04:46 Відповісти
саме так, друже, саме так.
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04.02.2021 04:47 Відповісти
Є рекомендації - на яку глибину? Резніков про долю переселених до Криму росіян після деокупації: Якщо захочуть легально жити на території України, можуть залишатися - Цензор.НЕТ 6413
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04.02.2021 09:10 Відповісти
Щоб не висовувались😜
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04.02.2021 09:17 Відповісти
Резніков про долю переселених до Криму росіян після деокупації: Якщо захочуть легально жити на території України, можуть залишатися - Цензор.НЕТ 5341
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04.02.2021 21:00 Відповісти
Ничего дебильней не мог придумать???
Самое гуманное для всех понаехавших - ультиматум. Срок сутки / двое. Не уехал - расстрел, как оккупанта. Резніков про долю переселених до Криму росіян після деокупації: Якщо захочуть легально жити на території України, можуть залишатися - Цензор.НЕТ 7830
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04.02.2021 05:58 Відповісти
Заява свідчить про те, що "процес пішов". Для наших західних партнерів важливі символічні заяви. А насправді залишатимуться через концентраційні лагери і після хірургічного видалення російськомовних щелеп.
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04.02.2021 05:58 Відповісти
Дать право только на проживание, обязать работать, там где Украина прикажет. Разрешить им стоять под грузом, заплывать за буйки, облизывать оголенные провода. Единоразовое право на выезд из Крыма, без возможности возвращения. Выезд с одним чемоданом, весом до 10 килограмм. Все собеседования, заявления, обслуживание, только на государственном языке. Допустил три ошибки - депортация. И обязательная стерилизация, от скота рождается только скот.
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04.02.2021 06:02 Відповісти
И ещё уточнение: все акты купли- продажи за эти 7 лет считать недействительными и сделанными с нарушениями украинских законов. Те, которые оформлялись на территории неоккупированной Украины - подтвердить. То есть они останутся без недвижимости.
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04.02.2021 07:24 Відповісти
Все шо заїхало в 14 році і після , незаконно. тому прохання на виселку без лояльності і поблажок для окупантів
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04.02.2021 07:25 Відповісти
і нахріна??????
це ще створити проблему на років 30-40.....пакувати всіх через керченський міст в рашку з повною конфіскацією майна.....вони вчинили злочин - хіба відмінили заборону про в'їзд в Крим не з території України?
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04.02.2021 07:26 Відповісти
Так только поощряется переселение, а, потом, все по новой: родная гавань и все такое. Сколько можно, уже не голова, а сплошной синяк от граблей.
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04.02.2021 07:27 Відповісти
У випадку деокупації Криму черга козломордих на виїзд стоятиме від Симферополя до Керчі.
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04.02.2021 08:13 Відповісти
фссе, предательство чаяний истинных цензорят, как он мог ?!
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04.02.2021 08:15 Відповісти
Остатся жить могут, но только в рабочих концлогерях.
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04.02.2021 08:19 Відповісти
И только после стерилизации.
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04.02.2021 10:31 Відповісти
Они незаконно въехали на украинскую территорию. Это, как минимум, админправонарушение, а то и уголовка. А по закону иностранцы, допускающие правонарушения на нашей территории, подлежат депортации с запретом въезда . . .

А о получении ими гражданства вообще речи быть не может - чтобы они мне Януковича #2 в президенты выбрали, ещё чего !!!
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04.02.2021 08:23 Відповісти
Отлично всё сформулировано!
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04.02.2021 12:35 Відповісти
Дураков жизнь не учит
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04.02.2021 08:25 Відповісти
Слідом за Резніковим усіх за порєбрік з одною валізою до 20 кг.
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04.02.2021 08:27 Відповісти
Історія таки не вчить лише ледачих або дурних.
Не мої слова, коротко:
З початку вони вдають з себе жертв.
Їм подобається новий гімн, прапор, мова, звичаї тої країни в яку прибули як жертви.
Потім вони наїдають жирок.
Потім текст гімну не такий, кольори прапора не комфільні, сумують за совком, родінай скиглять хвалять відвертих вбивць та зрадників.
Потім починають стравлювати, шкодить, вимагать халяви.
Потім зраджують та вбивають.
Але, якщо і виходити з міркувань - ми ж нє оні. То до того часу має бути закон негромадянина. З відповідною базою данних таких. Без права обіймати будь які посади державного устрою, немають права бути у виборчому процесі держави на всіх рівнях. Лише на таких умовах, ні? Тоді їмо історичні факти і несемо персональну відповідальність.
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04.02.2021 08:29 Відповісти
Хоча, впевнений, думка більшості це - депортація, включно від 20х років.
Для населення яке підтримує політиків в вчинені вбивст по всьому світу, немає прощення. Підтвердження цьому, страйки щодо навального, з усіх опитаних страйкуючих, гасл, не має засуджень влади щодо вбивств по всьому світу. Ганьба вам довічна.
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04.02.2021 08:47 Відповісти
он совсем дурак? депортировать нахер в родные говени! тут своей ваты хватает.
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04.02.2021 08:52 Відповісти
Нашу вату тут треба вражати в громадянських правах участі у виборчому процесі, працювати на керівних держпосадах, силовиками, вихователями і вчителями молодших класів.
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04.02.2021 09:03 Відповісти
В Криму влада має бути у Меджеліса, як у Конституційної установи. Але з обмеженнями - без прав виселення нетатарського населення, оголошення Криму незалежним від України, проведення власної зовнішньої політики, створення власної армії, зміни майнового статусу об'єктів нерухомості... Право голосу у виборах загальноукраїнських і місцевих органів влади в Криму повині мати ті, хто складе іспити української і татарської, історії Криму і складе тести на лояльність. Зрештою після співбесіди з комісією депортаменту паспортизації Криму пошукувачу видається документ, що підтверджує його право голосу.
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04.02.2021 09:00 Відповісти
Росіяни хай забираються з Криму. Хороші в хороших гробах, а погані в поганих.
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04.02.2021 09:01 Відповісти
Цікава думка Резніков про долю переселених до Криму росіян після деокупації: Якщо захочуть легально жити на території України, можуть залишатися - Цензор.НЕТ 7729
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04.02.2021 09:08 Відповісти
Украина практически была подготовлена к потере Крыма еще тов.КУЧМОЙ, который, очевидно за какие-то коврижки от Кремля, разрешил отставникам ЧФ РФ оставаться в Крымк на ПМЖ, а тов.Лужкову разрешил строить для них жидье и филиалы Московских университетов в Севастопое и Симферополе. А теперь, после СЕМИ лет войны и оккупации Крыма еще один продажный недоумок, щедрой рученкой раздает оккупантам нашу землю. КТО ТЕБЯ, **** УПОЛНОМАЧИВАЛ ДЕЛАТЬ ТАКИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ??? КТО ТЫ ТАКОЙ ЧТО БЫ ДЕЛАТЬ ЭТО??? Команда гаденышей во главе с Зеленским, по недоразумению прорвавшаяся к властным рычагам, должна быть предана суду военного трибунала по всей строгости военного времени.
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04.02.2021 09:02 Відповісти
Зараз російськомовного пана Василя прийде визволяти тов. Путєн.
Блін, да коли ж ви, дебіли, українську опануєте???!!! Резніков про долю переселених до Криму росіян після деокупації: Якщо захочуть легально жити на території України, можуть залишатися - Цензор.НЕТ 9587
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04.02.2021 09:07 Відповісти
дележ шкуры неубитого медведя шел полным ходом...
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04.02.2021 09:14 Відповісти
"...Украина не планирует после деоккупации Крыма принудительно выселять оттуда переехавших граждан Российской Федерации..."

Я теж проти переселення. Перевішати всіх без суду і слідства.
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04.02.2021 09:15 Відповісти
Без суду і слідства не можна. Ми всетаки правова держава, а не якась московія.
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04.02.2021 09:42 Відповісти
Потрібно. З українськими судами самих українців тоді москалі з України виселять.
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04.02.2021 16:53 Відповісти
Что за бред? Они все незаконно заехали на территорию Украины - как минимум админ. наказание. Приобрели недвижимость без регистрации по украинским законам - все сделки являются ничтожными. Отобрать недвижимость, штраф - и за поребрик.
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04.02.2021 09:25 Відповісти
Та не Рєзнікову вирішувати що, буде з ними. Є закони, є право власності, є кримінальне право і все має вирішуватися в межах українського законодавства. Більшість з них попали на територію України в порушення законів та міжнародного права.
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04.02.2021 09:41 Відповісти
диагноз - ПРИДУРОК!!!!!!
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04.02.2021 11:30 Відповісти
А у нас что своих длолбо-бов мало? Так мы ещё и Крымских пригреем сегодня, а завтра они начнут бузить. Судьбу народонаселения Крыма будут решать Крымские Татары!
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04.02.2021 18:24 Відповісти
Сотрясение воздуха.....Вроде как после "Высадки на Юпитер"....
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04.02.2021 18:39 Відповісти
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