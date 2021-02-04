США і Росія продовжили на 5 років Договір про скорочення ядерного озброєння

Росія і США пролонгували термін дії Договору про заходи щодо подальшого скорочення й обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО) – про взаємне скорочення арсеналів розгорнутих стратегічних ядерних озброєнь.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Гордон".

У міністерстві закордонних справ Росії повідомили, що 3 лютого відбувся обмін нотами з посольством США про завершення внутрішніх процедур, необхідних для набуття чинності угоди про продовження строку дії договору "на суворо паритетній основі, що обмежує ракетно-ядерні арсенали сторін".



Договір буде діяти до 5 лютого 2026 року без жодних змін або доповнень – у тому вигляді, у якому його підписали 2010 року.



У Москві зазначили, що головне значення для досягнення цієї домовленості мала телефонна розмова між президентами США і Росії 26 січня.



Зі свого боку держсекретар США Ентоні Блінкен у заяві на сайті Держдепу зазначив, що США взаємодіють із Російською Федерацією так, щоб просувати американські інтереси. "Ми, як і раніше, чітко розуміємо проблеми, які Росія становить для Сполучених Штатів і світу", – підкреслив він.



У заяві йдеться, що США, продовживши договір, матимуть час для роботи за домовленостями з Росією щодо контролю над усіма типами ядерної зброї.



"Продовження договору дасть нам змогу контролювати дотримання його Росією й надасть нам повніше уявлення про ядерний потенціал Росії. Зокрема, ітиметься про обмін даними завдяки інспекціям, які дають змогу інспекторам США спостерігати за російськими ядерними силами й об'єктами", – написав Блінкен.



Держсекретар США додав, що продовження договору сприятиме безпеці США, їхніх союзників і світу загалом, оскільки "неконтрольована конкуренція у сфері ядерної зброї створила б загрозу для всіх нас".



НАТО привітав і повністю підтримав продовження угоди. В Альянсі наголосили, що договір сприяє міжнародній стабільності.



Водночас у НАТО також зазначили, що усвідомлюють "проблеми, які створює Росія". "Ми будемо працювати в тісній співпраці з метою протидії агресивним діям Росії, які становлять загрозу євроатлантичній безпеці", – сказано в заяві.



Договір про заходи щодо подальшого скорочення й обмеження стратегічних наступальних озброєнь набув чинності 2011 року. Він передбачає скорочення США і РФ ядерних боєзарядів до 1550 одиниць, міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів і важких бомбардувальників – до 700 одиниць. Договір було розраховано на 10 років із можливим продовженням ще на п'ять.



