Пожежа в інфекційній лікарні Запоріжжя: загинули три пацієнти і молода лікарка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Під час пожежі в Обласній інфекційній клінічній лікарні Запоріжжя загинуло чотири людини, постраждали 2 людини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі ДСНС.
"3 лютого о 23:25 у м. Запоріжжя по бульвару Гвардійському, 142, на території КНП "Обласна інфекційна клінічна лікарня" Запорізької облради на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі лікувального корпусу виникла пожежа. Внаслідок пожежі загинули 4 особи, з яких один медик, та 2 особи постраждали", - йдеться в повідомленні.
У відомстві підкреслили, що підрозділами ДСНС врятовано 8 осіб, яких транспортували до іншої лікарні.
"Сталася трагедія. О 23:25 надійшла інформація про пожежу в обласній інфекційній лікарні. Прибуло 16 одиниць техніки, 60 пожежників. На першому поверсі в реанімації, в одній з палат на 20 м² сталося загоряння. Під час ліквідації було врятовано 8 людей, але знайдено 4 тіла: лікарка, молода дівчина 1994 року народження, та троє пацієнтів", - сказав голова ОДА Олександр Старух "Укрінформу".
Зазначає, що пожежа сталася на першому поверсі нового корпусу лікарні. За попередньою інформацією займання виникло в одній з палат реанімаційного відділення.
"На першому поверсі перебували люди, які були на штучній вентиляції легень. Їх виносили на руках", - додав губернатор.
Ліквідація надзвичайної ситуації відбувалася одночасно в двох напрямках: порятунок людей і гасіння пожежі на площі 20 кв.м. В осередку небезпеки перебували 12 осіб.
4 лютого в 00:19 пожежу було ліквідовано.
Зазначається також, що медиками на території лікарні був організований окремий пост дезінфекції, де особовий склад проходив обробку.
Роботи з ліквідації наслідків очолив губернатор області Олександр Старух. На місці працювали оперативні групи на чолі з керівниками обласних прокуратури, СБУ, ГУ НП та ГУ ДСНС.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 16 одиниць техніки, 60 рятувальників.
Нагадаємо, вчора в Запорізькій області була ще одна НП. Через аварію на Запорізькій ТЕС у містах Енергодар, Дніпрорудне та найближчих населених пунктах зникло енергозабезпечення та водопостачання.
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В Україні на думку редакції є губернії?
відключення атомних реакторів Запоріжської АЕС , щоб працювали тільки теплові електростанції Ахметова.Як могло пропасти світло, коли б працювали б всі 6 атомних реакторів Запоріжської АЕС ш?