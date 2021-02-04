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Запоріжжя (1441) пожежа (3746) смерть (6551)

Пожежа в інфекційній лікарні Запоріжжя: загинули три пацієнти і молода лікарка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Під час пожежі в Обласній інфекційній клінічній лікарні Запоріжжя загинуло чотири людини, постраждали 2 людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

"3 лютого о 23:25 у м. Запоріжжя по бульвару Гвардійському, 142, на території КНП "Обласна інфекційна клінічна лікарня" Запорізької облради на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі лікувального корпусу виникла пожежа. Внаслідок пожежі загинули 4 особи, з яких один медик, та 2 особи постраждали", - йдеться в повідомленні.

У відомстві підкреслили, що підрозділами ДСНС врятовано 8 осіб, яких транспортували до іншої лікарні.

"Сталася трагедія. О 23:25 надійшла інформація про пожежу в обласній інфекційній лікарні. Прибуло 16 одиниць техніки, 60 пожежників. На першому поверсі в реанімації, в одній з палат на 20 м² сталося загоряння. Під час ліквідації було врятовано 8 людей, але знайдено 4 тіла: лікарка, молода дівчина 1994 року народження, та троє пацієнтів", - сказав голова ОДА Олександр Старух "Укрінформу".

Зазначає, що пожежа сталася на першому поверсі нового корпусу лікарні. За попередньою інформацією займання виникло в одній з палат реанімаційного відділення.

"На першому поверсі перебували люди, які були на штучній вентиляції легень. Їх виносили на руках", - додав губернатор.

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Ліквідація надзвичайної ситуації відбувалася одночасно в двох напрямках: порятунок людей і гасіння пожежі на площі 20 кв.м. В осередку небезпеки перебували 12 осіб.

4 лютого в 00:19 пожежу було ліквідовано.

Пожежа в інфекційній лікарні Запоріжжя: загинули три пацієнти і молода лікарка 01

Зазначається також, що медиками на території лікарні був організований окремий пост дезінфекції, де особовий склад проходив обробку.

Роботи з ліквідації наслідків очолив губернатор області Олександр Старух. На місці працювали оперативні групи на чолі з керівниками обласних прокуратури, СБУ, ГУ НП та ГУ ДСНС.

Пожежа в інфекційній лікарні Запоріжжя: загинули три пацієнти і молода лікарка 02

Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.

Від ГУ ДСНС залучалося 16 одиниць техніки, 60 рятувальників.

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Нагадаємо, вчора в Запорізькій області була ще одна НП. Через аварію на Запорізькій ТЕС у містах Енергодар, Дніпрорудне та найближчих населених пунктах зникло енергозабезпечення та водопостачання.

Пожежа в інфекційній лікарні Запоріжжя: загинули три пацієнти і молода лікарка 03
Пожежа в інфекційній лікарні Запоріжжя: загинули три пацієнти і молода лікарка 04
Пожежа в інфекційній лікарні Запоріжжя: загинули три пацієнти і молода лікарка 05
Пожежа в інфекційній лікарні Запоріжжя: загинули три пацієнти і молода лікарка 06
Пожежа в інфекційній лікарні Запоріжжя: загинули три пацієнти і молода лікарка 07
Пожежа в інфекційній лікарні Запоріжжя: загинули три пацієнти і молода лікарка 08
Пожежа в інфекційній лікарні Запоріжжя: загинули три пацієнти і молода лікарка 09
Пожежа в інфекційній лікарні Запоріжжя: загинули три пацієнти і молода лікарка 10
Пожежа в інфекційній лікарні Запоріжжя: загинули три пацієнти і молода лікарка 11
Пожежа в інфекційній лікарні Запоріжжя: загинули три пацієнти і молода лікарка 12

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+23
Як вже дістали тупі автори, що пишуть ''дєрєвня'', ''губернатор''...
В Україні на думку редакції є губернії?
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04.02.2021 07:57
+16
..з яких куїв в Україні "губєрнатори " з'явилися ???
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04.02.2021 08:25
+10
Це все наслідки навмисного
відключення атомних реакторів Запоріжської АЕС , щоб працювали тільки теплові електростанції Ахметова.Як могло пропасти світло, коли б працювали б всі 6 атомних реакторів Запоріжської АЕС ш?
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04.02.2021 08:02
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Жах...
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04.02.2021 07:22 Відповісти
Степанова та Радуцького в тюрму!
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06.02.2021 15:46 Відповісти
На окнах решетки, первого этажа,.
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04.02.2021 07:30 Відповісти
дык сопрут все, если решеток не будет. и хрен кто что даст потом.
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04.02.2021 14:01 Відповісти
Кстати, москали продали аппараты ИВЛ американцам, которые дымили, наверно и нам подсунули хлам за дёшево или Братская помощь..?????? Вот в чем вопрос..
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04.02.2021 07:40 Відповісти
При бідосі все горить, все палає.
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04.02.2021 07:46 Відповісти
нещасні люди.. життя за чиюсь недбалість.. сумно..
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04.02.2021 07:55 Відповісти
Як вже дістали тупі автори, що пишуть ''дєрєвня'', ''губернатор''...
В Україні на думку редакції є губернії?
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04.02.2021 07:57 Відповісти
Це таке нищення української самосвідомості - на підсвідомості закладати російськи закладки!!!
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04.02.2021 10:25 Відповісти
Думаю, причина у необережному поводженні з киснем, у якому горить усе
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04.02.2021 07:57 Відповісти
Це все наслідки навмисного
відключення атомних реакторів Запоріжської АЕС , щоб працювали тільки теплові електростанції Ахметова.Як могло пропасти світло, коли б працювали б всі 6 атомних реакторів Запоріжської АЕС ш?
показати весь коментар
04.02.2021 08:02 Відповісти
так только первый отключен на плановый средний ремонт...
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04.02.2021 08:17 Відповісти
Вы считаете, что блоки АЭС неубиваемые и их можно эксплуатировать без ремонта сотни лет?
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04.02.2021 11:02 Відповісти
бедные люди - выжить от ковида на ИВЛ и сгореть заживо в больнице...
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04.02.2021 08:21 Відповісти
Пожарные без масок с ковидными больными ....
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04.02.2021 08:23 Відповісти
..з яких куїв в Україні "губєрнатори " з'явилися ???
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04.02.2021 08:25 Відповісти
Может им не нравится слово "председатель".
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04.02.2021 09:06 Відповісти
Якщо тофаріщю не подобається слово "голова", він має повне право написати заяву про звільнення.
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04.02.2021 10:25 Відповісти
прєдводітєлі дварянства.
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04.02.2021 10:56 Відповісти
Будете удивлены:в запорожских изданиях "губернаторы"-это норма
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04.02.2021 10:02 Відповісти
Ликвидация чрезвычайной ситуации происходила одновременно в двух направлениях: спасение людей и тушение пожара на площади 20 кв.м. В очаге опасности находились 12 человек. Як? В новій лікарні!? 12 на 20ти кв.м?
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04.02.2021 08:28 Відповісти
Светлая Память коллеге..
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04.02.2021 11:19 Відповісти
Нельзя забывать, что в таких палатах где находятся больные дышащие кислородом противопожарная безопасность должна быть на самом высочайшем уровне, т.к. в атмосфере кислорода горит практически всё, даже то, что в обычных условиях не горит.
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04.02.2021 12:31 Відповісти
Якщо не було порушення правил техніки безпеки(чомусь впевнений,що в лікарні такого рівня кисневі балони не знаходяться в палаті інтенсивної терапії),аі якщо апарати ШВЛ легень були російського виробництва,то причина загарання буде в них.В російських апаратах ШВЛ є така властивість самозайматись при тривалій роботі.
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04.02.2021 13:33 Відповісти
 
 