Резніков про долю переселених до Криму росіян після деокупації: Якщо захочуть легально жити на території України, можуть залишатися
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Україна не планує після деокупації Криму примусово виселяти звідти громадян Російської Федерації, які переїхали.
Голова Мінреінтеграції України Олексій Резніков заявив в інтерв'ю LB.ua у відповідь на запитання про те, що київська влада планує робити з росіянами, яких переселили в Крим, заявив, що "точно не збирається порушувати чиї-небудь гуманітарні права", інформує Цензор.НЕТ .
"У всіх буде можливість вільно прийняти рішення. Якщо захочуть легально жити на території України, вони можуть отримати статус іноземних громадян, прийняти українське громадянство або жити як особи без громадянства. Або ж ці люди можуть прийняти інше рішення - повернутися на свою історичну батьківщину. Ми не збираємося, на відміну від спадкоємців сталінського режиму, займатися депортацією", - сказав міністр.
Нагадаємо, наприкінці 2020 року депутат Верховної Ради Мустафа Джемілєв заявив, що з 2014 року РФ переселила на окупований нею Кримський півострів щонайменше 500 тисяч росіян.
Будь ласка, зачекайте...
а чего без украинского никак ?
Самое гуманное для всех понаехавших - ультиматум. Срок сутки / двое. Не уехал - расстрел, как оккупанта.
це ще створити проблему на років 30-40.....пакувати всіх через керченський міст в рашку з повною конфіскацією майна.....вони вчинили злочин - хіба відмінили заборону про в'їзд в Крим не з території України?
А о получении ими гражданства вообще речи быть не может - чтобы они мне Януковича #2 в президенты выбрали, ещё чего !!!
Не мої слова, коротко:
З початку вони вдають з себе жертв.
Їм подобається новий гімн, прапор, мова, звичаї тої країни в яку прибули як жертви.
Потім вони наїдають жирок.
Потім текст гімну не такий, кольори прапора не комфільні, сумують за совком, родінай скиглять хвалять відвертих вбивць та зрадників.
Потім починають стравлювати, шкодить, вимагать халяви.
Потім зраджують та вбивають.
Але, якщо і виходити з міркувань - ми ж нє оні. То до того часу має бути закон негромадянина. З відповідною базою данних таких. Без права обіймати будь які посади державного устрою, немають права бути у виборчому процесі держави на всіх рівнях. Лише на таких умовах, ні? Тоді їмо історичні факти і несемо персональну відповідальність.
Для населення яке підтримує політиків в вчинені вбивст по всьому світу, немає прощення. Підтвердження цьому, страйки щодо навального, з усіх опитаних страйкуючих, гасл, не має засуджень влади щодо вбивств по всьому світу. Ганьба вам довічна.
Блін, да коли ж ви, дебіли, українську опануєте???!!!
Я теж проти переселення. Перевішати всіх без суду і слідства.