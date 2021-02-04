США і Росія продовжили на 5 років Договір про скорочення ядерного озброєння
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Росія і США пролонгували термін дії Договору про заходи щодо подальшого скорочення й обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО) – про взаємне скорочення арсеналів розгорнутих стратегічних ядерних озброєнь.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Гордон".
У міністерстві закордонних справ Росії повідомили, що 3 лютого відбувся обмін нотами з посольством США про завершення внутрішніх процедур, необхідних для набуття чинності угоди про продовження строку дії договору "на суворо паритетній основі, що обмежує ракетно-ядерні арсенали сторін".
Договір буде діяти до 5 лютого 2026 року без жодних змін або доповнень – у тому вигляді, у якому його підписали 2010 року.
У Москві зазначили, що головне значення для досягнення цієї домовленості мала телефонна розмова між президентами США і Росії 26 січня.
Зі свого боку держсекретар США Ентоні Блінкен у заяві на сайті Держдепу зазначив, що США взаємодіють із Російською Федерацією так, щоб просувати американські інтереси. "Ми, як і раніше, чітко розуміємо проблеми, які Росія становить для Сполучених Штатів і світу", – підкреслив він.
У заяві йдеться, що США, продовживши договір, матимуть час для роботи за домовленостями з Росією щодо контролю над усіма типами ядерної зброї.
"Продовження договору дасть нам змогу контролювати дотримання його Росією й надасть нам повніше уявлення про ядерний потенціал Росії. Зокрема, ітиметься про обмін даними завдяки інспекціям, які дають змогу інспекторам США спостерігати за російськими ядерними силами й об'єктами", – написав Блінкен.
Держсекретар США додав, що продовження договору сприятиме безпеці США, їхніх союзників і світу загалом, оскільки "неконтрольована конкуренція у сфері ядерної зброї створила б загрозу для всіх нас".
НАТО привітав і повністю підтримав продовження угоди. В Альянсі наголосили, що договір сприяє міжнародній стабільності.
Водночас у НАТО також зазначили, що усвідомлюють "проблеми, які створює Росія". "Ми будемо працювати в тісній співпраці з метою протидії агресивним діям Росії, які становлять загрозу євроатлантичній безпеці", – сказано в заяві.
Договір про заходи щодо подальшого скорочення й обмеження стратегічних наступальних озброєнь набув чинності 2011 року. Він передбачає скорочення США і РФ ядерних боєзарядів до 1550 одиниць, міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів і важких бомбардувальників – до 700 одиниць. Договір було розраховано на 10 років із можливим продовженням ще на п'ять.
Будь ласка, зачекайте...
иначе бы договор не был подписан.
Я собственно только ЗА, Ядерного оружия сейчас столько, что хватит раз 10 уничтожить планету...
Там кацапів стільки оселилося, що "мама нє горюй".
Хіба що з їхнього середовища
Хочуть, щоби запрацювало.
І США над цим теж думають? Так.
А щодо пролонгації ядерної угоди, то США знають, як вірити таким партнеру, якого мають.
Все буде нормально.
Може, доживемо без ядерного конфлікту до своїх лисин і сивин, а наші жінки - до неостаннього "бабиного літа".
Про обсяги зрозуміло.
Між тим щелепи Адольфа зберігаються в Архіві ФСБ у Москвабаді.
Не маю змоги повернутися в ті безтурботні часи, щоби розпитати друзів.
Вони могли (знати) нафантазувати більше.
Якщо так, то він же є і жахіттям трампістів. Зокрема, і українського походження.
Добре пам'ятаю післявиборчі дискусії на Цензорі (та позиції учасників тих дискусій) стосовно того, хто є більш корисним для США та України - Трамп чи Байден.
Я не трампіст, для мене жахіття нема. Я аналізую українське населення зі сторони.
А пізніше викладу свої висновки. Маю право.
Про користь я особисто жодного разу не писала.
- Не витрачай на це час.
"Маю право."
- Безперечно.
"Про користь я особисто жодного разу не писала."
- Так. Проте іноді про погляди людини можна дізнатись не з її коментарів, а просто з "лайків" під чужими коментарями.
Декого з "термоядерного" електорату Трампа пам'ятаю за тією "пургою", яку вони тут несли, і особистими образами тих, хто не поділяв їхню точку зору.
Я сама розберуся, на що мені витрачати час, що писати, а що - ні, коли і кому.
Я нікого не ображала. А якщо Ви так стверджуєте - прошу довести. Бо я маю добру пам*ять.
Ображали і ображають якраз мене. І я теж дивлюся, хто це лайкає.
Лише написала, що тут не хочуть чути іншу думку і накидаються стадом та заспамлюють коректні коментарі інших форумчан (не лише мої), ті люди також дивувалися, бо вони пробували розказати своє.
Залишайтеся здорові.
Якщо б Вашого родича вбили чи поранили, то Ви б теж не дуже цяцькалися. Суспільство наелектризоване, багато людей розуміють, що може початися нова хвиля війни..
- Зовсім ні. Адже я не прихильник Трампа. А роздута кампанія була саме в нього. Американські суди, куди він звертався, це підтвердили. Ти ж не сумніваєшся у чесності державних інституцій США?
"Я нікого не ображала. А якщо Ви так стверджуєте - прошу довести."
- "Так стверджую" - це як? Я не стверджую, що ти когось ображала, боже збав. З твоїх лайків "протрампівських" коментарів я зробив висновок, що ти теж за Трампа. Зараз пишеш "я не трампіст". Ну ок.
"ті люди також дивувалися, бо вони пробували розказати своє"
- І я дивувався, що ті люди, намагаючись донести тут "своє", поводили себе так, начебто бога за бороду схопили. А ми тут усі, "забиті й сірі", маємо їм у рота зазирати. Типу "Слушай міня, я тут в Штатах уже пять (вісім, десять, ...) лєт, я уже гражданін Амєрікі і знаю, чєм тут люді дишат. Шо ти мінє рассказиваєш?" Смішно. А Америка зробила свій вибір. І він виявився зовсім не таким, на який очікували "наші американці".
Гарного вечора.
Мабуть, через те, що інші поки що не становлять таку ж небезпеку для США, як паРаша.
Не знаю навіть, чи взагалі відбувались якісь переговори з іншими на цю тему.
жаль что остальные страны с ядерным оружием, пока не присоединились к договору.
Китай, Израиль и прочие.
кварковые к примеру, что бы бах - и на месте потенциального противника кратер в пару тысяч километров глубиной