Пожежа в інфекційній лікарні Запоріжжя: загинули три пацієнти і молода лікарка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під час пожежі в Обласній інфекційній клінічній лікарні Запоріжжя загинуло чотири людини, постраждали 2 людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

"3 лютого о 23:25 у м. Запоріжжя по бульвару Гвардійському, 142, на території КНП "Обласна інфекційна клінічна лікарня" Запорізької облради на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі лікувального корпусу виникла пожежа. Внаслідок пожежі загинули 4 особи, з яких один медик, та 2 особи постраждали", - йдеться в повідомленні.

У відомстві підкреслили, що підрозділами ДСНС врятовано 8 осіб, яких транспортували до іншої лікарні.

"Сталася трагедія. О 23:25 надійшла інформація про пожежу в обласній інфекційній лікарні. Прибуло 16 одиниць техніки, 60 пожежників. На першому поверсі в реанімації, в одній з палат на 20 м² сталося загоряння. Під час ліквідації було врятовано 8 людей, але знайдено 4 тіла: лікарка, молода дівчина 1994 року народження, та троє пацієнтів", - сказав голова ОДА Олександр Старух "Укрінформу".

Зазначає, що пожежа сталася на першому поверсі нового корпусу лікарні. За попередньою інформацією займання виникло в одній з палат реанімаційного відділення.

"На першому поверсі перебували люди, які були на штучній вентиляції легень. Їх виносили на руках", - додав губернатор.

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Ліквідація надзвичайної ситуації відбувалася одночасно в двох напрямках: порятунок людей і гасіння пожежі на площі 20 кв.м. В осередку небезпеки перебували 12 осіб.

4 лютого в 00:19 пожежу було ліквідовано.

Зазначається також, що медиками на території лікарні був організований окремий пост дезінфекції, де особовий склад проходив обробку.

Роботи з ліквідації наслідків очолив губернатор області Олександр Старух. На місці працювали оперативні групи на чолі з керівниками обласних прокуратури, СБУ, ГУ НП та ГУ ДСНС.

Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.

Від ГУ ДСНС залучалося 16 одиниць техніки, 60 рятувальників.

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Нагадаємо, вчора в Запорізькій області була ще одна НП. Через аварію на Запорізькій ТЕС у містах Енергодар, Дніпрорудне та найближчих населених пунктах зникло енергозабезпечення та водопостачання.



















