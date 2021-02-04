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США і Росія продовжили на 5 років Договір про скорочення ядерного озброєння

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США і Росія продовжили на 5 років Договір про скорочення ядерного озброєння

Росія і США пролонгували термін дії Договору про заходи щодо подальшого скорочення й обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО) – про взаємне скорочення арсеналів розгорнутих стратегічних ядерних озброєнь.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Гордон".

У міністерстві закордонних справ Росії повідомили, що 3 лютого відбувся обмін нотами з посольством США про завершення внутрішніх процедур, необхідних для набуття чинності угоди про продовження строку дії договору "на суворо паритетній основі, що обмежує ракетно-ядерні арсенали сторін".

Договір буде діяти до 5 лютого 2026 року без жодних змін або доповнень – у тому вигляді, у якому його підписали 2010 року.

У Москві зазначили, що головне значення для досягнення цієї домовленості мала телефонна розмова між президентами США і Росії 26 січня.

Зі свого боку держсекретар США Ентоні Блінкен у заяві на сайті Держдепу зазначив, що США взаємодіють із Російською Федерацією так, щоб просувати американські інтереси. "Ми, як і раніше, чітко розуміємо проблеми, які Росія становить для Сполучених Штатів і світу", – підкреслив він.

У заяві йдеться, що США, продовживши договір, матимуть час для роботи за домовленостями з Росією щодо контролю над усіма типами ядерної зброї.

"Продовження договору дасть нам змогу контролювати дотримання його Росією й надасть нам повніше уявлення про ядерний потенціал Росії. Зокрема, ітиметься про обмін даними завдяки інспекціям, які дають змогу інспекторам США спостерігати за російськими ядерними силами й об'єктами", – написав Блінкен.

Держсекретар США додав, що продовження договору сприятиме безпеці США, їхніх союзників і світу загалом, оскільки "неконтрольована конкуренція у сфері ядерної зброї створила б загрозу для всіх нас".

НАТО привітав і повністю підтримав продовження угоди. В Альянсі наголосили, що договір сприяє міжнародній стабільності.

Водночас у НАТО також зазначили, що усвідомлюють "проблеми, які створює Росія". "Ми будемо працювати в тісній співпраці з метою протидії агресивним діям Росії, які становлять загрозу євроатлантичній безпеці", – сказано в заяві.

Договір про заходи щодо подальшого скорочення й обмеження стратегічних наступальних озброєнь набув чинності 2011 року. Він передбачає скорочення США і РФ ядерних боєзарядів до 1550 одиниць, міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів і важких бомбардувальників – до 700 одиниць. Договір було розраховано на 10 років із можливим продовженням ще на п'ять.
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Топ коментарі
+6
Сподіваюсь Штати знають чого вартий цей договір.
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03.02.2021 23:47
+5
США і Росія продовжили на 5 років Договір про скорочення ядерного озброєння - Цензор.НЕТ 7455 США і Росія продовжили на 5 років Договір про скорочення ядерного озброєння - Цензор.НЕТ 6324 США і Росія продовжили на 5 років Договір про скорочення ядерного озброєння - Цензор.НЕТ 3959
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04.02.2021 00:23
+4
это обоюдно, РФ будет контролить в США, США в РФ.
иначе бы договор не был подписан.

Я собственно только ЗА, Ядерного оружия сейчас столько, что хватит раз 10 уничтожить планету...
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04.02.2021 02:44
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"Продление договора позволит нам контролировать соблюдение его Россией и предоставит нам более полное представление о ядерном потенциале России. В частности, речь пойдет об обмене данными благодаря инспекциям, которые позволяют инспекторам США наблюдать за российскими ядерными силами и объектами", - написал Блинкен.
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03.02.2021 23:46 Відповісти
это обоюдно, РФ будет контролить в США, США в РФ.
иначе бы договор не был подписан.

Я собственно только ЗА, Ядерного оружия сейчас столько, что хватит раз 10 уничтожить планету...
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04.02.2021 02:44 Відповісти
На росії її весь ядерний потенціал можна здати джамшутам на металобрухт.
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03.02.2021 23:48 Відповісти
Це правда що в Нідерландах живуть самі геї, як запевняли нас лапті, чи таки збрехали?
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03.02.2021 23:49 Відповісти
Брешуть. Мені не траплялися. Я там досить часто бував.
Там кацапів стільки оселилося, що "мама нє горюй".
Хіба що з їхнього середовища
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04.02.2021 00:09 Відповісти
Сподіваюсь Штати знають чого вартий цей договір.
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03.02.2021 23:47 Відповісти
Филькина грамота.
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03.02.2021 23:47 Відповісти
Быстро Байден дрючит ... США и Россия продлили на 5 лет Договор о сокращении ядерного вооружения - Цензор.НЕТ 7450
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03.02.2021 23:49 Відповісти
журналистам а маскве дубиной по демократии - но ракеты превише всего ...зря надо было на новую гонку вооружений предьяву кинуть
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03.02.2021 23:50 Відповісти
с таким же успехом могли бы и "Будапештский меморандум" продлить
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03.02.2021 23:56 Відповісти
На рашке оно осталось только в виде грязных бомб. Главное, чтобы эти дегенераты АЭС у себя не хлопнули.
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04.02.2021 00:04 Відповісти
Наукові заклади, професори яких відкривають "нові світи" в царині ядерного озброєння, підприємства, на яких виробляється смертоносна зброя, не розігнати і не зупинити. Клепала Раша свої ракети і клепатиме й далі. Підстави їй довіряти вельми сумнівні. Чого варті обіцянки та гарантії, цивілізований світ уже побачив.
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04.02.2021 00:05 Відповісти
Нихера мир не увидел, и нихера уроков не извлекли. Олигофрены!
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04.02.2021 00:27 Відповісти
На прикладі "Північного потоку-2" можна дещо зрозуміти. В Європі чекає підприємство нового газу. Інакше воно не запрацює. Кошти на будівництво вкладені? Так. Що робити?
Хочуть, щоби запрацювало.
І США над цим теж думають? Так.

А щодо пролонгації ядерної угоди, то США знають, як вірити таким партнеру, якого мають.
Все буде нормально.
Може, доживемо без ядерного конфлікту до своїх лисин і сивин, а наші жінки - до неостаннього "бабиного літа".
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04.02.2021 00:45 Відповісти
Їм вистачає й тих обсягів які вони зараз і без усіляких СП-2 отримують.
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04.02.2021 00:54 Відповісти
Але підприємство існує і воно стоїть. І до нього мала підійти семе ця газова труба.
Про обсяги зрозуміло.
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04.02.2021 00:59 Відповісти
Мудро. Штатам нужно время, чтобы реформировать свою ядерную триаду - самой новой стратегической подлодке уже 24 года.
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04.02.2021 00:07 Відповісти
Ботоксное ***** в бункере с чемоданчиком закрылось? Не повезло Гитлеру, когда тот в бункере в конце WWII сидел. Но ботоксный клоп закончит так же.
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04.02.2021 00:09 Відповісти
Гітлер спокійно дожив своє життя в Аргентині.
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04.02.2021 00:20 Відповісти
Це одна з популярних версій. Типу "теорії" про пласку Землю.
Між тим щелепи Адольфа зберігаються в Архіві ФСБ у Москвабаді.
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04.02.2021 00:30 Відповісти
Цікаво чи була генетична експертиза? Мала бути, інакше просто неймовірно тупо!
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04.02.2021 00:57 Відповісти
Десь читав, що була. Проте не бачив, звідки (з яких родичів Адольфа) вони брали матеріал для тієї експертизи.
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04.02.2021 01:16 Відповісти
Я не пам'ятаю жодної зміни у піонерському таборі, щоби ми не досліджували цього питання після того, як нас відправляли спати. Справді, була версія Аргентини та підводного човна.
Не маю змоги повернутися в ті безтурботні часи, щоби розпитати друзів.
Вони могли (знати) нафантазувати більше.
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04.02.2021 00:51 Відповісти
Отнюдь
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04.02.2021 00:58 Відповісти
Так =слава= ідолу українського населення чи ні ?
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04.02.2021 00:14 Відповісти
Зустрічне запитання: так ганьба жахіттю трампістів українського походження, чи ні?
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04.02.2021 00:24 Відповісти
???
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04.02.2021 00:32 Відповісти
"Ідол українського населення" - Байден?
Якщо так, то він же є і жахіттям трампістів. Зокрема, і українського походження.
Добре пам'ятаю післявиборчі дискусії на Цензорі (та позиції учасників тих дискусій) стосовно того, хто є більш корисним для США та України - Трамп чи Байден.
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04.02.2021 00:48 Відповісти
За коментами, які пишуться вже четвертий місяць - так. Навіть більше ідола. Месія для України.

Я не трампіст, для мене жахіття нема. Я аналізую українське населення зі сторони.

А пізніше викладу свої висновки. Маю право.
Про користь я особисто жодного разу не писала.
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04.02.2021 00:53 Відповісти
"А пізніше викладу свої висновки."
- Не витрачай на це час.
"Маю право."
- Безперечно.
"Про користь я особисто жодного разу не писала."
- Так. Проте іноді про погляди людини можна дізнатись не з її коментарів, а просто з "лайків" під чужими коментарями.
Декого з "термоядерного" електорату Трампа пам'ятаю за тією "пургою", яку вони тут несли, і особистими образами тих, хто не поділяв їхню точку зору.
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04.02.2021 01:10 Відповісти
Фрол Медвепут d1caba8f Тут найбільше тутешні байденісти,вели себе як москалі.Обзивали всіх,хто має іншу думку.
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04.02.2021 01:32 Відповісти
Так. Іноді це впадало в очі. Але це можна зрозуміти. От що я не можу зрозуміти - це те, чому люди, які живуть в цивілізованих США, поводять себе так само. У них там що - "якщо не Трамп, то кінець світу"? Прийде Байден і зруйнує свою країну? "Вигризали" тут на форумі перемогу Трампа, повторюючи ті всі нісенітниці, які "гуляли" москальськими ЗМІ. Гидко...
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04.02.2021 07:13 Відповісти
Жаль, що Ви так. Теж піддалися роздутій кампанії. Але то - Ваше право. Нема проблем.
Я сама розберуся, на що мені витрачати час, що писати, а що - ні, коли і кому.
Я нікого не ображала. А якщо Ви так стверджуєте - прошу довести. Бо я маю добру пам*ять.
Ображали і ображають якраз мене. І я теж дивлюся, хто це лайкає.
Лише написала, що тут не хочуть чути іншу думку і накидаються стадом та заспамлюють коректні коментарі інших форумчан (не лише мої), ті люди також дивувалися, бо вони пробували розказати своє.
Залишайтеся здорові.
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04.02.2021 02:06 Відповісти
"тут не хочуть чути іншу думку і накидаються стадом та заспамлюють коректні коментарі інших форумчан (не лише мої)"

Якщо б Вашого родича вбили чи поранили, то Ви б теж не дуже цяцькалися. Суспільство наелектризоване, багато людей розуміють, що може початися нова хвиля війни..

США і Росія продовжили на 5 років Договір про скорочення ядерного озброєння - Цензор.НЕТ 171
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04.02.2021 07:28 Відповісти
"Теж піддалися роздутій кампанії."
- Зовсім ні. Адже я не прихильник Трампа. А роздута кампанія була саме в нього. Американські суди, куди він звертався, це підтвердили. Ти ж не сумніваєшся у чесності державних інституцій США?
"Я нікого не ображала. А якщо Ви так стверджуєте - прошу довести."
- "Так стверджую" - це як? Я не стверджую, що ти когось ображала, боже збав. З твоїх лайків "протрампівських" коментарів я зробив висновок, що ти теж за Трампа. Зараз пишеш "я не трампіст". Ну ок.
"ті люди також дивувалися, бо вони пробували розказати своє"
- І я дивувався, що ті люди, намагаючись донести тут "своє", поводили себе так, начебто бога за бороду схопили. А ми тут усі, "забиті й сірі", маємо їм у рота зазирати. Типу "Слушай міня, я тут в Штатах уже пять (вісім, десять, ...) лєт, я уже гражданін Амєрікі і знаю, чєм тут люді дишат. Шо ти мінє рассказиваєш?" Смішно. А Америка зробила свій вибір. І він виявився зовсім не таким, на який очікували "наші американці".
Гарного вечора.
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04.02.2021 07:51 Відповісти
США і Росія продовжили на 5 років Договір про скорочення ядерного озброєння - Цензор.НЕТ 7455 США і Росія продовжили на 5 років Договір про скорочення ядерного озброєння - Цензор.НЕТ 6324 США і Росія продовжили на 5 років Договір про скорочення ядерного озброєння - Цензор.НЕТ 3959
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04.02.2021 00:23 Відповісти
Позор мумии.
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04.02.2021 00:48 Відповісти
США і Росія продовжили на 5 років Договір про скорочення ядерного озброєння - Цензор.НЕТ 4464США і Росія продовжили на 5 років Договір про скорочення ядерного озброєння - Цензор.НЕТ 5921
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04.02.2021 00:56 Відповісти
США і Росія продовжили на 5 років Договір про скорочення ядерного озброєння - Цензор.НЕТ 4646
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04.02.2021 01:13 Відповісти
Незрозуміло мені, Московія та США - скорочення, а Китай, Індія та інші - ні США і Росія продовжили на 5 років Договір про скорочення ядерного озброєння - Цензор.НЕТ 1111
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04.02.2021 01:12 Відповісти
Китай клал с прибором на всякие договоры. И правильно делает.
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04.02.2021 01:27 Відповісти
Тут мова йде про двосторонній договір між США та паРашею.
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04.02.2021 01:31 Відповісти
Зрозуміло, що 2сторонній, не зрозуміло навіщо, коли інші не скорочують, ось я про що.
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04.02.2021 07:15 Відповісти
Зрозумів.
Мабуть, через те, що інші поки що не становлять таку ж небезпеку для США, як паРаша.
Не знаю навіть, чи взагалі відбувались якісь переговори з іншими на цю тему.
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04.02.2021 08:04 Відповісти
На мою думку, насправді ці "переговори" то таке... ЦРУ в порядку денному слідкує та слідкуватиме надалі за паРашею, Китаєм та іншими і ящо бачитиме, що результатів немає, то самі не скорочуватимуть виробництво а перейдуть у режим прихованого виробництва ядерного озброєння.
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04.02.2021 16:54 Відповісти
С хороших дел начал Байден, разоружатся надо всем, уничтожить планету хватит и одной Северной Кореи.
жаль что остальные страны с ядерным оружием, пока не присоединились к договору.
Китай, Израиль и прочие.
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04.02.2021 02:48 Відповісти
ядрены бомбы сейчас любой уругвай в сарае собирает, так что пора придумывать что то новое
кварковые к примеру, что бы бах - и на месте потенциального противника кратер в пару тысяч километров глубиной
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04.02.2021 08:12 Відповісти
 
 